Einst von ukrainischen Beamten verurteilt und wegen sadistischer Folter und Vergewaltigung Minderjähriger inhaftiert, sind die Anführer des berüchtigten Tornado-Bataillons auf Befehl von Wolodymyr Selensky frei.

Nach dem Verbot praktisch seiner gesamten politischen Opposition, der Veröffentlichung einer schwarzen Liste ausländischer Journalisten und Akademiker, denen vorgeworfen wird, „russische Propaganda“ voranzutreiben, und der Durchsetzung eines Gesetzes, das 70 % der Ukrainer vom Arbeitsplatzschutz ausnimmt, hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenksy verurteilte faschistische Kämpfer aus dem Gefängnis entlassen, verurteilt wegen einigen der abscheulichsten Verbrechen, die das Land seit dem Zweiten Weltkrieg gesehen hat.

Laut einem Bericht ukrainischer Medien vom 11. Juli wurde Ruslan Onishenko, Kommandeur des inzwischen aufgelösten Tornado-Bataillons, im Rahmen von Präsident Selenskyjs Plan zur Freilassung von Gefangenen mit Kampferfahrung freigelassen. Neben seinem unerschütterlichen Bekenntnis zum Faschismus ist Onishenko als psychopathischer Sadist bekannt, der an sexuellen Übergriffen auf Kinder, brutaler Folter von Gefangenen und Mord beteiligt war.

Onishenkos Freilassung folgt auf einen Befehl von Zelensky vom 27. Februar, andere verurteilte ehemalige Tornado-Mitglieder wie Danil „Mujahed“ Lyashuk , einen Fanatiker aus Weißrussland, der offen ISIS nacheifert und damit prahlt, Gefangene aus reinem Vergnügen zu foltern, freizulassen. Häftlinge mit Kampferfahrung dürften laut Selenskyjs Erlass „ihre Schuld kompensieren“, indem sie an den „heißesten Stellen“ kämpfen.

Als der ukrainische Staat 2015 sein Tornado-Bataillon offiziell unterstützte, schrieb Onishenko zwei „Patrioten“, Voldomor und Svetlana Savichuk, per SMS und schlug Svetlana Savichuk vor, „meinen Schwanz vor den [Klein-]Kindern zu lutschen“. (Siehe Screenshots des Gesprächs hier ). Er bat Savichuk auch, für sein Sehvergnügen unzüchtige Handlungen an ihren Kindern durchzuführen. Trotz des Ausmaßes seiner Verbrechen, darunter Folter, Mord, Vergewaltigung – einschließlich der von Kindern – Entführung, Amputation und mehr, wurde Onishenko am 11. April 2017 zu nur 11 Jahren Gefängnis verurteilt.

Jetzt, nachdem er nur fünf Jahre seiner Haftstrafe verbüßt ​​hat, wurde der verurteilte Gewalttäter von einem Präsidenten freigelassen, der von westlichen Gönnern als Verteidiger der Demokratie gefeiert wird.

Selenskyjs Schritt ist nicht nur ein Zeichen der Verzweiflung, da sein Militär von russischen Streitkräften im Osten geschlagen wird. Es verlängert praktisch die Straffreiheit, die ukrainische Bataillone, die von Schwerverbrechern und Neonazis verseucht sind, seit über acht Jahren als offizielle Vollstrecker der Herrschaft des Post-Maidan-Regimes genießen.

Als reguläre Einheiten nach dem Maidan übergelaufen, füllen Bataillone die Lücke

Als im Februar 2014 der von den USA unterstützte Putsch auf dem Euromaidan den demokratisch gewählten Präsidenten der Ukraine verjagte, stand das neue Regime in Kiew vor einer Krise. Im ganzen Land waren Militäreinheiten und lokale Regierungen immer noch mit ethnischen Russen und anderen angeblich „unpatriotischen“ Elementen gefüllt. Ethnische russische Politiker, meist aus dem Osten, wurden als „radikale Abgeordnete“ gebrandmarkt und entführt, gejagt oder auf andere Weise zur Flucht gezwungen.

