Das seltsame Verschwinden des Wortes „behindert“ im Zeitalter der Impfstoffe

Von The Vigilant Fox

Die freundlich klingende Veränderung in der Sprache, die alles andere als Freundlichkeit vermittelte.

Die folgenden Informationen basieren auf einem Bericht, der ursprünglich von A Midwestern Doctor veröffentlicht wurde. Wichtige Details wurden aus Gründen der Klarheit und Wirkung vereinfacht und redaktionell bearbeitet. Lesen Sie den Originalbericht hier.

Seit Jahrzehnten ist bekannt, dass Impfstoffe Hirnschäden und geistige Behinderung verursachen können.

Also wurde das Wort „behindert” verboten, die Schäden wurden als Autismus umbenannt und die Mehrdeutigkeit des Begriffs Autismus wurde genutzt, um alles zu verschleiern.

Erlebte Erfahrungen wurden zu Wortspielen. Aber die Unterlagen zeigen, dass dies niemals ein Zufall war.

In diesem Bericht deckt A Midwestern Doctor die Machenschaften auf, mit denen seit Generationen Impfschäden vertuscht werden.

Propaganda funktioniert. Tatsächlich ist sie eine der mächtigsten unsichtbaren Kräfte in der modernen Gesellschaft.

Professionelle PR-Agenturen kreieren Narrative, an die die meisten Menschen glauben, selbst wenn sie ganz offensichtlich unseren eigenen Interessen zuwiderlaufen. Und die meisten Menschen bemerken das gar nicht.

Die Einführung des COVID-Impfstoffs war die größte PR-Kampagne unseres Lebens.

Viele unserer modernen kulturellen Überzeugungen sind nicht auf natürliche Weise entstanden – sie wurden uns eingeimpft.

Wenn eine Überzeugung eine massive PR-Kampagne benötigt, um sich zu behaupten, würde sie ohne diese Kampagne wahrscheinlich gar nicht existieren.

Ein typisches Beispiel: „Impfstoffe verursachen keinen Autismus.“

Alle anekdotischen Beweise deuten zumindest auf einen Zusammenhang zwischen Impfstoffen und Autismus hin. Aber die Propaganda hat eine große Anzahl von Menschen davon überzeugt, das zu ignorieren, was sie mit eigenen Augen gesehen haben.

RFK Jr., unterstützt von Trump, trat sein Amt als HHS-Minister mit einer einfachen Mission an: die bestehenden Gesetze zur Impfstoffsicherheit durchzusetzen, die Daten offenzulegen und vor der Zulassung echte Studien zu verlangen.

Diese Dinge sollten nicht umstritten sein.

Doch statt Unterstützung wurde er mit Medienverleumdungen und Sabotage konfrontiert.

Als die Direktorin der CDC sich weigerte, Beamte zu entlassen, die Transparenz blockierten, wurde sie gefeuert. Und dann traten diese Beamten trotzdem zurück.

Einer von ihnen, Dr. Demetre Daskalakis, versuchte RFK Jr. auf seinem Weg nach draußen als jemanden darzustellen, der einen „Krieg gegen die Wissenschaft” führt.

Als das Rampenlicht auf Daskalakis fiel, wurde sein Privatleben öffentlich bekannt.

Es tauchten Fotos von Daskalakis in Fetisch-Outfits mit anderen Männern auf – einige davon mit satanistischen Symbolen. Die Gegenreaktion war heftig. Aber er schien die ganze Zeit in einer Blase zu leben und hatte nie mit der Gegenreaktion gerechnet, die auf seine Äußerungen und die Enthüllung seines Privatlebens folgte.

Als die Öffentlichkeit versuchte zu verstehen, warum die CDC Berge von Berichten über Impfschäden ignorierte, sahen viele darin einen Hinweis darauf, warum die Behörde der Wahrheit so feindlich gegenüberstand.

Und dann, am X, brachte Rand Paul das Problem auf den Punkt: Der Eifer der CDC in Bezug auf Impfstoffe spiegelt eine fetischartige Besessenheit wider, die nicht durch Daten gestützt wird.

Unterdessen wurde die Hepatitis-B-Impfung für Neugeborene – einer der umstrittensten Impfstoffe überhaupt – mit einer Argumentation verteidigt, die niemals Sinn ergab.

Aber die PR verwandelte sie in ein moralisches Dogma.

