Was ist eine 15-Minuten-Stadt?

Von Iain Davis

Die 15-Minuten-Stadt (FMC) ist ein städtebauliches Konzept, das darauf abzielt, die Nachhaltigkeitsziele und -indikatoren gemäß dem Ziel für nachhaltige Entwicklung 11 (SDG 11) zu erreichen. Der internationale Aufbau von 15-Minuten-Städten ist ein globales Projekt, das in Großbritannien in Städten wie Oxford und Bath umgesetzt wird.

Das FMC-Ziel des Gemeinderats in Bath besteht darin, eine „Bewegungsstrategie” zu entwickeln, um „die Fortbewegung der Menschen” und „die gemeinsame Nutzung von Raum” zu gestalten. Dadurch sollen die Einwohner „von ihrer jahrzehntelangen Abhängigkeit vom Auto wegkommen” und stattdessen dazu gebracht werden, „nachhaltige Fortbewegungsmittel” wie Zufußgehen, Radfahren und öffentliche Verkehrsmittel zu bevorzugen.

Das übergeordnete Ziel in Bath ist die Erreichung der „Klimaziele”. Die Kommunalverwaltung befindet sich, wie fast alle anderen Kommunalverwaltungen im Vereinigten Königreich, auf einem SDG-gesteuerten „Weg zur Netto-Null.“ Dies hat zur Schaffung von vier „Verkehrszellen“ in Bath geführt. Der klar formulierte Grund für die Zoneneinteilung ist die Durchsetzung einer „Reduzierung des Autoverkehrs“.

Baths Weg zur Netto-Null wird im Rahmen der Umsetzung von SDG 11.b verfolgt:

Bis 2020 die Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Strategien und Pläne für Inklusion, Ressourceneffizienz, Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel verabschieden und umsetzen, deutlich erhöhen.

Die UNO definiert „Inklusion“ als die Gewährleistung eines „gerechten Zugangs zu Chancen und Ressourcen“. Daher maximiert der gerechte Zugang zu Ressourcen – Inklusion – in einer 15-Minuten-Stadt die „Ressourceneffizienz“ der Einwohner, die sich an die Klimapolitik der UNO anpassen und deren Auswirkungen abmildern müssen.

Das FMC-Projekt ist der Beitrag des Rates von Bath and North East Somerset (BANES) zur zentralisierten und koordinierten Verwaltung der Verteilung und Zuweisung aller Ressourcen durch die UNO. Auch bekannt als nachhaltige Entwicklung oder, genauer gesagt, Technokratie.

Gemäß SDG 11.2 sollen bis 2030 die Menschen, die in „menschlichen Siedlungen“ in BANES leben, Zugang zu „nachhaltigem Verkehr“ haben. Indem die Nutzung von Autos erschwert und verteuert wird, soll mit dem Plan SDG 11.6 erreicht werden – „die negativen Auswirkungen der Städte auf die Umwelt pro Kopf [pro Person] zu reduzieren“.

Die nationale Entwicklung Großbritanniens hin zu 15-Minuten-Städten ist Teil der „Stärkung der nationalen und regionalen Entwicklungsplanung” gemäß SDG 11.a. Somit ist die FMC in Übereinstimmung mit SDG 11.3 ein Versuch, eine „nachhaltige Planung und Verwaltung menschlicher Siedlungen” zu erreichen.

Stadtplanung, die den Bedürfnissen der Bewohner gerecht wird, ist nichts Neues. Gartenstädte, Nachbarschaftseinheiten und kompakte Städte sind allesamt Stadtentwicklungsmodelle, die darauf abzielen, den öffentlichen Zugang zu wichtigen Gütern und Dienstleistungen innerhalb städtischer Gemeinschaften zu erleichtern.

Planungsinitiativen wie Gartenstädte versuchten, die Attraktivität des städtischen Lebens – Beschäftigung, Bildung, Gesundheitsversorgung usw. – zu steigern, indem sie den Lebensstandard durch besseren Zugang zu Grünflächen, bezahlbarem Wohnraum und größeren Möglichkeiten zur Selbstversorgung verbesserten. Das Ziel war es, die grassierende Armut und die oft schrecklichen gesundheitlichen Folgen des Lebens und Arbeitens in den Städten des Vereinigten Königreichs im 19. und frühen 20. Jahrhundert zu bekämpfen und damit das wirtschaftliche Wachstum der Städte anzukurbeln. Für die Entwickler von Gartenstädten waren durchdachte Planung und kreatives Design die wichtigsten Instrumente der Sozialtechnik.

