Das Spiel ist aus“: Wie China seine Technotyrannei zur Unterdrückung abweichender Meinungen einsetzt

Science-Fiction wird zu Science-Fakt, da die Kommunistische Partei ihre hoch entwickelten Fähigkeiten mit abschreckender Wirkung einsetzt

Viele der Demonstranten waren verständlicherweise schräg drauf. Einige hielten ein leeres Blatt Papier hoch. Andere zeigten ein Ausrufezeichen auf rotem Hintergrund – das Symbol für eine Nachricht, die über WeChat, Chinas wichtigste Nachrichtenplattform, nicht übermittelt werden kann. Eine Frau brachte ein Paar Alpakas mit, die physische Manifestation eines Online-Memes, das auf dem Mandarin-Wort für „Gras-Schlamm-Pferd“ – cào nǐ mā – basiert und wie eine Beleidigung klingt, die das Subjekt dazu auffordert, eine unaussprechliche Handlung an seiner Mutter vorzunehmen.

Einige mutige Demonstranten waren jedoch noch direkter. Als die Polizei die in Peking Versammelten aufforderte, sich nicht über die Abriegelung zu beschweren, forderte die Menge mit Sarkasmus häufigere Covid-Tests. Einige wagten es sogar, Slogans zu skandieren, in denen sie die Kommunistische Partei Chinas anprangerten und Präsident Xi Jinping selbst zum Rücktritt aufforderten. Sie taten dies in dem sicheren Wissen, dass sie von dem hoch entwickelten Überwachungsapparat des Staates beobachtet und aufgezeichnet wurden und höchstwahrscheinlich bereits von den Behörden identifiziert worden waren.

Der Auslöser für die Protestwelle, die in den vergangenen Tagen über China hinwegfegte, war ein Brand in einem Wohnhaus in Urumqi in der Provinz Xinjiang im äußersten Westen des Landes, bei dem am 24. November zehn Menschen ums Leben kamen. Viele machten die strenge „Null-Covid“-Politik der Regierung dafür verantwortlich, dass die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung behindert wurde, was zu den vielen Toten führte. Am vergangenen Wochenende hatten sich die Proteste auf das ganze Land ausgeweitet, und Tausende versammelten sich in Peking, Shanghai, Urumqi und anderen Großstädten.

Proteste in China sind gar nicht so selten, wie man vielleicht annehmen könnte. Zwischen Mai dieses Jahres und dem 22. November, also vor der jüngsten Protestwelle, gab es nach Angaben von China Dissent Monitor, einer Datenbank der US-Denkfabrik Freedom House, 822 Proteste im ganzen Land. Die meisten dieser Proteste waren jedoch klein, isoliert und konzentrierten sich auf wichtige, aber nebensächliche Themen wie die Frustration über den angeschlagenen Immobiliensektor des Landes. Die jüngsten Proteste waren viel größer und weitreichender und richteten sich direkt gegen das Herz der Regierung und ihre wichtigsten politischen Maßnahmen.

Sam Olsen, Leiter des Evenstar Institute, einer auf China spezialisierten Firma für strategische Aufklärung und politische Risiken, sagt, dass „jede Dynastie“ in der chinesischen Geschichte von Unruhen geplagt wurde. Der Unterschied zu den jüngsten Demonstrationen besteht darin, dass sie landesweit stattfanden und die Behörden sie nicht wie die Studentenproteste auf dem Platz des Himmlischen Friedens im Jahr 1989 unter Verschluss halten konnten.

Außerdem fanden sie gleichzeitig auf dem Boden und im Cyberspace statt. Berichten zufolge gab es so viele Beiträge über die Proteste auf WeChat, dass die Zensoren zeitweise überfordert waren.

Der Ausbruch von Covid hat dazu geführt, dass die chinesische Bevölkerung, wie auch die Menschen in anderen Ländern der Welt, zunächst bereit war, zur Bekämpfung des Virus eine noch stärkere Einschränkung ihrer Freiheiten zu tolerieren. Autofahrer müssen immer noch einen von einer Drohne hochgehaltenen Code scannen, um in die Städte zu gelangen; drinnen muss jeder an den zahlreichen Kontrollpunkten sein Handy vorzeigen und einen grünen QR-Code anzeigen.

