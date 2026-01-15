Von Grönland bis Kanada: Trumps Annexionsfieber

Washingtons Ambitionen, die westliche Hemisphäre zu kontrollieren, eskalieren. Kanadier sollten nicht unterschätzen, was das für ihre Zukunft bedeutet.

Aidan J. Simardone

Als US-Präsident Donald Trump 2019 erstmals die Idee ins Spiel brachte, Grönland zu kaufen, wurde dies weithin als bizarre imperiale Rückwärtsfantasie abgetan. Doch heute, da der US-Präsident erneut Ambitionen auf die größte Insel der Welt signalisiert, wirkt die Idee längst nicht mehr so abwegig.

„Wir werden mit Grönland etwas machen, ob es ihnen gefällt oder nicht“, erklärte Trump kürzlich. „Denn wenn wir es nicht tun, werden Russland oder China Grönland übernehmen, und wir werden Russland oder China nicht als Nachbarn haben.“

Grönland, ein autonomes Gebiet Dänemarks, ist zu einem Schauplatz intensiver geopolitischer Rivalität geworden. Mit dem Schmelzen des arktischen Eises und der Öffnung neuer Schifffahrtsrouten ist seine strategische Bedeutung sprunghaft gestiegen.

Zusätzlich zu Trumps kühner Behauptung, die USA würden Venezuela „führen“, nachdem sie dessen Präsidenten Nicolás Maduro entführt hätten, markiert sein grobschlächtiger Ansatz gegenüber Grönland eine Verschiebung hin zu offenen Landnahmen als Mittel zur Aufrechterhaltung amerikanischer Hegemonie. Und wenn Washington es ernst meint mit der Beanspruchung Grönlands – was hindert es dann daran, auch das noch größere, besser angebundene und ressourcenreichere Kanada ins Visier zu nehmen?

Trump hat wiederholt damit gedroht, das Land zu annektieren. So wie die Befürchtung besteht, dass Grönland sich konkurrierenden Supermächten annähern könnte, so sorgt sich die Trump-Administration auch über Ottawas Suche nach anderen Partnern.

Kanada gilt als Amerikas engster Verbündeter, ist das zweitgrößte Land der Erde und verfügt über die viertgrößten Ölreserven weltweit. Mit dem Ende der amerikanischen globalen Dominanz strebt die USA nach voller Kontrolle über die westliche Hemisphäre.

Nach zwei Jahrhunderten von Attentaten, Putschen und militärischen Interventionen in ganz Amerika hat sich die USA nun der offenen Eroberung zugewandt. In einer unsicheren Welt reicht es nicht mehr aus, Verbündeter zu sein. Für das paranoide Imperium kann nur Annexion Sicherheit garantieren.

Brüderliche Bindung und Rivalität

Die Beziehung zwischen Kanada und den USA gleicht der zweier Brüder, die dieselbe Herkunft teilen, meist miteinander auskommen, sich aber gelegentlich bekämpfen. Beide Länder begannen als britische Kolonien und trennten sich nach der Amerikanischen Revolution. 1812 brach erneut Krieg aus, als Amerikas genozidale Expansion in indigenes Land durch die Unterstützung Britisch-Kanadas für Tecumsehs Konföderation gestoppt wurde – ein Konflikt, in dessen Verlauf das Weiße Haus niedergebrannt wurde.

Obwohl der Krieg in einem Patt endete, blieb die amerikanische Paranoia gegenüber dem nördlichen Nachbarn bestehen. Bis 1939 hielt Washington den „War Plan Red“ aufrecht, eine Militärstrategie zur Invasion Kanadas. Der Plan mag zu den Akten gelegt worden sein, doch die dahinterstehenden Instinkte starben nie.

Die Zusammenarbeit während des Kalten Krieges überdeckte anhaltende strategische Brüche. Ottawa trat der NATO bei und half bei der Militarisierung der Arktis, verweigerte jedoch die Stationierung von Atomwaffen und unterstützte den US-Krieg in Vietnam nicht. Selbst auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges pflegte Kanada freundschaftliche Beziehungen zu Kuba. Der frühere kanadische Premierminister Pierre Trudeau und Fidel Castro waren persönliche Freunde.

Mit dem Ende des Kalten Krieges herrschte der freie Marktkapitalismus vor. 1994 trat Kanada gemeinsam mit Mexiko und den USA der Nordamerikanischen Freihandelszone NAFTA bei und untergrub damit seine wirtschaftliche Souveränität erheblich.

