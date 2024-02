The Corbett Report: Willkommen bei Mixed Reality: Ein falscher Ort, an dem falsche Menschen für immer gefangen sind

Von James Corbett

„Einst überließen die Menschen ihr Denken den Maschinen, in der Hoffnung, dass dies sie befreien würde. Aber das erlaubte nur anderen Menschen mit Maschinen, sie zu versklaven.“ Frank Herbert

Das Schlimmste auf der Welt ist, Recht zu haben.

Nein, das ist nicht ganz richtig. Lassen Sie mich das korrigieren. Das Schlimmste auf der Welt ist, mit etwas Schrecklichem und Unausweichlichem Recht zu haben, mit einer drohenden Gefahr, die man schon von weitem herannahen sieht, deren Fortschreiten man aber nicht verhindern kann, egal wie laut man Alarm schlägt.

Das ist die Lektion von Kassandra, der trojanischen Prinzessin aus der griechischen Mythologie, die, nachdem sie den Gott Apollo getäuscht hatte, mit der Gabe verflucht wurde, wahre Prophezeiungen auszusprechen, denen niemand Glauben schenkte.

Und quälenderweise ist dies auch die Lektion, die ich in den 17 Jahren, in denen ich den Corbett Report erstellt habe, aus eigener Erfahrung lernen musste.

Ich habe Podcasts produziert, die vor Transhumanismus und Technokratie warnten, bevor die meisten Menschen überhaupt wussten, was ein Podcast ist.

Ich habe 2009 einen Bericht über medizinisches Kriegsrecht verfasst, als Quarantänen und Zwangsimpfungen noch als abwegige Fantasien von Hollywood-Drehbuchautoren galten.

Und im Jahr 2021 warnte ich vor der nächsten Stufe der Medienmatrix: dem Metaversum.

Nun schreiben wir das Jahr 2024, und wieder einmal beginnt die allgemeine Bevölkerung gerade erst, das zu begreifen, was wir Corbett Reporter seit Jahren kommen sehen.

Sind Sie also bereit für die Schrecken einer immer aktiven, ständig vernetzten, unendlich vermittelten „gemischten Realität“?

Nein, natürlich sind Sie das nicht. Hier ist der Grund.

VISION PRO – DIE NEUE VERSION

Sind Sie schon einem in freier Wildbahn begegnet? Sie wissen schon, einen echten, lebenden Vision Pro-Träger?

Vielleicht nicht. Aber die Chancen stehen gut, dass Sie es bald sehen werden.

Für diejenigen, die es noch nicht wissen: Vision Pro ist das sexy neue 3.500 Dollar teure Mixed-Reality-Headset von denselben gebissenen Apple-Gadget-Porno-Designern, die Ihnen das iPhone, den iPod, die iWatch und ein schier endloses Sortiment chinesischer Sklaven-Fummellabore und digitaler Dingsbumse beschert haben.

Der Apple Vision Pro – das neueste Objekt der fetischistischen Hingabe der Assistenten von Cupertino – wird als „eine unendliche Leinwand, die die Art und Weise verändert, wie Sie die Apps nutzen, die Sie lieben“ und als „Einführung in die Ära des räumlichen Computings“ vermarktet.

Was bedeutet dieses Werbegeschwätz also wirklich? Wie sieht ein „Mixed-Reality-Headset“ eigentlich aus?

Nun, so, natürlich:

Society is one step closer to dystopia pic.twitter.com/r5PBGgeeZS — End Wokeness (@EndWokeness) February 4, 2024

Wenn Sie den Vision Pro zum ersten Mal im Einsatz sehen, könnten Sie zu dem Schluss kommen, dass wir gerade eine Invasion transhumaner Cyber-Soldaten erleben. Aber keine Sorge, das ist nicht der Fall. Es ist nur der Anfang des dystopischen Cyberpunk-Horrorfilms, der die Welt von 2024 darstellt.

Sie können auf die Apple-Website gehen und sich das Werbematerial ansehen, um alles über dieses neue technologische Wunderwerk zu erfahren und darüber, wie es bald unser aller Leben zum Besseren verändern wird … aber das müssen Sie nicht tun. Sie können einfach einen der vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen „Nachrichtenartikel“ (sprich: Werbung) für das Gerät lesen, die in letzter Zeit in den sterbenden Dinosaurier-Medien erschienen sind.

