Westliche Medien beschönigen tödliche Unruhen im Iran und stützen sich dabei auf von der US-Regierung finanzierte NGOs, die einen Regimewechsel anstreben

Von Max Blumenthal und Wyatt Reed

Während tödliche Unruhen iranische Städte erschüttern, ignorieren westliche Medien die schockierende Welle der Gewalt und beziehen ihre Informationen stattdessen von NGOs, die von der US-Regierung finanziert werden. Diese einseitige Berichterstattung hat dazu beigetragen, Trump an den Rand einer Entscheidung zu drängen, erneute US-Angriffe zu genehmigen.

Die westlichen Medien haben eine wachsende Zahl von Videobeweisen ignoriert, die terroristische Taktiken zeigen, die von Demonstranten im gesamten Iran eingesetzt werden, die von Amnesty International und Human Rights Watch als „weitgehend friedlich“ beschrieben werden. Kürzlich veröffentlichte Videos sowohl der iranischen Staatsmedien als auch der regierungsfeindlichen Kräfte zeigen öffentliche Lynchmorde an unbewaffneten Wachleuten, die Brandstiftung an Moscheen, Brandanschläge auf städtische Gebäude, Marktplätze und Feuerwachen sowie bewaffnete Banden, die im Zentrum iranischer Städte das Feuer eröffnen.

Stattdessen haben sich die westlichen Medien fast ausschließlich auf die Gewalt konzentriert, die der iranischen Regierung zugeschrieben wird. Dabei stützen sie sich stark auf Todeszahlen, die von iranischen Diasporagruppen zusammengestellt wurden, die vom National Endowment for Democracy (NED) finanziert werden, dem Regimewechsel-Arm der US-Regierung, dessen Vorstände mit engagierten Neokonservativen besetzt sind.

Die NED hat sich die Förderung der „Woman, Life, Freedom”-Proteste auf die Fahnen geschrieben, die 2023 die iranischen Städte erfüllten – und die auch grausame Gewalttaten beinhalteten, die von den westlichen Medien und Menschenrechts-NGOs ignoriert wurden. Heute ist die NED bei weitem nicht die einzige unter den mit den Geheimdiensten verbundenen Akteuren, die versuchen, das Chaos im Iran anzuheizen.

Die israelische Spionage- und Attentatsagentur Mossad veröffentlichte auf ihrem offiziellen Farsi-Account auf Twitter/X eine Botschaft, in der sie die Iraner dazu aufforderte, ihre Aktivitäten zum Regimewechsel zu verstärken, und versprach, sie vor Ort zu unterstützen.

„Geht gemeinsam auf die Straße. Die Zeit ist gekommen”, forderte der Mossad die Iraner auf. „Wir sind bei euch. Nicht nur aus der Ferne und verbal. Wir sind vor Ort bei euch.”

Teheran durch Terror stürzen

Die Proteste begannen im Iran Anfang Januar 2026, als Händler auf die Straße gingen, um gegen die durch westliche Sanktionen ausgelöste steigende Inflation zu demonstrieren. Die iranische Regierung reagierte mit Verständnis auf die Basar-Proteste und stellte ihnen Polizeischutz zur Verfügung. Diese Demonstrationen lösten sich jedoch schnell auf, als eine amorphe Masse von regierungsfeindlichen Elementen den Moment nutzte, um einen gewaltsamen Aufstand zu starten, der von Regierungen von Israel bis zu den USA – und vom selbsternannten „Kronprinzen“ Reza Pahlavi, der Regierungsmitarbeiter und staatliche Medien als „legitime Ziele“ bezeichnet hat – angefeuert wurde.

Am 9. Januar wurde die Stadt Mashhad zum Schauplatz einiger der heftigsten Unruhen, als regierungsfeindliche Kräfte Feuerwachen in Brand setzten, Feuerwehrleute lebendig verbrannten, Busse in Brand steckten, Stadtarbeiter angriffen, U-Bahn-Stationen verwüsteten und laut Angaben der örtlichen Stadtverwaltung Schäden in Höhe von über 18 Millionen Dollar verursachten.

