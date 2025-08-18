Der kürzlich abgehaltene Gipfel zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump in Alaska hat weltweit Aufsehen erregt. Obwohl kein formeller Durchbruch erzielt wurde, markiert das Treffen einen Wendepunkt in der globalen Diplomatie, insbesondere in Bezug auf den Ukraine-Konflikt, die Beziehungen zwischen den USA und Russland sowie die Rolle der BRICS-Staaten in der sich wandelnden Weltordnung. Die geopolitischen Analysten Pepe Escobar und Mark Sleboda liefern in einer ausführlichen Diskussion tiefe Einblicke in die Bedeutung dieses Ereignisses, das weniger durch konkrete Vereinbarungen als durch symbolische und strategische Botschaften geprägt war. Nachfolgend wird das Gespräch zusammengefasst, wobei klar angegeben wird, wer was sagt, und zentrale Zitate auf Deutsch hervorgehoben werden.

Kein Deal, aber eine klare Botschaft

Der Alaska-Gipfel endete ohne konkrete Vereinbarungen, doch beide Seiten beschrieben die Gespräche als „konstruktiv“. Dennoch war offensichtlich, dass die Positionen unvereinbar blieben. Pepe Escobar betont, dass Putin die abschließende Pressekonferenz dominierte, indem er etwa zwei Drittel der Redezeit für sich beanspruchte und seine Argumente präzise darlegte. Dies löste in westlichen Medien, insbesondere bei US-Sendern wie Fox News, Panik aus. Eine Reporterin von Fox News sagte:

„Es war sehr ungewöhnlich, atypisch, und die Stimmung im Raum fühlte sich nicht gut an. Es schien, als wäre Putin hereingekommen und hätte alles überrollt.“ (Fox News Reporterin, zitiert von Danny Haiphong)

Escobar widerspricht dieser Darstellung entschieden:

„Er hat nichts überrollt. Er musste es nicht. Er wurde von Trump mit außerordentlicher Höflichkeit empfangen.“ (Pepe Escobar)

Die russische Seite, angeführt von Putin und Außenminister Sergei Lawrow, machte klar, dass ein Waffenstillstand im Ukraine-Konflikt keine Option ist, solange die zugrunde liegenden Ursachen – insbesondere die NATO-Erweiterung und die westliche Unterstützung des Kiewer Regimes – nicht gelöst werden. Mark Sleboda unterstreicht diese Haltung:

„Die eine Sache, die durch diesen Gipfel klar wurde, ist, dass Russlands Intervention im ukrainischen Konflikt, die SMO, bis zu ihrem unvermeidlichen Ende auf dem Schlachtfeld weitergehen wird.“ (Mark Sleboda)

Chemie trotz Spannungen: Die Dynamik des Gipfels

Entgegen den pessimistischen Erwartungen zeigte sich bereits zu Beginn eine unerwartete Chemie zwischen Putin und Trump. Escobar beschreibt die Begrüßung am Flughafen:

„Putin sagte auf Englisch: ‚Ich bin hier, um Ihnen zu helfen.‘ Und Trump antwortete: ‚Ich werde Ihnen helfen.‘ Das setzte den Ton von Anfang an.“ (Pepe Escobar)

Die Gespräche, die über 150 Minuten andauerten, gingen weit über die Ukraine hinaus und umfassten die strategische Neuausrichtung der Beziehungen zwischen den Supermächten. Escobar hebt hervor, dass Putin von erfahrenen Beratern wie Lawrow unterstützt wurde, der als einer der besten Kenner der Ukraine-Frage gilt:

„Lavrow kennt das Dossier von 1991 an rückwärts und vorwärts. Er hatte wahrscheinlich seine 10 Minuten, um Trump die Hintergründe zu erklären.“ (Pepe Escobar)

Ein bemerkenswerter Aspekt war die Diskussion über wirtschaftliche Interessen, insbesondere die mögliche Rückkehr von ExxonMobil zum russischen Gasprojekt Sakalin-1. Escobar erklärt:

„Putin hat ein Dekret unterzeichnet, das es ExxonMobil ermöglicht, wieder in Russland zu investieren. Das zeigt, worum es Trump geht: Geschäftsdeals, Öl und Gas.“ (Pepe Escobar)

Westliche Medienkrise und Putins Soft Power

Die westlichen Medien reagierten mit Hysterie auf Putins selbstbewusstes Auftreten. Besonders auffällig war die Szene auf dem Rollfeld, als Journalisten Putin mit aggressiven Fragen konfrontierten. Sleboda kommentiert die westliche Medienreaktion:

„Sie schrien: ‚Präsident Putin, wann hören Sie auf, Zivilisten zu töten?‘ Putin ignorierte sie mit einem Lächeln. Diese Journalisten sind keine Journalisten, sondern Propagandisten.“ (Mark Sleboda)

Sleboda weist darauf hin, dass die westlichen Medien unfähig sind, ihre eigene Heuchelei zu erkennen, insbesondere im Vergleich zu den hohen zivilen Opferzahlen in Konflikten wie Gaza oder Jemen, die von westlichen Staaten unterstützt werden:

„Die zivilen Opferzahlen in der Ukraine sind für einen Konflikt dieser Intensität und Größe lächerlich niedrig. Russland bemüht sich enorm, zivile Opfer zu minimieren.“ (Mark Sleboda)