Menschen zeigen ihre QR-Codes in Peking im letzten Monat: Andy Wong/AP

Die Akzeptanz dieser Lebensweise schwindet jedoch, da sich die Pandemie ins vierte Jahr hinzieht. In Chengdu, einer Stadt mit 22 Millionen Einwohnern, durften die Bewohner selbst bei einem Erdbeben im September ihre Wohnungen nicht verlassen. Viele Menschen sind verärgert darüber, dass sie nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, während die Preise für Lebensmittel in die Höhe schnellen. Das alles war vielleicht noch erträglich, solange das Virus unter Kontrolle war. Aber jetzt breitet sich Covid aus und die Zahl der Todesopfer steigt.

„Trotz ihrer relativ geringen Größe ist es bemerkenswert, dass die Proteste und Meinungsverschiedenheiten sowohl online als auch offline und in sehr unterschiedlichen Teilen des Landes stattfinden“, sagt Katja Drinhausen vom Mercator Institute for China Studies.

„Während die Demonstranten vorwiegend Fragen des Lebensunterhalts ansprechen, richten sie sich auch gegen eine zentrale Politik der Zentralregierung [Null-Covid] und in einigen Fällen gegen systemische Probleme, wie die mangelnde Achtung der Meinungsfreiheit, der Rechtsstaatlichkeit und der individuellen Menschenrechte.“

Quelle: CAPITAL ECONOMICS

Im Jahr 2011 breitete sich der Arabische Frühling schnell im Nahen Osten und Nordafrika aus, und man glaubte, dass die sozialen Medien die Flammen der Demokratie anfachen würden. Die noch im Entstehen begriffene Technologie half den Demonstranten, sich zu organisieren und die traditionellen Informationshüter zu umgehen, um ihre Botschaften in die Welt zu senden. Die Namen von Twitter und Facebook wurden von den Demonstranten auf Plakate geschrieben und an Wände geschmiert.

Der ägyptische Autokrat Hosni Mubarak kappte daraufhin die Internet- und Mobiltelefonverbindungen im Land, um die Kontrolle wiederzuerlangen. Diese Maßnahme ging nach hinten los und lenkte die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit auf das Geschehen.

Doch die große Hoffnung, dass das Internet und die neuen Technologien den Demonstranten helfen würden, die Fesseln der Obrigkeit abzuschütteln, erwies sich als kurzlebig. Als Mubarak stürzte und ein Militärrat an seine Stelle trat, eröffnete dieser eine Facebook-Seite als Hauptkanal für seine Mitteilungen. Als Jair Bolsonaro 2019 zum Präsidenten Brasiliens gewählt wurde, skandierten die Menschenmengen „Facebook! Facebook! WhatsApp! WhatsApp!“ bei seiner Amtseinführung, so groß war die Bedeutung der sozialen Medien, die den Rechtspopulisten an die Macht brachten.

Während die chinesische Regierung vor ihrer härtesten politischen Bewährungsprobe seit 1989 steht, stellt sich erneut die Frage, ob die Technologie für die Demonstranten ein Mittel sein kann, um die staatliche Kontrolle zu umgehen, oder ob sie der Stiefelabsatz ist, mit dem die Regierung abweichende Meinungen unterdrücken wird. Die chinesische Bevölkerung war wohl noch nie so wütend darüber, überwacht zu werden und in einem „unsichtbaren Käfig“ zu leben, aber sie wurde auch noch nie so genau beobachtet.

Olsen sagt, der Vergleich zwischen dem Arabischen Frühling und den Protesten in China sei ein Vergleich wie „Kreide und Käse“. Ersterer fand auf westlichen Social-Media-Plattformen statt und wurde von externen Mächten gefördert. Beides ist in China nicht der Fall. Drinhausen weist darauf hin, dass die Polizeikräfte in China zunächst relativ zurückhaltend reagiert haben. „Aber jetzt, wo die Polizei die Proteste aufgelöst hat, wird der Parteistaat wahrscheinlich alles in seiner Macht Stehende tun, um den weiteren Ausbruch und die Ausbreitung der Proteste einzudämmen und zu verhindern. Schließlich ist dies ein Szenario, auf das sie sich schon lange vorbereitet haben.“

Das könnte man als eine Art Untertreibung bezeichnen.