Kanada beteiligte sich mit den USA am Golfkrieg 1991, am Somalia-Konflikt 1992–1993, am Jugoslawien-Konflikt der 1990er Jahre und am Afghanistan-Krieg ab 2001. Doch nicht alles verlief reibungslos. Unter dem Druck der Anti-Kriegs-Bewegung verweigerte Kanada 2003 die Teilnahme am Irakkrieg.

Auch Streitigkeiten über arktische Wasserwege entstanden: Kanada beanspruchte diese als souveränes Gebiet, während die USA sie als internationale Gewässer betrachteten. 2005 durchquerte ein amerikanisches U-Boot unangekündigt die kanadische Arktis und verletzte damit das Arktische Kooperationsabkommen von 1988.

Mit dem Irakkrieg und der Großen Rezession schwand die globale Dominanz der USA. Der Anteil des kanadischen Handels mit den USA sank von 75 Prozent im Jahr 2000 auf 62 Prozent im Jahr 2024. Gleichzeitig wuchs der Handel mit China, Kanadas zweitgrößtem Handelspartner, im selben Zeitraum von einem auf acht Prozent. Obwohl nahezu das gesamte kanadische Öl in die USA exportiert wird, ließ eine jüngste Pipeline-Erweiterung zur Westküste die Ölexporte nach China in die Höhe schnellen.

Ressourcenhunger und geopolitische Paranoia

Angesichts von Ottawas teilweiser außenpolitischer Abweichung und der wachsenden wirtschaftlichen Beziehung zu Peking hat Trump damit gedroht, Kanada zu annektieren. Viele halten dies für einen Bluff, um bessere Handelsbedingungen zu erzwingen. Doch angesichts des dreisten Angriffs auf Venezuela und der ausgearbeiteten Pläne zur Übernahme Grönlands ist dies eine ernstzunehmende Möglichkeit.

2014 argumentierte Diane Francis, Editor-at-Large der National Post, vor dem Canada Institute für die Notwendigkeit einer Fusion mit den USA. Laut Francis sei dies erforderlich, um aufstrebenden Supermächten wie China und Russland zu begegnen und die Ressourcenentwicklung voranzutreiben.

Kanada ist schließlich der zweitgrößte Uranproduzent, der viertgrößte Diamantenproduzent, der viertgrößte Goldproduzent, der viertgrößte Ölproduzent und verfügt über die viertgrößten Ölreserven weltweit.

Zudem dominiert es weniger bekannte Mineralien: Es ist der weltweit größte Produzent von Kali (verwendet als Dünger) und der viertgrößte Produzent von Indium (verwendet in Computer- und Handybildschirmen sowie in Solarzellen).

Diese Ressourcen sind für die USA sowohl essenziell als auch hochprofitabel. Kanada ist der wichtigste Lieferant von Öl, Gas und Uran für die USA. Selbst bei einer Umstellung Washingtons auf grüne Energie verfügt Kanada über zahlreiche wichtige Rohstoffe wie Lithium, Graphit, Nickel, Kupfer und Kobalt – Mineralien, die auch für Militärtechnologie von zentraler Bedeutung sind.

Diese Ressourcen haben die Trump-Administration bereits dazu motiviert, in Venezuela einzumarschieren und Grönland zu annektieren. Wie der frühere kanadische Premierminister Justin Trudeau feststellte: „Sie sind sich unserer Ressourcen sehr bewusst, dessen, was wir haben, und sie wollen sehr davon profitieren. Aber Herr Trump hat im Kopf, dass eine der einfachsten Möglichkeiten dafür darin besteht, unser Land zu absorbieren.“

Öl ist besonders kritisch, da sein Handel in US-Dollar den Wert der Währung stützt. Dies zu untergraben ist Chinas Ziel, sämtlichen Ölhandel in Renminbi abzuwickeln – daher stellt die wachsende chinesisch-kanadische Beziehung eine erhebliche Bedrohung für die USA dar.

Kanada ist auch für die nationale Sicherheit entscheidend, insbesondere in der Arktis. Während des Kalten Krieges lag der Fokus auf der Frühwarnung vor einem sowjetischen Angriff. Mit der Erwärmung der Arktis öffnen sich kürzere Schifffahrtsrouten für den Handel von Ostasien nach Europa und an die US-Ostküste sowie von Europa an die Westküste. Die Kontrolle dieser Routen ist für die USA essenziell, um den eigenen Handel zu schützen und Russland – das den größten Teil des Arktischen Kreises kontrolliert – sowie China entgegenzutreten, dessen Präsenz wächst.