Die FMCs – die auch als „vollständige Gemeinschaften”, „20-Minuten-Städte” und „20-Minuten-Nachbarschaften” bezeichnet werden – verfolgen einen völlig anderen Ansatz. Während das viel gepriesene Angebot der FMCs darin besteht, den Bewohnern alles, was sie brauchen, innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder mit dem Fahrrad von ihrem Zuhause aus erreichbar zu machen – Chrono-Urbanismus –, ist der Einsatz von Überwachungstechnologie und strafenden Beschränkungen zur Erzwingung und/oder Durchsetzung der Einhaltung der Vorschriften das bevorzugte Instrument der Sozialtechnik.

So gibt es in Oxford beispielsweise sechs – statt vier wie in Bath – Verkehrszellen oder „15-Minuten-Nachbarschaften“, wie sie von den lokalen Ratsmitgliedern gerne genannt werden. ANPR-Kameras verfolgen die Einwohner von Oxford, die mit dem Auto unterwegs sind, um sicherzustellen, dass sie ihre zugeteilte 100-Tage-Autofahrpauschale einhalten. Wenn sie außerhalb der erlaubten Zeiten fahren oder ihr Jahreslimit von 100 Tagen überschreiten, werden automatisch Bußgelder verhängt. Einwohner, die außerhalb der genehmigten Zonen wohnen, müssen die erforderlichen Genehmigungen erwerben, um mit dem Auto maximal 25 Tage pro Jahr innerhalb und zwischen den Sperrzonen von Oxford zu fahren.

Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit der Einwohner von Oxford, die Sperrung der Zufahrt für Nicht-Anwohner und die Beschränkung der Bewegungsfreiheit der Einwohner innerhalb ihrer zugewiesenen FMC sind Teil des Engagements des Stadtrats von Oxford für die globale politische Agenda der Vereinten Nationen. Der neueste Netto-Null-Aktionsplan für 2040 teilt die Stadt, ähnlich wie in Bath, in emissionsfreie Zonen (ZEZ) auf, die zur Kontrolle des Fahrverhaltens genutzt werden können, indem „die Gebühren erhöht werden, um den höheren Anforderungen an die Fahrzeugeffizienz Rechnung zu tragen“.

Laut dem „Plan“ von Oxford soll der „Einsatz einer aktiven Verkehrsinfrastruktur“ wie die ANPR-Überwachung der Bewegungen seiner Bürger zu einer „Reduzierung des motorisierten Verkehrs“ führen. Dadurch wird „genügend Straßenraum in Oxford für aktiven Verkehr“ frei – also für Fußgänger, Radfahrer und öffentliche Verkehrsmittel. Mit anderen Worten: SDG 11.2.

Wie das Urban Climate Change Research Network (UCCRN) – das von der Columbia University aus operiert und stark von den Vereinten Nationen (UN) unterstützt wird – hervorhebt, wurde das FMC-Konzept erstmals 2016 vom französisch-kolumbianischen Wissenschaftler Carlos Moreno formalisiert. Dies war auch das Jahr, in dem die globalen Millenniums-Entwicklungsziele im Rahmen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung – Agenda 2030 – offiziell in SDGs umgewandelt wurden.

Das UCCRN merkt an, dass Moreno die Notwendigkeit betonte, die Effizienz der „Ressourcen- und Dienstleistungsbereitstellung“ zu maximieren, einschließlich der Optimierung der „Anzahl der Einwohner“ in einer FMC. Moreno argumentierte, dass FMCs „in allen Regionen“ eingerichtet werden sollten und dass „maßgeschneiderte 15-Minuten-Stadtmodelle“ durch den Einsatz „fortschrittlicher Technologien wie IoT (Internet der Dinge), Digital Twins und 6G-Netzwerke“ aufgebaut werden könnten.

Moreno ist Spezialist für Smart-City-Planung und „Sonderbeauftragter für Smart Cities des Bürgermeisters von Paris”. Moreno machte von Anfang an deutlich, dass digitale Überwachungstechnologie die Entwicklung von FMCs ermöglicht.