„WATCH: Mann mit Apple Vision Pro Headset überquert Straße, Polizisten halten ‚fassungslos‘ inne“, berichtet Fox 5 San Diego.

„Stop Wearing Vision Pro Goggles While Driving Your Tesla, U.S. Says“, informiert die New York Times ihre Leser (und vermittelt dabei auf subtile Weise die Idee, dass dieses neue Gadget so fantastisch ist, dass man es buchstäblich nie wieder abnehmen möchte).

„Ich habe zwei Wochen lang in einem Vision Pro gelebt. So war es“, schwärmt Chris Velazco, der knallharte, unvoreingenommene und von der Industrie definitiv nicht bezahlte Technik-Rezensent der Washington Post „Democracy Dies in Darkness“.

Und obwohl dieser ganze Vision Pro-Hype um die „gemischte Realität“ unglaublich NEU UND AUFREGEND zu sein scheint … kommt er Ihnen nicht vage bekannt vor?

Nun, es sollte einem bekannt vorkommen. Und das sage ich nicht nur, weil ich es in meinem Artikel Things That Will Absolutely, Definitely, No Doubt Happen in 2023 zu Beginn des letzten Jahres vorausgesagt habe

Das ist richtig! Jeder liebt sein Telefon … und jetzt kann sein Telefon ihn auch lieben! Und sie müssen sich nie wieder Sorgen machen, ihr Telefon zu Hause zu vergessen!

(Ahhh, Satire!)

Nein, das sollte Ihnen bekannt vorkommen, denn Sie haben es (oder zumindest die coole und aufregende Gestenschnittstelle, auf die sich Vision Pro stützt) mit ziemlicher Sicherheit in dem Sommerblockbuster Minority Report von 2002 gesehen. In Wirklichkeit war Minority Report nicht nur ein COOL AND EXCITING! Actionfilm von Steven Spielberg und Tom Cruise, sondern auch ein Meisterwerk der prädiktiven Programmierung. Jahrelang wurde jeder beunruhigende neue technologische „Fortschritt“ – von den gruseligen digitalen Werbetafeln, die einen per Augenscan identifizieren und persönlich mit dem Namen ansprechen konnten, bis hin zu der erstaunlichen Gesten-Technologie, die es Cruise (als Detective John Anderton) ermöglichte, sich wie ein Komponist, der eine Symphonie dirigiert, durch Ozeane digitaler Informationen zu wälzen – als Beispiel für eine Dystopie im Stil von Minority Report angeführt.

Falls Sie es noch nicht wussten: Die erstaunliche Fähigkeit von Minority Report, die Zukunft vorherzusagen, war kein Zufall. Tatsächlich war Minority Report ein Paradebeispiel für prädiktives Programmieren, bei dem wir gegen die heutige Invasion von Vision-Pro-Trägern geimpft wurden, indem wir alles auf der Leinwand miterlebten, bevor es in der Realität eintrat.

Wie ich vor 12 Jahren in PSYOPS 101: The technology of psych warfare berichtet habe:

Minority Report ist ein Hollywood-Science-Fiction-Film des Regisseurs Steven Spielberg aus dem Jahr 2002, der eine dystopische Zukunft mit Vor-Kriminalität, totaler Überwachung und Polizeistaatstechnologie zeigt. Im Gegensatz zu vielen Science-Fiction-Phantasien hat sich die im Film dargestellte Technologie jedoch bereits als bemerkenswert vorausschauend erwiesen. Von statistischen Analyseprogrammen wie IBMs Blue CRUSH, das angeblich in der Lage ist, kriminelle „Hotspots“ vorherzusagen, bis hin zu Drohnentechnologien, die den im Film gezeigten Polizei-Überwachungsrobotern immer ähnlicher werden, hat Minority Report immer wieder bewiesen, dass er der Zeit voraus war, was die Vorhersage von Technologien angeht. Das ist kein Zufall. Während der Vorproduktion des Films im Jahr 1999 lud Spielberg eine Gruppe von Experten zu einem dreitägigen „Think Tank“ nach Santa Monica, Kalifornien, ein. Die Gruppe, der Architekten, Biomediziner und Informatiker angehörten, verfasste die „Bibel 2054“, ein 80-seitiges Buch, in dem die wahrscheinlichsten technologischen, soziologischen, architektonischen und politischen Veränderungen des nächsten halben Jahrhunderts beschrieben wurden.