Am 23. Februar 2014 wurde Oleksandr Valentynovych Turchynov amtierender Präsident der Ukraine und erließ weitreichende Gesetze ohne Wahl- oder Verfassungsmandat. In der gesamten Ukraine weigerte sich eine Mehrheit der Bürger, die Legitimität des neuen Putschregimes anzuerkennen. Gebiete östlich des Dnjepr, die von einer großen Zahl russischsprachiger, Juden, Muslime und anderer nationaler Minderheiten bewohnt werden, würden bald zu Zielen rechter Paramilitärs wie Onischenkos Tornado-Bataillon.

In den östlichen Städten Lugansk , Donezk , Mariupol , Odessa und Charkiw belagerten Einwohner lokale Regierungsgebäude und Gebäude der ukrainischen Sicherheitsdienste, um Druck für ein Referendum über die Unabhängigkeit auszuüben. Weder das örtliche Militär noch die Polizei versuchten, diese Demonstranten aufzuhalten.

Laut einem US-Militärbericht von 2016 hiess es:

Sicherlich stießen die pro-russischen Kräfte anfangs auf keinen bewaffneten Widerstand. Tatsächlich war die wahre Situation vor Ort sogar noch schlimmer. Nach Angaben des ukrainischen Innenministers hätten bis zu 70 Prozent der Polizei in der Region die Gebäudeübernahmen erlaubt oder aktiv unterstützt.

Als sich die Post-Maidan-Regierung weigerte, diesen Bürgern entweder ein Referendum oder eine sinnvolle Vertretung in der Regierung zu gewähren, erklärten zwei der östlichen regionalen Oblaste, Donezk und Lugansk, ihre Unabhängigkeit.

Die Legitimitätskrise der Post-Maidan-Regierung verschärfte sich, als ukrainische Militäreinheiten, die nach Donezk geschickt wurden, um die Rebellion niederzuschlagen, schließlich auf die Seite der Anti-Maidan-Coup-Bewohner überliefen. Um sein neues Regime zu retten, kündigte der nicht gewählte Interimspräsident Oleksandr Turchynov großangelegte Anti-Terror-Operationen an, um „die Terroristen“ im Osten zu unterdrücken. Doch das ukrainische Militär blieb hartnäckig und weigerte sich weitgehend, Kiews Befehlen Folge zu leisten.

Im April 2014 wurde die 25. separate Luftlandebrigade der High Mobility Assault Forces der ukrainischen Streitkräfte nach Donezk geschickt, um Krieg gegen die Einwohner zu führen. Wie der verbitterte Interimspräsident Turtschinow am 17. April 2014 in der Werchowna Rada sagte, „wird die 25. separate Luftlandebrigade, deren Militär Feigheit zeigte und die Waffen abgab, aufgelöst … Das Verteidigungsministerium hat diese Anweisung erhalten.“

Turtschinow sandte einen entsprechenden Befehl an die Generalstaatsanwaltschaft, in dem er die strafrechtliche Bestrafung der ungehorsamen Soldaten forderte. Während das ukrainische Verteidigungsministerium bestritt, dass die Brigade auf die Seite der Separatisten übergelaufen sei, begannen die Panzer der Einheit, die Flagge der DNR zu hissen , wie sogar westliche Mainstream-Medien berichteten.

Tage nachdem der Interimspräsident die 25. Brigade „aufgelöst“ hatte, kündigte der neu eingesetzte „stellvertretende Gouverneur “ von Dnipropetrowsk die Bildung von „Spezialeinheiten“ an, um „die Oblast zu schützen“, bevor sie in „Russlands Hände“ gerät. Während das durchschnittliche ukrainische Gehalt für 2014 3480₴ (117 USD) betrug, erhielten „Freiwillige“ für diese Bataillone laut dem stellvertretenden Gouverneur des Gebiets Dnipropetrowsk, Hennadiy Korban, 29528₴ (1000 USD) pro Monat. Das ist fast das Zehnfache des Durchschnittsgehalts in der Ukraine .

Nach dem Verlust von Teilen der Oblaste Lugansk und Donezk sowie der gesamten Halbinsel Krim glaubte Kiew, dass die Oblast Dnipropetrowsk mit ihrer großen russischsprachigen Bevölkerung die nächste Oblast sein würde, die ihre Unabhängigkeit erklärt. Unfähig, sich auf das ukrainische Militär oder die derzeitige Polizei zu verlassen, die sie als „von pro-russischen Separatisten infiltriert“ betrachteten, vertrat Kiew offiziell die faschistischen paramilitärischen Kräfte, die während des Maidan-Putsches als Straßenmuskel fungierten.