Die UNO war bestrebt, das FMC-Modell zu übernehmen, um mit Hilfe dieser Technologie ihre SDG-Politik in städtischen Zentren auf der ganzen Welt durchzusetzen. Im Jahr 2022 unterzeichnete das globale C40-Städtenetzwerk, finanziert von Bloomberg Philanthropies, eine strategische Partnerschaft mit dem multinationalen Immobilieninvestor NREP, um die weltweite Einführung von FMCs zu beschleunigen. Moreno war ebenso wie UN-Habitat strategischer Partner und Berater der Initiative.

Das 1977 gegründete Programm der Vereinten Nationen für menschliche Siedlungen (UN-Habitat) hat die Aufgabe, „sozial und ökologisch nachhaltige Städte und Gemeinden“ zu schaffen. UN-Habitat ist die „zentrale Anlaufstelle der Vereinten Nationen für alle Fragen der Urbanisierung und menschlichen Besiedlung“. Es arbeitet mit Regierungen, anderen zwischenstaatlichen Organisationen, zivilgesellschaftlichen Organisationen, privaten philanthropischen Stiftungen, akademischen Einrichtungen und dem privaten Sektor zusammen, um die städtische Bevölkerung entsprechend sozial zu gestalten.

Zu diesem Zweck hat UN-Habitat die New Urban Agenda als „Rahmenwerk, das zur Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) beiträgt“ ins Leben gerufen. Die New Urban Agenda legt fest, dass „zur wirksamen Förderung der städtischen Nachhaltigkeit Spitzentechnologien und Innovationen eingesetzt werden müssen“.

Genau wie Moreno erklärt die UNO, welche Smart-City-Spitzentechnologien sie für eine nachhaltige Stadtentwicklung wie FMCs für unerlässlich hält:

Zu den Spitzentechnologien zählen derzeit unter anderem das Internet der Dinge, Sensornetzwerke, Machine-to-Machine-Kommunikation, Robotik, künstliche Intelligenz, virtuelle und erweiterte Realität, 3D-Druck, geografische Informationssysteme (GIS), Fernerkundung, autonome unbemannte Fahrzeuge, Drohnen, Blockchain, kryptografisches Rechnen sowie die Verarbeitung und Visualisierung von Big Data.

Die New Urban Agenda fördert öffentlich-private Investitionen – Stakeholder-Kapitalismus – zur Finanzierung des Baus solcher „Smart Cities“, um die SDGs zu erreichen:

Die Neue Urbane Agenda fordert eine Stärkung der Technologie- und Kommunikationsnetze sowie Smart-City-Ansätze, die Digitalisierung, saubere Energie und Technologien nutzen. […] Es müssen innovative Finanzierungsmöglichkeiten und Partnerschaften geprüft werden, und die Kapazitäten der lokalen Behörden zur effektiven Beschaffung, Erprobung und Umsetzung von Spitzentechnologien müssen erheblich gestärkt werden.

Frontier- oder Smart-City-Überwachungstechnologie ist eine Technologie zur Verhaltenskontrolle. Forscher, die für das Indonesian Journal of Information Systems and Informatics schreiben, sehen Social Engineering positiv und stellten fest:

Der Einfluss der Smart-City-Technologie auf das Verbraucherverhalten in städtischen Umgebungen sowie auf die täglichen Routinen und Lebensgewohnheiten der Menschen ist erheblich. [. . .] Die Entwicklung von Smart Cities durch den Einsatz verschiedener Technologien wie intelligente Verkehrssysteme, Verkehrsmanagement-Anwendungen und intelligente Sensoren [. . .] hat das Verhalten der Menschen verändert. [. . .] Somit verändert der Einsatz von Smart-City-Technologie nicht nur die Infrastruktur und Dienstleistungen einer Stadt, sondern führt auch zu erheblichen Veränderungen im Verhalten der Bürger.

Wie in einem von Moreno mitverfassten und 2021 veröffentlichten wissenschaftlichen Artikel dargelegt, ergänzt das FMC „die bestehende Thematik der Smart Cities“. Ziel ist es, „nachhaltige und inklusive Städte zu schaffen, wie sie im Nachhaltigkeitsziel 11 der Vereinten Nationen beschrieben sind“. Technologische Verhaltenskontrolle und ein unerschütterliches Bekenntnis zu SDG 11 stehen im Mittelpunkt der FMC-Vision.