Der Finger des Misstrauens

Überwachung ist in China nichts Neues. Tsering Woeser, ein tibetischer Dichter, verglich die Dossiers, die die Kommunistische Partei Chinas in der Mao-Ära über Einzelpersonen anlegte, mit „einem unsichtbaren Monster, das dich verfolgt“. Um die Jahrhundertwende beschrieb der US-Wissenschaftler Perry Link die Fähigkeit der Partei, die Menschen auf Linie zu halten, als „eine riesige Anakonda, die sich in einem Kronleuchter zusammengerollt hat“ – sie musste nicht unbedingt viel tun, damit man sich ihrer Anwesenheit, ihres Blicks oder ihrer Fähigkeit, Schaden anzurichten, bewusst wurde.

Der chinesische Staat hat die Überwachung auf eine neue Ebene gehoben: Qilai Shen/Bloomberg

Bereits 1990 schlug die chinesische Regierung erstmals ein nationales Informationssystem vor. Dazu gehörte das Programm „Goldener Schild“, das sich zu dem entwickelte, was heute außerhalb des Landes als „Great Firewall of China“ bezeichnet wird und die Bevölkerung daran hindert, Websites zu besuchen, die außerhalb des Landes gehostet werden. Diese Initiative stützte sich stark auf Technologie aus den USA und Kanada. Einer der Gründe, warum die Regierung so viel Wert auf die Entwicklung einer einheimischen Technologieindustrie legte, war der Aufbau einer eigenen Überwachungsfähigkeit.

Als Chinas Wirtschaft zu Beginn des Jahrhunderts mit halsbrecherischer Geschwindigkeit wuchs, schien es, als würde die KPCh ihren eisernen Griff lockern und die Gesellschaft offener und westlicher werden. Seit Xi Jinping 2012 die Macht übernommen hat, hat sich das Wirtschaftswachstum jedoch verlangsamt und die Regierung hat ihre Kontrolle wieder verstärkt.

Im Jahr 2014 erklärte Xi, dass es „keine nationale Sicherheit ohne Cybersicherheit“ gebe. Im Oktober sicherte sich der chinesische Staatschef eine noch nie dagewesene dritte Amtszeit als Generalsekretär der KPCh.

Im Jahr 2017 gab die Regierung 1,24 Billionen Yuan für die innere Sicherheit aus – 6,1 Prozent der Gesamtausgaben und mehr, als für das Militär ausgegeben wurde. Es wird weithin angenommen, dass diese Zahl in den vergangenen Jahren stark angestiegen ist und während der Pandemie parabolisch anstieg. Der sichtbare Beweis dafür ist die Fülle von Überwachungskameras, die wie überdimensionale Muschelschalen an strategischen Punkten aufgereiht sind.

Acht von zehn der am stärksten überwachten Städte der Welt liegen in China. Es gibt keine blinden Flecken; man geht davon aus, dass eine Reihe von Städten, darunter Peking, zu 100 % von CCTV-Kameras überwacht wird.

Einem Bericht von IHS Markit zufolge gab es Ende letzten Jahres schätzungsweise eine Milliarde Überwachungskameras auf der ganzen Welt. Mehr als die Hälfte davon befindet sich in China. Bei einer Bevölkerung von 1,46 Milliarden Menschen bedeutet dies nach der jüngsten UN-Schätzung, dass in China 372,8 Kameras auf 1.000 Menschen kommen. Im Vergleich dazu kommen in London 13,4 Kameras auf 1.000 Einwohner.

Und dann sind da noch die fast zwei Millionen gut sichtbaren Polizeibeamten, die mit Hightech-Überwachungsgeräten ausgestattet sind, die manchmal auch als „Black Tech“ bezeichnet werden. Anfang dieses Jahres veröffentlichte die New York Times die Ergebnisse einer einjährigen Untersuchung von mehr als hunderttausend Beschaffungsdokumenten der chinesischen Regierung. Daraus ging hervor, dass einige Polizeibeamte mit Brillen mit Gesichtserkennungskameras ausgestattet und mit WiFi-Schnüfflern und IMSI-Catchern bewaffnet sind, die Informationen von in der Nähe befindlichen Telefonen sammeln und deren Besitzer verfolgen.

Die Polizei hält auch Menschen auf der Straße an und schließt ihre Telefone an Geräte zum Abgreifen von Daten an, die Kontaktlisten, Fotos, Videos, E-Mails und Beiträge in sozialen Medien auslesen. Die neuesten Versionen von Handys sind schwerer zu knacken. Aber die Polizisten können von den Bürgern einfach verlangen, dass sie ihre Handys entsperren; sich zu weigern gilt als äußerst unklug.