Umfrage

Könnte Kanada der 51. US-Bundesstaat werden?

Ja – Washingtons Strategie zeigt, dass es möglich ist Vielleicht – aber nur unter extremen Bedingungen Nein – die politischen, wirtschaftlichen und militärischen Risiken sind zu hoch Es geschieht bereits auf wirtschaftlichem und diplomatischem Weg

26 Stimmen, noch 5 Tage und 20 Stunden

Auf dem Weg zum 51. Staat

Als zweitgrößtes Land der Welt wäre Kanada extrem schwer zu annektieren. Trump hat drei Optionen: wirtschaftlichen Druck, Teile-und-Herrsche-Strategien und militärische Gewalt.

Die erste Option, wirtschaftlicher Druck, wird bereits durch Zölle ausgeübt. Diese wurden zunächst auf 25 Prozent festgesetzt, dann auf 35 und 50 Prozent auf Stahl und Aluminium erhöht. Zwar waren fast alle Länder betroffen, doch Kanada wurde aufgrund seiner starken Handelsabhängigkeit von den USA besonders hart getroffen.

Im zweiten Quartal 2025 schrumpfte die kanadische Wirtschaft, und die Arbeitslosigkeit erreichte im September 2025 mit 7,1 Prozent den höchsten Stand seit der Pandemie. Anstatt eines bloßen Verhandlungsmittels sehen manche darin einen gezielten Akt wirtschaftlicher Sabotage, um Kanada zu schwächen und es so für einen Beitritt zu den USA empfänglich zu machen. Doch dies scheiterte. Nur 10 bis 22 Prozent der Kanadier zeigen sich offen für einen Beitritt zu den Vereinigten Staaten. Zwar gab Kanada einigen Forderungen Trumps nach, etwa einer stärkeren Militarisierung der Grenze, doch die antiamerikanische Stimmung nahm zu.

Erstmals überhaupt sehen mehr Kanadier die USA als Feind oder potenzielle Bedrohung an als China. Der Reiseverkehr, der für die Pflege der Beziehungen entscheidend ist, brach ein: 2025 unternahmen Kanadier 33 Prozent weniger Autoreisen in die USA als 2024.

Besonders besorgniserregend für Washington war die Reaktion der kanadischen Regierung, alternative Handelspartner zu suchen. Im September 2025 wurde der Kanada-Mexiko-Aktionsplan gestartet, um den Handel zwischen beiden Ländern zu vertiefen. Überraschenderweise nahm Kanada auch Kontakt zu China und Indien auf – zwei Staaten, mit denen es in den letzten Jahren angespannte Beziehungen hatte.

Die Beziehungen zwischen Kanada und Indien verschlechterten sich 2023, als Indien beschuldigt wurde, einen Sikh-Separatisten auf kanadischem Boden ermordet zu haben. Doch im November 2025 einigten sich beide Länder auf den Start eines Handelsabkommens, das laut Premierminister Mark Carney den Handel verdoppeln könnte.

Ottawas Verhältnis zu Peking litt nach der Auslieferung der Geschäftsfrau Meng Wanzhou an die USA und der Festnahme eines kanadischen Spions durch China im Jahr 2018, hat sich aber angesichts der gemeinsamen Gegnerschaft zu Washington wieder erwärmt.

Zum Zeitpunkt der Niederschrift soll Carney als erster kanadischer Premierminister seit acht Jahren China besuchen, in der Hoffnung, den Handel zu diversifizieren. Weitere wirtschaftliche Angriffe Trumps auf Kanada könnten diese Abkehr vom US-Markt weiter beschleunigen.

Teile und herrsche – oder den Norden vereinen?

Die zweite Option ist Fragmentierung. Kanada verfügt über separatistische Bewegungen in Québec – der zweitbevölkerungsreichsten Provinz, in der ein Viertel der Bevölkerung lebt – und in Alberta, das 84 Prozent des kanadischen Öls produziert.

Trump könnte die Unabhängigkeit Québecs unterstützen, doch dies ist aufgrund der linksgerichteten Politik der Provinz unwahrscheinlich. Alberta mit seinem Ölreichtum und seiner konservativen Ausrichtung wäre das Hauptziel. Die dortige Separatistenbewegung ist neu und entspringt der Frustration über elf Jahre liberaler Premierminister. In diesem oder im nächsten Jahr soll ein Referendum stattfinden.