Das Forscherteam, zu dem auch Moreno gehört, schrieb:

Künstliche Intelligenz (KI), Big Data, maschinelles Lernen, Crowd Computing und andere Technologien sollen das vorgeschlagene Konzept der 15-Minuten-Stadt verwirklichen. [. . .] Im Einklang mit den Forderungen nach technologischer Integration in Städten, um die in den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG) 11 skizzierten Dimensionen zu erreichen, [. . .] kann der Einsatz verschiedener Technologien, intelligenter Geräte und Sensoren zu dieser Verwirklichung führen. […] Der Einsatz von Blockchain, Smart Contracts und Finanzinstrumenten kann mit Stadtentwicklungsrechten und Transaktionskosten in Einklang gebracht werden, um sowohl Effizienz als auch Leistung zu gewährleisten und gleichzeitig langfristige politische Agenden [Agenda 2030] zu berücksichtigen.

Es ist daher relativ einfach, eine 15-Minuten-Stadt (FMC) zu definieren: Eine FMC ist eine Smart-City-Entwicklung innerhalb einer vordefinierten städtischen Zone, die Spitzentechnologie einsetzt, um die Bevölkerung sozial so zu beeinflussen, dass sie sich an globale politische Agenden hält.

Dies ist eine Tatsache: etwas, dessen Existenz bekannt ist, insbesondere etwas, für das es Beweise gibt oder über das Informationen vorliegen.

Doch trotz des offensichtlichen, offen zugegebenen Zwecks von FMCs ist es schwierig, dies zu erkennen. Chrono-Urbanismus ist der einzige Aspekt der FMC-Planung, der jemals in den Mainstream-Medien diskutiert wird. Der Hinweis, dass FMCs auch Spitzentechnologien einsetzen, um das Verhalten der Menschen zu kontrollieren, wird weithin und lächerlicherweise als Verschwörungstheorie abgetan.

In einem Interview mit dem Smart-City-Spezialisten Moreno im Mai 2024 diskutierte das Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), wie seine FMC-Idee offenbar zu einer „Verschwörungstheorie” wurde. Mit der Behauptung, dass beispielsweise die FMC-Null-Emissionszonen in Bath und Oxford imaginär seien und dass die Weitergabe bewährter Fakten über FMCs „Desinformation” darstelle, gab das RICS Moreno die Gelegenheit, sich bei der „Presse und den Faktenprüfern” dafür zu bedanken, dass sie die Menschen über das aufgeklärt hätten, was Moreno als „falsche Informationen und Verschwörungstheorien im Internet und in sozialen Netzwerken” bezeichnete.

Moreno sagte, dass die angeblichen FMC-Verschwörungstheorien durch „Gewalt und Hass“ angeheizt würden. Im Widerspruch zu allem, was er sonst über FMCs gesagt und geschrieben hat, konterte er die angeblichen Verschwörungstheoretiker, indem er vorgab, der einzige Zweck einer 15-Minuten-Stadt sei „die Schaffung urbaner Umgebungen [. . .], in denen wichtige Dinge des täglichen Bedarfs in kohlenstoffarmer Nähe zugänglich sind“ – Chrono-Urbanismus.

Der interviewende RICS-Journalist hielt es nicht für notwendig, Moreno zur Nutzung von Frontier-Smart-City-Technologie durch FMCs zu befragen. Obwohl Morenos akademisches Fachgebiet das Design von Smart Cities ist, beschrieb RICS ihn lediglich als Professor für „Architektur”, und weder RICS noch Moreno erwähnten Smart-City-Technologie oder SDG 11, als ob diese ebenfalls nicht existierten.

Diese Leugnung der Realität scheint eine gängige Taktik derjenigen zu sein, die FMCs fördern oder an deren Aufbau maßgeblich beteiligt sind. Als beispielsweise Anwohner sich gegen den Bau der FMC-Architektur in Oxford aussprachen, reagierte der Stadtrat nicht mit einer Änderung seines Plans, sondern indem er den Begriff „15-Minuten-Stadt” aus seinem veröffentlichten Plan zur Durchsetzung von FMCs strich.