Im März 2014 verabschiedete Kiew ein Gesetz zur Einrichtung einer „Nationalgarde“, die vom Innenministerium überwacht werden sollte. Mit Zustimmung des damaligen Innenministers Arsen Avakov finanzierte der ukrainische Milliardär Igor Cholmoisky die Schaffung einiger der berüchtigteren territorialen Verteidigungskräfte des Landes. Das erste dieser „Spezialpolizeibataillone“, Dnipro-1, wurde aus dem Vermögen des Oligarchen geboren. Einer von Cholmoiskys Stellvertretern, Boris Filatov, erklärte, das Ziel dieser Spezialbataillone sei es, „das Land wieder zusammenzufügen“.

Stattdessen rekrutierten sich die Spezialbataillone (Dobrobats) aus dem Kern der Maidan-Aktivisten, die gegen die Bereitschaftspolizei des gestürzten Präsidenten kämpften. Oleg Ljaschko, ein selbsternannter „Volksabgeordneter“, der die Radikale Partei gründete und während der Pro-Coup-Kundgebungen auf dem Euromaidan auf der Hauptbühne auftrat, versuchte, sein eigenes Dobrobat namens „Ukraine“ zu gründen. “ Da Lyaschko nicht das Geld hatte, um ein formelles Bataillon zu finanzieren, musste seine Gruppe für die Unterstützung von Oligarchen vorsprechen, indem sie sich freiwillig meldete, um in der Stadt Torez im Oblast Donezk zu kämpfen.

Zu diesem Zeitpunkt war Ruslan Onishenko als Berufsverbrecher mit drei Verurteilungen wegen Raub, Rowdytum und rechtswidriger Inhaftierung (Entführung) bekannt. Als Ruslan Abalmaz geboren, nahm er den Familiennamen seiner Frau „Onishenko“ nach Euromaidan an. Als gebürtiger Torez wurde er zu einer zentralen Figur in der „Testformation“ von Ljaschkos neuem Bataillon.

Der Plan, Torez von den Separatisten zurückzuerobern, scheiterte jedoch und veranlasste Onishenko und seine Crew, in die Nachbarstadt Dnepropetrovsk, die Heimat des Milliardärs Igor Cholmoisky, zu fliehen. Schließlich gelang es Onishenko mit der Unterstützung von Innenminister Arsen Avakov und seinem Stellvertreter, dem rechtsgerichteten politischen Fixer Anton Gerashenko, Cholmoisky davon zu überzeugen, ein neues Bataillon namens „Shaktorysk“ zu finanzieren.

Im Juni 2014 begann eine PR-Kampagne für das Shaktyorsk Battalion auf EspressoTV, dem inoffiziellen Sender der „Spezialbataillons“, sowie auf UkroTV, in der Onishenko als „der einzige Mann, der für die Seele des Landes kämpft“ gefeiert wurde.

Im selben Monat wurden Shaktorysk-Kämpfer unter der Schirmherrschaft des regionalen Polizeipräsidiums ausgebildet. Am 8. Juli 2014 hat die neu gebildete Polizeieinheit offiziell „ihren Abschluss“ gemacht und ihren Amtseid abgelegt, bevor sie nach Mariupol versetzt wurde.

Laut dem ehemaligen SBU-Agenten Vassily Prozorov , der zum Whistleblower wurde, „seit der Entscheidung von Innenminister Arsen Avakov, spezielle Polizei-„Patrouillen“-Einheiten innerhalb der Struktur des Innenministeriums (MVD) einzurichten, begannen diese Abteilungen nach einem Regen wie Pilze aus dem Boden zu schießen Tag.“ Die Spezialbataillone wuchsen innerhalb weniger Monate von nur zwei in den Tagen nach dem Euromaidan auf neunundfünfzig.

