Wie BRICS dem US-Dollar-System einen strukturellen Schock versetzen könnte

Von Pepe Escobar

Die Oligarchie, die das Imperium des Chaos tatsächlich kontrolliert, hat den Panikknopf gedrückt, da die strukturellen Konturen der Hegemonie ernsthaft ins Wanken geraten.

Der Petrodollar ist eines der zentralen Merkmale dieser Hegemonie: eine Recycling-Maschine, die einen permanenten Kauf von US-Staatsanleihen kanalisiert, die anschließend für Endloskriege ausgegeben werden. Jeder Akteur, der auch nur daran denkt, sich von dieser höllischen Maschine zu diversifizieren, wird mit eingefrorenen Vermögenswerten, Sanktionen – oder Schlimmerem – konfrontiert.

Gleichzeitig kann das Imperium des Chaos seine rohe Macht nicht demonstrieren, indem es sich selbst auf den schwarzen Böden Noworossijas ausbluten lässt. Dominanz erfordert ständig wachsende – geplünderte – Ressourcen, Hand in Hand mit dem unaufhörlichen Drucken von US-Dollar als Reservewährung, um astronomische Rechnungen zu bezahlen. Zusätzlich wirkt das Ausleihen von Geld aus der ganzen Welt als imperiale finanzielle Eindämmung von Rivalen.

Doch nun wird eine Entscheidung zwingend – eine unausweichliche strukturelle Beschränkung. Entweder man hält an den astronomischen Ausgaben für militärische Dominanz fest (man denke an Trumps vorgeschlagenes Budget von 1,5 Billionen Dollar für das Kriegsministerium). Oder man behält die Kontrolle über das internationale Finanzsystem.

Das Imperium des Chaos kann nicht beides zugleich.

Und deshalb wurde, nachdem die Rechnung gemacht war, die Ukraine entbehrlich. Zumindest theoretisch.

Gegen die Instrumentalisierung des US-Staatsanleihensystems – de facto monetärer Imperialismus – verkörpern die BRICS die strategische Wahl des Globalen Südens und koordinieren einen Vorstoß hin zu alternativen Zahlungssystemen.

Der Tropfen, der dem Steppenkamel das Rückgrat brach, war das Einfrieren – eigentlich der Diebstahl – russischer Vermögenswerte nach dem Ausschluss einer nuklearen/hypersonischen Macht, Russlands, aus SWIFT. Nun ist klar, dass Zentralbanken weltweit auf Gold, bilaterale Abkommen und die Prüfung alternativer Zahlungssysteme setzen.

Als erster ernsthafter struktureller Schock für das System seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs versuchen die BRICS nicht offen, das bestehende System zu stürzen – sondern eine tragfähige Alternative aufzubauen, einschließlich großangelegter Infrastrukturfinanzierung unter Umgehung des US-Dollars.

Venezuela illustriert jetzt einen kritischen Fall: Kann ein großer Ölproduzent außerhalb des US-Dollar-Systems überleben – ohne zerstört zu werden?

Das Imperium des Chaos hat entschieden: „Nein“. Der Globale Süden muss das Gegenteil beweisen. Venezuela war auf dem geopolitischen Schachbrett nicht ganz so entscheidend, da es nur 4 % der chinesischen Ölimporte ausmachte. Iran hingegen ist der entscheidende Fall, denn 95 % seines Öls werden an China verkauft und in Yuan, nicht in US-Dollar, abgerechnet.

Iran jedoch ist nicht Venezuela. Die jüngste koordinierte Geheimdienstoperation/Terrorangriffe/Regimewechsel-Versuch gegen Iran – komplett mit einem lächerlichen Mini-Schah-Flüchtling in Maryland – ist kläglich gescheitert. Die Kriegsgefahr bleibt jedoch bestehen.

BRICS Pay, The Unit oder CIPS?

Der US-Dollar macht inzwischen weniger als 40 % der globalen Währungsreserven aus – der niedrigste Stand seit mindestens 20 Jahren. Gold macht inzwischen mehr der weltweiten Devisenreserven aus als Euro, Yen und Pfund zusammen. Zentralbanken horten Gold wie verrückt, während die BRICS die Erprobung alternativer Zahlungssysteme in dem beschleunigen, was ich zuvor als „BRICS-Labor“ bezeichnet habe.

Eines der Szenarien, die den BRICS direkt vorgeschlagen werden und als Alternative zum schwerfälligen SWIFT-System gedacht sind, das täglich mindestens eine Billion Dollar an Transaktionen abwickelt, sieht die Einführung eines nicht-souveränen, blockchainbasierten Handels-Tokens vor.

Das ist The Unit.

The Unit, treffend als „unpolitisches Geld“ beschrieben, ist keine Währung, sondern eine Rechnungseinheit für die Abwicklung von Handel und Finanztransaktionen zwischen teilnehmenden Ländern. Der Token könnte an einen Rohstoffkorb oder einen neutralen Index gekoppelt werden, um die Dominanz eines einzelnen Landes zu verhindern. In diesem Fall würde er ähnlich wie die Sonderziehungsrechte (SZR) des IWF funktionieren – jedoch innerhalb eines BRICS-Rahmens.