Im Jahr 2023 lieferte eine multidisziplinäre Gruppe der Universitäten Liverpool und Edinburgh eine durchdachte Erklärung, die es uns angeblich ermöglichen sollte, die Realität von FMCs von den Verschwörungstheorien zu trennen:

Die 15-Minuten-Stadt selbst ist eine einfache Idee. Wenn Sie in einer solchen Stadt leben, bedeutet das, dass alles, was Sie für Ihr tägliches Leben benötigen – Schule, Ärzte, Geschäfte und so weiter – nicht mehr als 15 Gehminuten von Ihrem Zuhause entfernt ist. [. . .] Die Idee kam im Zuge von COVID auf, als Lockdowns und Homeoffice dazu führten, dass immer mehr von uns das Auto stehen ließen und die Notwendigkeit gut versorgter lokaler Nachbarschaften erkannten.

Auch hier lässt dieser propagandistische Schund alle unbequemen Fakten außer Acht. SDG 11 oder intelligente Grenzkontrolltechnologie werden mit keinem Wort erwähnt. Die Überwachung, Einschränkungen, Begrenzungen, zusätzlichen Kosten, Geldstrafen und andere Formen der Durchsetzung und Zwangsmaßnahmen, die in FMCs allgegenwärtig sind, werden völlig außer Acht gelassen. Diese Art von Propaganda wird als Halbwahrheit bezeichnet, aber in dem Artikel wurden auch andere Propagandatechniken verwendet.

Die Wissenschaftler schrieben:

Unter anderem wird den 15-Minuten-Städten vorgeworfen, dass sie ein „sozialistischer“ oder sogar „stalinistischer“ Versuch seien, die Bevölkerung zu kontrollieren, indem sie die Bürger aktiv daran hindern, sich mehr als 15 Minuten von ihrem Wohnort zu entfernen.

Dies kombiniert die Propagandatechniken des Strohmannarguments und der Desinformation.

Die Behauptung, dass FMCs „stalinistisch” seien, stammt aus einem Mem, das von einem versteckten und anonymen Reddit-Account geteilt wurde. In jüngerer Zeit wurde dieselbe Behauptung von The Telegraph verbreitet, der ein passendes Zitat ausgegraben hat. Diese falsche Darstellung – Desinformation, die behauptet, dass Menschen FMCs ablehnen, weil sie sie für „stalinistisch“ halten – wird als Strohmann benutzt, um die tatsächlichen Bedenken der Menschen gegenüber FMCs völlig falsch darzustellen und zu verzerren. Wenn das nicht funktioniert, können Kritiker von FMCs auch als rechtsextrem bezeichnet werden.

Was sich hier zeigt, ist eine von Angst getriebene Weigerung, Fakten zu berichten, eine verzweifelte Leugnung der Wahrheit und der Versuch, die Öffentlichkeit zu täuschen. Zweifellos liegt das daran, dass es viel einfacher ist, Menschen dazu zu verleiten, in einer vermeintlichen modernen Gartenstadt zu leben, als sie davon zu überzeugen, sich in einem digitalen Gulag einzusperren. Leider scheint diese Täuschung relativ erfolgreich zu sein.

Da ihnen gesagt wird, dass jeder, der Bedenken hinsichtlich des Baus von FMCs äußert, ein Verschwörungstheoretiker, Rechtsextremist oder beides ist, scheinen die hoffnungslos Getäuschten, die sich auf alles verlassen, was ihnen die Mainstream-Medien erzählen, wirklich zu glauben, dass FMCs zu ihrem Vorteil gebaut werden.

Nach einem 15-minütigen Kommentar zum Thema Stadt, den ich kürzlich auf X gepostet habe, antworteten unter den Trollen und Bots, die darauf reagierten, einige scheinbar echte Menschen mit Kommentaren wie:

Es geht darum, dass Menschen in einer lokalen Gemeinschaft leben, arbeiten und Kontakte knüpfen können. Das ganze Gerede über Zonen und Reisebeschränkungen ist völliger Unsinn.

oder:

Es ist eine Rückkehr zu einer Welt, in der wir kein Auto besitzen mussten, um schnell zum Laden um die Ecke zu fahren.

und:

Warum sollten Menschen mehr als 15 Minuten für wichtige Dienstleistungen zurücklegen müssen? Das muss doch Sinn machen.

Niemand, der sich gegen den Einsatz von Technologien zur Verhaltenskontrolle in FMCs ausspricht, möchte in Gemeinden leben, in denen es keine lokalen Einrichtungen gibt oder der Zugang zu wichtigen Gütern und Dienstleistungen schlecht ist. Sie sprechen sich nicht gegen ein Leben in gesünderen, weniger verschmutzten und angenehmeren Umgebungen aus, noch sind sie gegen die Wiederbelebung der rapide verfallenden Einkaufsstraßen Großbritanniens.

