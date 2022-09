Das simbabwische Modell der Europäischen Zentralbank

Wie die niederländischen Landwirte zeigen, handelt es sich um etwas, das es wert ist, sich von der Leyen, Lagarde, Stoltenberg und den anderen Quislingen Europas und den Kanzeln, von denen aus sie predigen, entgegenzustellen.

Obwohl die Funktion der europäischen, deutschen, japanischen und simbabwischen Zentralbanken darin besteht, die Glaubwürdigkeit und Effizienz der Finanzseite ihrer jeweiligen Volkswirtschaften zu ermöglichen, damit die reale Seite ihrer Volkswirtschaften die umfassenderen makroökonomischen Ziele der Nation erreichen kann, haben die Zentralbanken der NATO diese Aufgaben aus Gründen, die in diesem Artikel deutlich werden, offensichtlich und in katastrophaler Weise aufgegeben. Da Simbabwe, wie zuvor die Weimarer Republik, jährliche Inflationsraten von 90 Prozent erreicht hat, sollte Europa nicht dem finanziellen und wirtschaftlichen Irrenhaus von Harare nacheifern.

Unabhängig von Simbabwe hat Deutschland diesen Weg schon einmal beschritten und scheint in völliger Abkehr von der früheren Nachkriegspolitik entschlossen, ihn erneut zu beschreiten. Die Europäische Zentralbank mit Sitz in Frankfurt druckt Euros so schnell wie ihre Kollegen in Simbabwe simbabwische Dollars, wie die Konföderierten ihre Greybacks und wie Weimar seine berühmt-berüchtigten wertlosen Mark druckte.

Obwohl Weimar viele Probleme hatte, waren zwei der wichtigsten, dass der Kaiser immense Kredite aufnahm, um seine Armeen zu finanzieren, deren Siege ihn in die Lage versetzen sollten, die Schulden seiner Nation zurückzuzahlen, und dass die westlichen Alliierten die Ressourcen des besiegten Deutschlands ausbluteten und so den Weg für Herrn Hitler frei machten, als Weimar fiel. Die europäischen Zentralbanken verfolgen heute genau diese Politik. Sie verteilen Milliarden, um Energierechnungen zu erleichtern, Landwirte zu bestechen und, was am berüchtigtsten ist, um das Geldwäschesystem von Zelenskis Kiewer Junta zu finanzieren. Die Geldmenge ist mit mehr als 15 Billionen Euro auf einem Rekordniveau, und die Realzinsen bewegen sich im negativen Bereich, wodurch die Rentner enteignet werden, die Wirtschaft aber nicht angekurbelt wird. Die Inflation, Deutschlands Fluch, ist wieder auf dem Vormarsch, da viel zu viel Geld für viel zu wenige Säcke Brennholz ausgegeben wird; und das englische Toilettenpapier ist in den letzten Monaten um 50 % teurer geworden, so dass Albion wirklich in der Klemme steckt.

Da die Verantwortlichen der Europäischen Zentralbank derzeit keine andere Karte ausspielen können, denken sie wohl, dass ihre Druckerpressen ausreichen, um sich in der Ukraine durchzusetzen und den Europäern in diesem Winter sowohl Essen als auch Heizen zu ermöglichen. Das ist nicht nur Wunschdenken von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, der „multikulturellen“ Pariserin, die früher an der Spitze des IWF stand und in der französischen Regierung hohe Ministerämter bekleidete, sondern verrät auch ihre grundlegende Unkenntnis der Geldpolitik.

Das Hauptziel des Euro war es, die Stabilität der deutschen Mark und des niederländischen Gulden zu erreichen und nicht so unbeständig zu sein wie Lagardes französischer Franc, der seit 1945 viermal abgewertet wurde. Im Gegensatz zu Lagarde schien die Zentralbank der Bundesrepublik Deutschland ebenso wie die japanische Zentralbank die Geldpolitik verstanden zu haben, die man sich am besten wie die Drosselklappe eines Motorrads vorstellt, die bei Bedarf mehr Treibstoff in den Wirtschaftsmotor lassen muss, ihn aber auch nicht überfluten darf, indem sie ihn in simbabwischen Dollars, französischen Francs, eidgenössischen Greybacks oder Lagarde-Euros ertränkt.

