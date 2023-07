Tafari Campbell, 43, ertrank am Sonntag vor der Küste von Martha’s Vineyard. Er war der Privatkoch von Barack und Michelle Obama. Zuvor arbeitete Campbell als Koch im Weißen Haus.

Taucher fanden die Leiche gegen 10 Uhr Ortszeit im Edgartown Great Pond, wo sich Obamas Villa befindet. Die Rettungsdienste waren massenhaft im Einsatz.

Der Koch schrieb in der Vergangenheit auf Instagram, dass er „immer noch nicht schwimmen könne“. Bilder, die in den sozialen Medien kursierten, zeigen jedoch, dass er ein begnadeter Schwimmer war.

Merkwürdigerweise ist es nicht das erste Mal geschehen, dass ein ehemaliger Koch, der im Weißen Haus gearbeitet hat, ertrunken ist. Ein Beispiel hierfür ist Walter Scheib, der während eines Rundgangs durch New Mexico im Jahr 2015 verschwand. Walter Scheib diente als Koch unter den Präsidentschaften von Bill Clinton und George W. Bush.

Nach tagelanger Suche wurde Scheibs Leiche von einem Rettungsteam gefunden. Der Gerichtsmediziner sagte, er sei wahrscheinlich ertrunken.

Nachdem Obamas Chefkoch heute tot aufgefunden wurde, versucht Jesse Waters mit aller Kraft, ein ernstes Gesicht zu bewahren, als er seinem Publikum erzählt, dass auch der Clintons Chefkoch gestorben ist. In der Tat ein tragisch seltsamer Zufall.