In Kermanshah, wo regierungsfeindliche Randalierer die 3-jährige Melina Asadi erschossen, wurden Gruppen von Militanten gefilmt, wie sie mit automatischen Waffen auf Polizisten schossen. In Städten von Hamedan bis Lorestan haben Randalierer sich selbst dabei gefilmt, wie sie unbewaffnete Sicherheitskräfte zu Tode prügelten, weil diese versucht hatten, ihre Ausschreitungen zu verhindern.

Kermanshah was infested with armed militants and rioters when 3 year old Melina was killed



The Israel-controlled Trump administration brands unarmed American protesters as terrorists and supports terrorists in Iran https://t.co/ukqXvhhWPc pic.twitter.com/TpCnl6xmTA — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) January 11, 2026

Übersetzungen von „X“: Kermanshah war von bewaffneten Militanten und Randalierern heimgesucht, als die dreijährige Melina getötet wurde. Die von Israel kontrollierte Trump-Regierung brandmarkt unbewaffnete amerikanische Demonstranten als Terroristen und unterstützt Terroristen im Iran.

VIDEO | Trauerzug in der iranischen Stadt Kermanshah, wo eine Menschenmenge zusammenkam, um Melina Asadi zu betrauern, ein dreijähriges Mädchen, das in der Provinz getötet wurde, nachdem es von regierungsfeindlichen Randalierern erschossen worden war. Melina wurde laut lokalen Berichten vor drei Tagen auf dem Weg zu einer Apotheke mit ihrem Vater ermordet.

Es sind Aufnahmen aus der zentraliranischen Stadt aufgetaucht, die zeigen, wie Randalierer am 10. Januar einen öffentlichen Bus angreifen und in Brand setzen.

In Teheran haben unterdessen Randalierer die historische Abazar-Moschee angegriffen und ihr Inneres in Brand gesetzt, während andere Brandanschläge verübten und Exemplare des Korans in der Großen Moschee von Sarableh und im Schrein von Muhammad ibn Musa al-Kadhim in Kuzestan verbrannten.

The footage shows damage being inflicted on ABUZAR #mosque.

In recent days, claims had circulated that mosques were being used as bases for repression or as detention sites. However, the images indicate that the mosque was closed at the time, with no signs of unusual activity or… pic.twitter.com/XXX3OuCH8f — Hussein bin Saeed Ahvazi (@SayyidHussein) January 11, 2026

Übersetzung von „X“: Das Filmmaterial zeigt Schäden an der ABUZAR-Moschee. In den letzten Tagen waren Behauptungen kursiert, dass Moscheen als Stützpunkte für Repressionen oder als Haftanstalten genutzt würden. Die Bilder zeigen jedoch, dass die Moschee zu diesem Zeitpunkt geschlossen war und es keine Anzeichen für ungewöhnliche Aktivitäten oder Inhaftierungen im Inneren gab.

Randalierer haben ein großes städtisches Gebäude im Herzen der Stadt Karaj in Brand gesetzt und den Marktplatz im Zentrum von Rasht niedergebrannt. In Borujen sollen regierungsfeindliche Hooligans während einer Nacht voller Plünderungen und Zerstörungen eine historische Bibliothek mit alten Texten in Brand gesteckt haben.

Rioters burned the marketplace in the Iranian city of Rasht to a crisp



Netanyahu, Trump and every leader of the collective West has endorsed this



Of course, they are a model of tolerance toward protesters in their own cities pic.twitter.com/fQ26XDSVnS — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) January 12, 2026

Übersetzung von „X“: Randalierer brannten den Marktplatz in der iranischen Stadt Rasht nieder. Netanjahu, Trump und alle Staats- und Regierungschefs des kollektiven Westens haben dies befürwortet. Natürlich sind sie ein Vorbild für Toleranz gegenüber Demonstranten in ihren eigenen Städten.

Keiner dieser Vorfälle hat Reaktionen seitens westlicher Medien oder Regierungen hervorgerufen, selbst nachdem das iranische Außenministerium Botschafter aus Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien dazu verpflichtet hatte, sich Aufnahmen der von Randalierern verübten Gewalttaten anzusehen.