Die Behörden sind besonders auf der Suche nach verschlüsselten ausländischen Apps wie Signal. Schon das Herunterladen solcher Tools macht verdächtig.

Die Hardware ist jedoch nur die Spitze des Überwachungsschwertes. Der Künstler Ai Weiwei schrieb kürzlich: „Die Regierung verfügt jetzt über ein System, von dem Mao Zedong nur träumen konnte, angetrieben von Daten und Algorithmen, um Menschen zu überwachen und zu kontrollieren.“

Die chinesische Polizei verwendet Gesichtserkennungstechnologie und ist in der Lage, jeden in einer Menschenmenge zu verfolgen. Es gibt keine Sicherheit in Zahlen. Eine Reihe von Unternehmen behauptet, dass sie Menschen auch dann identifizieren können, wenn sie eine Maske tragen.

Viele Überwachungskameras sind mit Geräten ausgestattet, die den Ton in einem Umkreis von 300 Fuß (ca. 91 m) aufzeichnen können und in der Lage sind, Stimmabdrücke zu analysieren. Die Regierung versucht, „multimodale“ biometrische Porträts von Personen zu erstellen, einschließlich Iris-Scans und DNA, und zieht dazu private Unternehmen heran.

So hat beispielsweise iFlyTek, das etwa 80 % aller Spracherkennungssoftware in China herstellt und rund 900 Millionen Nutzer hat, laut Human Rights Watch einen Vertrag mit dem chinesischen Ministerium für öffentliche Sicherheit über die Sammlung von Stimmproben abgeschlossen. Megvii, eines der größten Überwachungsunternehmen in China, will eine Software entwickeln, die Informationen über den Gang, die Kleidung, mobile Geräte und soziale Kontakte sammelt.

Die Polizei in Tianjin hat vor ein paar Tagen eine Software gekauft, die von Hikvision entwickelt wurde, dem Hersteller der Kamera, mit der Matt Hancock bei der Umarmung einer Helferin gefilmt wurde, und die Daten über „Bittsteller“ sammelt, d. h. über Personen, die dumm oder verzweifelt genug waren, eine offizielle Beschwerde einzureichen, und die Wahrscheinlichkeit einschätzt, dass sie in die Stadtzentren oder in die Hauptstadt reisen werden. Einige von ihnen wurden in der Vergangenheit am Bahnhof aufgehalten, noch bevor sie Fahrkarten für den geplanten Protestort gekauft hatten.

Und dann ist da noch die schiere Menge an Personal. Einem Bericht des staatlichen Medienunternehmens Beijing News zufolge waren 2013 in China mehr als zwei Millionen Personen zur Überwachung von Online-Inhalten bei privaten Unternehmen und der Regierung beschäftigt. Es wird allgemein angenommen, dass diese Zahl in den vergangenen Jahren stark angestiegen ist. Während der gesamten Pandemie konnte der Staat Heerscharen von Menschen beschäftigen, die mit Klemmbrettern und Thermometerpistolen bewaffnete Kontrollpunkte besetzen.

Außerdem gibt es viele altmodische Informanten. Der Ausbau dieses Netzes soll einer der Gründe sein, warum die Regierung versucht, die Basis der Kommunistischen Partei wiederzubeleben.

Rauch und Spiegel

Die Kombination aus Hardware, Arbeitskräften und Milliarden von Online-Transaktionen pro Tag bedeutet, dass der chinesische Staat über einen riesigen potenziellen Datenschatz verfügt, der ihm zur Verfügung steht. Chinesen müssen ihre Telefonnummer und ihren Personalausweis registrieren, um Zugang zu Online-Diensten, einschließlich sozialer Medien, zu erhalten, was die Anonymität einschränkt. Chinesische Unternehmen sind per Gesetz gezwungen, sich daran zu halten. Tech-Giganten wie Tencent und Alibaba haben jetzt Zugang zu weit mehr Informationen als ihre westlichen Konkurrenten und teilen diese mit der Regierung.

