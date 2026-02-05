Rainer Shea

Um unsere Pädophilie zu bekämpfen, müssen wir die Kinderhandelsnetzwerke, die am tiefsten im System verankert sind, untersuchen und entlarven. Diese Netzwerke existierten bereits, bevor Epstein seine Rolle darin übernahm, und sie operieren trotz der Enthüllungen über die Taten seines Umfelds weiterhin völlig ungehindert.

Bei genauerer Betrachtung dieser Aspekte zeigt sich, dass die „progressiven“ oder „demokratisch-sozialistischen“ politischen Akteure, die sich als Anführer der Opposition gegen pädophile Eliten inszeniert haben, in den meisten Fällen an diesen sadistischen Machenschaften mitschuldig sind. Denn diese Machenschaften sind in der US-Außenpolitik verankert, und der „progressive“ Flügel der US-Politik ist es, der die woke, pro-NATO-Ideologie vertritt.

Die Unterstützung des Stellvertreterkrieges in der Ukraine bedeutet die Unterstützung des globalen Kinderhandelsnetzwerks; und das nicht nur, weil die Ukraine untrennbar mit „Israel“ verbunden ist, dessen Netzwerk für sexuelle Erpressung eng mit dem Trump-Flügel der Eliten verknüpft ist. Es liegt vielmehr daran, dass sämtliche Aspekte der US-Außenpolitik auf dem Handel mit und dem sexuellen Missbrauch von Minderjährigen beruhen, was dazu geführt hat, dass die Ukraine selbst zu einem weltweiten Zentrum dieser Verbrechen gegen die Natur geworden ist.

Hier wird die Forschung von David McGowan, Autor des 2004 erschienenen Kriminalromans „ Programmed to Kill“ , unerlässlich, um die Funktionsweise unseres politischen Systems zu verstehen. Ausgehend von bereits öffentlich zugänglichen Informationen beschreibt McGowan, wie Beamte des US-Außenministeriums kontinuierlich mit minderjährigen Sexsklaven versorgt werden – nicht etwa, weil alle Beamten, die dieses System durchlaufen, persönlich an Verbrechen gegen Kinder beteiligt sind, sondern weil allein durch den Kontakt mit diesem Missbrauchssystem die Kriegsmaschinerie ihre Reihen kompromittieren kann. Die Beihilfe zum sexuellen Missbrauch von Kindern ist eine Voraussetzung für die Zugehörigkeit zur obersten Führungsebene des US-Imperiums. Vor diesem Hintergrund der grundlegenden Funktionsweise der amerikanischen Außenpolitik erscheint jedes andere pädophile Verbrechen, das die außenpolitische Infrastruktur hervorbringt, völlig logisch.

Solange das amerikanische Volk die Diktatur der Banken nicht gestürzt hat, werden wir das Ausmaß des Kindesmissbrauchs, den Reiche und Mächtige immer noch regelmäßig begehen, nicht vollständig aufdecken können. Wir können jedoch einen Eindruck vom Ausmaß dieser Verbrechen gewinnen, wenn wir nach den verräterischen Anzeichen pädophiler Netzwerke suchen, die sich derzeit in dieser historischen Phase herauskristallisieren. Zu diesen Brennpunkten des Missbrauchs zählen die Ukraine und alle Orte, an denen die Ukraine institutionelle Verbündete findet. Es ist wichtig, diese Ebene des imperialen Kindesmissbrauchsapparats genauer zu untersuchen, denn wenn wir aufgedeckt haben, wie beide Seiten der amerikanischen Politik diese Missbräuche begehen, wird das Volk ein viel klareres Bild davon gewinnen, wie die Pädophilie zerschlagen werden kann.

In der Ukraine liegt der Zusammenhang mit Pädophilie vor allem in den Organhandelsnetzwerken , die sich seit dem Zusammenbruch des Sozialismus in Osteuropa ausbreiteten und auf denen das von den USA unterstützte Putschregime in Kiew aufbaute. Dieses Regime förderte Pädophilie sowohl in der Ukraine als auch in anderen ehemaligen Kolonialzentren, indem es satanische Missbrauchskulte wie den Tempel des Blutes und die Sekte 764 unterstützte. Diese Kulte stehen in direkter Verbindung zur herrschenden Nazi-Junta der Ukraine und traumatisieren Kinder sexuell, um sie zu Terrorwaffen zu machen.

