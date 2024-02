Die sich rasch entwickelnde Tyrannei im Westen

Paul Craig Roberts

Eine 18-jährige Mutter legte ihr Baby in einen Müllcontainer, der mit einer Müllpresse ausgestattet war. Die Polizei fand die Überreste des Babys, eingewickelt in einen Matratzenschoner, in einem Seesack mit Reißverschluss. Das Böse muss einen großen Schritt nach vorn gemacht haben, wenn eine Mutter ihrem Baby so etwas antut.

Ich kann mir vorstellen, dass Jakayla Williams dachte, wenn sie ihr Baby abgetrieben hätte, gäbe es keine Anklage, warum sollte sie es also nicht in den Müllcontainer werfen?

Die Legalisierung der Abtreibung, d.h. die Legalisierung des Mordes, hat dazu geführt, dass Frauen unempfindlich gegenüber Mord geworden sind. Folglich wird der Mord auch außerhalb der Abtreibung legalisiert. Israel begeht etwa Völkermord an den Palästinensern, und unser großes Land, Amerika, legt sein Veto gegen UN-Resolutionen gegen Israels Völkermord an den Palästinensern ein. Washington hat Völkermord neu definiert als „Selbstverteidigung“ der Israelis, die Völkermord begehen.

Die Grausamkeiten sind unfassbar. Die Israelis begehen Völkermord an den Palästinensern, und das demokratische Regime in diesem Land lehnt UN-Resolutionen für einen Waffenstillstand ab. Aber eine 18-jährige schwarze Amerikanerin steht wegen Mordes ersten Grades vor Gericht, weil sie zu lange mit der Abtreibung gewartet hat. Wie kann es sein, dass die israelische und die US-amerikanische Regierung töten können, wie sie wollen, aber wenn eine schwarze Frau ihr Baby nach dem „Verfallsdatum“ ihres gesetzlichen Rechts auf Mord abtreibt, ist sie eine Mörderin?

Und schauen Sie sich an, was die großen Demokratien Großbritanniens und der USA mit Julian Assange gemacht haben. Er wurde auf die eine oder andere Weise 12 Jahre lang ohne Anklage festgehalten. Das ist wie im Mittelalter, als die Feudalherren Menschen nach Belieben in den Kerker warfen, um sie bei der Stange zu halten.

Jüngste Berichte zeigen, dass die Demokraten riesige Summen unseres Geldes ausgeben, um die Wahrheit zu unterdrücken und die Rekrutierung und Versorgung von Einwanderern aus 160 Ländern zu finanzieren, die unser Land überfluten. Nach offiziellen Zahlen, die zu niedrig angesetzt sind, holt Biden jedes Jahr Einwanderer in einer Zahl ins Land, die zwölf Städten von der Größe Pittsburghs in Pennsylvania entspricht. Also 24 Städte in zwei Jahren, 36 Städte in drei Jahren, und die dummen Amerikaner wählen die Demokraten, die ihnen ihr Land stehlen.

Wie kann ein Volk, das so indoktriniert und einer Gehirnwäsche unterzogen wurde wie die Amerikaner, der Tyrannei entkommen, die so schnell über sie hereinbricht? Viele Amerikaner haben Schwierigkeiten, die Regierung realistisch zu sehen. Sie glauben, die Regierung sei dazu da, ihnen zu dienen. Aber das ist sie nicht. Albert Jay Nock hat das schon vor vielen Jahrzehnten in seinem Klassiker Our Enemy, the State deutlich gemacht.

Das Vertrauen der Amerikaner in offizielle Erzählungen ist außergewöhnlich. Die Amerikaner sind auf den 11. September 2001 hereingefallen, auf Saddam Husseins Massenvernichtungswaffen, auf den Schwindel mit der „Covid-Pandemie“ und auf den tödlichen mRNA-Impfstoff. Unsere Regierung würde uns nicht anlügen, sagen viele, während sie vor CNN und Fox News sitzen, NPR hören, die New York Times lesen und sich in Unwissenheit programmieren.

Kürzlich las ich den Brief einer US-Senatorin an eine Bundesbehörde, in dem sie wissen wollte, warum die Behörde in Wuhan, China, Forschung zur Bewaffnung gegen die Vogelgrippe finanziert. Eine Antwort hat sie bisher nicht erhalten. Werden die Eliten im Jahr 2025 die waffenfähige Vogelgrippe auf uns loslassen? Wird es bis dahin ein Verbrechen sein, den Impfstoff zu verweigern?

Bill Gates hat deutlich gemacht, dass es das Ziel der Eliten ist, den Großteil der Weltbevölkerung auszurotten. Mike Benz erklärte kürzlich Tucker Carlson die eingesetzten Kontrollen um zu verhindern, dass im Widerstand gegen die Tyrannei, die für uns vorbereitet wird, ein Wort der Wahrheit gesprochen wird.

Das offizielle Narrativ ist, dass die Menschen den Planeten zerstören, indem sie die globale Erwärmung verursachen. Um den Planeten zu retten, müssen die Menschen ausgelöscht werden. Dabei geht es nicht um den Völkermord Israels an ein paar Millionen Palästinensern, sondern um den Völkermord der Eliten an 7,5 Milliarden Menschen. Diejenigen, die den Völkermord an der Menschheit befürworten, werden nicht zur Rechenschaft gezogen. Im Gegenteil, sie sind angesehene Führer der Menschheit.