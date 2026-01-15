Das Ende eines Traums?

Von Scott Ritter

Der Traum von der Abrüstung ist vorbei. Es ist Zeit, in die Realität zurückzukehren, damit wir nicht in einem Albtraum enden. Jetzt müssen wir vom Frieden träumen.

Vor fast drei Jahren zog ich mich aus der Kundgebung „Rage Against the War Machine“ zurück, die auf den Stufen des Lincoln Memorials in Washington, DC, stattfinden sollte. Ich hatte eine Rede geschrieben, die ich als „die beste Rede, die ich nie gehalten habe“ bezeichnete und in der ich die unzähligen Probleme ansprach, mit denen wir, das amerikanische Volk, bei unserem Streben nach einer perfekteren Union konfrontiert waren.

Lassen Sie mich die letzten Passagen dieser Rede als Einleitung zu dem, worüber ich in diesem Essay schreiben werde, zitieren:

Vor etwa 60 Jahren hielt ein Mann des Friedens auf genau diesen Stufen, an genau diesem Ort, eine Rede, die die Fantasie der Nation und der Welt beflügelte und die Worte „Ich habe einen Traum“ in unsere Herzen und Köpfe einbrannte.

Dr. Martin Luther Kings historische Rede konfrontierte Amerika mit seiner schmutzigen Geschichte der Sklaverei und der Unmenschlichkeit und Ungerechtigkeit der Rassentrennung. Darin träumte er davon, „dass diese Nation eines Tages aufstehen und die wahre Bedeutung ihres Credos leben wird: Wir halten diese Wahrheiten für selbstverständlich, dass alle Menschen gleich geschaffen sind.“

Alle Menschen sind gleich geschaffen.

Diese Worte fanden großen Widerhall im Kontext des verzweifelten inneren Kampfes Amerikas mit dem Erbe der Sklaverei und der rassistischen Ungerechtigkeit.

Aber diese Worte gelten gleichermaßen, insbesondere wenn man sie im Kontext betrachtet, dass wir alle Kinder Gottes sind, schwarz, weiß, reich, arm.

Amerikaner.

Russen.

Sehen Sie, auch ich habe einen Traum.

Dass das heute hier versammelte Publikum einen Weg findet, die aus Unwissenheit resultierenden Ängste zu überwinden, die durch die Krankheit der Russophobie hervorgerufen werden, dass wir unseren Geist und unsere Herzen öffnen, um das russische Volk als Mitmenschen zu akzeptieren, die das gleiche Mitgefühl und die gleiche Rücksichtnahme verdienen wie unsere amerikanischen Mitbürger – wie alle Menschen.

Auch ich habe einen Traum.

Dass wir, das Volk der Vereinigten Staaten von Amerika, uns mit dem russischen Volk für eine gemeinsame Sache zusammenschließen können, um Brücken des Friedens zu bauen, die den Austausch von Ideen erleichtern, die durch die hasserfüllte Rhetorik der Russophobie, die von der Kriegsmaschinerie und ihren Verbündeten verbreitet wird, verschlossenen Köpfe öffnen und es ermöglichen, dass sich die Liebe, die wir für uns selbst empfinden, in Liebe und Respekt für unsere Mitmenschen manifestiert.

Insbesondere für diejenigen, die in Russland leben.

Newtons drittes Gesetz, dass jede Aktion eine gleich große und entgegengesetzte Reaktion hervorruft, gilt für die menschliche Natur genauso wie für die physikalische Welt.

Liebe deinen Nächsten wie dich selbst gilt für die gesamte Menschheit.

Auch ich habe einen Traum.

Dass wir durch die Überwindung des Hasses, der durch die systemische Russophobie erzeugt wird, mit unseren Mitmenschen in Russland zusammenarbeiten können, um Gemeinschaften des Mitgefühls zu schaffen, die, wenn sie vereint sind, eine Welt voller Atomwaffen unerwünscht machen und eine Politik, die auf den Prinzipien der für beide Seiten vorteilhaften Rüstungskontrolle basiert, zur Selbstverständlichkeit werden lässt.

Auch ich habe einen Traum.

Dass eines Tages, ob auf den roten Hügeln Georgias oder dem schwarzen Boden des Kuban, die Söhne und Töchter der Männer und Frauen, die heute die russischen und amerikanischen Atomwaffenarsenale bedienen, Dr. King zitieren können: „sich gemeinsam an den Tisch der Brüderlichkeit setzen“.

