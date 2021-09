Das russische Fernsehen über den „blamierten Biden“

US-Präsident Biden gerät in den USA immer mehr unter Druck. Über vieles, was man in den deutschen Medien nicht erfährt, berichtet das russische Fernsehen zur besten Sendezeit.

Anscheinend wird US-Präsident Biden von seinen eigenen Leuten langsam zum Abschuss freigegeben, denn es werden immer mehr für Biden mindestens sehr peinliche Interna an die Presse durchgestochen. Über das Telefonat zwischen Biden und dem afghanischen Präsidenten Ghani im Juli, aus dem klar hervorgeht, dass Biden und seine Regierung zu dem Zeitpunkt schon wussten, wie die Dinge in Kabul stehen, habe ich schon berichtet, den Artikel finden Sie hier.

Aber das ist nicht alles. Es wurde auch an die US-Presse durchgestochen, dass die USA eine Absprache mit den Taliban hatten, laut dem die Taliban US-Bürgern bei der Evakuierung zu helfen und sie zum Flughafen zu bringen. Dass die USA bei der Rettung ihrer Landsleute vor den Taliban ausgerechnet auf die Gnade und Hilfe eben dieser Taliban angewiesen gewesen sind, ist für die USA mit ihrem Selbstbild ihrer absoluten