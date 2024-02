„Die Obamas regieren das Land“ – Victor Davis Hanson

Barack Obama hat gesagt, er wolle eine dritte Amtszeit „in meinem Keller in meiner Jogginghose“ absolvieren.

„Die Obamas regieren das Land“, sagt der Militärhistoriker Victor Davis Hanson.

Barack Obama sagte, er wolle eine dritte Amtszeit „in meinem Keller in meinen Jogginghosen“ absolvieren. Und er „lebt seinen Traum“, indem er Joe Biden als „Pappkameraden benutzt, den sie ausgeschnitten haben“, erklärt Hanson.

„Obama hat das Land nie so weit nach links gebracht, wie er wollte. Er war zu zaghaft und fühlte, dass er noch nicht bereit war. Er hätte sein Vermächtnis beschädigt, wenn er nicht wiedergewählt worden wäre. Es war zu gefährlich. Jetzt, mit Joe Biden, lebt er seinen Traum.

Im November 2020 sagte Barack Obama zu Stephen Colbert:

„Und ich habe immer gesagt: ‚Wissen Sie was, wenn ich ein Arrangement treffen könnte, bei dem ich einen Ersatz hätte, einen Frontmann oder eine Frontfrau, und sie hätten einen Kopfhörer drin, und ich wäre nur in meinem Keller, in meiner Jogginghose, und ich würde das Zeug durchgehen, und ich könnte sozusagen den Text sagen, aber jemand anderes würde die ganze Rede und die Zeremonie machen, dann wäre mir das recht.'“

„Genau das macht er jetzt“, bemerkte Hanson.

„Die Obamas regieren das Land. Was ich damit sagen will: Sie wollen Joe Biden so, wie er ist, weil er ein Konstrukt ist. Er ist nur eine Person aus Pappe, die sie ausgeschnitten und in den Keller gestellt haben, sie lassen ihn gelegentlich umziehen und dann leiten sie die ganze Administration. Obama ist für die Grenze verantwortlich. Er ist verantwortlich für die ganze Kriminalitätsepidemie. Das ist es, was er wollte. Und Biden war sehr nützlich.