Das ist kein unmöglicher Traum.

Ich habe ihn gelebt. Ich war einst verdorben durch den Hass, der aus der Angst entsteht, die durch die Unkenntnis über die Realität derer hervorgerufen wird, die ich töten sollte.

Aber dann begab ich mich auf eine bemerkenswerte Entdeckungsreise, die durch die Umsetzung desselben Vertrags über mittelstreckige Nuklearwaffen ermöglicht wurde, der letztendlich die Menschheit vor der nuklearen Vernichtung bewahrte, und auf der ich das russische Volk nicht als Feind, sondern als Freund kennenlernte. Nicht als Gegner, sondern als Kollegen. Als Mitmenschen, die zu denselben Emotionen fähig sind wie ich, erfüllt von demselben menschlichen Wunsch, eine bessere Welt für sich und ihre Lieben zu schaffen, eine Welt ohne die Tyrannei der Atomwaffen.

Auch ich habe einen Traum.

Dass die Menschen, die sich heute hier versammelt haben, sich mir auf einer neuen Entdeckungsreise anschließen, einer Reise, die die Mauern der Ignoranz und Angst niederreißt, die von der Kriegsmaschinerie errichtet wurden, Mauern, die uns von unseren Mitmenschen in Russland trennen sollen, und stattdessen Brücken baut, die uns mit denen verbinden, die wir zu hassen gelernt haben, die wir aber jetzt – um unseretwillen, um unserer Kinder und Enkelkinder willen – lieben lernen müssen.

Das wird keine leichte Reise sein, aber sie ist es wert, unternommen zu werden.

Das ist meine Reise, Ihre Reise, unsere Reise, auf der wir uns buchstäblich auf den weniger begangenen Weg begeben werden.

Und ja, es wird der Weg sein, der den entscheidenden Unterschied machen wird.

Sie wird uns, wie Dr. King einst von genau diesen Stufen aus rief, zu den gewaltigen Hügeln von New Hampshire, den mächtigen Bergen von New York, den sich auftürmenden Allegheny Mountains von Pennsylvania, den schneebedeckten Rocky Mountains von Colorado, den geschwungenen Hängen Kaliforniens … zu jedem Hügel und Maulwurfshügel von Mississippi führen.

Dies ist eine amerikanische Reise – eine Reise von Amerikanern, vereint im Kampf für Frieden und Gerechtigkeit und für eine Welt ohne die Tyrannei der Atomwaffen. Unsere Zahl wird wachsen, von zweitausend auf zwanzigtausend, von zwanzigtausend auf hunderttausend und von hunderttausend auf eine Million oder mehr.

Und wer weiß? Vielleicht können wir im Juni 2024, am Jahrestag der Versammlung von einer Million Menschen im New Yorker Central Park im Jahr 1982, wo sie für nukleare Abrüstung und ein Ende des nuklearen Wettrüstens demonstrierten, zusammenkommen und eine ähnliche Botschaft an die Kriegsmaschinerie senden.

Eine Million Menschen oder mehr, die von ihrer Regierung verlangen, dass sie so handelt, dass das Leben und die Zukunft aller Amerikaner – der gesamten Menschheit – erhalten und geschützt werden.

Die Kundgebung von 1982 setzte Ereignisse in Gang, die 1987 zur Umsetzung des Vertrags über mittelstreckige Nuklearwaffen führten – ein Vertrag, der die Welt buchstäblich vor der nuklearen Zerstörung bewahrt hat.

Auch ich habe einen Traum.

Dass wir gemeinsam die gleiche Energie, die gleiche Vision, die gleiche Leidenschaft wie diejenigen, die vor uns gegangen sind, nutzen und eine Bewegung von Menschen schaffen können, die sich den Prinzipien des Friedens verschrieben haben und die zu einem zukünftigen Rüstungskontrollabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland führen wird, das unsere gemeinsame Zukunft sichern wird.

Es wird Kräfte geben, die versuchen werden, uns zu stören, uns davon abzubringen – uns zu zerstören.

Wir dürfen uns nicht einschüchtern lassen.