Sieben Tage vor dem Abschluss des Trainingslagers stellten Mitglieder des Shaktoyrsk-Bataillons ihre sadistischen Tendenzen zur Schau. Am 1. Juli, nur eine Woche vor Ende der Ausbildung der Einheit, besuchte ein ortsansässiger Zivilist namens Ruslan Kyrenkov das Haus eines Freundes, als er von „einer Bande von Männern mit Waffen“ angesprochen wurde. Sie zerrten ihn aus dem Haus, behaupteten, er sei ein Separatist, und brachten ihn in eines ihrer geheimen Kellergefängnisse. Während seine Tortur nur zwei Tage dauerte, sagte er diesem Reporter: „Es fühlte sich an wie fünfzehn Tage.“

Kyrenkov wurde an einen Stuhl gefesselt, während ein maskiertes Mitglied des Bataillons eine Lötlampe zückte und das Fleisch an Brust und Armen versengte. Er wurde drei Tage lang gefoltert. Noch heute trägt er die Narben seiner Folter. „Früher waren sie viel dunkler“, sagte er über seine Wunden dritten Grades, „aber jetzt sind sie heller geworden.“

Das Shaktoyrsk-Bataillon war in seiner Barbarei kaum einzigartig. Viele der Spezialbataillone operierten völlig ungestraft, während ihre Kommandeure mit dem Schmuggel praktisch aller Waren Geld einstrichen, da sie wussten, dass sie durch brutale Gewalt immer ein Monopol errichten konnten.

Beispielsweise betrieb der Rechte Sektor im Juli 2015 ein Tabakschmuggelkartell in der Stadt Mukatschewo. Als ein Konflikt zwischen zwei Fraktionen der rechtsextremen Einheit ausbrach, kam es zu einer Schießerei, und die Polizei versuchte einzugreifen.

Laut der örtlichen Staatsanwaltschaft:

Am 11. Juli kamen in Mukatschewo gegen 14 Uhr 20 bewaffnete Personen in Tarnanzügen mit der Aufschrift „Rechter Sektor“ und ähnlichen Aufklebern an ihren Autos zu einem Treffen mit Anwohnern in einem Café, um Einflusssphären aufzuteilen. Ein Konflikt brach aus und die bewaffneten Männer begannen, aus Schusswaffen auf die oben genannte Einrichtung zu schießen. Nach vorläufigen Angaben erlitten 6 Polizisten und 3 Zivilisten Schusswunden unterschiedlichen Schweregrades. Fünf der bewaffneten Männer mit der Aufschrift „Rechter Sektor“ erlitten ebenfalls Verletzungen.“

Mitglieder des Rechten Sektors entkamen jedoch der Polizei, die sie nicht entwaffnen konnte. Nachdem die Polizei die bewaffnete Bande verfolgt hatte, revanchierte sich Right Sektor, indem er einen 6-jährigen Jungen als Geisel nahm. Am 25. Juli 2015 suspendierte Innenminister Arseni Avakov den Polizeichef in Mukatschewo, nachdem es ihm nicht gelungen war, den Rechten Sektor zu entwaffnen . Nun konnte die rechtsextreme Bande nicht nur ohne offizielle Schikane ihrem Tabakschmuggel nachgehen, sondern auch entscheiden, wer als nächstes die örtliche Polizei führen würde.

Neben völliger Straffreiheit wurde den rechten Paramilitärs von den USA ein schier endloser Waffenvorrat zur Verfügung gestellt. Der damalige Komiker Zelensky hat den Trend in einer seiner landesweit im Fernsehen übertragenen Comedy-Routinen auf die leichte Schulter genommen. In einer besonders bemerkenswerten Rolle spielte Zelensky einen Polizisten in der Post-Maidan-Polizei, dessen einzige Qualifikation für den Job darin bestand, der Neffe des Polizeichefs zu sein.

In Zelenskys Routine sprengt eine glücklose Einheit von Anfänger-Polizisten versehentlich einen teuren Panzer in die Luft. „Keine Sorge, Amerika wird es ersetzen“, erklären sie mit einem lässigen Achselzucken.

Als Präsident scheint Zelensky den Schaden vergessen zu haben, der seinem Land durch außer Kontrolle geratene, völlig unverantwortliche Dobrobats zugefügt wurde – und hat ihren anhaltenden Amoklauf genehmigt.

