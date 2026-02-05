Lernen Sie den ehemaligen Modeblogger und zwielichtigen Arzt hinter der iranischen Psy-Op „30.000 Tote“ kennen

Von Wyatt Reed, Max Blumenthal

Die Behauptung, dass während der zweitägigen Proteste und Unruhen im Iran „30.000 Menschen getötet wurden“, scheint größtenteils auf einer einzigen anonymen Quelle zu beruhen, die zugab, diese Zahl extrapoliert zu haben, indem sie ohne Beweise davon ausging, dass „die offiziell registrierten Todesfälle im Zusammenhang mit den Niederschlagungen wahrscheinlich weniger als 10 % der tatsächlichen Zahl der Todesopfer ausmachen“.

Dieses Zitat wurde von The Guardian einem angeblichen Arzt zugeschrieben, dessen richtigen Namen die Zeitung nicht veröffentlichen wollte, dessen Identität sie jedoch angeblich überprüft hatte.

Die zweifelhafte Behauptung von „30.000“ stammt ursprünglich aus dem TIME Magazine vom 25. Januar und wurde schnell von The Guardian, einer wichtigen Stimme der linksliberalen Londoner Gesellschaft, aufgegriffen. Von dort aus griffen europäische Politiker die Zahl der Todesopfer auf, um die Einstufung der iranischen IRGC als terroristische Organisation zu rechtfertigen – und damit im Wesentlichen grünes Licht für einen weiteren militärischen Angriff der USA und Israels auf den Iran zu geben.

Die Autorin des Guardian-Artikels ist eine ehemalige Modebloggerin namens Deepa Parent, die zur wichtigsten Quelle der Zeitung für Iran-Kriegspropaganda geworden ist und seit den gewalttätigen Unruhen, die das Land am 8. und 9. Januar erschütterten, über ein Dutzend Artikel für The Guardian verfasst hat, in denen sie die Narrative eines Regimewechsels gegen die Islamische Republik vorantreibt.

Parent ist zum Gesicht der Angriffe des Guardian auf den Iran geworden, obwohl sie offenbar keine Verbindungen zu diesem Land hat und dessen Sprache nicht zu sprechen scheint. Farsi ist nicht aufgeführt unter den sechs Sprachen, in denen sie nach eigenen Angaben zweisprachig ist oder in gewissem Umfang beruflich spricht.

Bevor sie um 2019 den Nachnamen Parent annahm, schrieb die Iran-Korrespondentin des Guardian unter dem Namen Deepa Kalukuri. Ihre journalistischen Beiträge beschränkten sich weitgehend auf Modekritiken in indischen Medien. Ein typischer Artikel, der 2016 in der indischen Zeitschrift Just For Women veröffentlicht wurde, trug die Überschrift: „Samantha setzt einige ernsthafte Modeziele! Schauen Sie sich diese an!“

„Was gibt es Besseres als ein kleines Schwarzes für eine Wochenendparty? Samantha kombiniert ihr kleines Schwarzes mit diesen umwerfenden Stilettos! Wir lieben es!!! Wir wünschen Ihnen ein modisches Wochenende!!!!“

An anderer Stelle, in einem Artikel, in dem sie indischen Hausfrauen erklärte, dass „das Verständnis von Aktien nicht so schwierig ist, wie es in den Nachrichten dargestellt wird“, erklärte sie, dass Investieren eigentlich ganz einfach sei: „Es ist wie ein Videospiel, nur dass Ihr Lieblings-Batman durch einen Börsenmakler ersetzt wird, der Ihnen am Ende der Börsensitzung die richtigen Anlageempfehlungen gibt.“

Veröffentlicht von The Guardian, gesponsert von Omidyar

Als im September 2022 nach dem Tod einer jungen Frau in iranischer Haft die „Women, Life, Freedom“-Proteste begannen, tauchte die unwahrscheinliche Parent plötzlich als Ansprechpartnerin von The Guardian für zivile Unruhen in einem Land auf, mit dem sie offenbar weder beruflich noch persönlich Erfahrung hatte.

Ein Großteil von Parents Arbeit in der sogenannten „Rights and Freedom“-Rubrik von The Guardian wurde von einer NGO namens Humanity United finanziert, die vom Tech-Milliardär Pierre Omidyar und seiner Frau Pam gegründet wurde.