Dann begab sich Daskalakis auf eine Medientour.

Bei CNN beharrte er weiterhin auf der Verwendung des Begriffs „schwangere Menschen”. Bei MSNBC hingegen zeigte er sich plötzlich geschliffen, ließ das Thema Geschlecht fallen und brachte ausgefeilte Formulierungen zum Besten, die RFK Jr. kritisierten und nach PR-Coaching rochen.

Zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten für zwei unterschiedliche Zielgruppen.

Klassische Propaganda.

RFK Jr. schlug bei Fox News zurück.

Er enthüllte, dass Daskalakis während eines Masernausbruchs direkt die Bundeshilfe für Texas blockierte, nachdem RFK Jr. darum gebeten hatte.

Lassen Sie das auf sich wirken.

Daskalakis blockierte außerdem sieben Monate lang Daten zur Impfstoffsicherheit und leitete das System, das weniger als 1 % der COVID-Impfstoffschäden erfasste.

Das war ein Fehlverhalten.

Genau dieselben Beamten, die behaupteten, RFK Jr. würde eine Masernkatastrophe auslösen, sabotierten aktiv die Masernbekämpfung in Texas.

Ihr Ziel war nie die öffentliche Gesundheit. Sie haben das Impfprogramm geschützt – und Ausbrüche für politische Zwecke instrumentalisiert.

Die Medien spielten dabei ihre Rolle.

Diese Doppelzüngigkeit sitzt tief.

Orwell warnte davor, dass Sprache das Denken bestimmt. Ändert man die Worte, ändert man auch, was Menschen überhaupt denken können.

Bei Impfstoffen wurde dies durch schwammige Formulierungen wie „sicher und wirksam” als Waffe eingesetzt – nie definiert, aber endlos wiederholt.

Bevor die Zensur Einzug hielt, wurden Impfstoff-Enzephalitis und Hirnschäden offen in Fachzeitschriften dokumentiert und sogar in den Medien diskutiert.

In den 1980er Jahren gaben Ärzte offen zu, dass Impfstoffe bei Kindern zu „geistiger Behinderung” führen könnten.

Später wurde diese Formulierung jedoch verboten und ersetzt.

Das Wort wurde in den 2000er Jahren angegriffen, und 2010 unterzeichnete Obama ein Gesetz, das den Begriff „geistig behindert” verbot.

Aus „geistig behindert” wurde „Autismus”.

Eindeutige Fälle von Impfstoff-Hirnschäden wurden in ein vages, amorphes Spektrum umbenannt.

Plötzlich wurde das Trauma, das die Eltern erlebt hatten, zu abstrakt und „kompliziert”, um darüber zu diskutieren.

Ein weiterer PR-Erfolg war erzielt worden.

Der Anstieg von „leichtem Autismus“ ist die Kehrseite derselben Medaille.

Weniger schwere Impfschäden manifestieren sich als Eigenarten oder Charakterzüge, während die schweren Fälle – was heute als „schwerer Autismus“ bezeichnet wird – unter derselben Bezeichnung verborgen bleiben.

Das breite und oft wechselnde Spektrum ohne konkrete Definitionen verschleiert das tatsächliche Muster.

Und das ist sehr wahrscheinlich beabsichtigt.

Das Gesetz über Impfschäden von 1986 sollte Familien schützen.

Stattdessen entband es die Hersteller von ihrer Haftung und überließ die „Durchsetzung der Sicherheit” dem Ermessen des HHS.

Wie zu erwarten war, wurden die Vorschriften ausgehöhlt. Die Zahl der Schäden stieg sprunghaft an. Die Rechenschaftspflicht verschwand.

Und nun sind wir hier.

Eine Bestimmung sah eine Entschädigung für Enzephalopathie vor – eine durch Impfstoffe verursachte Schädigung des Gehirns.

Wenn diese durch Impfstoffe geschädigten Kinder jedoch plötzlich als autistisch eingestuft würden und Impfstoffe „keinen Autismus verursachen“, gäbe es keine Entschädigung.

Wortspiele mit realen Konsequenzen.

Gavin DeBeckers neues Buch „Forbidden Facts“ zeigt, dass dies nichts Neues ist.