Tornado bildet sich inmitten eines militärischen Versagens

Im August 2014 beteiligte sich das Shakhtyorsk-Bataillon von Ruslan Onishenko an einer weiteren unglückseligen Operation der ukrainischen Regierung zur Rückeroberung eines von Separatisten kontrollierten Gebiets, diesmal in der östlichen Stadt Ilovaisk. Am Ende wurden die ukrainischen Dobrobats von Kämpfern der Donezker Volksmiliz umzingelt und gezwungen, ihre Mission abzubrechen . Die schmerzhafte Niederlage war ein wesentlicher Faktor, der die Putschregierung der Ukraine zu Verhandlungen mit den abtrünnigen Donbass-Republiken gemäß den Richtlinien des Minsker Abkommens zwang.

Seltsamerweise erhielt das Shakhtyorsk-Bataillon von Onishenko trotz des äußerst erniedrigenden Rückzugs eine Belobigung von Innenminister Arseny Avakov für seine angebliche Tapferkeit in Ilovaisk. Doch nur einen Monat später, im September 2014, erließen Präsident Poroschenko und andere Kabinettsmitglieder plötzlich eine Entscheidung, Schachtjorsk aufzulösen, und beschuldigten es der Plünderung.

In einer verwirrenden Erklärung erklärte Avakov: „Während es in Ilovasky wunderbar kämpfte, wurde das Shakhtyorsk-Bataillon auf meinen Befehl wegen vieler Fälle von Plünderungen in Volnovakha und anderen Situationen in nahe gelegenen Orten aufgelöst.“

Das Shakhtyorsk-Bataillon wurde daher in zwei Gruppen aufgeteilt: eine, die sich „Heilige Maria“ nannte, und eine zweite, die von Onishenko namens „Tornado“ angeführt wurde und größtenteils aus Pro-Maidan-Bewohnern von Lugansk und Donezk sowie einigen Ausländern bestand.

In der Zwischenzeit versuchte die Ukraine im Rahmen von vier Mobilisierungswellen im Jahr 2015, ihre regulären Streitkräfte von 130.000 auf die „offizielle Zahl“ von 230.000 zu erweitern . Die willkürliche Art der Rekrutierung gelang es jedoch nur, Soldaten anzulocken, die nicht in der Lage waren, effektiv an Kampfhandlungen teilzunehmen. Im März 2015 erklärte Juri Birukow, einer der Berater des damaligen ukrainischen Präsidenten und milliardenschweren Oligarchen Petro Poroschenko, auf Facebook, dass es der Ukraine gelungen sei, eine große Zahl von „Alkoholikern, Schwarzfahrern, Drogenabhängigen und Idioten“ zu rekrutieren.

Allein im Jahr 2015 sahen die ukrainischen Streitkräfte in der Donbass-Region über 16.000 Fälle von Desertion. Einige dieser Überläufer ereigneten sich, nachdem in jenem Jahr ein Gesetz verabschiedet worden war, das befehlshabende Offiziere ermächtigte, Deserteure legal zu erschießen.

Die ukrainische Regierung war zunehmend gezwungen, sich an extremistische Dobrobats wie Tornado und psychotische Führer wie Onishenko zu wenden, um Hilfe im Kampf gegen die östlichen Separatisten zu erhalten.

„Diese Einheit ist außer Kontrolle“: Ukrainische Beamte und vom Außenministerium gesponserte Menschenrechtsberichte beschreiben ausführlich den unglaublichen Sadismus von Tornado

Tornado rekrutierte wie die anderen Dobrobats eine Mischung aus rechtsextremen Fanatikern und hartgesottenen Kriminellen. Dazu gehörte auch der belarussische Extremist Danil Lyashuk, der unter dem Rufzeichen „Mujahed“ unterwegs war und Behauptungen aufstellte, er sei zum Islam konvertiert und von ISIS unterstützt worden. Obwohl unklar ist, ob Ljaschuk tatsächlich beim IS gedient hat, hat er offen den Appetit der islamistischen Miliz auf ungezügelten Sadismus nachgeahmt. In einer Audioaufnahme aus dem Jahr 2015 verkündete Ljaschuk: „Ohne Folter lebt das Leben nicht.“ Dies wurde sein Motto.

