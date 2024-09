Die Präsenz des Südkommandos der USA in Südamerika nimmt zu und offenbart eine vielschichtige Strategie, die wirtschaftliche, militärische und politische Interessen miteinander verknüpft. Dies geht aus einem aktuellen Bericht der Forschungs- und Analysegruppe Misión Verdad mit dem Titel „ Geopolitik und natürliche Ressourcen auf dem Radar des Südkommandos “ hervor.

Der jüngste Besuch von Laura Richardson, Leiterin des Südkommandos, in Chile, ihr dritter in diesem Jahr, zur Teilnahme an der Südamerikanischen Verteidigungskonferenz (Southdec), markiert einen Wendepunkt in der US-Strategie. Die Veranstaltung konzentrierte sich auf die „Nutzung neuer Technologien zur gemeinsamen Verteidigung der Souveränität der Hemisphäre“ und zeigte die wachsende Bedeutung Chiles im geopolitischen Gremium der USA.

Der Bericht der Misión Verdad hebt hervor, dass das Interesse der USA an chilenischem Lithium über wirtschaftliche Aspekte hinausgeht und auch militärische Aspekte umfasst. Richardson betonte 2023 während seiner Rede beim Atlantic Council: „Warum ist diese Region wichtig?“ Mit all seinen reichen Ressourcen und Seltenerdelementen… Das Lithiumdreieck zwischen Argentinien, Bolivien und Chile enthält 60 % des weltweiten Lithiums.

Dieses Mineral ist für die Entwicklung fortschrittlicher Verteidigungstechnologien, von Energiespeichersystemen bis hin zu hochmodernen Waffen, unverzichtbar geworden. Der Bericht legt nahe, dass die USA nicht bereit sind, die Kontrolle über Lithium zu verlieren, das für ihre Militärindustrie lebenswichtig ist, wenn man bedenkt, dass Chile über 36 % der weltweiten Reserven verfügt.

Mission Truth erwähnt den Versuch des chilenischen Präsidenten Gabriel Boric, eine „Nationale Lithiumstrategie“ auf den Weg zu bringen, der nach dem Besuch von US-Finanzministerin Janet Yellen bei Albemarles Betrieben in Chile in Frage gestellt wurde. Richardsons beharrliche Präsenz und die Unterstützung von Schlüsselfiguren wie Yellen signalisieren, dass Chiles „nationale“ Strategie in den Hintergrund gedrängt wurde.

Der Bericht geht auch auf die Rhetorik des Südkommandos gegenüber Venezuela ein. Richardson hat das Land in seinen Reden bei Southdec wiederholt als „Bedrohung“ bezeichnet. Im Jahr 2024 erklärte er: „Die Demokratie und ihre Grundwerte bleiben weltweit unter Beschuss.“ Und wir brauchen nicht weiter zu suchen als nach Venezuela, wo Nicolás Maduro weiterhin den demokratischen Willen des venezolanischen Volkes untergräbt und bereits 7,5 Millionen Menschen zur Flucht veranlasst hat, was die irreguläre Migration in Süd- und Mittelamerika verstärkt.

Misión Verdad betont, dass diese Aussagen klare Indikatoren für die Agenda der USA sind, ihren Einfluss in Südamerika aufrechtzuerhalten, insbesondere in einer Zeit, in der Mächte wie China und Russland ihre Präsenz in der Region verstärkt haben.

Die Verschärfung des Angriffs gegen Venezuela, die mit der feindseligen Haltung regionaler Führer wie Boric zusammenfällt, deutet auf eine wachsende Unterordnung der lateinamerikanischen Außenpolitik unter Washingtons strategischen Prioritäten hin, heißt es in der Analyse.