Für diejenigen, die davon ausgehen, dass FMCs so sind, wie sie ihnen von Medien wie der BBC beschrieben werden, lohnt es sich vielleicht, über ein paar Fragen nachzudenken.

Wer glaubt nicht, dass wir unsere Verkehrsinfrastruktur verbessern müssen? Wer möchte schon kilometerweit fahren, um eine Bank, einen Metzger, einen Gemüsehändler oder eine Apotheke zu finden? Wer möchte nicht in der Nähe seines Wohnortes einen Arzt oder Zahnarzt, Kinderbetreuung, gute Schulen oder schöne Grünflächen erreichen können?

In den grünen Vororten zahlen Menschen, die es sich leisten können, unglaublich hohe Wohnkosten, um genau das zu erreichen.

Chrono-Urbanismus ist keine schlechte Idee und auch keine neue Idee. Wenn es Anzeichen für Investitionen in benachteiligte Gemeinden gäbe, um Chrono-Urbanismus zu ermöglichen, wäre das fantastisch. Aber das ist nicht der Fall.

Nicht nur werden alle tyrannischen Aspekte von FMCs von denen geleugnet, die versuchen, einer getäuschten Öffentlichkeit die digitale Infrastruktur zu verkaufen – entweder indem sie sich weigern, die Realität anzuerkennen, oder indem sie Verschwörungstheorien verbreiten –, sondern bisher hat auch noch niemand, der sich für FMCs einsetzt, erklärt, wie Überwachung und Durchsetzung bisher vernachlässigte Gemeinden wiederbeleben sollen. Wer wird die lebensnotwendigen Güter und Dienstleistungen bereitstellen, die der moderne Chrono-Urbanismus innerhalb eines Radius von 15 Minuten verspricht?

Die pseudopandemische politische Reaktion, die von den Befürwortern der FMCs als Impuls für die Entwicklung der FMCs hervorgehoben wird, setzte die Zerstörung der britischen KMUs fort und behinderte die funktionierende Wirtschaft Großbritanniens weiter. Diese Regierungspolitik transferierte den Reichtum von der allgemeinen Bevölkerung weg und konzentrierte ihn in den Händen globaler Investoren und der von ihnen kontrollierten multinationalen Konzerne. Sollen wir glauben, dass die Regierung nun versucht, die zahlreichen städtischen Probleme, für deren Entstehung sie maßgeblich verantwortlich ist, durch den Bau von 15-Minuten-Städten zu beheben?

Abgesehen von der offensichtlichen Unterdrückung lässt die Aussicht auf ein Leben in einer 15-Minuten-Stadt keineswegs auf eine Rückkehr zu einer Art urbaner Idylle schließen, die es wohl von vornherein nie gegeben hat. Der lokale Metzger und Gemüsehändler werden nicht zurückkehren, sie wurden verdrängt; Arztpraxen werden nicht plötzlich zugänglich sein, und die Schaffung schöner Grünflächen wird keine Priorität in der Stadtplanung haben. Sie machen sich etwas vor, wenn Sie glauben, dass es darum geht beim globalen FMC-Projekt.

Aller Wahrscheinlichkeit nach werden Sie in einer 15-Minuten-Stadt in Ihrem lokalen, unbemannten, KI-gesteuerten Convenience-Store – der Ihrem freundlichen lokalen multinationalen Einzelhandelsunternehmen gehört – Ihre digitale Identität angeben müssen, um Lebensmittel zu kaufen; Ihr Hausarzt wird vor Ort über eine bequeme Online-Video-Sprechstunde erreichbar sein; Ihre verschreibungspflichtigen Medikamente werden per Drohne geliefert, und alle Ihre Einkaufswünsche werden durch die Online-Bearbeitung Ihrer Bestellungen und den Versand der Waren aus weit entfernten Mega-Lagern zu Ihnen nach Hause erfüllt.

Wenn die nächste Runde von Lockdowns kommt und Sie bereits in Ihrer zugewiesenen FMC-Zone leben, warum sollte man Ihnen dann überhaupt erlauben, diese zu verlassen?

Glauben Sie wirklich, dass die 15-Minuten-Stadt weltweit eingeführt wird, weil die UNO und ihre Partner aus der Privatwirtschaft sowie andere Interessengruppen Ihre Lebensqualität verbessern wollen?