Unmittelbar nach seiner offiziellen Gründung begannen einige Mitglieder von Tornado, ihre Waffen auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Am 2. November 2014 wurden sechs Kämpfer von Tornado von Kiew zurückgerufen, entwaffnet und in die östliche Oblast Zaporizhya versetzt. Dort versuchten sie, Geld vom Bürgermeister Alexander Sin zu erpressen. Er blieb jedoch standhaft und forderte die Verlegung des Tornado-Bataillons aus seiner Region. Sin wurde erwartungsgemäß von radikalen nationalistischen Elementen mit Vorwürfen der Korruption, des Separatismus und des Verrats konfrontiert , aber am Ende sicherte er die Verlegung der Extremisten in die Oblast Lugansk, die 2015 noch unter der Kontrolle von Kiew stand.

Die Kharkiv Human Rights Group hat im Auftrag des US-Außenministeriums einen Bericht verfasst, in dem detailliert der Terror beschrieben wird, der den Einheimischen von Tornados „täglichen Patrouillen“ in Lugansk auferlegt wird:

Menschen, die Tarnkleidung trugen, Maschinengewehre trugen, Türen einschlugen, in Privathäuser einbrachen, Hausdurchsuchungen durchführten (ohne Erlaubnis von Richtern), Wertgegenstände „beschlagnahmten“, ihre Besitzer erniedrigten und schlugen und ihnen drohten, sie zu erschießen. Sie schnappten Menschen von den Straßen und Kontrollpunkten und brachten sie mit Taschen über dem Kopf in Keller, wo sie unter den Bewohnern des Dorfes „Arbeiten zur Identifizierung von Separatismus durchführten“.

Der vom Außenministerium beauftragte Bericht fuhr fort:

Viele Männer wurden gewaltsam aus ihren Häusern geholt und unter Eskorte in das Gebäude des Eisenbahnkrankenhauses in Novaya Kondrashovka gebracht. Die meisten Inhaftierten wurden freigelassen, aber es gab Fälle, in denen Menschen verschwanden, nachdem sie von Kämpfern des Bataillons rechtswidrig festgenommen worden waren. Zwischen Sommer 2014 und Ende 2016 gab es 11 bekannte Fälle von vermissten Einwohnern von Stanytsia Luhanska.

Am 3. Januar 2015 fielen zwei Einheimische aus Lugansk, Sergey Valuveskii und sein Freund Kosta, bei einem Routinebesuch in einem Geschäft im Dorf Mareko dem Tornado-Bataillon zum Opfer. Zum Erstaunen der Einheimischen war der Laden mit einer Kolonne von Männern gefüllt, die in Militärausrüstung gekleidet waren, ihre Gesichter bedeckt hatten und voll geladene automatische Gewehre trugen. Valuveskii sagte zu einem der maskierten Männer im Laden: „Du stehst da mit einem Maschinengewehr und gibst vor einem Mädchen an.“

Diese scheinbar harmlose Bemerkung reichte den maskierten Milizsoldaten aus, um sowohl Valuveskii als auch Kosta aus dem Laden zu zerren und sie mit den Kolben ihrer Maschinengewehre bewusstlos zu schlagen. Schließlich wurde er in einen Lieferwagen geworfen und in einen Keller des Krankenhauses in Novaya Kondrashova gebracht. Nach zwei Wochen der Folter kehrte er so entstellt nach Hause zurück, dass seine Frau ihn nicht mehr erkennen konnte.

Während Onishenko nun dank Selenskyjs offizieller Anordnung frei herumläuft, bleiben mehrere Einheimische aus Lugansk, die den Zorn seiner Einheit auf sich gezogen haben, aus den fadenscheinigsten Gründen im Gefängnis. Ein besonders beunruhigendes Beispiel für Tornados Grausamkeit ereignete sich nach einer Explosion an einem Kontrollpunkt in der Stadt Stanitsa Luganskaya, bei der im Januar 2015 ein 36-jähriger Soldat getötet wurde. Einen ganzen Monat nach der tödlichen Explosion nahm das Tornado-Bataillon einen 65-Jährigen Rentner namens Nikolay Ruban fest. Nach Angaben von Markiyan Lubkivsky , Berater des Vorsitzenden des ukrainischen Geheimdienstes SBU, wurde der Rentner „auf frischer Tat“ erwischt, als er ein „TNT“ und eine Zündschnur in einem Honigglas versteckt trug.