Dies ist die Praxis des satanischen Dachverbands „Orden der Neun Winkel“, dessen Gründer David Myatt und globaler Verbreiter Joshua Sutter beide Teil westlicher Geheimdienstnetzwerke sind. Sutter ist mit der ukrainischen Asow-Bewegung befreundet, deren Anführer ihn zu ihren Veranstaltungen eingeladen haben und offensichtlich eine Verbindung zu seiner Form des weißen Suprematismus gefunden haben. Eine Form, die absolut vereinbar ist mit der Ideologie der Demokratischen Partei, deren postmoderner, imperialistischer und chauvinistischer Sozialprogressivismus sich leicht mit dem Hitlerismus der Asow-Bewegung verbinden lässt. Diese Synthese ist der „amerikanische Asowismus“, die Verschmelzung menschenfeindlicher Strömungen, die zum Anschlag in Minneapolis im vergangenen Jahr führte; ein Anschlag, bei dem der Täter Robin Westman sowohl Nazi- als auch Trans-Referenzen verwendete, wobei Westmans ideologisches Bindeglied zwischen diesen Dingen der Satanismus ist.

Diese Tendenzen – oder zumindest die Kombination aus Nazi-Ideologie und Satanismus – finden sich auch in den Lebensgeschichten zahlreicher anderer Attentäter wieder, von Nikolas Cruz bis Natalie Rupnow . Westmans Situation, der seine Transition bereute, stellt unter diesen Attentätern eine Ausnahme dar. Man könnte ihn jedoch als eine Art frühen Prototyp für viele zukünftige Operationen der Regierung zur Erzeugung von Attentätern betrachten. Die Pharmaindustrie arbeitet ganz offensichtlich daran, Transgender-Personen auszubeuten, und Bundesagenten, die Kinder für Operationen zur Gedankenkontrolle vorbereiten, suchen ständig nach neuen, gefährdeten Personen.

Hier nimmt die Infrastruktur der Demokratischen Partei eine so unheilvolle Rolle ein, denn sie dient als Instrument, um problematische Jugendliche nach den Vorstellungen dieser psychologischen Kriegsführung zu formen. Diese Ideologie manipuliert unreife Gehirne, indem sie ihnen einredet, sie sollten ihre Familie verstoßen, wenn sie sich gegen die vermeintlich beste Medizin stellen. Diese Mentalität spaltet unsere Gesellschaft weiter, indem sie Familien auseinanderreißt und die Schwächsten in die Arme einer Bürokratie treibt, deren Ziel die Aufrechterhaltung imperialer Zerstörung ist.

Dieser Kontext ist für den Sturz der Pädophilie von entscheidender Bedeutung, denn wenn wir erkennen, wie beide Flügel der herrschenden Klasse Kinder missbrauchen, gewinnen wir die nötige Perspektive, um konkrete Institutionen der herrschenden Klasse anzugreifen, anstatt uns auf vage Vorstellungen vom Feind zu verlassen. Die Sensibilisierung für diese Verbrechen der herrschenden Klasse führt nur dann zu deren Niederlage, wenn wir unsere Bewegung auf den Sturz des Finanzkapitals ausrichten und dieses als eigenständiges System begreifen. Die Macht der Banken ist kein Stellvertreter für Juden, wie die psychologische Operation zur „Judenfrage“ behauptet, sondern das Wesen des heutigen Kapitalismus. Und den Waffen der Bankenmacht kann nur durch eine Bewegung begegnet werden, die auf dem einzigen Gegenmittel gegen kapitalistische Herrschaft basiert: der proletarischen Doppelherrschaft.

Auf materieller, ideologischer und spiritueller Ebene steht die Pädophilie im Gegensatz zu dem, wofür das Proletariat steht. Die Arbeiter, die Produzenten der Gesellschaft, haben ein grundlegendes Interesse am Fortschritt der menschlichen Intelligenz, des Wohlstands und der Macht. Proletarische Politik zerstört die Pornokultur, die Pädophiliekultur, den narzisstischen Individualismus und alles andere, was von diesen pädophilen Machthabern der herrschenden Klasse verehrt wird. Je mehr unsere Organisationen diese Politik verkörpern und die Arbeiter dazu bringen, die zerstörerischen Praktiken des Kapitalismus abzulehnen, desto besser können wir die Macht der Arbeiter stärken. Dies ist eine der wichtigsten Lehren, die wir aus den Epstein-Enthüllungen ziehen müssen: Der Feind, gegen den wir kämpfen, will uns mit in den Abgrund reißen, und unser Ziel ist es, das Übel, das dieser Feind verkörpert, zu beseitigen.