Tu, was ich sage – oder ich bombardiere dich zurück in die Steinzeit

Paul Craig Roberts

Laut Presseberichten hat Präsident Trump erklärt, Grönland sei für die nationale Sicherheit der USA notwendig, und er habe das US-Militär angewiesen, sich auf eine Invasion Grönlands vorzubereiten.

Es gibt keinen Verweis auf ein nationales Sicherheitsdokument, das Trumps Behauptung stützt, Grönland sei für die nationale Sicherheit der USA erforderlich. Eine Invasion Grönlands wäre ein Kriegsakt und würde nach der US-Verfassung eine Kriegserklärung durch den US-Kongress erfordern.

Im 21. Jahrhundert haben US-Präsidenten Länder zu Bedrohungen erklärt, ohne zu erklären, warum sie Bedrohungen sind. So erklärte Präsident Obama im Jahr 2015 Venezuela zu einer „ungewöhnlichen und außergewöhnlichen Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA“, ohne irgendeine Erklärung für diese Bedrohung zu liefern.

Einige Russen, die noch immer auf ein Friedensabkommen zwischen Washington und Moskau hoffen, interpretieren Trumps Drohung gegenüber Grönland als Trumps Absicht, die NATO aufzubrechen und so zu einer friedlichen Lösung mit Russland zu gelangen.

Europäische NATO-Mitglieder diskutieren laut Medienberichten die Möglichkeit, militärische Kräfte zur Verteidigung Grönlands zu entsenden.

Am wahrscheinlichsten ist, dass Trump eine Drohung ausspricht, von der er im Gegenzug für ein Abkommen über Grönland wieder zurücktreten wird. Allerdings hat Trump gesagt, er „brauche“ das Völkerrecht nicht und sei nur an seine „eigene Moral“ gebunden. „Mein eigener Verstand ist das Einzige, was mich aufhalten kann.“ Mit anderen Worten: Trump ist sich selbst Gesetz.

Trump hat Kuba außerdem angewiesen, „ein Abkommen zu schließen, bevor es zu spät ist“. Militarismus spielt dabei eine Rolle, doch es ist unklar, ob es sich um eine reale Drohung oder um eine Einschüchterungstaktik handelt.

Berichte widersprechen sich darüber, ob die Einschüchterung bei der venezolanischen Regierung Wirkung zeigt.

Trumps Vorgehen ist nicht diplomatisch und zeigt seinen festen Glauben an die US-Hegemonie. Werden Russland, China und Iran dies zur Kenntnis nehmen – oder stecken sie, wie Strauße, den Kopf in den Sand?

Kann Trump seine Drohungen über ein so großes Gebiet der Erde hinweg durchsetzen – von Lateinamerika über ein NATO-Mitglied bis hin zum Iran? Wenn nicht, wird die USA durch Trumps Drohungen isoliert werden?

Trumps jüngste Rechtfertigung für die Übernahme Grönlands lautet, er wolle Russland und China daran hindern, dies zu tun. Der Vorsitzende des dänischen Verteidigungsausschusses erklärte, es sei wahnhaft zu glauben, China und Russland hätten eine militärische Präsenz in Grönland oder die Absicht, dänisches Territorium zu besetzen.