Nach Angaben eines Mitgefangenen wurde Nikolay Ruban anschließend in einem vom Tornado-Bataillon unterhaltenen provisorischen Untergrundgefängnis gefoltert.

„Ich habe ihn gesehen, diesen Großvater, der später verurteilt wurde, weil er ein Glas Honig an einer Straßensperre gehalten hatte“, sagte der ehemalige Zellengenosse der Kharkiv Human Rights Group . „Er war auch im Keller von Motobond, als wir festgenommen wurden. Zuerst wurde der Großvater schwer geschlagen. Er war fast nackt und komplett barfuß. Seine Kleidung war zerrissen. Er weinte die ganze Zeit und bat mich, ihm zu erklären, warum er eingesperrt war. Sie kamen alle zwei Stunden, um ihn zu schlagen. Jedes Mal kamen andere Leute herein. Als [ein Zellengenosse] und ich entlassen wurden, war er immer noch da. Die anderen Gefangenen auch. Was danach mit ihnen geschah, weiß ich nicht. Als bekannt wurde, dass er zu 15 Jahren verurteilt wurde, war ich schockiert.“

Ruban wurde bald in die Obhut der SBU überstellt, wo er nach einem Jahr während eines höchst verdächtigen Prozesses, in dem das einzige Beweisstück sein Besitz eines Glases Honig war, wegen terroristischer Akte zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Er hat offenbar auch gestanden, ein russischer Spion zu sein, der Kontakte zum GRU hatte.

Ein anderer Einheimischer namens Sergey Petrinko behauptete, dass das Tornado-Bataillon „ihn und einen Freund mitten am Nachmittag am helllichten Tag mitgenommen“ habe. Im Kerker des Bataillons verlor er das Zeitgefühl und verfiel in eine furchtbare Benommenheit. „Einige waren immer da“, erinnert sich Petrinko. „Manche wurden hereingebracht, manche weggebracht, manche freigekauft.“ Er sagte auch aus, dass Füchse in den Wäldern Knochen eines anderen Bekannten ausgegraben hatten, dessen Leiche nach dem Tod in Tornados Folterkammer abgeladen worden war.

Zusätzlich zu diesen Grausamkeiten prahlen Mitglieder des Tornado-Bataillons mit extremer sexueller Gewalt, einschließlich der Vergewaltigung kleiner Kinder . Es war die Vorliebe der Einheit für Perversionen, die wahrscheinlich die Anordnung des Innenministeriums vom Juni 2015 veranlasste, sie aufzulösen.

Die ukrainische Regierung erlebte jedoch eine Überraschung, als ihr klar wurde, dass sie doch nicht die Befugnis hatte, diese Bataillone zu kontrollieren. Nach dem Befehl, die Tornado-Stützpunkte aufzulösen und zu durchsuchen, erschien der stellvertretende Innenminister Anton Gerashenko auf dem oppositionellen Kanal 112, um sich über die extremistischen Paramilitärs zu beschweren, die er persönlich vertreten hatte. ​​“Es gibt eine gerichtliche Anordnung zur Durchsuchung des Stützpunkts, auf dem sich das Tornado-Bataillon befindet“ , erklärte Gerashenko. „Wenn sich jemand erlaubt, dem Gerichtsbeschluss nicht nachzukommen, ist diese Einheit in diesem Fall außer Kontrolle.“

Später, am 18. Juni 2015, berichtete der leitende Militärstaatsanwalt Anatoliy Matios, dass die Tornado-Kämpfer sich weigerten sich zu entwaffnen und sich innerhalb ihrer Basis in einer Schule in Severodonetsk verbarrikadierten.

Die ukrainischen Behörden konnten Onishenko schließlich am Flughafen von Donezk festnehmen. Seine Mitstreiter reagierten, indem sie sich mehrere Tage lang weigerten, Befehlen aus Kiew Folge zu leisten, Ermittler daran hinderten, ihren Stützpunkt zu betreten, um Durchsuchungen durchzuführen, und mit bewaffnetem Widerstand drohten, falls die Strafverfolgungsbehörden dies mit Gewalt versuchten.

