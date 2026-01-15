Warum signalisierten die USA Unterstützung für NATO-Truppen in der Ukraine?

Andrew Korybko

Es könnte sich um eine Verhandlungstaktik handeln, um Russland zu Zugeständnissen bei seinen maximalistischen Zielen im Konflikt zu drängen – als Gegenleistung dafür, dass die Eindämmung Russlands nicht neu priorisiert und gegenüber China nach oben verschoben wird, indem Artikel 5 auf die Truppen der NATO-Staaten in der Ukraine ausgeweitet würde, was zugleich die Wahrscheinlichkeit einer tatsächlichen Entsendung dieser Truppen verringern könnte.

Frankreich und Großbritannien haben kürzlich zugesagt, im Falle eines Waffenstillstands Truppen in die Ukraine zu entsenden, als Teil ihrer jüngsten vorgeschlagenen Sicherheitsgarantien für dieses Land. Dieses Prinzip wurde erstmals überhaupt von Steve Witkoff und Jared Kushner, den US-Sondergesandten für Gespräche mit Russland, ausdrücklich gelobt. Die Pariser Erklärung, die Frankreich und Großbritannien unterzeichneten, bekräftigte zudem ihre Unterstützung für die „Teilnahme an einem vorgeschlagenen, von den USA geführten Mechanismus zur Überwachung und Verifizierung eines Waffenstillstands“. All dies sorgt in Russland verständlicherweise für Besorgnis.

Kriegsminister Pete Hegseth erklärte im vergangenen Februar in seiner Rede im NATO-Hauptquartier, dass sein Land die Truppen der Mitgliedstaaten in der Ukraine nicht unter den Schutz von Artikel 5 stellen werde und auch keine eigenen Truppen dorthin entsenden werde – selbst nicht im Rahmen irgendeiner Sicherheitsgarantie. Angesichts der Pariser Erklärung könnten sich jedoch einige in Russland fragen, ob die USA bald planen, beide Positionen zu revidieren: also ihre NATO-Verbündeten in der Ukraine bei einer Entsendung zu schützen und möglicherweise sogar eigene Truppen dorthin zu schicken, um einen Waffenstillstand zu überwachen.

Putin selbst warnte noch im vergangenen September, dass Russland westliche Truppen in der Ukraine als „legitime Ziele zur Zerstörung“ betrachten würde. Es ist daher leicht nachvollziehbar, wie eine massenhafte Entsendung solcher Truppen – im Gegensatz zur geringen, inoffiziellen französischen und britischen Präsenz in Odessa, die russische Geheimdienste später im selben Monat bestätigten – außer Kontrolle geraten und in einen Dritten Weltkrieg münden könnte, falls Russland ihre Kräfte angreift. Das muss jedoch nicht geschehen, wenn die US-Unterstützung für die jüngsten Sicherheitsgarantien lediglich eine Verhandlungstaktik ist (zumindest vorerst).

Zur Erklärung: Trump 2.0 hätte die Ukraine weiter kostenlos mit Waffen versorgen und niemals Gespräche mit Russland aufnehmen können, wenn er nicht ernsthaft an einem Ende des Konflikts interessiert wäre – während er parallel schrittweise die Eskalation gegen Russland erhöht hätte, im Rahmen eines „den Frosch langsam kochen“-Ansatzes zur Normalisierung des Weges in Richtung Dritter Weltkrieg. Auf all dies zu verzichten, nur um dann plötzlich zu der beispiellosen Eskalation überzugehen, Artikel 5 auf die Truppen der NATO-Staaten in der Ukraine auszuweiten und sogar eigene Truppen zu entsenden, ist zwar möglich, aber unwahrscheinlich.

Die „Trump-Doktrin“, über die Leser hier mehr erfahren können, stuft Russland als Juniorpartner in einer von den USA geführten Weltordnung ein. Alles, was die USA wollen, ist, China den Zugang zu weiteren russischen Ressourcen zu verwehren, die es für sein Wachstum und damit für seinen Aufstieg zur Supermacht benötigt. Dies soll erreicht werden, indem massiv in einige Lagerstätten investiert wird – als Anreiz dafür, bei sicherheitsbezogenen Zielen in der Ukraine nachzugeben – und indem China in Zukunft bei anderen Lagerstätten überboten wird. Dieses Quidproquo bleibt für Putin jedoch inakzeptabel.

