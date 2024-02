Das KI-gestützte Kriegsführungssystem des Pentagon ist einsatzbereit

Das Kriegsführungskonzept CJADC2 setzt auf KI-gesteuerte Interoperabilität, um technisch versierte Rivalen wie China zu überlisten und zu überholen.

Das Combined Joint All-Domain Command and Control (CJADC2) System des US-Verteidigungsministeriums (DOD), ein technologiegetriebener Plan zur Verbesserung der militärischen Interoperabilität und zur Integration von künstlicher Intelligenz (KI) in alle Bereiche der Kriegsführung mit Verbündeten und Partnern, ist jetzt einsatzbereit.

C4ISRNET berichtete diesen Monat, dass das US-Verteidigungsministerium eine Basisversion von CJADC2 fertiggestellt hat, die darauf abzielt, strategische und operative Dominanz in der Kriegsführung durch die Verbindung von Sensoren aller Teilstreitkräfte in einem einzigen Netzwerk zu erreichen. Dies gab die stellvertretende US-Verteidigungsministerin Kathleen Hicks bekannt.

Der Haushaltsentwurf des Verteidigungsministeriums für das Jahr 2024 sieht 1,4 Milliarden US-Dollar für CJADC2 vor, um die Art und Weise zu verändern, wie das Militär vorwiegend mit ausländischen Partnern zusammenarbeitet.

Das Verteidigungsministerium will seine Streitkräfte zu Lande, in der Luft, auf See, im Weltraum und im Internet digital vernetzen, um technisch versierte Gegner wie China austricksen und ausmanövrieren zu können. Je schneller Informationen über das Schlachtfeld mithilfe von KI und anderen Programmen zur Mustererkennung gesammelt, analysiert und verbreitet werden können, desto schneller können Ziele identifiziert und getroffen werden.

Der Chief Digital and AI Officer des Verteidigungsministeriums, Craig Martell, erklärte, dass das Ziel darin bestehe, eine informationsfähige Streitkraft zu schaffen, die in der Lage ist, Netzwerke zu kontrollieren und Ziele von verschiedenen Standorten aus mit einer breiten Palette von Waffen zu bombardieren.

CJAD2 ist eine Weiterentwicklung des älteren Konzepts Joint All-Domain Command and Control (JADC2), wobei CJAD2 auf dem Rahmen von JADC2 aufbaut und um das Element der Interoperabilität mit Verbündeten und Partnern ergänzt wird.

In einem Bericht des US-amerikanischen Congressional Research Service (CRS) vom Januar 2022 heißt es, dass in der Vergangenheit jeder Teil des US-Militärs sein eigenes taktisches Netzwerk entwickelt hat, die in einigen Fällen nicht miteinander kompatibel waren. Inzwischen hat das Verteidigungsministerium erkannt, dass künftige Konflikte eine schnellere Entscheidungsfindung erfordern, was einen gestrafften Prozess voraussetzt.

Der CRS-Bericht kommt zu dem Schluss, dass die derzeitige C2-Architektur des Verteidigungsministeriums nicht ausreicht, um die Anforderungen der National Defense Strategy 2022 zu erfüllen, die Interoperabilität, verbesserte Fähigkeiten, neue Operationskonzepte und kombinierte und kooperative Streitkräfteplanung mit Koalitionen in den Mittelpunkt stellt.

In einem Artikel für National Defense vom Juni 2023 weist Chris Sax darauf hin, dass die US-Verbündeten in die Diskussion über JACD2 einbezogen werden müssen, damit das Konzept vollständig umgesetzt werden kann und die USA in der Lage sind, auf mehreren Kriegsschauplätzen mit maximaler Effizienz zu operieren.

Jaspreet Gill weist in einem Artikel in Breaking Defense vom Mai 2023 darauf hin, dass es sich bei CJADC2 im Wesentlichen um eine Umbenennung von JADC2 handelt, wobei der Schwerpunkt auf „kombinierten“ Anstrengungen mit internationalen Partnern und zwischen verschiedenen Militärkommandos liegt.

Gill weist darauf hin, dass das „combined“ in CJADC2 unterstreicht, dass die Fähigkeiten des Systems von Anfang an auf Interoperabilität mit Verbündeten und Partnern und nicht nur auf „jointness“ zwischen verschiedenen US-Militärbereichen ausgelegt sind.

In einem Artikel des Hudson Institute vom September 2023 gehen Bryan Clark und Dan Patt näher auf das CJACD2-Konzept ein und erwähnen, dass CJACD2 zwei Kernfunktionen hat: gemeinsame Führung und Integration.

Den Autoren zufolge formuliert das gemeinsame C2 Pläne und führt sie aus, was angesichts gleichrangiger Gegner zunehmend von neuen Konzepten abhängen wird, die weit verteilte Einheiten in verschiedenen Bereichen orchestrieren.