Wie The Grayzone berichtete, hat Omidyar sich mit US-Geheimdiensten wie USAID und der National Endowment for Democracy zusammengetan, um einen Regimewechsel von der Ukraine bis zu den Philippinen zu fördern und gleichzeitig verschiedene „Gegen-Desinformationsmaßnahmen” voranzutreiben, die darauf abzielen, systemkritische Standpunkte zu unterdrücken.

Ein Kanal für kriegsbefürwortende Regimewechsel-Aktivisten in Teheran

Während die Gewalt im Iran weiterhin die Schlagzeilen beherrscht, hat Parent praktisch zugegeben, als Kanal für ausländisch unterstützte Aktivisten für einen Regimewechsel im Iran zu fungieren. Am 30. Januar gab sie auf Twitter/X bekannt, dass sie die „Erlaubnis“ erhalten habe, eine Nachricht eines „Studenten“ in Teheran zu veröffentlichen, der erklärte: „Wir alle bereiten uns darauf vor, auf die Straße zu gehen und wichtige Zentren zu besetzen, sobald Amerika angreift.“

Trump's statements have reached the protesters inside Iran. They believe he 'has blood on his hands' for telling people "help is on the way". Students in Tehran (no news of other cities) plan to write to the US State dept on how irresponsible his statement was. https://t.co/JkYKFuRdPC — Deepa Parent (@DeepaParent) January 30, 2026

Übersetzungen von „X“: Trumps Äußerungen haben die Demonstranten im Iran erreicht. Sie glauben, dass er „Blut an den Händen hat“, weil er den Menschen gesagt hat, dass „Hilfe unterwegs ist“. Studenten in Teheran (aus anderen Städten gibt es keine Nachrichten) planen, dem US-Außenministerium zu schreiben, wie unverantwortlich seine Äußerung war.

Trump: „Wir haben derzeit eine große Flotte auf dem Weg zum Iran.“

Im Jahr 2025, nachdem der Iran und Israel nach einem von Israel ausgelösten 12-tägigen Krieg einen Waffenstillstand geschlossen hatten, gab Parent bekannt, dass sie von einer anderen, nicht genannten Quelle die Erlaubnis erhalten habe, „eine erste Botschaft und Reaktion“ aus Teheran zu veröffentlichen. Die Quelle beklagte, dass Israels Krieg gegen den Iran beendet sei: „Das ist das Schlimmste, was sie tun können. Wenn sie das tun, wird die Islamische Republik das Leben der Menschen im Iran zur Hölle machen.“

It’s 3:10 a.m. in Tehran, and this is the first message and reaction from the capital sent to me via Telegram, in response to Trump’s announcement of a ceasefire between Israel and Iran. Shared with permission. pic.twitter.com/CwJ39TXwL7 — Deepa Parent (@DeepaParent) June 23, 2025

Übersetzung von „X“: Es ist 3:10 Uhr morgens in Teheran, und dies ist die erste Nachricht und Reaktion aus der Hauptstadt, die mir über Telegram zugeschickt wurde, als Reaktion auf Trumps Ankündigung eines Waffenstillstands zwischen Israel und dem Iran. Mit Genehmigung geteilt.

„Wir müssen niemanden überzeugen“ mit tatsächlichen Beweisen

Als kritische Beobachter zu vermuten begannen, dass die Zahl von 30.000 Todesopfern wahrscheinlich übertrieben war, erklärte Parent in den sozialen Medien, dass sie als Journalistin nicht verpflichtet sei, die von ihr gedruckten Behauptungen zu beweisen. Das Einzige, was zähle, sei, dass „Entscheidungsträger“ zum Handeln bewegt würden.

„Wir müssen niemanden von dem Massaker überzeugen, das die IR [Islamische Republik] an unschuldigen Zivilisten im Iran verübt hat“, schrieb sie, denn „Entscheidungsträger sehen keine Tweets von Trollen, sondern verifizierte Konten und Berichte“.

We don't need to convince anyone about the massacre the IR has carried out on innocent civilians in Iran. I have trolls in my DMs and replies. Ignore them and don't give any attention. Decision makers don't see trolls' tweets, they see verified accounts and reports. https://t.co/6ykyJyl1Ed — Deepa Parent (@DeepaParent) January 25, 2026

Übersetzungen von „X“: Wir müssen niemanden von dem Massaker überzeugen, das die IR an unschuldigen Zivilisten im Iran verübt hat. Ich habe Trolle in meinen Direktnachrichten und Antworten. Ignorieren Sie sie und schenken Sie ihnen keine Beachtung. Entscheidungsträger sehen keine Tweets von Trollen, sondern verifizierte Konten und Berichte.