Das Ziel der Kommunistischen Partei Chinas ist nicht ausschließlich böswillig, argumentieren Josh Chin und Liza Lin, die Reporter des Wall Street Journal, die das Buch Surveillance State geschrieben haben, ein nuanciertes Buch über Chinas Versuch, eine neue Ära der sozialen Kontrolle zu schaffen. Mit den richtigen Daten und Analyseinstrumenten glaubt die KPCh, Bedrohungen und Probleme vorhersagen zu können, bevor sie entstehen. Geolokalisierungsdaten können zum Beispiel genutzt werden, um Verkehrsstaus zu entschärfen.

Das Problem ist, dass der Staat die letzte Instanz ist, die entscheidet, was als problematisch angesehen wird. Alle Regierungen auf der ganzen Welt überwachen ihre Bürger bis zu einem gewissen Grad; moderne Staaten wären einfach nicht in der Lage zu funktionieren, wenn sie es nicht täten. Aber Demokratien versuchen zumindest, ein Gleichgewicht zu finden, indem sie das öffentliche Wohl gegen bürgerliche Freiheiten wie das Recht auf Privatsphäre abwägen. In China gibt es keine solche Debatte.

Der weitverbreitete Glaube an ein unfehlbares, allsehendes und blindenloses Panoptikum ist jedoch wahrscheinlich eine Übertreibung. Einige der Überwachungsleistungen, über die in den staatlichen Medien berichtet wird, sind wahrscheinlich beschönigt. Viele der verschiedenen Datenbanken im Lande sprechen nicht miteinander. Der Überwachungsexperte Jathan Sadowski hat den Begriff „Potemkinsche KI“ geprägt, um eine Technologie zu bezeichnen, die als viel intelligenter dargestellt wird, als sie ist. Aus Sicht der KPCh ist es fast genauso nützlich, die Menschen glauben zu lassen, man könne jeden ihrer Schritte vorhersagen, wie es tatsächlich der Fall ist.

Dennoch arbeiten die Behörden hart daran, diese Vorstellung Wirklichkeit werden zu lassen. Zu den jüngsten Datenverwaltungsprogrammen gehören Sharp Eyes, benannt nach einer Politik, die die Bürger während der Kulturrevolution dazu ermutigen sollte, einander auszuspionieren, die landesweite Police Cloud und die Integrated Joint Operations Platform von Xinjian. Die letztgenannte Plattform ist bei Weitem diejenige, die am meisten in die Privatsphäre eingreift. Sie wurde entwickelt, um die uigurische Bevölkerung in der Region zu unterdrücken, und kombiniert einen von der Regierung ausgestellten Ausweis, der eine breite Palette physischer und biometrischer Merkmale enthält, mit der Geolokalisierung der Karten, Mobilgeräte und Fahrzeuge.

Das System zeigt auch ganz banale Verhaltensweisen an, wie „übermäßigen“ Stromverbrauch, das Herunterladen von verschlüsselten Kommunikationstools wie WhatsApp oder die Nutzung von virtuellen privaten Netzwerken. Letztere sind Tools zum Schutz der Privatsphäre, die es den Nutzern ermöglichen, unbemerkt im Internet zu surfen und Firewalls zu umgehen. Die Straßen der Städte in Xinjiang sind übersät mit „Türen“, die wie Metalldetektoren an Flughäfen aussehen und von den Menschen verlangen, ihre Ausweise zu überprüfen und Kameras mit Gesichtserkennung zu passieren.

Olsen erzählt, dass es in China einen alten Witz gibt, wonach man einen Strafzettel bekommt, wenn man beim Überqueren der Straße erwischt wird, noch bevor man die andere Seite erreicht. Aber dieser Witz könnte bald überholt sein. Einige der Technologien sind inzwischen so ausgereift, dass die Entwickler damit prahlen, sie könnten sogar Verbrechen vorhersagen. In einer Präsentation von Megvii, die von der NYT eingesehen wurde, wird behauptet, dass die Software Daten analysieren kann, um „gewöhnliche Menschen, die unschuldig zu sein scheinen, ausfindig zu machen“ und „illegale Handlungen im Keim zu ersticken“.

Vorbei, bevor es begann

Wenn man über die chinesische Überwachung schreibt, kann man sich nur schwer des Hinweises auf dystopische Romane wie George Orwells 1984 und Science-Fiction-Filme erwehren. Die Idee, Verbrechen aufzuklären, die noch nicht begangen wurden, war die zentrale Prämisse von Minority Report, dem Steven-Spielberg-Film mit Tom Cruise in der Hauptrolle, der auf einer Kurzgeschichte von Philip K. Dick basiert. Der beste fiktionale Vergleich dürfte jedoch Wir sein, geschrieben von dem russischen Autor Jewgeni Zamjatin im Jahr 1921.