Wir dürfen nicht sanft in diese gute Nacht gehen, sondern müssen wüten, wüten gegen das Erlöschen des Lichts.

Wüten, wüten gegen die Kriegsmaschine.

Wüten, wüten, damit wir gemeinsam den Worten von Präsident Lincoln Leben einhauchen können, die auf dem Denkmal hinter mir eingraviert sind:

„… alles zu tun, was nötig ist, um einen gerechten und dauerhaften Frieden unter uns und mit allen Nationen zu erreichen und zu bewahren.“

Machen wir uns an die Arbeit.

Vielen Dank.

Start einer Minuteman-3-ICBM

Heute sehe ich mich mit der harten Realität konfrontiert, dass dieser Traum nur ein Traum ist.

Edler Traum.

Beflügelnder Traum.

Unerfüllter Traum.

Und zum gegenwärtigen Zeitpunkt auch unerfüllbarer Traum, insbesondere was das wichtige Thema der Rüstungskontrolle angeht.

Ich habe über die Bedeutung der Rüstungskontrolle in „der besten Rede, die ich nie gehalten habe” gesprochen:

Die Rüstungskontrolle ist jedoch nicht mehr Teil des Dialogs zwischen den USA und Russland. Die amerikanische Kriegsmaschinerie hat sich verschworen, um die Idee einer für beide Seiten vorteilhaften Abrüstung in den Köpfen der amerikanischen Öffentlichkeit zu verunglimpfen, und versucht stattdessen, die Rüstungskontrolle als Mechanismus zu nutzen, um einseitige strategische Vorteile zu erzielen.

Wenn ein Rüstungskontrollvertrag den Zielen der amerikanischen Weltvorherrschaft im Wege steht, dann gibt die Kriegsmaschinerie einfach auf. Die Bilanz der USA in dieser Hinsicht ist verwerflich – der Vertrag über ballistische Raketen, der Vertrag über mittelstreckige Nuklearwaffen, der Vertrag über den offenen Himmel – alle wurden zugunsten einseitiger Vorteile für die amerikanische Kriegsmaschinerie in den Mülleimer der Geschichte geworfen.

In einer Welt ohne Rüstungskontrolle werden wir erneut mit einem neuen Wettrüsten konfrontiert sein, in dem jede Seite Waffen entwickelt, die nichts schützen, aber alles bedrohen. Ohne Rüstungskontrolle kehren wir in eine Zeit zurück, in der das Leben am Rande des Abgrunds einer drohenden nuklearen Vernichtung die Norm und nicht die Ausnahme war.

Jedes Wort, das ich geschrieben habe, war die Wahrheit.

Ich hatte geglaubt, dass es eine Chance gab, dem Geist der nuklearen Abrüstung neues Leben einzuhauchen, eine Bewegung gleichgesinnter Amerikaner zu motivieren, die durch die schiere Kraft des demokratischen Willens ihre gewählten Vertreter dazu zwingen würden, das Richtige zu tun und sich wieder den Grundsätzen des menschlichen Überlebens zu verschreiben, die als Grundlage der Rüstungskontrolle dienen.

Unsere Arbeit war nicht vergeblich – ich bin überzeugt, dass die Anfang 2023 eingeleiteten Prozesse dazu beigetragen haben, uns von einem Weg abzubringen, der unaufhaltsam zu einem Atomkrieg zwischen den USA und Russland geführt hätte.

Es war eine der schwierigsten und anspruchsvollsten Aufgaben überhaupt – eine Aufgabe, die mich auf ukrainische Todeslisten brachte, die von meiner eigenen Regierung finanziert und organisiert wurden, und die, nachdem sie mich nicht töten konnten, dazu führte, dass die US-Regierung die ganze Macht des Staates gegen mich einsetzte, indem das Justizministerium mich als russischen Agenten beschuldigte, was zur Beschlagnahmung meines Reisepasses und zu einer Razzia des FBI in meiner Wohnung führte.

Die Razzia des FBI in meinem Haus, 7. August 2024

Es wurde keine Strafanzeige gestellt, da ich kein Verbrechen begangen hatte, und letztendlich wurden meine Reiserechte wiederhergestellt und die strafrechtlichen Ermittlungen eingestellt.

Das Ziel der US-Regierung war es, mich und meine Mitstreiter einzuschüchtern, damit wir die Reise, von der ich in meiner Rede gesprochen hatte, nicht fortsetzen würden.