Das ist richtig! Die Zauberer von Holy/Wood und ihre Drehbuchschreiber haben tatsächlich eine Ad-hoc-„Denkfabrik“ einberufen, um eine Bibel der Zukunft zu schreiben, in der sie kühn „vorhersagen“, wie unsere Welt in 50 Jahren aussehen wird. Und dieser bunt zusammengewürfelte Haufen junger aufstrebender Leute – darunter der korpulente, Hillary anbetende Jaron Lanier (bekannt durch The Social Dilemma), Shaun Jones (bekannt durch die DARPA-Biowaffeninitiative) und Steward Brand (bekannt durch den Whole Earth Catalogue) – stellte zufällig einen Film zusammen, der eine Reihe von Zukunftstechnologien (wie die gestische Schnittstellentechnologie, die jetzt zufällige Passanten auf der Straße in New York und anderen technikversklavten Hotspots verängstigt) mit unheimlicher Genauigkeit darstellt.

Komisch, wie das funktioniert, nicht wahr?

Hier sind die wirklichen Fragen: Warum sind die Heiligen/Holzmagier und die Nachrichtensprecher und die Tech-Giganten und scheinbar alle anderen in Machtpositionen so sehr daran interessiert, uns dazu zu bringen, uns einen Computer ans Gesicht zu schnallen? Worum geht es bei dieser technologischen Übernahme wirklich? Und wie wird diese Technologie beginnen, uns als Spezies zu verändern?

EINE FALSCHE WELT FÜR FALSCHE MENSCHEN

Die Szenen mit Vision Pro-gekleideten Transhumanen, die durch unsere Städte laufen, sind schon beklemmend genug. Allein die Beobachtung dieser Menschen, die nicht ganz hier sind und versuchen, mit ihren gefälschten digitalen Online-Räumen zu interagieren, während sie gleichzeitig über Fußgängerüberwege gehen und Auto fahren, ist schon beängstigend genug. Aber wie sieht es aus ihrer Perspektive aus?

Und wieder einmal werden Sie als eingeweihte Kassandra der Corbett Report Community die Antwort auf diese Frage bereits kennen. Insbesondere können Sie sich an Lektion 3 des Online-Kurses Mass Media: A History online course („Caught in the Web“), in der wir die „Hyperrealität“ erlebten – die immersive Simulation der erweiterten Realität der Zukunft, die ursprünglich 2009 von dem Filmemacher Keiichi Matsuda im Rahmen seiner Masterarbeit an der Bartlett School of Architecture in London entwickelt wurde.

Wer diesen Non-Stop-Angriff auf die Sinne gesehen hat, wird sich zweifellos daran erinnern, wie unglaublich überwältigend diese imaginäre Erfahrung in einer „Mixed-Reality“-Umgebung zunächst ist, mit einer gewöhnlichen Busfahrt…

. . und ein gewöhnlicher Einkauf im Lebensmittelgeschäft

. . in einen kaleidoskopischen Augenschmaus aus Informationen, Nachrichten, Werbung und Aktivitäten verwandelt wird, die alle für die Protagonistin des Films (Juliana Restrepo) in der ersten Person auf einem Display angezeigt werden, das vermutlich von einem Vision Pro-ähnlichen Headset in einer nahen Zukunft in ihre Augen projiziert wird.

Aber Sie werden sich auch an den erschütternden Moment erinnern, als das Headset der Protagonistin einem Cyberangriff zum Opfer fällt und sie gezwungen ist, ihr System neu zu starten, wodurch die nackte, langweilige Nicht-Hyper-Realität sichtbar wird, die hinter der frenetischen visuellen Anzeige auf ihrem Gerät steckt.