Zur weiteren Veranschaulichung dieses Punktes sei daran erinnert, dass die Zinssätze der Bundesrepublik Deutschland und Japans nach ihrer Kapitulation 1945 jahrzehntelang flacher als Pfannkuchen waren. Diese Zentralbankpolitik in Verbindung mit einem stabilen Wechselkurs ermöglichte es der japanischen und deutschen Industrie, vorauszuplanen, zu innovieren, Märkte zu erobern und ihre Länder auf der Grundlage ihrer technologischen und industriellen Stärke gedeihen zu lassen.

Lord Keynes, der sowohl im Ersten als auch im Zweiten Weltkrieg in die finanziellen Verwicklungen verwickelt war, verstand all dies. Er hatte die Lagardes dieser Welt durchschaut, die, wie er berühmt sagte, Sklaven längst verstorbener Ökonomen waren, im Falle von Lagarde und ihren EZB-Mitstreitern der Chicago School. Wie die Chicagoer Schule der CIA und die Österreichische Schule, von der sie inspiriert wurden, lassen ihre Analysen nicht nur die reale Wirtschaft außer Acht, sondern auch die für den wirtschaftlichen und sozialen Erfolg notwendige politische Führung und Lenkung, über die die japanischen und deutschen Nachkriegsstaaten im Überfluss verfügten, ebenso wie China heute.

China ist natürlich die Werkstatt der Welt, so wie es Japan, Großbritannien und Deutschland einst waren. Aber ein großer Teil ihres Erfolges war auf ihre Währungspolitik zurückzuführen, die den Interessen ihrer Wirtschaft mit Japan diente, vor allem, indem sie den Wert des Yen stabil und die japanischen Zinssätze jahrzehntelang künstlich niedrig hielt.

Lagardes Europa arbeitet nach einem anderen Rhythmus und druckt Milliarden von Euros, sowohl um Zelenskys Regime in die Hose zu zwingen, als auch um den drohenden Zusammenbruch Europas abzuwenden, das Maßnahmen auf der realen Seite der Wirtschaft braucht, anstatt den Ölgesellschaften Unmengen von Geld zu schenken, wenn es überleben will. Europas Rettung liegt in der Wiederaufnahme der Arbeit, indem die billigste Energie, wo immer sie zu finden ist, für die Produktion hochwertiger deutscher und niederländischer Güter genutzt wird.

Bis zu dem Zeitpunkt, als die Amerikaner die Stilllegung von Nord Stream 2 anordneten, war diese erschwingliche Energie russisch, was nun zugunsten des Drucks von weiteren Milliarden Euro für Zelensky aufgegeben wurde, um sie zu verschleudern. Vergessen Sie unseren sanktionierten russischen Kaviar. Wir können uns keine holländischen Tomaten, keine britische Blutwurst und keine deutsche Wurst mehr leisten, weil „Kosmopoliten“ wie Lagarde und die schwachsinnige von der Leyen beschlossen haben, dass wir es Sri Lanka gleichtun und den russischen Dünger wegwerfen müssen, der das Herzstück der europäischen Landwirtschaft und der europäischen Urbanisierung ist. Lagarde und von der Leyen sehen die Lösung unserer Probleme darin, den holländischen Landwirten ein paar Euro anstelle des nachhaltigen Lebensstils zu geben, den sich die Holländer zuvor durch harte Arbeit und massive Investitionen selbst geschaffen hatten.

Aber ihr monetärer Wahnsinn, wenn es denn ein Wahnsinn ist, geht viel tiefer als die Zerstörung der europäischen Bauern. Werfen Sie einen Blick auf die europäischen Schuldenquoten, die Staatsverschuldung und die kollabierenden Investitionsquoten, und Sie sehen den Abgrund, der vor Ihnen liegt. Obwohl Irland, um eines der extremeren Beispiele zu nennen, eine Auslandsverschuldung hat, die 700 % seines BIP beträgt, verteilt seine Regierung immer noch massenhaft Bestechungsgelder, um seinen unvermeidlichen Zusammenbruch hinauszuzögern. Da im EuroStoxx50-Index der führenden auf Euro lautenden Aktien nur CRH, ein korruptes Bauunternehmen, Flutter Entertainment, ein ethisch fragwürdiges Glücksspielunternehmen, und Linde PLC, ein multinationales deutsches Unternehmen, das aus Gründen der Steuerhinterziehung in Irland ansässig ist, vertreten sind, hat Irland weder in dieser noch in der nächsten Welt eine Chance, seine Schulden zurückzuzahlen, und seine Versprechen, die Ukraine wieder aufzubauen, sind daher keinen Pfifferling wert.