Das hat nicht funktioniert.

Mit einem neuen Reisepass ausgestattet, setzte ich meine Reise nach Russland fort, mit dem einzigen Ziel, sowohl in Russland als auch in den Vereinigten Staaten wieder Interesse an Rüstungskontrolle zu wecken.

Ich war gezwungen, mich mit einigen sehr harten Realitäten auseinanderzusetzen.

Zuallererst gibt es derzeit in den Vereinigten Staaten keinerlei Interesse an einer sinnvollen Rüstungskontrolle.

Überhaupt kein Interesse.

Ich konnte wohlmeinende Aktivisten wie mich dazu motivieren, untereinander einen ernsthaften Dialog über Rüstungskontrolle zu führen, in der Hoffnung, einen Ansatzpunkt oder einen Weg zu finden, der dazu beitragen könnte, den Grundstein für ein künftiges Rüstungskontrollabkommen zwischen Russland und den USA zu legen, das auf dem bald auslaufenden New-START-Vertrag aufbaut.

Damit dies jedoch geschehen konnte, mussten zwei Dinge geschehen.

Erstens brauchten wir eine intellektuelle Öffnung innerhalb der US-Regierung, die solche Ideen nähren und ihnen Raum zum Wachsen geben konnte.

Und zweitens musste die russische Regierung die Bereitschaft und den Willen zeigen, solche intellektuellen Früchte zu ernten und auf den Markt zu bringen.

An dieser Stelle muss ich zugeben, dass es keine Hoffnung auf positive Entwicklungen innerhalb der Trump-Regierung in Bezug auf eine sinnvolle Rüstungskontrolle mit Russland gibt. Wenn ein amtierender amerikanischer Präsident offen zugibt, dass er nicht an das Völkerrecht glaubt, dass er sich ausschließlich von seinem eigenen Moralempfinden leiten lässt, und dann zeigt, dass dieses Moralempfinden die illegale Invasion eines souveränen Staates, die Entführung eines souveränen Staatschefs, Piraterie auf hoher See und den Mordversuch an dem Staatschef einer Nation unterstützt und rechtfertigt, die über ein Atomwaffenarsenal verfügt, mit dem sie die Vereinigten Staaten zehnmal zerstören könnte, dann gibt es keine Hoffnung.

Waffenkontrollverträge sind der Inbegriff des Völkerrechts.

Und wenn ein Präsident beschließt, dass es eine sinnvolle Taktik ist, zu versuchen, einen russischen Präsidenten zu ermorden, dann kann man nicht verantwortungsvoll darüber sprechen, wie man Russland dazu bringen kann, sein Atomwaffenarsenal aufzugeben.

Zwischen August und November letzten Jahres habe ich drei Reisen nach Russland unternommen. Das Hauptziel dieser Reisen war es, mit russischen Führern und Einflussnehmern über die Frage der nuklearen Abrüstung und der Rüstungskontrolle zwischen den USA und Russland zu sprechen.

Die Präsidenten Putin und Trump geben sich in Alaska die Hand.

Es wurde deutlich, dass die Russen sich auf einen Prozess eingelassen hatten, der auf dem sogenannten „Spirit of Alaska“ basierte, also der Vorstellung, dass der Gipfel von Anchorage zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem US-Präsidenten Donald Trump zu einem gemeinsamen Verständnis über die Notwendigkeit besserer Beziehungen zwischen den USA und Russland geführt hatte, wozu auch umfassende Gespräche über Rüstungskontrolle gehörten.

Die russische Regierung, die diesen Prozess initiiert hatte, zögerte, irgendetwas außerhalb dieses Prozesses zu unternehmen, was ihn stören könnte. Damit verhinderte sie, dass ich mich an genau den Gesprächen beteiligen konnte, die ich für notwendig hielt, um dem Konzept der Rüstungskontrolle zwischen den USA und Russland Leben einzuhauchen, und blockierte jede sinnvolle öffentliche Diskussion zu diesem Thema.

Entscheidend war jedoch, dass die Zurückhaltung der russischen Regierung, sich öffentlich mit der Frage der Abrüstung zwischen den USA und Russland zu befassen, nicht auf einer Ablehnung des Konzepts beruhte, sondern im Gegenteil: Das Potenzial für eine Rüstungskontrolle zwischen den USA und Russland war vorhanden, musste jedoch auf diskretere Weise verfolgt werden.

