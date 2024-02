Die beliebte YouTube-Ärztin und Influencerin Dr. Boz macht eine dramatische Kehrtwende in Bezug auf die experimentelle Gentherapie.

Höhepunkte des eingebetteten Videos am Ende des Artikels.:

Okay, das war der andere Teil, der mich gestört hat. Es hat mich von Anfang an gestört, aber es macht mich wirklich nervös, wenn man sieht, was ich darüber geflüstert habe, aber ich habe es nicht geglaubt. Ich habe es nicht geglaubt. Es hat mich von Anfang an gestört, dass sie das Wort Impfstoff benutzt haben, obwohl es kein normaler Impfstoff ist. Das ist eine Boten-RNA. Das ist ein einzelner DNA-Strang oder eine RNA, aus der man DNA herstellt, sodass man dem Körper beibringt, wie er reagieren soll, indem man seine DNA beeinflusst. Man hätte es also nicht Impfstoff nennen sollen. Man hätte es Gentherapieprodukt nennen sollen, weil es wirklich das Gen verändert.

Das Problem mit dem, womit sie gespielt haben, ist, dass es keinen Aus-Schalter gibt. Bei einer Impfung steigt die Immunität an, dann fällt sie wieder ab, und der Körper ist fertig mit dem, womit sie gespielt haben. Es gibt keinen körpereigenen Mechanismus, der das ausschalten kann. Wenn man unter anderem den Botenstoff DNA nimmt, hat man eine Boten-RNA. Jetzt stellt man ein Protein her. Wie kann man die Herstellung eines Proteins stoppen, wenn sie einmal begonnen hat?

…..

Einige Chargen waren mit doppelsträngiger RNA verunreinigt. Doppelsträngige DNA hat ein hohes Potenzial, immunologische Entzündungsreaktionen wie Myokarditis auszulösen. Hier wird es also ein wenig heikel. Das ist der Punkt, der mich wirklich stört. Sie sagen also, na ja, ich weiß nicht viel über diese Impfungen. Ist es normal, dass man bei einer MRNA-Impfung ein paar Doppelstränge findet? Sie sagen, dass die Variabilität jeder Charge durch die jüngsten Erkenntnisse über DNA-Kontamination noch komplizierter wird. Noch einmal: DNA-Kontamination. Zunächst einmal: Was zum Teufel hat DNA in einem Impfstoff zu suchen, der doch eigentlich dazu gedacht ist, Proteine zur Bekämpfung des Virus zu produzieren? Aber bei der Analyse mehrerer Fläschchen wurde sowohl bei einem monovalenten als auch bei einem bivalenten Impfstoff eine hohe DNA-Kontamination festgestellt, die um Größenordnungen über den Grenzwerten lag. In der RNA, die ich mir selbst, meinen Kindern und meinen Patienten injizierte, fand sich eine enorme Menge an DNA-Partikeln. Wie kann eine so gefährliche Verunreinigung in großem Maßstab der Kontrolle der Gesundheitsbehörden entgehen? Und wussten die Hersteller von all der überschüssigen DNA, die in diesen Impfstoffen gefunden wurde? Oh ja, das wollte ich gerade sagen. Wenn Sie also fremde DNA in Ihrem menschlichen Genom haben, stört sie die bestehende natürliche Gensequenz. Außerdem birgt sie ein zusätzliches Krankheitsrisiko, einschließlich Krebs. Ich meine, DNA in Ihrem Körper, das ist sehr gefährlich, genau wie CRISPR, nur dass es ein Zufall ist, was zum Teufel da drin ist. Denn es ist eine Verunreinigung. Es ist nicht vorgesehen, dass es da drin ist. Was macht es da drin?

….

Es gibt eine Zunahme von Autoimmunerkrankungen, wenn Menschen geimpft werden. Und weiter heißt es, dass wir das nicht nur wissen, sondern dass wir wissen, dass, wenn man sich einige der Bilder von Menschen anschaut, die an Herzmuskelentzündung gestorben sind, ich mich frage, ob das so ist. Das ist der Punkt.

…

Diese Spike-Proteine kommen in den Zellen des menschlichen Herzens vor. Zellen mit Spike-Proteinen in den Muskeln dieser Patienten. Noch einmal: Spike-Proteine sollten überhaupt nicht in uns sein. Bei Menschen, die mit Covid geimpft wurden, wurden keine Spike-Proteine im Herzgewebe gefunden. Bei den geimpften Menschen die diese Boten-RNA hatten, die ein Protein produzierte, und die dann das Protein produzierten und den Aus-Schalter nicht hatten, nun, die wurden jetzt bei der Autopsie in den Zellen des Herzgewebes gefunden. Und hier sind sie. Ich meine, das klingt lächerlich. Es klingt wie etwas, das ich nicht einmal glauben würde, bis ich anfange, mir die Autopsien anzusehen und mich zu wundern.

….

Sie benutzten einige der Personen, die in der Placebolinie begannen, aber in den Placebodaten mit der Impfung endeten. Sie bekamen also die Impfung und hatten eine signifikante Nebenwirkung. Aber sie wurden zu den Personen gezählt, die nicht geimpft wurden, weil sie dort begonnen hatten. Sie haben das nicht korrigiert. Man muss also kein Statistiker sein, um zu verstehen, was ich sagen will, nämlich, dass sie ein Spiel gespielt haben, um diese Verzerrung zugunsten der Impfung zu erreichen.

…..

52.000 Impfungen wären nötig, um einen Todesfall bei Covid-19 zu verhindern. Jetzt wird diskutiert, wie viele Impfungen nötig sind. Sie gehen konservativ vor. Wenn man also rechnet, dann rundet man konservativ ab und sagt, mit genau dieser Injektion könnte man schätzungsweise zwei Menschenleben pro 100.000 Injektionen retten, und dann sagt man, jetzt sehen wir aber, dass wir 27 Todesfälle pro 100.000 in der gleichen Charge von Injektionen haben, die aufgrund von unerwünschten Ereignissen aufgetreten sind. Wir haben also zwei Leben gerettet, aber wir haben 27 Todesfälle als Folge der signifikanten unerwünschten Ereignisse. Dies wurde jedoch nicht berichtet. Die modifizierten MRNA-Injektionen führten zu fast 14-mal mehr Todesfällen.

….

Sie haben die Injektion während der Schwangerschaft empfohlen, obwohl sie wussten, dass keine einzige Probandin schwanger war. Ich finde das einfach ungeheuerlich.

….

Und was war meine Rolle dabei? Hätte ich etwas mehr machen können? Noch einmal: Ich habe alle meine Kinder impfen lassen. Ich habe alle geimpft, die ich geliebt habe. Und wenn man dann zurückblickt und sagt, verdammt, schau dir an, was das den Kindern angetan hat, dann sage ich dir das, um dir zu sagen, dass es diese Informationen gibt. Ich weiß nicht, wie lange es diesen Bericht noch geben wird. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, zumindest die Informationen in diesem Bericht zu verbreiten, denn, verdammt noch mal, in diesem Bericht steckt eine Menge Arbeit.