Dann gibt es mBridge – nicht Teil des „BRICS-Labors“ – ein System einer digitalen Zentralbankwährung (CBDC), das von mehreren Zentralbanken gemeinsam genutzt wird. mBridge umfasst nur fünf Mitglieder, darunter jedoch mächtige Akteure wie das Digital Currency Institute der chinesischen Zentralbank und die Hongkonger Währungsbehörde. Weitere 30 Länder zeigen Interesse an einem Beitritt.

mBridge war jedoch die Inspiration für BRICS Bridge, das sich noch in der Testphase befindet und darauf abzielt, eine Reihe internationaler Zahlungsmechanismen zu beschleunigen: Geldtransfers, Zahlungsabwicklung, Kontoverwaltung.

Der Mechanismus ist sehr einfach: Anstatt Währungen für den internationalen Handel in US-Dollar umzuwandeln, tauschen BRICS-Länder ihre Währungen direkt.

Die New Development Bank (NDB), auch BRICS-Bank genannt, die 2015 in Shanghai gegründet wurde, sollte der zentrale Verbindungsknoten von BRICS Bridge sein.

Doch das liegt vorerst auf Eis – weil alle Satzungen der NDB an den US-Dollar gebunden sind und neu bewertet werden müssen. In eine breitere Finanzinfrastruktur der BRICS-Mitgliedsstaaten integriert, sollte die Bank eigentlich in der Lage sein, Währungsumrechnung, Clearing und Abwicklung unter BRICS Bridge zu übernehmen. Davon sind wir jedoch noch sehr weit entfernt.

BRICS Pay ist ein anderes Kaliber: eine strategische Infrastruktur zum Aufbau eines selbst beschriebenen „dezentralen, nachhaltigen und inklusiven“ Finanzsystems für BRICS+-Staaten und Partner.

BRICS Pay befindet sich im Pilotbetrieb bis 2027. Bis dahin sollen die Mitgliedsstaaten spätestens bis 2030 über die Einrichtung einer Abrechnungseinheit für den inner-BRICS-Handel diskutieren.

Auch dies wird keine globale Reservewährung sein, sondern ein Mechanismus, der innerhalb des BRICS-Ökosystems eine „parallele, kompatible Option“ zu SWIFT bietet.

BRICS Pay ist derzeit ebenfalls sehr einfach gehalten: Touristen und Geschäftsreisende können es nutzen, ohne ein lokales Bankkonto zu eröffnen oder Währungen zu tauschen. Sie verknüpfen einfach ihre Visa- oder Mastercard mit der BRICS-Pay-App und zahlen per QR-Code.

Und genau hier liegt das zentrale Problem: Wie umgeht man Visa und Mastercard unter der Aufsicht des US-Finanzsystems und integriert stattdessen Karten von BRICS-Mitgliedern wie UnionPay (China) und Mir (Russland)?

Insgesamt bleibt für größere und komplexere Transaktionen das Problem der Umgehung von SWIFT bestehen. All diese Tests im „BRICS-Labor“ müssen zwei zentrale Probleme lösen: die Interoperabilität der Nachrichtenübermittlung – über sichere, standardisierte Datenformate – und die tatsächliche Abwicklung, also wie Gelder über Zentralbankkonten bewegt werden können, ohne der unvermeidlichen Sanktionsdrohung ausgesetzt zu sein.

Internationalisierung des Yuan oder eine neue Reservewährung?

Der unermessliche Prof. Michael Hudson steht an vorderster Front der globalen Analyse von Lösungen zur Minimierung der US-Dollar-Hegemonie. Er ist überzeugt, dass „der Weg des geringsten Widerstands darin besteht, dem bereits existierenden chinesischen System zu folgen“. Das bedeutet CIPS – das China International Payment System, ein yuanbasiertes System, das bereits extrem beliebt ist und von Teilnehmern in 124 Ländern der globalen Mehrheit genutzt wird.

Prof. Hudson betont: „Es ist sehr schwer, eine Alternative zu schaffen. Das Prinzip von The Unit (Hervorhebung von ihm), angeblich zu 40 % aus Gold und im Übrigen aus Mitgliedswährungen bestehend, ist in Ordnung. Aber dies lässt sich am besten über eine neue, keynesianische Zentralbank umsetzen, die Schulden und Zahlungsansprüche zur Begleichung von Ungleichgewichten zwischen Mitgliedsländern denominiert – nach dem Vorbild des Bancor.“

Der Bancor wurde von Keynes 1944 in Bretton Woods vorgeschlagen, um schwere Ungleichgewichte in den Außenbilanzen, Protektionismus, Zölle und den Betrug durch Steueroasen zu verhindern. Kein Wunder, dass die hyperhegemoniale USA am Ende des Zweiten Weltkriegs ihr Veto einlegten.

