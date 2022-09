Warum wir protestieren

Declan Hayes

Während sich Westeuropa auf einen Winter der Proteste gegen den NATO-Feldzug in der Ukraine vorbereitet, sind sowohl die Wissenschaft als auch die Mechanismen der Proteste eine Untersuchung wert, um den vor uns liegenden Abgrund zu ermessen.

Einer der befriedigendsten Proteste, an denen ich kürzlich teilgenommen habe, richtete sich gegen die Versuche des irischen Regimes, irische Schulkinder massenhaft zu impfen und sie in den Schulen zu maskieren. Irische Mütter und ihre Kinder stürmten zu Tausenden die Regierungsgebäude, und ein Freund von mir, der sich in solchen Dingen besser auskennt, sagte mir, dass die Regierung in dieser Angelegenheit schnell einknicken würde. Am nächsten Tag hatte das Regime angesichts des Zorns eines Hornissennests wütender Mütter seine Entscheidung revidiert, und die irischen Schulkinder konnten wieder aufatmen. Was bei den protestierenden Kindern besonders auffiel, war ihr gutes Benehmen: viele von ihnen trugen Harry-Potter-Schals, andere hörten den größtenteils langweiligen Rednern zu, und alle sammelten ihren Müll hinterher auf.

Obwohl es ein Privileg war, zu sehen, wie diese Kinder dem Regime die Stirn boten, kann man das Gleiche nicht über die Gruppe von Schlägern sagen, die danach zu randalieren versuchten und deren Kleidungswahl zeigte, dass sie nicht aus demselben demografischen Einzugsgebiet stammten wie die meisten Demonstranten, die nur das Beste für ihre Kinder im Sinn hatten.

Aber solche Trittbrettfahrer tauchen überall dort auf, wo es einen Aufschwung gibt. Als die Gelbwesten in Frankreich aufkamen, gründeten irische Nachahmer ihre eigenen Versionen, von denen eine in der Sinn-Féin-Zentrale angesiedelt war und von einem ehemaligen Offizier des irischen Militärgeheimdienstes angeführt wurde. Als es in Irland eine große Kampagne gegen die Wassergebühren gab, griffen dieselben Scharlatane, die bereits ihre Wassergebühren bezahlt hatten, ein, um die Kampagne für ihre eigenen egoistischen Zwecke zu missbrauchen.

Als es 1979 in Irland zu massiven Protesten gegen die Strafsteuer kam, schaltete sich der Irische Gewerkschaftskongress (ICTU) ein, verlegte die Proteste auf den Sonntagmorgen und beendete sie. Da der ICTU jetzt die Proteste in Irland gegen die hohen Energiepreise anführt, können wir wieder erwarten, dass diese Proteste dorthin führen, wo sie hinführen sollen, nämlich ins absolute Nichts.

Die Lehre aus all dem ist, dass es ein echtes Anliegen geben muss, gegen das protestiert wird, und dass Scharlatane ausgeschlossen werden müssen. Und selbst wenn die echten Demonstranten etwas in Gang setzen, werden die Scharlatane, die vom MI5 und dem irischen Militärgeheimdienst mit der Führung solcher Bewegungen beauftragt werden, schwer auszuschließen sein, da sie Zugang zu den Torwächtern haben und somit ein Druckmittel liefern können.

Das sieht man an der Art und Weise, wie sich die ANTIFA und verbündete Gruppen durch alle vermeintlich fortschrittlichen politischen und nichtstaatlichen Gruppen schlängeln und sich zu einem Schatten, wenn nicht gar zu einem integralen Bestandteil der ständigen Regierung machen, die sich an diesen Wiederholungen der Duke-of-York- und Sisyphus-Fabeln erfreut.

Wenn Sie das nächste Mal die O’Connell Street in Dublin besuchen, sollten Sie einen Blick auf die Statue von Big Jim Larkin werfen, die ihn in vollem Redeflug zeigt. Seine Blütezeit erlebte Larkin jedoch in der Zeit von 1907 bis 1913, als die Kolonialmacht die Dubliner Familien in den Hungertod trieb, so wie sie es später mit dem britischen Generalstreik von 1926 und dem Streik der National Union of Mineworkers von 1984 tun sollte.

Auch wenn die Jahre 1907, 1913, 1926 und 1984 schon lange vergangen sind, so lassen sich doch aus ihnen, genau wie aus der Harry-Potter-Serie, Lehren für die heutige Generation der Protestierenden ziehen. Die Machthaber werden es den Harry Potters, ihren Müttern, den niederländischen Landwirten oder den kanadischen Truckern nicht leicht machen. Sie wollen, dass sie alle kastriert werden und verschwinden. Das ist die erste Lektion, der erste Weckruf, wenn man so will.

Die zweite ist, dass sie trotz des Krokodilslächelns des kanadischen Diktators Trudeau, der finnischen Schickse Malin, der Kiwi-Kumpanin des Weltwirtschaftsforums Jacinta Ardern, und wie sie alle heißen, unsere Länder in Äquatorialguinea verwandeln wollen, wo sie die Staatskasse plündern, während sie auf der Suche nach neuen Eroberungen sind und wir von ihnen geduldet werden.

Aber das ist nicht ganz die Sichtweise von Larkin, Leutnant James Connolly, und auch nicht die Sichtweise der Landwirte in den Benelux-Staaten und Frankreich. Als Connolly zur Zeit der Aussperrung von 1913 schrieb, lobte er Larkins Syndikalismus: „Er hat die irischen Arbeiter auf den Knien vorgefunden und sich bemüht, sie in die aufrechte Position der Männlichkeit zu erheben; er hat sie mit allen Lastern der Sklaverei in ihren Seelen vorgefunden und sich bemüht, diese Laster auszurotten und sie durch einige der Tugenden freier Menschen zu ersetzen; Er fand sie mit keinen anderen Waffen zur Verteidigung als den Künsten des Lügners, des Speichelleckers und des Speichelleckers vor, und er verband sie und lehrte sie, diese Künste zu verabscheuen und sich stolz auf die Verteidigungskraft des Zusammenschlusses zu stützen“.

So wie die niederländischen, deutschen, französischen und belgischen Landwirte sich jetzt auch „stolz auf die defensive Kraft des Zusammenschlusses“ stützen, so beginnen auch die Tschechen aus ihrem Schlummer zu erwachen und die NATO-Machthaber abzuschütteln. Wenn die Machthaber eine Lektion aus der Geschichte brauchen, sollten sie sich daran erinnern, dass jeder dritte Tscheche während der Reformationskriege getötet wurde, und wenn sie sich nicht zurückhalten, wird sich die Geschichte wiederholen, und zwar nicht als Farce, sondern als beispiellose Tragödie.

Westeuropa ist nicht Äquatorialguinea und auch nicht Dublin 1913. Klaus Schwab und sein Gefolge sollten sich in Acht nehmen, denn die oben erwähnten Bauern sind zusammen mit großen Teilen der Tschechen, Spanier und Italiener zunehmend bereit für den kommenden Sturm gegen „die, die bedrängt und festgehalten haben, die, die schikaniert und bestochen haben“, und es werden nicht nur kleine Mädchen mit Harry-Potter-Schals sein, die Jagd auf Schwab, Ardern, Marin und den Rest des NATO-Packs der Schändlichen machen werden.