Vor diesem Hintergrund begann ich mit Kollegen in den USA und Russland zusammenzuarbeiten, um uns bestmöglich zu positionieren und das Potenzial dieser diskreten Gespräche für einen Erfolg zu maximieren. Während meiner Reise nach Russland im November hatte ich das Privileg, die ehemalige österreichische Außenministerin Karen Kneissl zu treffen und mit ihr zu sprechen, die heute eine Organisation leitet, die sie als „Do-Tank“ bezeichnet und die als Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues (GORKI) Center bekannt ist.

Karen Kneissl

In Gesprächen mit Karen und dem GORKI Center sowie Dennis Kucinich und den Mitgliedern der Poughkeepsie Peace Initiative entwickelten wir einen Plan, wonach das GORKI Center vom 29. März bis zum 4. April eine simulierte Verhandlung über Rüstungskontrolle ausrichten sollte. An dieser Verhandlung hätten zwei Teams russischer Studenten teilgenommen, die aus akademischen Programmen rekrutiert worden wären, die sich mit dem Thema Rüstungskontrolle und Abrüstung befassen.

Die simulierten Verhandlungen sollten sich auf die Themen Raketenabwehr und nukleare Mittelstreckenwaffen konzentrieren, alles im Kontext des New-START-Vertrags, der eine neue Gültigkeitsdauer erhalten hat (entweder durch Verlängerung oder durch freiwilliges Moratorium). Wir haben uns dafür entschieden, New START als Thema für die simulierten Verhandlungen auszuschließen, um nicht als Einmischung in den laufenden Dialog zwischen den USA und Russland zu diesem Thema angesehen zu werden.

Die beiden Teams aus Doktoranden sollten die Rolle der russischen und US-amerikanischen Verhandlungsführer für Rüstungskontrolle übernehmen. Jedes Team wurde von einer Gruppe von Fachexperten aus Russland und den USA beraten/betreut. Das Expertenteam der Poughkeepsie Peace Initiative, zu dem auch ich gehörte, sollte die Rolle der US-Experten übernehmen.

Unser Ziel war es, die simulierte Verhandlung in Gorki als Vorbild für eine ähnliche Übung zu nutzen, die im kommenden Sommer in den Vereinigten Staaten stattfinden sollte.

Wir alle waren überzeugt, dass wir damit auf dem richtigen Weg waren – eine Chance für die nächste Generation, der aktuellen Generation ein Beispiel dafür zu geben, wie schwierige Fragen von nationaler Bedeutung durch interaktive Prozesse, die auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen basieren, angegangen und Lösungen gefunden werden können.

Wir glaubten, einen Mechanismus gefunden zu haben, der dazu beitragen würde, den Schaden zu heilen, der unseren beiden Nationen durch jahrzehntelanges Misstrauen und Verrat – fast ausschließlich seitens der Vereinigten Staaten – zugefügt worden war.

Leider kann dieser Traum zum jetzigen Zeitpunkt nicht verwirklicht werden.

Wrackteile einer ukrainischen Drohne, die zum Angriff auf Präsident Putin verwendet wurde

In der Nacht des 28. Dezembers startete die Ukraine einen Angriff mit 91 Drohnen, die auf die staatliche Residenz des russischen Präsidenten Wladimir Putin in der nordwestlichen Region Nowgorod abzielten, während Putin gerade in direkten Gesprächen mit Präsident Trump über Verhandlungen zur Beendigung des russisch-ukrainischen Konflikts stand. Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte zu diesem Angriff: „Angesichts der endgültigen Degeneration des kriminellen Kiewer Regimes, das zu einer Politik des Staatsterrorismus übergegangen ist, wird Russland seine Verhandlungsposition überdenken.“

Der Mordversuch an Wladimir Putin wurde von der US-Regierung dementiert. Interessanterweise startete die CIA zeitgleich mit dem Mordversuch eine massive PR-Kampagne und veröffentlichte in Zusammenarbeit mit der New York Times einen Artikel, in dem die CIA zugab, dass sie der Drahtzieher hinter den ukrainischen Drohnen- und Marschflugkörperangriffen auf russische Energieinfrastrukturen war.