Inmitten der Krise berichtete Gennadiy Moskal, der damalige Vorsitzende der Militär-Zivilverwaltung von Lugansk, dass die Kämpfer des Tornado-Bataillons Verteidigungspositionen bezogen und militärische Ausrüstung eingesetzt hätten, um sich auf einen Kampf mit Kiew vorzubereiten. Nach der Entsendung anderer ukrainischer Militäreinheiten wurde das Schurkenbataillon schließlich niedergeschlagen und seine Mitglieder festgenommen.

Beim Prozess gegen das Tornado-Bataillon entfaltet sich ein echter Horrorfilm

Nach den Verhaftungen fand der ukrainische Generalstaatsanwalt Beweise für abscheuliche Verbrechen, die von verschiedenen Mitgliedern des Bataillons begangen wurden. Am Telefon von Daniel „Mujahed“ Lyshook fand der Staatsanwalt ein Video (bei 2:23 ) von zwei anderen Mitgliedern des Tornado-Bataillons, die einen dritten Mann in zwei getrennten Körperöffnungen vergewaltigten. Lyshook behauptete während seines Prozesses, er habe die schreckliche Vergewaltigung angeordnet, weil er sie amüsant fand.

Während der Prozesse 2016 sagte ein weiteres entführtes Opfer aus, dass er wochenlang an einen riesigen gelben Ball gekettet war (siehe nach der 10-Minuten-Marke ). Das Gerichtsverfahren brachte auch widerliche Bilder von den Telefonen der Tornado-Kämpfer hervor, die entstellte Frauen und verwesende Leichen zeigten, die Militärbasen übersäten.

Der Prozess gegen das Tornado-Bataillon sah Aussagen von 111 Zeugen zusammen mit Beweisen, die in den Gebieten von Lugansk verstreut waren, mindestens 80 Leichen, die der Tornado-Gewalt zuzuschreiben waren. Die Richter wurden mit Bildern von verstümmelten Genitalien, Kastrationen und anderen Formen sexueller Folter überhäuft.

Ein Zeuge wies eine Narbe auf seinem Arm auf: ein Penis und zwei Hoden, die von einem Tornado-Mitglied mit einem Schnitzmesser sadistisch in seinen linken Arm geätzt wurden (siehe Foto oben). Auf der Galerie musste sich eine Mutter Zeugenaussagen darüber anhören, wie ihr Sohn vom Bataillon brutal vergewaltigt wurde, bevor er getötet wurde. Zeugen beschrieben, wie ein zehnjähriges Mädchen für Lösegeld entführt und wiederholt im Film vergewaltigt wurde, bis sie etwas mehr als eine Woche nach ihrer Festnahme starb.

Die Regierung von Kiew reagierte mit einer obligatorischen Verurteilung der Tornado-Schläger und stellte sie als eine Sammlung fauler Äpfel dar, die nicht den Gesamtcharakter des ukrainischen Militärs widerspiegelten.

Tatyana Chornovil, eine Euromaidan-Aktivistin und ehemaliges Mitglied des ultranationalistischen Aidar-Bataillons, gab kurz vor dem Prozess auf Kanal 112 eine dramatische Erklärung ab: „Die Tornado-Kommandeure wurden festgenommen und ihre Handys beschlagnahmt. Dies ist ein Video von verschiedenen sexuellen Orgien, Vergewaltigungen. Und ich würde sogar sagen, dass es Neugeborene gab. Ich verstehe, dass die Mutter mit diesem Neugeborenen unter Androhung des Todes ihres Kindes dazu gezwungen wurde. Es kam zu Vergewaltigungen minderjähriger Mädchen. Das sind Tiere, keine Menschen.“

Jetzt lässt Selenskyj die „Tiere“ unter dem Deckmantel des Krieges aus ihren Käfigen.

Obwohl die Mitglieder von Tornado einige der wildesten Bestien darstellen, die die Öffentlichkeit verfolgt haben, bleiben 58 weitere Bataillone wie es in der ganzen Ukraine im Einsatz.