Was Matsudas Film so kraftvoll macht, ist, dass er nicht nur zeigt, wie die Welt für diejenigen aussehen könnte, die sich in den gemischten Realitätsalptraum der Big-Tech-Oberherren einklinken, sondern auch, wie absolut süchtig eine solche Unwirklichkeit schon nach ein paar kurzen Minuten der Exposition werden kann. Die Enthüllung des einfachen, schmucklosen Supermarktganges in all seiner tristen Realität ist ein Schlag in die Magengrube für jene Zuschauer, die gar nicht gemerkt haben, dass sie bereits in die digitale Matrix hineingezogen wurden, die sich auf dem Bildschirm überlagert.

Wie gesagt, wenn Sie den Online-Kurs zur Geschichte der Massenmedien belegt und Lektion 3 geschafft haben, dann haben Sie diesen Moment selbst erlebt und wissen, dass er wahr ist. Aber für den Fall, dass Sie zu den Menschen gehören, die etwas nur glauben können, wenn es von Dritten bestätigt wird, hier ist Ihre Bestätigung:

„Vorsicht: Der Apple Vision Pro kann unsere Gehirne auf unerwartete Weise neu verdrahten“

Das ist ein Artikel von Adam Rogers bei BusinessInsider, der ein Experiment dokumentiert, das von einem Forscherteam unter der Leitung von Jeremy Bailenson am Virtual Human Interaction Lab in Stanford durchgeführt wurde. In diesem Experiment versuchten die Versuchspersonen, eine Apple Vision Pro oder eine Meta Quest (Zuckerbergs Facebook-Äquivalent zur Mixed-Reality-Brille) wochenlang zu tragen, und die Ergebnisse waren schockierend. Die Ergebnisse waren schockierend. Es stellte sich heraus, dass der „Passthrough“-Prozess, bei dem diese Geräte die reale Welt aufnehmen und sie ihrem Träger über den digitalen Bildschirm präsentieren, nach längerem Gebrauch tiefgreifende dissoziative Auswirkungen auf den Benutzer des Geräts hat.

Da Passthrough die Realität einfängt und dann wiedergibt, kann es im Laufe der Zeit eine entnervende, distanzierende Wirkung haben. Als Bailensons Kollegen versuchten, mit Menschen zu sprechen, verwandelte sich die Welt in ein riesiges, verwirrendes Zoom. Video-Chats, das haben wir alle schon erlebt, sind von verzögerten Antworten und verpassten sozialen Hinweisen geplagt. Die Gespräche verlieren an Subtilität, aber für eine Besprechung reicht es aus. Aber Passthrough verstärkt den Effekt – die Personen, mit denen Sie sprechen, erscheinen unwirklich. Aus der Nähe sehen sie wie Avatare aus. Aus größerer Entfernung sind sie nur noch Teil des Hintergrunds.

Mit anderen Worten, der Unterschied zwischen der digitalen Welt und der „realen“ Welt beginnt zu verschwimmen. Die digitale Welt mag „realer“ erscheinen, aber nur auf Kosten der „realen“ Welt, die ihren Sinn für Realität verliert.

Was ist also das Endergebnis eines solchen Prozesses?

Verlieren wir unsere kognitiven Fähigkeiten gänzlich?

Fangen wir an, den Maschinen, Bots, Algorithmen und Avataren, die das Gefüge dieses gemischten Realitätsuniversums bilden, Menschlichkeit einzuhauchen?

Und, was am besorgniserregendsten ist, geben wir unsere Menschlichkeit ganz auf, indem wir uns in dieser unechten digitalen Welt engagieren? Das heißt, wenn wir diesen Weg weiter beschreiten – wenn wir uns die Brille aufsetzen und buchstäblich in die Medienmatrix eintauchen – werden wir dann zu Maschinen?

UND JETZT LACHEN SIE ÜBER KASSANDRA, SO WIE SIE PROGRAMMIERT WURDEN!

Wenn Sie noch nicht wissen, wie diese langfristigen Social-Engineering-Programme funktionieren, lassen Sie mich Sie aufklären. An diesem Punkt veröffentlichen die Narrativkontrolleure eine Art „Nachricht“, die den Cassandras, die vor der drohenden Katastrophe warnen, ein Lachen entlockt. Bald wird sich jeder über jeden lustig machen, der in der Dystopie der gemischten Realität irgendeine Art von Bedrohung sieht.