Selbst wenn sich seine Haltung nicht ändert und der Konflikt weitergeht, könnte die Erreichung dieses Ziels gegenüber Russland für die USA zunehmend an Bedeutung verlieren, falls sie bald die Kontrolle über die Ressourcen Irans, Nigerias und anderer wichtiger BRI-Länder erlangen sollten – nach ihrem erstaunlichen Erfolg in Venezuela. In diesem Fall ist es schwer vorstellbar, dass der stellvertretende Kriegsminister für Politik, Elbridge Colby, dessen „Strategie der Verweigerung“ im Zentrum der „Trump-Doktrin“ steht, der russischen Front des neuen Kalten Krieges Vorrang vor der chinesischen einräumen würde.

Schließlich umfassen die oben genannten ergänzenden Maßnahmen einen radikal verstärkten multilateralen militärischen Druck auf China, parallel dazu aber auch die Verweigerung des Zugangs zu den Ressourcen (und Märkten), die es benötigt. Eine weitere Verschärfung des Ukraine-Konflikts würde diese Strategie untergraben. Wenn die nichtmilitärischen Aspekte von Colbys „Strategie der Verweigerung“ in den wichtigsten BRI-Ländern sowie unter den Partnern der USA im Indopazifikraum, in der EU und am Golf vorangetrieben werden, wären die Kosten eines hartnäckigen Versuchs, dies zusätzlich mit Russland durchzusetzen, nicht gerechtfertigt.

Dementsprechend wäre es weniger wahrscheinlich, dass die USA Artikel 5 auf die Truppen der NATO-Staaten in der Ukraine ausweiten würden, und selbstverständlich würden sie in diesem Szenario auch keine eigenen Truppen dorthin entsenden. Stattdessen könnten sie einen Kompromiss vorschlagen, bei dem ihre Verbündeten ihre Truppen in Polen und Rumänien konzentrieren, während die USA einen Waffenstillstand aus der Ferne mit Mitteln wie Satelliten und Drohnen überwachen. Dieser vorgeschlagene Kompromiss wäre aufgrund der Umstände notwendig, doch der Kontext würde den Russen vermutlich nicht mitgeteilt.

Vielmehr könnte er als pragmatischer Kompromiss präsentiert werden, bei dem Russland seine Ziele zurückschraubt – insbesondere in Bezug auf Entmilitarisierung und Territorium. Putin zögert jedoch, dies zu tun. Gleichzeitig möchte er womöglich nicht riskieren, die derzeitige Übereinkunft innerhalb der permanenten Militär-, Geheimdienst- und Diplomatiebürokratie der USA („Deep State“) zu gefährden, wonach die Eindämmung Chinas derzeit Vorrang vor der Eindämmung Russlands hat. Dies könnte geschehen, falls er einen Kompromiss ablehnt und/oder über den Donbass hinaus weiter vorrückt.

Angesichts der Bestrebungen der USA, die Eindämmung Russlands in Europa nach dem Ende des Ukraine-Konflikts an die von Polen geführte „Drei-Meere-Initiative“ in Partnerschaft mit Deutschland zu delegieren – wodurch sich die USA voll und ganz auf die Eindämmung Chinas konzentrieren könnten –, könnte sich die Sicherheitslage Russlands nach dem Konflikt relativ verbessern (wenn auch nicht in dem Maße, wie es beim speziellen Militäreinsatz beabsichtigt war), sofern es einem Kompromiss zustimmt. Diese Chance könnte verloren gehen, wenn Russland weiterhin seine maximalistischen Ziele verfolgt.

Daraus ergeben sich fünf Fragen, deren Antworten bestimmen werden, was als Nächstes geschehen könnte:

Wie ernst meinen es die USA mit der Ausweitung von Artikel 5 auf die Truppen der NATO-Staaten in der Ukraine und möglicherweise auch mit der Entsendung eigener Truppen dorthin – selbst auf Kosten der Pläne, China entschlossener einzudämmen? Glaubt Putin, dass es ihnen ernst ist, oder hält er dies für einen Bluff? Wie könnte er auf jede dieser Einschätzungen reagieren, und welche Faktoren könnten seine Sicht auf die US-Absichten verändern? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Dynamiken des US-„Deep State“ von der Priorisierung der Eindämmung Chinas wieder zur Eindämmung Russlands zurückkehren, falls Putin einen Kompromiss ablehnt und/oder nach dem Donbass weiter vorrückt? Wie könnten der Erfolg oder Misserfolg der USA dabei, China – wie im Fall Venezuelas – den Zugang zu den Ressourcen (und Märkten) anderer Staaten zu verwehren, die oben genannten Punkte sowie ihre Flexibilität bei einem Kompromiss mit Russland beeinflussen? In welchem Ausmaß könnte Putin von seinen maximalistischen Zielen abrücken? Könnte er dazu bewegt werden, NATO-Truppen in der Ukraine nach dem Ende des Konflikts zu akzeptieren, wenn die USA Artikel 5 nicht auf diese ausweiten?