Nach Angaben der iranischen Regierung wurden während der Unruhen über 100 Polizisten und Sicherheitsbeamte getötet. Zwei in Washington ansässige und von der US-Regierung finanzierte iranische Nichtregierungsorganisationen haben die Zahl der Todesopfer auf Seiten der Regierung jedoch deutlich niedriger angesetzt. Diese Gruppen sind für die westlichen Medien zur wichtigsten Quelle für Informationen über die Proteste geworden.

Lobbyisten für einen Regimewechsel bestimmen die Agenda

Bei der Einschätzung der Zahl der Todesopfer im Iran stützen sich Medien in den USA und Europa auf zwei NGOs mit Sitz in Washington, die von der US-Regierungsorganisation National Endowment for Democracy (NED) finanziert werden: das Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran und Human Rights Activists in Iran.

In einer Pressemitteilung der NED aus dem Jahr 2024 wurde das Abdorrahman Boroumand Center for Human Rights in Iran ausdrücklich als „Partner der National Endowment for Democracy (NED)” bezeichnet.

An anderer Stelle heißt es in einer Erklärung von Human Rights Activists in Iran aus dem Jahr 2021, dass die Gruppe „ihr Netzwerk erweitert und beschlossen hat, finanzielle Unterstützung von der National Endowment for Democracy (NED), einer nichtstaatlichen und gemeinnützigen Organisation mit Sitz in den Vereinigten Staaten, anzunehmen”, nachdem sie 2010 von der iranischen Regierung der Verbindungen zur CIA beschuldigt worden war.

Die NED wurde unter der Aufsicht des CIA-Direktors der Reagan-Regierung, William Casey, gegründet, um der Regierung trotz des weit verbreiteten Misstrauens gegenüber den US-Geheimdiensten eine weitere Einmischung im Ausland zu ermöglichen. Einer ihrer Gründer, Allen Weinstein, gab bekanntlich zu: „Vieles von dem, was wir heute tun, wurde vor 25 Jahren heimlich von der CIA getan.“

Obwohl sie die Finanzierung der NGO durch die NED nicht erwähnen, haben die Washington Post und ABC News in ihrer Berichterstattung über die iranischen Proteste das Abdorrahman Boroumand Center prominent zitiert. Im Vorstand des Centers sitzt Francis Fukuyama, der Ideologe, der den Gründungsbrief des Project for a New American Century unterzeichnet hat – das vielleicht wichtigste Manifest des modernen Neokonservatismus.

Die Zahlen der suggestiv benannten „Human Rights Activists in Iran“ (Menschenrechtsaktivisten im Iran) haben sich noch weiter verbreitet, wobei die jüngste Schätzung der NGO von 544 Todesopfern von Dutzenden von US-amerikanischen und israelischen Mainstream-Medien aller politischen Richtungen sowie von Dropsite zitiert wurde. Auch die „Schatten-CIA“-Nachrichtendienstfirma Stratfor hat die NGO in einem Artikel mit dem Titel „Protests in Iran Provide a Window for U.S. and/or Israeli Intervention” (Proteste im Iran bieten eine Gelegenheit für eine Intervention der USA und/oder Israels) zitiert.

Da die genaue Zahl der Opfer der Proteste nach wie vor schwer zu ermitteln ist, hat eine bunte Schar von Online-Influencern die Informationslücke mit übertriebenen Behauptungen aus zweifelhaften Quellen gefüllt. Zu diesen Propagandisten gehört auch die bekannte jüdische Supremacistin und Trump-Vertraute Laura Loomer, die unter Berufung auf eine angebliche „Quelle aus dem Geheimdienst“ verkündete, dass „die Zahl der iranischen Demonstranten, die von den Streitkräften des islamischen Regimes getötet wurden, mittlerweile über 6.000 beträgt!“.

Auch das digitale Casino Polymarket hat die Zahl der Todesopfer aufgebläht und ohne Quellenangabe behauptet, dass „über 10.000“ Menschen durch „iranische Streitkräfte [mit] automatischen Gewehren gegen Demonstranten“ getötet worden seien, und fälschlicherweise behauptet, dass der Iran „fast die gesamte Kontrolle“ über drei seiner fünf größten Städte verloren habe.