Die gleiche PR-Maschinerie, die Impfschäden vertuscht hat, hat auch Folgendes vertuscht:

Die Toxizität von Agent Orange

Das Golfkriegssyndrom

Den Zusammenhang zwischen SIDS und Impfstoffen

Brustimplantat-Erkrankungen

Und wenn ich „die gleiche“ sage, meine ich in einigen Fällen genau dieselben Personen, die an der Vertuschung der Toxizität von Agent Orange und der Impfschäden beteiligt waren.

Die gleichen Muster. Das gleiche Drehbuch. Die gleichen Personen. Alles endlos recycelt.

Derzeit und in den nächsten Tagen kann „Forbidden Facts“ kostenlos bei Amazon heruntergeladen werden.

Ich empfehle Ihnen wärmstens, sich dieses Buch zu besorgen, sich über die Geschichte der Lügen, mit denen wir überhäuft wurden, zu informieren und Ihre Stimme zu erheben.

Wir befinden uns mitten in einem massiven Erwachen, und wir alle können dazu beitragen.

Lassen Sie uns die jahrzehntelange Impfstoffpropaganda entwirren und dem Schaden ein für alle Mal ein Ende setzen.

Wir haben es durchschaut und fallen nicht mehr darauf herein. Sie verfassen Berichte, die Sicherheit andeuten, aber niemals direkt aussprechen.

Die Medien und „Experten” zitieren diese Berichte fälschlicherweise als eindeutigen Beweis. Und so geht der Kreislauf immer weiter.

Es ist eine Täuschungsschleife.

Das ist keine Wissenschaft. Das ist einfach erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit.

Die Wahrheit ist klar. Impfstoffe verursachen unglaublichen Schaden.

Umfragen zeigen nun, dass 56 % der amerikanischen Wähler glauben, dass COVID-Impfstoffe zu Massensterben geführt haben.

Das Misstrauen wächst.

Die Öffentlichkeit weiß, was PR nicht auslöschen kann: Zu viele Menschen wurden geschädigt, als dass man dies noch leugnen könnte.

Aus diesem Grund gewinnen Anhörungen, Bücher und Whistleblower schnell an Bedeutung.

Die Anhörung von Ron Johnson im Senat am 9. September hat alles offenbart. Wir dürfen diese Informationen nicht in Vergessenheit geraten lassen, während die Nachrichtenlage sich weiterentwickelt.

Geimpfte Kinder haben eine 3- bis 6-mal höhere Rate an chronischen Erkrankungen

Daten wurden regelmäßig verschwiegen, um Gegenreaktionen zu vermeiden

Von der Pharmaindustrie unterstützte Zeugen brechen unter Befragung zusammen und wiederholen PR-Argumente

Die Anhörung wurde aus gutem Grund viral.

Inzwischen ist das Vertrauen in die Medizin zusammengebrochen, und ich sehe keine Anzeichen dafür, dass sich dies in naher Zukunft verbessern wird.

Das Vertrauen in die CDC sank von 80 % im Jahr 2020 (vor COVID) auf 60 % im Jahr 2024.

Das Vertrauen in die FDA sank von 65 % auf 53 % zwischen 223 und 2025 und liegt derzeit bei knapp über 30 %.

Nur 31 % sehen das Gesundheitswesen derzeit positiv.

Die Zustimmung zur Pharmaindustrie liegt bei 20 %.

Jahrzehntelange Propaganda löst sich vor unseren Augen auf.

Die Wahrheit kommt ans Licht.

Wir stehen an einem Wendepunkt.

Trotz der Angriffe und wiederholten Versuche, ihn zu diskreditieren, setzt RFK Jr. seinen Kampf fort. Während wir sprechen, entstehen neue staatliche Reformen, weitere Anhörungen werden geplant und neue Bücher erscheinen.

Das Blatt wendet sich tatsächlich.

Und zum ersten Mal seit Jahrzehnten haben wir eine echte Chance, die Medizin zurückzugewinnen und die Kontrolle über unsere Gesundheit und unsere Zukunft wiederzuerlangen.

Es steht außer Frage… Die Behauptung, dass Impfstoffe keinen Autismus verursachen, wurde von der PR-Branche und nicht von der Wissenschaft aufgestellt.

Und nun bricht sie unter dem Gewicht der Wahrheit zusammen.

Die Frage ist: Werden sich genug von uns zu Wort melden, bevor sie versuchen, sie wieder zu begraben?

Ich glaube, dass wir das tun werden.