Die gleichen Geheimdienstinformationen und Technologien, die gegen die russische Energieinfrastruktur eingesetzt wurden, wurden auch gegen Präsident Putin eingesetzt.

Zunächst bestritt die CIA, dass ein solcher Angriff stattgefunden habe. Später änderte sie ihre Haltung und räumte ein, dass es einen größeren ukrainischen Drohnenangriff gegeben habe, dessen Ziel jedoch nicht Putins Residenz, sondern eine nahe gelegene Militäranlage gewesen sei.

Präsident Trump, der zunächst „Schock“ über die Nachricht von Präsident Putin über den Angriff geäußert hatte, änderte später seine Meinung und behauptete, die Russen würden lügen.

Russland veröffentlichte nicht nur Fotos und Karten, die die Radarsignale der anfliegenden ukrainischen Drohnen zeigten, sondern stellte auch hochentwickelte elektronische Chips sicher, mit denen die Drohnen zu ihrem Ziel gelenkt wurden. Der russische Geheimdienst übergab einen solchen Chip an US-Militärangehörige in Moskau und teilte ihnen mit, dass die darauf gespeicherten Daten zweifelsfrei belegten, dass das beabsichtigte Ziel die Residenz von Präsident Putin war.

Auf den Anschlag auf Präsident Putin folgte die dreiste Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro durch US-Spezialeinheiten, die damit gegen das Völkerrecht verstießen und es völlig missachteten. Nach der Entführung enterten die USA Schiffe und beschlagnahmten sie, darunter einen Tanker, der als russisches Schiff umflaggt worden war, was nur als moderner Akt der Piraterie bezeichnet werden kann.

Präsident Trump hat seitdem öffentlich erklärt, dass Präsident Putin ihn fürchte und dass er es nicht für notwendig halte, „zum gegenwärtigen Zeitpunkt“ eine US-Operation zur Entführung von Präsident Putin durchzuführen.

Russland hat stets betont, dass seine strategischen Nuklearstreitkräfte dazu dienen, das Überleben der Nation zu sichern.

Kurz gesagt: In einer Zeit, in der ein US-Präsident versucht hat, den russischen Präsidenten durch Stellvertreter zu ermorden, weitere Maßnahmen ergreift, um in Russland Angst zu schüren, und mit möglichen Operationen zur Entführung von Präsident Putin in der Zukunft droht, ist es unmöglich, sich ein Szenario vorzustellen, in dem Russland bereit wäre, sich mit den USA an den Verhandlungstisch zu setzen, und darüber hinaus, dass Russland im Falle solcher Verhandlungen bereit wäre, politische Optionen auf den Tisch zu legen, die das einzige schwächen würden, was die USA in Schach hält: Russlands strategische Nuklearstreitkräfte.

Russland hatte zuvor die Tür für die Fortsetzung der Verhandlungen über die Kontrolle von Kernwaffen geöffnet, einschließlich der Verlängerung der Bestimmungen des bald auslaufenden New-START-Vertrags um ein Jahr. Die USA haben es jedoch versäumt, sich daran zu beteiligen, und stattdessen Anstrengungen unternommen, die Sicherheit Russlands zu untergraben und seine Führungsrolle zu beseitigen.

Vor zwei Tagen feuerte Russland eine Oreshnik-Rakete auf Ziele in der Nähe der westukrainischen Stadt Lemberg ab.

Russland gab an, dass dieser Angriff eine direkte Reaktion auf den Drohnenangriff auf Präsident Putin sei.

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew

Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew, derzeit stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, hat in den sozialen Medien gepostet, dass die Oreshnik-Rakete nun offiziell Teil der strategischen Abschreckung Russlands ist.

Dies ist eine entscheidende Wende.

Ein wichtiger Aspekt jedes künftigen strategischen Rüstungskontrollvertrags ist das Ausmaß, in dem die USA und Russland die destabilisierenden Aspekte sowohl von Mittelstreckenraketen als auch von strategischen Raketenabwehrsystemen eindämmen und/oder beseitigen können.

Mit dem zweiten Abschuss der Oreshnik hat Russland deutlich gemacht, dass es die Oreshnik – eine Mittelstreckenrakete – als einen wichtigen, integralen Bestandteil seiner strategischen Nuklearstreitkräfte betrachtet.