In einer neuen Studie über die Instrumentalisierung des Ölhandels als Fundament der US-Weltordnung, zuerst veröffentlicht auf democracycollaborative.org, erläutert Prof. Hudson, wie „die russische und venezolanische Freiheit, Öl zu exportieren, die Fähigkeit der US-Beamten geschwächt hat, Öl als Waffe zu nutzen, um andere Volkswirtschaften durch die Androhung eines Energieentzugs zu erpressen – so wie es die deutsche Industrie und die Preisniveaus zerstört hat. Diese nicht unter US-Kontrolle stehende Ölversorgung wurde daher als Verletzung der US-regelbasierten Ordnung betrachtet.“

Damit sind wir bei einem der Hauptgründe für den BRICS-Vorstoß zu alternativen Zahlungssystemen: „Die US-Außenpolitik, Engpässe zu schaffen, um andere Länder von unter US-Kontrolle stehendem Öl abhängig zu halten – und nicht von Öl aus Russland, Iran oder Venezuela –, ist eines der zentralen Mittel Amerikas, um andere Länder unsicher zu machen.“

Prof. Hudson fasst die fünf Imperative des Imperiums des Chaos prägnant zusammen: „Die Kontrolle des weltweiten Ölhandels muss ein US-Privileg bleiben“; „der Ölhandel muss in US-Dollar bepreist und bezahlt werden“; der Petrodollar muss herrschen, da „internationale Ölexporteinnahmen an die Vereinigten Staaten verliehen oder dort investiert werden sollen, vorzugsweise in Form von US-Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Bankeinlagen“; „grüne Energiealternativen zu Öl sollen entmutigt werden“; und „keine Gesetze dürfen US-Regeln oder -Politiken einschränken“.

Paulo Nogueira Batista Jr., einer der Mitbegründer der NDB und ihr Vizepräsident von 2015 bis 2017, geht parallel zu Prof. Hudson vor und entwirft in einer derzeit fertiggestellten Studie einen gangbaren Weg hin zu einer neuen internationalen Währung.

Angesichts der Tatsache, dass das US-Dollar-System „ineffizient, unzuverlässig und sogar gefährlich“ sei und zu einem „Instrument der Erpressung und Sanktionen“ geworden ist, kommt Batista Jr. – ähnlich wie Prof. Hudson – zu dem Schluss, dass „das einzige Szenario mit einiger Tragfähigkeit die großflächige Internationalisierung der chinesischen Währung wäre (…) Doch bis sie den Dollar in signifikanter Weise ersetzen kann, ist es noch ein weiter Weg. Und die Chinesen sind zurückhaltend.“

Batista Jr. schlägt daher eine Lösung vor, die der von Prof. Hudson ähnelt: „Eine Gruppe von Ländern des Globalen Südens, etwa 15 bis 20 Staaten, darunter die meisten BRICS-Länder und andere aufstrebende Volkswirtschaften mittleren Einkommens“, könnte an der Spitze der Schaffung einer neuen Währung stehen.

Dafür müsse jedoch „eine neue internationale Finanzinstitution geschaffen werden – eine Emissionsbank, deren einzige und ausschließliche Aufgabe es wäre, die neue Währung auszugeben und in Umlauf zu bringen“.

Das klingt sehr nach dem Bancor: „Diese Emissionsbank würde die nationalen Zentralbanken nicht ersetzen, und ihre Währung würde parallel zu den bestehenden nationalen und regionalen Währungen zirkulieren. Sie wäre auf internationale Transaktionen beschränkt und hätte keine inländische Funktion.“

Batista Jr. erläutert weiter, dass „die Währung auf einem gewichteten Korb der Währungen der teilnehmenden Länder basieren würde und daher entsprechend der Veränderungen dieser Währungen schwanken würde. Da alle Währungen im Korb flexibel wären, wäre auch die neue Währung eine flexible Währung. Die Gewichte im Korb würden sich nach dem Anteil des BIP (Kaufkraftparität) jedes Landes am Gesamt-BIP richten.“

Unvermeidlich würde „das hohe Gewicht der chinesischen Währung, ausgegeben von einem Land mit solider Wirtschaft, das Vertrauen in die Deckung und in die neue Reservewährung stärken“.

Batista Jr. ist sich „des Risikos bewusst, dass die Initiative negative Reaktionen des Westens hervorrufen wird, der mit Drohungen und Sanktionen gegen die beteiligten Länder reagieren würde“.

Doch die Zeit zum Handeln drängt: „Werden wir wirtschaftliche, politische und intellektuelle Kräfte bündeln, um aus dieser Falle auszubrechen?

Die Kosten der Aufrechterhaltung der Hegemonie werden untragbar. BRICS, das sich auf den jährlichen Gipfel später in diesem Jahr in Indien vorbereitet, muss daraus Kapital schlagen, dass wir uns rasch dem Moment des strukturellen Wandels nähern, in dem das Imperium des Chaos die Fähigkeit verliert, seinen Willen einseitig durchzusetzen – außer durch einen umfassenden Krieg.“