Und wenn wir uns den EuroStoxx50-Index der kontinentaleuropäischen Unternehmen ansehen, der eine bunte Mischung aus Unternehmen aus den Bereichen Automobil, Alkohol, Finanzen, Lebensmittel, Luxusgüter, Chemie, Sportbekleidung, Einzelhandel und Immobilienvermietung umfasst, sehen wir die gleiche Geschichte von Unternehmen, die den Weg des Dodo gehen. Da wir sehen können, dass alle ihre Regierungen keine Chance haben, ihre Schulden zurückzuzahlen, müssen wir uns fragen, ob Lagarde und der unerträgliche von der Leyen-Trottel mehr Dummköpfe als Narren sind.

Obwohl von der Leyen zweifellos eine Idiotin epischen Ausmaßes ist, sind sie und diejenigen, die mit ihr unter einer Decke stecken, offensichtlich auch Dummköpfe. Sie haben Westeuropa dem geopfert, was sie als die Launen des Marktes bezeichnen, was aber in Wirklichkeit den großen Plänen von Amazon, Gates, Musk, Schwab und ähnlich schäbigen Herren unserer Zeit geschuldet ist.

Lagardes Leute können kleinen deutschen Unternehmen und hocheffizienten niederländischen Landwirten so viele Brosamen zuwerfen, wie sie wollen, aber sie reichen bei weitem nicht aus, um die Lichter am Leuchten zu halten, geschweige denn, um diese Unternehmen lebensfähig zu machen. Die Art von Stabilität und Vertrauen, die das Markenzeichen der einzigartigen Wirtschaftsstrukturen sowohl der Bundesrepublik Deutschland als auch Japans war, muss nun den riesigen Unternehmen BlackRock, Vanguard, Amazon und Microsoft weichen, die den zivilen Flügel des Weltwirtschaftsforums finanzieren und keinen Bedarf an niederländischen Landwirten, kleinen Einzelhändlern, Unternehmern, dem Mittelstand in Deutschland, der Schweiz und Österreich oder anderen entbehrlichen Unternehmen haben.

Obwohl die längst verstorbenen Ökonomen von Keynes Recht hatten, als sie sagten, dass Geld nur ein Schleier über der realen Wirtschaft ist, benutzt sie auch Dummköpfe wie Lagarde und von der Leyen, um zu verschleiern, wie Unternehmen wie Amazon und Google in Zusammenarbeit mit der CIA und verbündeten Einrichtungen Europa kolonisieren und verarmen lassen und damit alles, was in der europäischen Gesellschaft gut ist, in den wirtschaftlichen freien Fall nach Harare bringen.

Europa steht also am Scheideweg: Der Weg des Weltwirtschaftsforums, der NATO und der Europäischen Zentralbank ist Hayeks Weg in die Knechtschaft mit all den Schrecken, die das verarmte Afrika, Syrien, der Irak und der Jemen erleiden mussten, und der alternative Weg, der in Russland, China, dem Iran und Lateinamerika Wurzeln schlägt, kann auch der unsere sein, wenn wir uns von unseren Herren und Damen von EZB, EZB und WEF befreien können. In dem einen werden wir nichts besitzen und wie zahme Hunde lernen, unser Nichts zu lieben. In der anderen haben wir, wenn wir dafür arbeiten, zumindest die Hoffnung, als freie Bürger zu leben, und das ist, wie die niederländischen Bauern zeigen, etwas, das es wert ist, sich von der Leyen, Lagarde, Stoltenberg und den anderen Quislingen Europas und den Kanzeln, von denen aus sie predien, entgegenzustellen.