Barry Rosenberg schreibt in einem Artikel in Breaking Defense vom Dezember 2020, dass die Basistechnologien des CJACD2 führende Kommunikations-, Navigations- und Identifizierungssysteme (CNI), robuste, sichere, softwaredefinierte, domänenübergreifende Netzwerkterminals, Datenfusions- und -verarbeitungstechnologien, fortschrittliche Wellenformangebote sowie neue Kommunikations-, KI- und Netzwerkfähigkeiten umfassen werden.

Ein potenzieller Taiwan-Konflikt ist ein interessantes Beispiel dafür, wie CJADC2 eingesetzt werden kann, um Nachteile für die USA auszugleichen, die sich aus einem technikzentrierten Ansatz ergeben.

In einem Artikel der Defense News vom Dezember 2023 stellen Maximilian Bremer und Kelly Grieco fest, dass die schiere Entfernung der USA im Vergleich zu Chinas Nähe zu Taiwan, die begrenzten Basen im Pazifik und die langen Reisezeiten von den USA nach Taiwan in einem möglichen Taiwan-Konflikt gegen die USA und ihre Verbündeten sprechen.

Bremer und Grieco weisen auf die enormen logistischen Anforderungen der USA in Bezug auf Umfang und Komplexität hin, die zu diesen Problemen hinzukämen. Anstatt diese logistischen Probleme einzeln anzugehen, schlagen sie vor, dass die USA einen Ansatz entwickeln, der diese Herausforderungen gleichzeitig angeht.

Thane Clare erwähnt in einem Artikel in War on the Rocks vom Januar 2024, dass Kommandeure und Logistiker einen besseren Überblick über den Standort und die Verfügbarkeit wichtiger Vorräte erhalten, wenn die Logistiksysteme des US-Militärs elektronisch vernetzt sind und automatisch Informationen auf Führungsebene aus ihnen gewonnen werden.

Clare betont, dass ein Situationsbewusstsein in Echtzeit für Logistiker auf allen Ebenen entscheidend für den Erfolg in einem langwierigen Krieg sein wird. Taiwan ist in den ersten 90 Tagen einer möglichen chinesischen Invasion am stärksten gefährdet, sodass ein Eingreifen der USA erforderlich wäre, um die chinesischen Streitkräfte innerhalb dieses Zeitrahmens zurückzuschlagen.

Neben der Logistik sei das CJADC2 auch für Raketenabwehr und Langstreckenangriffe geeignet, so Clare. Die Integration ziviler Sensoren der USA und ihrer Verbündeten mit militärischen Waffen (z.B. ein kommerzielles Flugradar mit einer Patriot-Raketenbatterie) könnte die Raketenabwehr der USA weit über die bisherigen Fähigkeiten hinaus verbessern. Allerdings werde die technische Kompatibilität der Systeme eine Herausforderung darstellen.

Clare weist auch darauf hin, dass die Kombination alter und neuer Technologien im Rahmen von CJADC2 die Schwachstellen beim Einsatz unbemannter Systeme verringern könnte. So haben die USA Hochfrequenzfunk zur Steuerung der Drohne MQ-9 Reaper eingesetzt, wodurch Satelliten überflüssig werden, die durch die Anti-Satelliten-Fähigkeiten Chinas und Russlands zunehmend gefährdet sind.

CJADC2 weist jedoch einige Lücken auf. Wie Stew Magnuson diesen Monat in National Defense feststellt, verfolgt auf der gemeinsamen Ebene jeder Teil des US-Militärs immer noch sein eigenes taktisches Netzwerkprojekt, wobei die einzelnen Dienste unterschiedliche Ansätze in Bezug auf Klarheit und Durchführbarkeit verfolgen.

Magnuson wies auf die doktrinären Herausforderungen bei der Umsetzung von CJADC2 hin und stellte fest, dass der Informationsaustausch zwischen den gemeinsamen Streitkräften bisher auf höherer Ebene stattgefunden habe, sodass die Entscheidungsfindung unbedingt auf die niedrigstmögliche Ebene verlagert werden müsse.

Er wies auch darauf hin, dass die Einbeziehung von Verbündeten in den CJADC2 neue Herausforderungen mit sich bringen werde, da andere Streitkräfte andere Ansätze hätten.

Ferner hat China als Reaktion auf das amerikanische JADC2 und nun auch das CJADC2 sein MDPW-Konzept (Multi-Domain Precision Warfare) entwickelt. Chinas MDPW zielt darauf ab, mithilfe von KI und Big Data schnell Schwachstellen im operativen System der USA zu identifizieren und dann Kräfte aus mehreren Bereichen zu bündeln, um Präzisionsangriffe auf diese Schwachstellen zu starten.