In den letzten Monaten ist Polymarket dafür bekannt geworden, dass es Insidern ermöglicht, ihr Vorwissen über politische Entwicklungen – wie den jüngsten Militärangriff der USA auf Caracas und die Entführung des venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro – zu missbrauchen, um Hunderttausende von Dollar einzustreichen. Der selbsternannte „weltweit größte Prognosemarkt“ wurde mit einer großen Investition des KI-Warlords Peter Thiel gegründet und hat nun Donald Trump Jr. als Berater.

Polymarket spreads neocon disinformation to manufacture consent for bombing Iran



It is also paying influencers all across this site to popularize its brand



The "world's largest prediction market" relies on psychological warfare to manipulate betting markets https://t.co/wPfOtneENR — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) January 12, 2026

Übersetzung von „X“: Polymarket verbreitet neokonservative Desinformation, um Zustimmung für einen Bombenangriff auf den Iran zu erzeugen. Außerdem bezahlt es Influencer auf dieser Website, um seine Marke bekannt zu machen. Der „weltweit größte Prognosemarkt“ nutzt psychologische Kriegsführung, um Wettmärkte zu manipulieren.

Durch die Verbreitung offensichtlich überhöhter Opferzahlen versuchen Aktivisten, die einen Regimewechsel anstreben, und Trumps Vertraute offenbar, den notorisch leichtgläubigen Präsidenten zu einem weiteren Militärschlag gegen Teheran zu provozieren.

In einer Einschätzung der Proteste vom 7. Januar beschrieb Stratfor das Chaos auf den Straßen des Iran als verlockende Gelegenheit für einen Krieg und schrieb: „Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass das Regime zusammenbricht, könnten die anhaltenden Unruhen Israel oder den Vereinigten Staaten die Tür öffnen, um verdeckte oder offene Aktivitäten durchzuführen, die darauf abzielen, die iranische Regierung weiter zu destabilisieren, entweder indirekt durch die Förderung der Proteste oder direkt durch militärische Aktionen gegen iranische Führer.“

Der CIA-Auftragnehmer räumte jedoch ein, dass „erneute Militärschläge gegen den Iran wahrscheinlich auch der aktuellen Protestbewegung ein Ende setzen würden, indem sie stattdessen zu einer breiteren Demonstration des iranischen Nationalismus und der Einheit führen würden, ein Muster, das nach den US-amerikanischen und israelischen Angriffen im Jahr 2025 zu beobachten war.“

„Bereit zum Abschuss“

Die jüngste Runde der regierungsfeindlichen Proteste im Iran hat, wie zu erwarten war, herzliche Unterstützung von einer Reihe westlicher Staats- und Regierungschefs erhalten, darunter der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und US-Präsident Donald Trump.

„Wenn der Iran, wie es seine Gewohnheit ist, friedliche Demonstranten erschießt und gewaltsam tötet, werden die Vereinigten Staaten von Amerika ihnen zu Hilfe kommen“, verkündete Trump. „Wir sind bereit zum Abschuss und können loslegen.“

Einige Tage später drohte Trump dem Iran erneut: „Sie sollten besser nicht anfangen, [auf Demonstranten] zu schießen – denn dann fangen wir auch an zu schießen.“ Am 12. Januar verfügte Trump dann, dass jedes Land, das mit dem Iran Handel treibt, mit einem Zoll von 25 % auf Waren belegt wird, die mit den USA gehandelt werden.

Nun soll Trump Berichten zufolge einen Angriff in Erwägung ziehen und Optionen von Cyberkrieg bis hin zu Luftangriffen in Betracht ziehen. Allerdings scheint sich das Tempo der regierungsfeindlichen Proteste verlangsamt zu haben, und in den großen Städten kehrt relative Ruhe ein.

Nachdem sich der Staub gelegt hat, strömen Millionen iranischer Bürger auf die Straßen von Teheran bis Maschhad, um ihre Empörung über die Unruhen zum Ausdruck zu bringen, die ausländischen Kräfte anzuprangern, die den Regimewechsel vorangetrieben haben, und ihre Unterstützung für die Regierung zu bekunden. In den Redaktionen des Westens scheint es jedoch verboten zu sein, diesen Massen iranischer Demonstranten eine Stimme zu geben.