Im Grunde gibt es zwei Möglichkeiten, wie Putin die Gesamtlage betrachten könnte:

Die US-Pläne zur entschlosseneren Eindämmung Chinas bleiben Priorität – insbesondere, wenn es gelingt, China den Zugang zu weiteren Energiequellen und Märkten zu verwehren. In diesem Fall könnte Russland einen Kompromiss sicher ablehnen, an seinen maximalistischen Zielen festhalten und nach dem Donbass weiter vorrücken, ohne befürchten zu müssen, dass die USA ihre militärische Unterstützung für die Ukraine massiv ausweiten und/oder eine kubakrisenähnliche Zuspitzung provozieren, indem sie Artikel 5 auf die Truppen der NATO-Staaten in der Ukraine ausweiten, die dann womöglich einseitig zusammen mit US-Truppen dort eingesetzt würden. Die Dynamiken des US-„Deep State“ bleiben volatil, sodass die Ablehnung eines Kompromisses und ein weiteres Vorrücken nach dem Donbass von Russlands Gegnern instrumentalisiert werden könnten, um Trump dazu zu bewegen, die Eindämmung Russlands wieder über die Chinas zu stellen. Dies würde die Wahrscheinlichkeit stark erhöhen, dass die USA ihre militärische Unterstützung für die Ukraine massiv ausweiten und/oder eine kubakrisenähnliche Eskalation provozieren, indem sie Artikel 5 auf die Truppen der NATO-Staaten in der Ukraine ausweiten, die dann womöglich einseitig zusammen mit US-Truppen dort eingesetzt würden.

Aus Sicht der USA bevorzugen sie ein rasches politisches Ende des Konflikts, um anschließend China entschlossener eindämmen zu können – jedoch nicht vollständig zu Russlands Bedingungen. Daher werden sie vermutlich verstärkt sekundäre Sanktionen gegen Russlands Partner verhängen, falls Putin einen Kompromiss ablehnt. Sollte es zu einem größeren russischen Durchbruch kommen, könnten sie sogar damit drohen, Artikel 5 auf die Truppen der NATO-Staaten in der Ukraine auszuweiten, falls Russland nicht stoppt, und deren Entsendung anordnen, um die Ukraine zu teilen – selbst unter dem Risiko eines Dritten Weltkriegs, falls diese Truppen angegriffen würden.

Dieser Ansatz könnte jedoch nach hinten losgehen, falls China und Russland aufgrund der US-Politik stärker voneinander abhängig werden: China, weil ihm der Zugang zu weiteren Ressourcen verwehrt wird, und Russland, weil ihm der Zugang zu wichtigen Absatzmärkten entzogen wird, in denen es seine Ressourcen verkauft (etwa Indien, falls der Druck durch sekundäre Sanktionen steigt und Indien dann im Rahmen eines Deals russisches Öl durch venezolanisches ersetzt). China könnte dadurch günstig Zugang zur gesamten russischen Ressourcenbasis erhalten, während Russland die Finanzierung bekäme, um den Konflikt auf unbestimmte Zeit fortzusetzen.

Eine derart beispiellose gegenseitige Abhängigkeit könnte jedoch auch für beide Seiten problematisch werden, falls sie bei einer der Parteien Ressentiments erzeugt und/oder falls die USA plötzlich einer Seite ein deutlich besseres Angebot als zuvor machen – unter der Bedingung, die andere fallen zu lassen und so indirekt zu deren strategischer Niederlage beizutragen. Zur Klarstellung: Putin und Xi haben wiederholt betont, wie tief ihr gegenseitiges Vertrauen ist, weshalb dieses düstere Szenario unwahrscheinlich erscheint. Dennoch sollte es nicht leichtfertig ausgeschlossen werden, da die Möglichkeit weiterhin besteht.

Zurückkommend auf das Thema der erstmaligen US-Unterstützung für europäische Sicherheitsgarantien für die Ukraine: Dies ist zum jetzigen Zeitpunkt wohl lediglich eine Verhandlungstaktik. Zugleich signalisiert es jedoch – ob ernst gemeint oder nicht –, dass der US-„Deep State“ nicht geschlossen hinter der Priorisierung der Eindämmung Chinas steht und daher wieder zur Priorisierung der Eindämmung Russlands zurückkehren könnte, falls Putin einen Kompromiss ablehnt und/oder nach dem Donbass weiter vorrückt. Mehr lässt sich angesichts der Komplexität des globalen Systemwandels in seiner aktuellen Phase derzeit nicht beurteilen.