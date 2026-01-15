Geldhahn zugedreht – der globalistische Tiefe Staat gerät in Panik

Alex Newman

Der Journalist Alex Newman, Autor des populären Buches „Deep State“ (das bald massiv aktualisiert und neu veröffentlicht wird), ist der Ansicht, dass böse Kräfte, die versuchen, Amerika zu stürzen, in Aufruhr sind, weil ihnen das Geld und ihre Pläne ausgehen. Newman sagt:

„Ich glaube, der globalistische Tiefe Staat befindet sich im Panikmodus, und ich denke, die Linke ebenfalls. Die Operation gegen Maduro hat eine massive Schockwelle durch die globale Linke geschickt. Ich sehe die globale Linke als einen Tentakel des globalen Tiefen Staates. Sie reicht direkt durch Venezuela und direkt durch Minneapolis. Vergessen wir nicht, was 2020 passiert ist. … Der sogenannte Aufstand wurde von Rockefeller-Frontgruppen organisiert, und das sind bezahlte professionelle Revolutionäre. Ja, sie sind nützliche Idioten … aber sie verfügen über riesige Geldmittel.“

Ende November warnte Newman: „Linke Marxisten bereiten sich jetzt darauf vor, Amerika zu übernehmen.“ Dann wurde Venezuelas Präsident Nicolás Maduro verhaftet, und das habe diese Pläne abrupt gestoppt. Newman erklärt:

„Venezuela war die Cash-Cow, die diese gesamte subversive Bewegung durch Drogen und Öl finanziert hat. Donald Trump hat mit einem Schlag dieses massive Element ihrer Architektur ausgeschaltet, und sie scheißen sich ein. Sie haben panische Angst vor dem, was als Nächstes kommen könnte.“

Wir wissen bereits, dass die Zahlungen im sogenannten somalischen Sozialbetrugsfall von der Bundesregierung eingestellt wurden. Finanzminister Scott Bessent schneidet zudem Milliarden Dollar weiteren Betrugs ab, indem er die Regeln für Geldüberweisungen ändert. Darüber hinaus habe Trump dem globalistischen UN-Klimavertrag einen schweren Schlag versetzt, wodurch ebenfalls große Geldströme versiegen. Newman sagt:

„Die UN-Rahmenkonvention über Klimaänderungen (UNFCCC) – das ist das Fundament des UN-Klimaregimes – und Donald Trump hat sie schlichtweg vollständig zerstört. Das sind einige der besten Nachrichten, die wir seit sehr langer Zeit gehört haben. Die UN ist sehr wütend, und ihr Hauptsprecher sagt, die USA hätten eine rechtliche Verpflichtung, weiter zu zahlen.“

Das wird nicht passieren, was bedeutet, dass noch mehr Geld von bösen Leuten abgeschnitten wird, die versuchen, Amerika zu zerstören. Newman fügt hinzu:

„Das ist erst der Anfang, und sie haben eine einjährige Überprüfung von UN-Agenturen durchgeführt, die nutzlos, anti-amerikanisch und verschwenderisch sind. Die ersten 66 sind gerade gefallen, und wir erwarten mehr. Das sind welterschütternde Nachrichten. Das sind riesige Nachrichten und wirklich bedeutsam.“

Ein weiterer wirklich bedeutender Aspekt in Bezug auf Venezuela ist der Wahlbetrug, der über viele Jahre hinweg Wahlen in der westlichen Hemisphäre manipuliert hat. Newman sagt:

„In Caracas haben sie mit kubanischer Hilfe viele Werkzeuge geschaffen, um Wahlen zu stehlen. Das war nicht nur in Lateinamerika, sondern auch hier in den Vereinigten Staaten. Es gibt viele Leute in der Trump-Administration, die darüber Bescheid wissen. Ich denke, das war einer der großen Punkte in Trumps Überlegungen, als er anfing zu überlegen: Was machen wir mit Venezuela? Wir hatten mehrere Whistleblower, die herauskamen und fast all diese Beteiligung am Wahlbetrug bestätigt haben. Die zentrale Erkenntnis hier ist … sie haben Software entwickelt, um Wahlen in Lateinamerika und hier in den Vereinigten Staaten zu manipulieren und zu stehlen, und die Trump-Administration weiß davon.“

In dem 60-minütigen Interview gibt es noch viel mehr.