Falls jemand widersprechen möchte!!! Es gibt zu viele dokumentierte und verifizierte Beweise dafür, dass das Einzige, was die MENSCHHEIT noch tun kann, darin besteht, dem iranischen Volk beizustehen, das seit 47 blutigen Jahren von diesem Regime als Geisel gehalten wird!!

Die Mutter des Guardians gab daher zu, dass ihre Veröffentlichung darauf abzielte, westliche Regierungsbeamte zu manipulieren, und nicht darauf, die Menschen zu informieren, die sie wählen.

Nur einen Tag später änderte Parent jedoch offenbar ihre Meinung und präsentierte einen „anonymen Arzt“, der ihrer Aussage nach die Zahl doch bestätigt hatte. Diese Person, die Parent mit dem Pseudonym „Dr. Ahmadi“ bezeichnete, habe irgendwie „ein Netzwerk von mehr als 80 Medizinern in 12 der 31 Provinzen des Iran aufgebaut, um Beobachtungen und Daten auszutauschen“, behauptete sie. Und siehe da, die durch dieses undurchsichtige Netzwerk berechnete Zahl stimmte perfekt mit der Schätzung eines iranischen Monarchisten in Deutschland überein, der die einzige Quelle für die Zahl von 30.000 Toten gewesen war.

Die „große Lüge“

Seit das TIME Magazine seinen Artikel vom 25. Januar veröffentlichte, in dem ohne eindeutige Beweise behauptet wurde, dass der Iran innerhalb von zwei Tagen 30.000 Demonstranten getötet habe, ist diese Zahl zu einem Glaubenssatz unter Aktivisten, die einen Regimewechsel anstreben, und ihren journalistischen Unterstützern geworden. Der TIME-Artikel, der in Zusammenarbeit mit einem persischen Mitarbeiter der Times of Israel, Kay Armin Serjoie, verfasst wurde, fand mit seinen zweifelhaften Daten in den Mainstream-Medien großen Widerhall. TIME behauptete, diese Zahl von „zwei hochrangigen Beamten des [iranischen] Gesundheitsministeriums“ erhalten zu haben.

Obwohl das Magazin zugab, dass es die Zahl nicht überprüfen konnte, behauptete TIME, die Zahl der Todesopfer bestätigt zu haben, indem es darauf bestand, dass sie „in etwa übereinstimmt“ mit einer Zählung, die von einem deutschen Augenchirurgen namens Amir Parasta erstellt wurde.

TIME informierte seine Leser jedoch nicht darüber, dass Amir Parasta eine hoffnungslos kompromittierte Quelle war. Tatsächlich ist Parasta ein enger Vertrauter und Lobbyist des selbsternannten „Kronprinzen“ Reza Pahlavi – dem Sohn des gestürzten Schahs von Iran. Pahlavi, der in Potomac, Maryland, lebt, forderte die Iraner im Januar dieses Jahres auf, in ihrem Land Gewalt auszuüben. Als diese Kampagne scheiterte, forderte er lautstark, dass „jeder“ einen militärischen Angriff auf das Land starten solle, das er als kleiner Junge mit Millionen von Dollar an gestohlenem Vermögen verlassen hatte.

Parasta fungiert offen als Berater der NUFDI, der wichtigsten Lobbygruppe mit Sitz in den USA, die sich für die Verwirklichung von Pahlavis Traum einsetzt, sich und seine Familie wieder als Monarchen des Iran zu etablieren.

This non-existent "report" containing obviously bogus statistics was provided to British media by Dr. Amir Parasta, a Germany-based monarchist lobbyist and close associate of "Crown Prince" Reza Pahlavi



Parasta, the only doctor named in the article, is on the right https://t.co/rhX97UT9ns pic.twitter.com/OAIT2DCgKx — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) January 19, 2026

Übersetzungen von „X“: Dieser nicht existierende „Bericht“ mit offensichtlich gefälschten Statistiken wurde den britischen Medien von Dr. Amir Parasta vorgelegt, einem in Deutschland ansässigen monarchistischen Lobbyisten und engen Vertrauten von „Kronprinz“ Reza Pahlavi. Parasta, der einzige in dem Artikel genannte Arzt, ist rechts zu sehen.