Die meisten Kanadier halten eine Abspaltung Albertas weiterhin für unwahrscheinlich, doch das Engagement ist hoch, und die Bewegung ist keineswegs randständig. Über die Hälfte der Albertaner verfolgt die Diskussion über ein Referendum aufmerksam – ein Zeichen dafür, dass sezessionistische Stimmungen deutlich weiter verbreitet sind, als viele außerhalb der Provinz annehmen.

Eine Umfrage ergab, dass nur 18 Prozent der Albertaner die Unabhängigkeit unterstützen, andere kommen auf bis zu 45 Prozent, wobei die meisten Erhebungen eine Zustimmung von rund einem Drittel zeigen. Referenden verstärken zudem oft die Dynamik. Ähnlich wie in Alberta lag die Unterstützung für die schottische Unabhängigkeit bei etwa einem Viertel bis einem Drittel der Bevölkerung, stieg jedoch im Vorfeld des Referendums 2014 an, bei dem schließlich 45 Prozent dafür stimmten.

Separatisten aus Alberta haben bereits Treffen mit Trump-Vertretern in Washington, D.C., und in Mar-a-Lago abgehalten, und viele separatistische X-Konten wurden in den USA lokalisiert. Mit seinem mächtigen Medienapparat könnte Amerika problemlos eine Online-Kampagne starten, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen.

Das Problem ist, dass Trumps Drohungen, das Land zu annektieren, auch den gegenteiligen Effekt haben könnten. Eine aktuelle Umfrage zeigt, dass der Anteil der Menschen, die stolz darauf sind, Kanadier zu sein, seit Trumps Amtsantritt gestiegen ist. Statt Kanada zu fragmentieren, könnte der US-Präsident das Land einen.

Das militärische Szenario

Dann gibt es die extremste Option: die militärische Invasion. Auf dem Papier erscheint sie machbar. Kanada verfügt über etwas mehr als 70.000 aktive Soldaten und 74 Panzer. Die USA stellen 1,3 Millionen Soldaten und mehr als 4.600 Panzer. Zwei Drittel der kanadischen Bevölkerung leben innerhalb von 100 Kilometern zur US-Grenze – ein schneller Schlag wäre realistisch. Die Besetzung dieses Gebiets würde die kanadische Souveränität faktisch beenden. Zudem ist Kanada stark von US-Militärhardware abhängig, die digital sabotiert werden könnte.

Und wer würde zu Hilfe kommen? Kanada hat keine weiteren Nachbarn außer Grönland (Dänemark), das lediglich 56.000 Einwohner hat. Zwar ist Europa eng mit Kanada verbündet, doch eine Einbindung Frankreichs und Großbritanniens könnte eine Eskalation mit den USA riskieren. Zudem würde Europa gezwungen, militärische Ressourcen von der russischen Front abzuziehen. Theoretisch könnte die Beteiligung Frankreichs und Großbritanniens auch das Risiko eines Atomkriegs mit sich bringen.

Zusammengenommen hätte eine hypothetische EU-Armee etwa so viel Personal wie die US-Streitkräfte, aber nur halb so viel Militärbudget und wäre damit unterausgerüstet. Bevor eine europäische Armee Kanada erreichen könnte, müsste sie den Atlantik überqueren. Und mit 38 US-Militärbasen und über 100.000 Soldaten in Europa wäre der Krieg auch dort präsent.

Warum eine Annexion vorerst unwahrscheinlich bleibt

Trotz der Drohungen sind keine militärischen Aufmärsche zu erkennen. Kanada bleibt ein zentraler US-Verbündeter. Eine feindliche Übernahme würde einen massiven Aufschrei auslösen, möglicherweise vergleichbar mit dem Vietnamkrieg. Noch kritischer: Sie könnte den US-Dollar zum Einsturz bringen. Eine Invasion Kanadas würde signalisieren, dass kein Land sicher ist, was weltweite Verkäufe von US-Staatsanleihen und Vergeltungssanktionen auslösen könnte.

Dennoch handelt es sich nicht nur um Trumps Fantasie. Sie steht für eine breitere Verschiebung in der US-Strategie. Mit dem Schwinden der globalen Dominanz konzentriert sich Washington auf die Konsolidierung der Hemisphäre. Das bedeutet, selbst die engsten Verbündeten zu unterordnen.

Kanadier sollten sich keinen Illusionen hingeben. Ihr Land ist nicht immun gegen ein Imperium. Während der Kampf um die Arktis und globale Ressourcen an Intensität gewinnt, befindet sich Kanada an der Frontlinie – nicht der Freundschaft, sondern der Eroberung.