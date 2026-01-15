Das Schweigen des Kremls zu Irans Protesten ist eine Tarnung dafür, wie viel Russland zu verlieren hat

Russlands Handlungsspielraum ist wegen des Risikos von US-Sanktionen stark eingeschränkt. Ein Zusammenbruch des iranischen Regimes könnte Russland einen wichtigen strategischen Partner und Waffenlieferanten kosten – und die Angst schüren, dass bei einem Erfolg der iranischen Proteste auch die russischen Massen folgen und sich gegen ihren eigenen Diktator wenden könnten.

Wer in den vergangenen Tagen russisches Fernsehen verfolgt hat, könnte den Eindruck gewinnen, dass die Proteste im Iran kaum mehr als ein Randereignis seien und dass das iranische Regime die Lage fest im Griff habe – vorausgesetzt natürlich, man bekam überhaupt Nachrichten über den Iran zu sehen.

Die Propagandakanäle in Russland konzentrieren sich weiterhin auf die Ukraine und prahlen mit angeblichen Siegen der russischen Armee. Nur wenige Medien haben den iranischen Protesten die Aufmerksamkeit und Bedeutung eingeräumt, die sie verdienen.

Erst nach 15 Tagen der Unruhen hat Russlands politische Elite ihr Schweigen über die Ereignisse in einem Land gebrochen, das sie als einen „wichtigen Verbündeten“ betrachtet.

Außenamtssprecherin Maria Sacharowa erklärte, Russland verurteile entschieden „subversive externe Einmischung in die inneren politischen Prozesse Irans“.

Wie zu erwarten, machte sie westliche Sanktionen verantwortlich, die „die Entwicklung des Landes behindern und wirtschaftliche sowie soziale Herausforderungen hervorrufen, die in erster Linie die einfachen Iraner treffen“.

Sacharowa verglich die Unruhen im Iran zudem mit den Farbrevolutionen – Aufständen in postsowjetischen Republiken in den 2000er-Jahren –, „bei denen friedliche Proteste durch die Bemühungen im Ausland ausgebildeter und bewaffneter Provokateure in brutale und sinnlose Gewaltakte verwandelt werden, darunter Ausschreitungen, der Mord an Sicherheitskräften und Zivilisten und sogar an Kindern“.

Darüber hinaus warnte sie vor „destruktiven Konsequenzen“, falls die Vereinigten Staaten ihre Drohung eines Angriffs wahr machen sollten.

Es scheint, dass Russland, das die Entwicklungen sowohl im Iran als auch im Weißen Haus aufmerksam beobachtet, versucht, auf Nummer sicher zu gehen, um Präsident Donald Trump nicht zu verärgern, der bereits 25-prozentige Zölle auf Länder verhängt hat, die weiterhin iranisches Öl und damit verbundene Produkte kaufen.

Bislang ist Russland den schärfsten US-Drohungen weiterer Sanktionen gegen Moskau ausgewichen, doch Trumps Misstrauen gegenüber Russland wächst.

Der Kreml ist vermutlich besorgt, dass eine offene Unterstützung Irans mehr schaden als nutzen könnte. Deshalb üben sich russische Staatsvertreter im Recht zu schweigen oder wählen eine Rhetorik, die den launenhaften Präsidenten nicht provoziert.

Die Wahrheit ist: Es gibt nicht viel, was Russland tun könnte, um das Regime in Teheran zu stützen – selbst wenn es das wollte.

Trotz der schweren Wirtschaftskrise, die auf dem Iran lastet, verfügt das Land derzeit über genügend Waffen und Soldaten, die bereit sind, weiterhin auf mutige „Demonstranten“ zu schießen.

Auch an Repression mangelt es nicht. Russische Nachrichtenanalysten verbreiten Einschätzungen, wonach das iranische Regime – wie schon bei früheren Unruhen – die aktuellen Proteste überstehen werde, etwa im staatlichen Allrussischen Fernsehen und Hörfunk.

Sollte das iranische Regime die Proteste nicht eindämmen können, gibt es ernsthafte Zweifel, dass Russland eingreifen würde, da es bereits bis zum Hals im ukrainischen Schlamm steckt – in einem Krieg, der inzwischen länger dauert als Russlands Großer Vaterländischer Krieg gegen Nazideutschland.

Schließlich entsandte Russland auch keine Kampfjets nach Venezuela, um einer US-Militäraggression entgegenzutreten, trotz Putins bombastischer Erklärungen. Ebenso kämpfte es nicht für Baschar al-Assad, und nach dessen Sturz gehörte Russland zu den ersten Ländern, die diplomatische Beziehungen zur neuen Regierung von Ahmad al-Sharaa aufnahmen.

Sollte Trump sich zu einem Angriff auf den Iran entschließen, werden wir mit ziemlicher Sicherheit Verurteilungen aus Russland hören – und das wird das Ende der Sache sein.

Der Iran weiß sehr wohl, dass Rettung nicht von seinem nördlichen Verbündeten kommen wird. Selbst während des zwölftägigen Krieges mit Israel im Juni eilte Russland nicht zu Hilfe und hat dem Iran bis heute nicht die zugesagten SU-35-Kampfflugzeuge geliefert.

In der Nachkriegsphase hat der Iran seine Kritik an Russland verschärft, trotz ansonsten enger Beziehungen zwischen beiden Ländern. Schließlich hatte Russland seine militärischen Lieferungen aus dem Iran bezogen, was es Putin ermöglichte, zu Beginn des Krieges gegen die Ukraine die Sanktionen zu umgehen.

Das schlimmste Szenario aus russischer Sicht ist der Sturz des iranischen Regimes: Russland würde ohne einen entscheidenden Partner dastehen, von dem es billige Drohnen und Raketen bezieht, die es weiterhin in der Ukraine einsetzt.

Der Iran ist zudem eine Art Transitstation für Russen auf dem Weg in den Nahen Osten, insbesondere in die Golfstaaten. Der Verlust dieser Verbindung würde Moskaus Versorgung und einen wichtigen Kanal zur Umgehung von Sanktionen abschneiden.

Es scheint, dass im Falle eines Zusammenbruchs Irans kein anderes Land – mit der möglichen Ausnahme Nordkoreas – verzweifelt genug wäre, an Putins Regime festzuhalten.

Die Massen, die ein Ende der Diktatur Chameneis fordern, sind ein Albtraum für Moskau, das fürchtet, das russische Volk könnte es ihnen gleichtun und im schlimmsten Fall aus seinem Dämmerschlaf erwachen und für seine Rechte kämpfen.

Der Kreml hofft weiterhin, dass das iranische Regime die aktuelle Protestwelle übersteht und Russland weiterhin stützt. In der Zwischenzeit beobachtet man dort das Verbrennen von Flaggen und anderen Symbolen des Regimes mit wachsender Angst.