Iran hat bei brutalen Niederschlagungen „16.500 Demonstranten getötet und mehr als 300.000 verletzt“, behauptet ein Bericht – das Regime wird des „Völkermords unter dem Deckmantel der digitalen Dunkelheit“ beschuldigt. https://trib.al/r5rQjKf

Die iranische Regierung ihrerseits hat die Zahl von 30.000 als „große Lüge im Stil Hitlers“ abgetan und die Darstellung von „Massenmord“ im Iran als Teil einer von den USA und Israel angeführten Kampagne dargestellt, um Zustimmung für einen Regimewechsel zu erzeugen.

In weiten Teilen der westlichen Welt scheint die „große Lüge“ wie beabsichtigt zu funktionieren. Am 28. Januar, als die massive neue angebliche Zahl der Todesopfer pflichtbewusst von den Mainstream-Medien verbreitet wurde, schrieb ein europäisches Medium, es sei informiert worden, dass die revidierte Zahl der Todesopfer ausgereicht habe, um Italien und Spanien davon zu überzeugen, endlich Sanktionen gegen die iranische IRGC zu verhängen.

„Die Brutalität dessen, was wir sehen, hat Minister und Hauptstädte dazu veranlasst, ihre Positionen zu überdenken“, sagte ein anonymer hochrangiger europäischer Diplomat laut Euro News.

Der Beamte bezeichnete die Entscheidung Italiens und Spaniens – der letzten beiden großen Verweigerer von EU-Sanktionen gegen die IRGC – als „ein wichtiges Signal an die iranische Regierung und einen Ausdruck der Unterstützung für die iranische Diaspora“, die, wie der Diplomat anmerkte, „dies seit langem gefordert hat“.

Wie The Grayzone berichtet hat, stützen sich die Mainstream-Medien fast ausschließlich auf iranische Diasporagruppen, die eng mit der US-Regierung verbunden sind, wenn sie über die ständig steigende Zahl der Todesopfer berichten, die sie Teheran zuschreiben.

Parent war da keine Ausnahme und zitierte häufig eine der von The Grayzone vorgestellten Organisationen, die unter dem Namen „Human Rights Activists in Iran“ (Menschenrechtsaktivisten im Iran) firmiert. Die Gruppe erhält umfangreiche Finanzmittel vom National Endowment for Democracy, einer unter der Reagan-Regierung gegründeten CIA-Tochterorganisation, um Washingtons verdeckte Bemühungen um einen Regimewechsel von den diskreditierten US-Geheimdiensten zu distanzieren.

Die Mutter von The Guardian verlässt sich auf einen vom Außenministerium finanzierten „Faktenprüfer“

Parent stützte sich auf eine ähnliche Quelle für ihre Behauptung, dass der Iran während der Unruhen im Januar „30.000“ Bürger getötet habe, als sie behauptete, The Guardian habe Fotos erhalten, die „Leichen mit Schusswunden aus nächster Nähe am Kopf zeigen, die aus Krankenhausleichenhäusern überführt worden waren, während sie noch an Kathetern, Magensonden oder Endotrachealtuben angeschlossen waren“. Obwohl Parent offen zugab, dass The Guardian „die Fotos nicht unabhängig überprüft“ habe, behauptete sie dennoch, sie seien „von [einer] iranischen Faktenprüfungsorganisation“ namens „Factnameh“ überprüft worden.

Nach eigenen Angaben ist Factnameh jedoch keine iranische Organisation. Auf seiner Website beschreibt sich Factnameh als Tochtergesellschaft von „ASL19, einem privaten Unternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada“.

Noch wichtiger ist, dass Factnameh keine wirklich neutrale Faktenprüfungsorganisation ist, sondern vielmehr ein weiterer Knotenpunkt im riesigen Netzwerk von US-Regierungsorganisationen, die darauf abzielen, die Regierung im Iran zu stürzen. Öffentliche Aufzeichnungen zeigen, dass Factnameh allein zwischen 2022 und 2023 fast 2,9 Millionen Dollar vom US-Außenministerium erhalten hat.

Während Parent ihre Befürwortung eines Regimewechsels hinter dem Ruf von The Guardian versteckt, hat sie sich in den sozialen Medien weniger zurückhaltend zu ihren Ansichten geäußert. Als sie auf Twitter/X gefragt wurde, ob Iraner, die mit ihrer Regierung nicht einverstanden sind, tatsächlich von Israel bombardiert werden wollen, konterte sie: „Sie bevorzugen die Freiheit von der Islamischen Republik und wurden bereits von den Streitkräften des Regimes getötet.“