Der Roman spielt in einer kriminalitätsfreien Stadt in der Zukunft. Alle Protagonisten sind durch einen alphanumerischen Code bekannt (die Hauptfigur ist ein Ingenieur namens D-503, der sich in eine Frau namens I-330 verliebt), sind in gläsernen Wohnungen untergebracht, sodass sie ständig überwacht werden können, und ihr Leben wird durch mathematische Gleichungen bestimmt, die von einem Herrscher namens Benefactor berechnet werden.

Die chinesische Version dieses Systems wird als Sozialkreditsystem bezeichnet. Im Jahr 2018 sagte der damalige US-Vizepräsident Mike Pence: „Chinas Machthaber möchten ein Orwellsches System einführen, das auf der Kontrolle aller Facetten des menschlichen Lebens basiert.“ Das ist zwar eine leichte Übertreibung, aber keine große. Der Begriff „Sozialkredit“ hat in China eine recht breite Bedeutung. Ursprünglich konzentrierte sich das System auf die finanzielle Kreditwürdigkeit, ähnlich wie die Kreditwürdigkeitsprüfung in anderen Ländern. Inzwischen hat es sich jedoch auf einen umfassenderen Begriff von „Vertrauen“ ausgeweitet.

Es wurde als das ehrgeizigste Experiment zur digitalen sozialen Kontrolle bezeichnet, das je unternommen wurde. Das System ist darauf ausgelegt, eine Fülle von Daten von Regierungsbehörden und Privatunternehmen zu sammeln, um finanzielles, soziales und sogar moralisches Verhalten durch ein System von Strafen und Belohnungen zu überwachen, zu bewerten und zu regulieren.

Wer sich beispielsweise für wohltätige Zwecke einsetzt, erhält Punkte und hat leichteren Zugang zu Bankkrediten oder Schulplätzen für seine Kinder. Wer Verkehrsverstöße begeht oder seine alten Eltern nicht besucht, kann Punkte verlieren und hat dann nur noch eingeschränkten Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen oder darf keine Flüge und Schnellzugtickets mehr buchen.

Wiederholte Verstöße können sogar dazu führen, dass Bürger, die auf der schwarzen Liste stehen, im Internet und im Fernsehen namentlich genannt und öffentlich beschimpft werden. Es wurde sogar vorgeschlagen, dass „unehrliche Schuldner“ beim Telefonieren ein bestimmtes Freizeichen erhalten, damit sie leichter identifiziert werden können. Es versteht sich von selbst, dass ein solches System auch zur Regulierung des politischen Verhaltens und zur möglichen Bestrafung von Demonstranten und Aufrührern eingesetzt werden könnte.

Ein Demonstrant wird letzte Woche in Shanghai von der Polizei festgesetzt: Anonymous

Der Sicherheitsapparat ist bereits auf dem Vormarsch. Die Technologie hat zwar zur Koordinierung und Verstärkung der Proteste beigetragen, wird aber auch zu deren Unterdrückung eingesetzt.

„Social-Media-Plattformen wurden stark zensiert“, sagt Drinhausen vom Mercator Institute for China Studies.

„Öffentliche und staatliche Sicherheitsorgane werden Audio- und Videoaufzeichnungen der Proteste sowohl von der staatlichen Überwachung als auch von Online-Plattformen durchforsten, um Personen zu identifizieren, die sie festnehmen oder bedrohen können, wie es in einigen Fällen bereits geschehen ist. Wir sollten in den kommenden Monaten mit weiteren Repressionen gegen Bürgerinitiativen rechnen.“

Hightech des einundzwanzigsten Jahrhunderts wird mit eher mittelalterlichen Techniken kombiniert. Olsen von Evenstar sagt, die Polizei verbreite Gerüchte über Gefangene, die geschlagen werden, während sie in metallenen „Tigerstühlen“ fixiert sind.

Er fügt hinzu: „Wir werden in den nächsten Tagen vielleicht noch ein paar mutige Menschen sehen, die auf der Straße protestieren, aber wir wissen, dass die Behörden anfangen, hart durchzugreifen. Das Spiel ist bereits vorbei.“