Kombinieren Sie diese Tatsache mit dem kürzlich von Präsident Trump angekündigten Verteidigungshaushalt, der von 1 Billion Dollar auf 1,5 Billionen Dollar angewachsen ist. Der Großteil der neuen Ausgaben steht im Zusammenhang mit der Finanzierung von Programmen wie Trumps geplantem Raketenabwehrschild „Golden Dome”.

Die Rüstungskontrolle ist tot, und es ist ungewiss, ob sie wiederbelebt werden kann.

Was also tun, wenn man mit einer so ernüchternden Realität konfrontiert ist?

Ich greife erneut auf die „beste Rede, die ich nie gehalten habe” zurück, um mich inspirieren zu lassen:

Der Schlüssel zur Aufrechterhaltung dieses von Natur aus unamerikanischen Mechanismus [Anmerkung: ein Mechanismus, bei dem wir, das Volk, von allen Überlegungen, sei es zur Finanzierung oder zu den Folgen, im Zusammenhang mit unserer kollektiven Verteidigung ausgeschlossen sind] ist die Fähigkeit des militärisch-industriellen-kongressionalen Komplexes – der Kriegsmaschinerie –, unter der amerikanischen Bevölkerung Angst zu schüren, die aus der Unkenntnis über die wahre Natur der Bedrohung oder Bedrohungen resultiert, gegen die diese Atomwaffen eingesetzt werden sollen.

Im Falle der Beziehungen zwischen den USA und Russland wird diese Angst durch eine systemische Russophobie erzeugt, die der amerikanischen Öffentlichkeit von einer Kriegsmaschine und ihren gefügigen Handlangern in den Mainstream-Medien aufgezwungen wird. Wenn man sie sich selbst überlässt, wird die Kollusion zwischen Regierung und Medien die auf Unwissenheit basierende Angst nur noch weiter verstärken, indem sie Russland und das russische Volk in den Augen der amerikanischen Öffentlichkeit entmenschlicht, bis wir gegenüber den Lügen und Verzerrungen abgestumpft sind und alles Negative, was über Russland gesagt wird, für bare Münze nehmen.

Ich kehre zu den Grundlagen zurück, zu meinen Wurzeln. Im April 2023 unternahm ich meine erste Reise nach Russland seit mehr als 30 Jahren. Dieser Besuch öffnete mir die Augen für die Realität Russlands und dafür, wie wichtig es ist, diese Realität zu verstehen, um die Russophobie zu überwinden, die das amerikanische Volk befallen hat.

Ich startete eine Kampagne, die ich „Waging Peace“ (Frieden schaffen) nannte.

Später habe ich die „Waging Peace”-Initiative um den Schwerpunkt der Rüstungskontrolle erweitert, aber im Kern war diese Initiative immer eine Entdeckungsreise – eine Reise, um die russische Seele zu entdecken und sie in die Vereinigten Staaten zurückzubringen.

Im vergangenen November reiste ich nach Russland, um Möglichkeiten zu erkunden, wie die Rüstungskontrolle zu einer führenden politischen Option in den Beziehungen zwischen den USA und Russland werden kann.

Diese Bemühungen sind gescheitert, aber nicht aufgrund mangelnder Anstrengungen oder meiner eigenen Schuld.

Aber in Zeiten wie diesen muss man brutal ehrlich sein.

Wir werden in ein neues nukleares Wettrüsten mit Russland eintreten.

Dieses Wettrüsten könnte sehr wohl Umstände auslösen, die zu einem Ereignis führen, das die Menschheit auslöscht – einem globalen Atomkrieg.

Die einzige Chance, die wir derzeit haben, um ein solches Ergebnis zu vermeiden, besteht darin, der amerikanischen Öffentlichkeit klar zu machen, dass das russische Volk und die russische Nation keine existenzielle Bedrohung für das Überleben der Vereinigten Staaten darstellen.

Ein Atomkrieg ist keine Option.

Diese Aufgabe wird durch zwei neue Realitäten erschwert.

Erstens neigt sich die „Flitterwochenphase“, in der Donald Trump offenbar bereit war, die Beziehungen zu Russland zu normalisieren, dem Ende zu – wenn es sie überhaupt jemals gegeben hat.