Sie glauben mir nicht? Erinnern Sie sich an die Zeit, als der Begriff „Metaverse“ vor ein paar Jahren zum ersten Mal in das öffentliche Bewusstsein gelangte. Erinnern Sie sich, wie der Begriff sofort von Mark Zuckerberg gekapert wurde? Und wie unser erster Eindruck vom Metaverse die klobige Facebook-Version dieses virtuellen Raums war? Jetzt ist das Wort „Metaverse“ ein Running Gag über schlechte Branding-Entscheidungen und albern aussehende Avatare, und jeder, der uns vor den Gefahren des Eintauchens in diese digitalen Räume der Zukunft warnt, wird abgetan wie Kassandra.

„Pfff. James hat uns schon vor ein paar Jahren vor diesem Metaverse-Kram gewarnt, aber sieh nur, wie falsch er lag! Das war alles nur ein Hype, der sich nie durchgesetzt hat. Und jetzt entschuldige mich, während ich mir meine Vision Pro umschnalle.“

Natürlich können Sie sich denken, was uns die neuesten Schlagzeilen über Vision Pro sagen. Dass es keinen Grund zur Sorge gibt! Dass der Hype um Vision Pro nur ein dummer zweiwöchiger Trend war und Gott sei Dank wieder vorbei ist!

Beobachten Sie: „Apple Vision Pro-Benutzer geben das Headset zurück und beklagen Kopfschmerzen und eingeschränkte Nutzungsmöglichkeiten.“

Seht ihr? Entspannt euch, Leute. Diese Brillen sind sperrig und unbequem, und die Leute geben sie bereits zurück. Ende der Geschichte.

Falls dies Ihr erstes Rodeo ist, wissen Sie, wie dieser Betrug funktioniert: Auch diese Berichte über die Rückgabe von Vision Pro“ sind nur ein weiterer Teil der ausgedehnten Dinosaurier-Werbekampagne, die uns in die Medienmatrix einführen soll.

Verstehen Sie mich nicht falsch: Es handelt sich nicht um eine Werbekampagne für Vision Pro im Besonderen. Es ist eine Kampagne, die uns davon überzeugen soll, dass dieser „Mixed-Reality“-Quatsch (oder wie auch immer sie es diese Woche nennen) jetzt Teil unserer alltäglichen Realität ist. Er ist unvermeidlich. Es wird so bleiben. Gewöhnen Sie sich daran. Oder gewöhnen Sie sich zumindest daran, Menschen zu sehen, die sie benutzen, denn wie sich herausstellt, ist dies alles ein Aspekt des Phänomens des „mimetischen Verlangens“, das letztendlich dazu führen wird, dass wir diese Technologie annehmen. (Erinnern Sie sich daran, als Stephen Colbert bei der Grammy-Verleihung 2010 eine bizarre Pause einlegte, um den fernsehsüchtigen Massen sein schickes neues iPad zu zeigen?)

Der Sinn dieser neuen „Jeder gibt seinen Vision Pro zurück!“-Werbung ist es, im öffentlichen Bewusstsein den Gedanken zu verankern, dass unser Unbehagen gegenüber dieser neuesten Technologie verständlich ist. Schließlich ist die Technologie in diesem Stadium klobig und bereitet Kopfschmerzen. Gleichzeitig wird in den Schlagzeilen der Eindruck erweckt, dass diese Formfehler der einzige Grund dafür sind, dass die Leute nicht sofort Schlange stehen, um sich die Brille umzuschnallen. Sobald jemand den Designcode knackt und eine bequeme und elegante Brille herstellt, werden die Sozialingenieure das einzige Hindernis für diese Technologie beseitigt haben, das sie uns haben erkennen lassen.

Und dann, wenn die Menschen anfangen, sich in die „Mixed-Reality“-Medienmatrix einzufügen . . .

. … nun, leider wissen meine Mit-Cassandras nur zu gut, wie der Rest der Geschichte abläuft. Hoffen wir nur, dass Apollos Fluch nicht über uns kommt, damit wir die Massen erfolgreich warnen können, bevor es zu spät ist.