Putins Auftreten war ein Triumph der „Soft Power“. Seine ruhige, professionelle Haltung verstärkte Russlands Image als entschlossener Akteur. Escobar betont:

„Putin versteht Englisch perfekt und spricht es relativ gut. Er spricht in der Öffentlichkeit Russisch aus nationalem Stolz, aber er braucht keinen Übersetzer. Das erleichterte die Gespräche enorm.“ (Pepe Escobar)

Der Ukraine-Konflikt: Kein Waffenstillstand, sondern eine militärische Lösung

Ein zentrales Ergebnis des Gipfels war die klare Botschaft, dass Russland keinen Waffenstillstand akzeptieren wird. Trump betonte in einem Posting auf Truth Social:

„Es wurde von allen festgelegt, dass der beste Weg, den schrecklichen Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu beenden, ein direktes Friedensabkommen ist, das den Krieg beendet, und kein bloßes Waffenstillstandsabkommen, das oft nicht hält.“ (Donald Trump, zitiert von Pepe Escobar)

Dmitri Medwedew, ehemaliger russischer Präsident, unterstrich die russische Position:

„Der Präsident von Russland hat dem US-Präsidenten persönlich und detailliert unsere Bedingungen für die Beendigung des Konflikts in der Ukraine dargelegt.“ (Dmitri Medwedew, zitiert von Pepe Escobar)

Diese Bedingungen umfassen die sofortige Einstellung direkter US-Waffenlieferungen an die Ukraine. Escobar erklärt:

„Die russische Delegation stellte klar: Die USA müssen die direkten Waffenlieferungen an die Ukraine stoppen als entscheidenden Schritt zur Lösung.“ (Pepe Escobar)

Sleboda betont die militärische Lage:

„Russland zerstört das Kiewer Regime in der Pkrows-Richtung. Die ukrainischen Streitkräfte können die Frontlinien nicht mehr halten. Das ist der Grund, warum dieser Gipfel stattfand.“ (Mark Sleboda)

Berichte über 650.000 wehrfähige Männer, die die Ukraine verlassen haben, verdeutlichen die Krise des Kiewer Regimes.

BRICS und die globale Dimension

Der Gipfel hatte eine starke globale Dimension, da Putin auch als Vertreter der BRICS-Staaten auftrat. Escobar betont:

„Putin sprach vor dem Gipfel mit allen BRICS-Führern, insbesondere mit Xi Jinping. Er repräsentierte nicht nur Russland, sondern auch China, Indien, Brasilien und andere.“ (Pepe Escobar)

Trumps drohende Handelssanktionen haben die BRICS-Staaten enger zusammengeschweißt. Escobar sagt:

„Trump hat keine Ahnung, wie eng die strategische Partnerschaft zwischen Russland und China ist. Seine Zollpolitik hat die BRICS nur noch näher zusammengebracht.“ (Pepe Escobar)

Die anstehenden Treffen, wie die SCO in Tianjin und das Wirtschaftsforum in Wladiwostok, werden die BRICS-Einheit weiter stärken. Escobar hebt hervor:

„Modi wird Xi und Putin treffen. Lula sprach von einer koordinierten BRICS-Position gegen den Handelskrieg. Es gibt sogar Gespräche über eine eigene Währung.“ (Pepe Escobar)

Amerikanischer Exzeptionalismus in der Krise

Das Treffen hat die westlichen Eliten in eine Identitätskrise gestürzt. Sleboda analysiert:

„Der westliche Glaube an die eigene moralische und strukturelle Überlegenheit – der amerikanische Exzeptionalismus – wird durch Russlands Stärke erschüttert. Sie können eine russische Niederlage nicht akzeptieren.“ (Mark Sleboda)

Die westlichen Medien, insbesondere Fox News, zeigten Panik. Ein Kommentator behauptete:

„Trump hält alle Karten in der Hand. Wenn er den Sanktionsknopf dreht, wird Russland zusammenbrechen.“ (Fox News Kommentator, zitiert von Danny Haiphong)

Sleboda widerspricht entschieden:

„Das ist pure Propaganda. Zehntausende Sanktionen gegen Russland, und die russische Wirtschaft wächst weiter. Dieser Kommentator lebt in einer anderen Realität.“ (Mark Sleboda)

Fazit: Ein strategischer Sieg für Russland

Der Alaska-Gipfel war kein Durchbruch, aber ein strategischer Erfolg für Russland. Putin nutzte die Bühne, um die russische Position klarzustellen und westliche Narrative zu entlarven. Escobar fasst zusammen:

„Niemand erwartete diesen Grad an Höflichkeit und Verständnis von der amerikanischen Seite. Das war eine enorme Überraschung.“ (Pepe Escobar)

Sleboda betont die militärische und diplomatische Stärke Russlands:

„Putin ging selbstbewusst hinein, sagte, was er sagen wollte, und ging. Russland hat die Macht, zu widerstehen und zu trotzen.“ (Mark Sleboda)

Die kommenden Wochen, insbesondere die SCO-Treffen und das Wladiwostok-Forum, werden zeigen, ob die in Alaska gesäten Samen einer Neuausrichtung Früchte tragen – oder ob der Konflikt weiter eskaliert