Es besteht die reale Gefahr, dass die USA zu der Taktik der Dämonisierung zurückkehren, die während der Biden-Regierung grassierte, als jeder Versuch, sich mit der Realität Russlands auseinanderzusetzen, als Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA angesehen wurde.

Zweitens kann die Bereitschaft Russlands, mit Amerikanern wie mir zusammenzuarbeiten, nicht mehr als selbstverständlich angesehen werden. Viele Russen betrachten die Aussichten auf bessere Beziehungen zu den USA als wenig mehr als eine Propagandaaktion, die darauf abzielt, die Ziele einer fünften Kolonne innerhalb Russlands zu fördern, die Russland von innen heraus schwächen soll.

Diese beiden neuen Realitäten unterstreichen jedoch, wie wichtig es ist, die amerikanische Öffentlichkeit über die russische Realität aufzuklären. Wenn man sie sich selbst überlässt, würden diese beiden neuen Realitäten zusammenwirken, um die Kluft zwischen unseren beiden Nationen zu vergrößern, die aus Unwissenheit geborene Angst zu schüren und – im Kontext eines neuen unvermeidlichen nuklearen Wettrüstens – die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass aus dieser Unwissenheit ein Fehler, eine Fehleinschätzung oder eine Fehlkalkulation entsteht, die zum Einsatz einer Atomwaffe führt.

Wissen ist Macht, und daher ist es unerlässlich, dass das amerikanische Volk so weit wie möglich über die russische Realität aufgeklärt wird.

Das ist meine Mission.

Der Podcast „The Russia House“ mit Scott Ritter

Im November habe ich im Rahmen meines Podcasts „The Russia House with Scott Ritter“ eine Reihe von Interviews geführt. Diese Interviews lieferten tiefe Einblicke in die Realität des heutigen Russlands, die sonst nirgendwo zu finden sind.

Im März werde ich nach Russland zurückkehren, um diese Arbeit fortzusetzen. Ich stimme mich bereits mit meiner Produzentin Alexandra Madornaya und unseren russischen Kontakten ab, um ein Arbeitsprogramm zusammenzustellen, das dieser Mission gerecht wird.

Angesichts des neuen „Kalten Krieges“, der in Bezug auf alle Bemühungen zur Bekämpfung der russophoben Politik der US-Regierung zu erwarten ist, die durch die in der amerikanischen Wissenschaft und den Mainstream-Medien weit verbreitete Russophobie unterstützt wird, werden alle derartigen Bemühungen als nichts anderes als eine Verlängerung der offiziellen russischen Staatspropaganda angegriffen werden.

Mein letzter Besuch in Russland im November erfolgte in einer Weise, die den „Goldstandard“ für journalistische Unabhängigkeit und Integrität gesetzt hat. Das gesamte Programm wurde von mir und meinem Team auf der Grundlage der von uns festgelegten Prioritäten ausgearbeitet. Darüber hinaus wurden alle Kosten – Reise, Unterkunft, Verpflegung – von uns selbst getragen.

Das war schwierig – und teuer –, aber notwendig, um eine echte Unabhängigkeit zu wahren, die der Kontrolle durch die US-Regierung standhalten konnte.

Ich beabsichtige, mich während meines Besuchs im März und bei allen weiteren Besuchen in Russland strikt an diesen „Goldstandard“ der journalistischen Unabhängigkeit und Integrität zu halten. Dazu benötige ich jedoch die Unterstützung derjenigen, die meinen Journalismus für wertvoll halten.

Kurz gesagt: Diese Reise kann ohne die großzügigen Spenden von Ihnen, dem Zielpublikum meiner Arbeit, nicht stattfinden.

Dieser Artikel dient als Aufruf zu Spenden, um den Traum von „Waging Peace“ am Leben zu erhalten und dazu beizutragen, den Albtraum eines Atomkrieges zu verhindern.

Ich kann Ihnen versprechen, dass ich das Vertrauen, das Sie in mich setzen, niemals enttäuschen werde und Ihnen, dem Publikum, auf einzigartige Weise ein qualitativ hochwertiges Produkt liefern werde.

Ich werde mich der Berichterstattung widmen, die allen Standards unabhängiger journalistischer Integrität und Objektivität entspricht.

Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung.

Auch ich habe einen Traum.

Gemeinsam können wir dazu beitragen, ihn zu verwirklichen.