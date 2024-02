Manlio Dinucci

Alexej Nawalny starb am Vorabend der Rede seiner Frau auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Passenderweise stirbt in jedem Wahlkampf ein Gegner von Wladimir Putin auf mysteriöse Weise. Diesmal geschieht dies während des Präsidentschaftswahlkampfes.

Der Westen beschuldigt unisono Präsident Wladimir Putin, den Mord an Alexej Nawalny angeordnet zu haben. Der Zeitpunkt seines Todes ist jedoch mehr als verdächtig: Nawalny starb am 16. Februar, genau am Tag der Eröffnung der Münchner Sicherheitskonferenz, eine Woche nach Putins erfolgreichem Interview mit Tucker Carlson und einen Monat vor den Präsidentschaftswahlen in Russland, für die Putin kandidiert. Mit anderen Worten: Putin hätte die Ermordung Nawalnys zum günstigsten Zeitpunkt angeordnet, um sich selbst so viel wie möglich zu schaden.