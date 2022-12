Lügen, die mir meine Regierung erzählt hat, und die bessere Zukunft, die kommt

Möchten Sie sich eine Zukunft vorstellen, die nicht mit einer totalitären Eine-Welt-Regierung mit erzwungenen Eugenik-Protokollen einhergeht?

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Dr. Robert Malone, Erfinder der mRNA- und DNA-Impfstoff-Kerntechnologie (die ursprüngliche Plattform, nicht die aktuellen mRNA-COVID-Impfungen), hat ein neues Buch veröffentlicht, „Lies My Government Told Me: And the Better Future Coming“ veröffentlicht, in dem er die Tyrannei analysiert, mit der wir derzeit konfrontiert sind, und wie wir ihr entkommen können

Der erste Teil des Buches gibt einen Überblick über die Realität der Zensur der medizinischen und wissenschaftlichen Wahrheit während der COVID-Pandemie und die Entstehung eines globalen Totalitarismus

Der zweite Teil versucht, die Frage zu beantworten: „Wer oder was steckt dahinter?“ Malone glaubt, dass es sich um eine Kombination aus bösen Akteuren mit schändlichen Absichten und Opportunismus handelt

Der letzte Teil des Buches befasst sich mit der Frage, wie man eine bessere Zukunft schaffen kann. Ein großer Teil der Antwort liegt in der Schaffung dezentraler, lokaler intentionaler Gemeinschaften und der Möglichkeit, diese auf nationaler und internationaler Ebene zu vernetzen, während sie unabhängig und selbstverwaltet bleiben

Ein gutes Mittel, um Gruppendenken zu vermeiden, das zu politischen Fiaskos führt, ist die Bildung völlig getrennter Problemlösungsgruppen, die nicht miteinander interagieren. Erst nachdem jede Gruppe unabhängig voneinander ihre eigenen Ideen entwickelt hat, kommen sie zusammen, um sich auszutauschen, zu analysieren und eine gemeinsame Basis zu finden

In diesem Video interviewe ich Dr. Robert Malone, den Erfinder der mRNA- und DNA-Impfstoff-Kernplattformtechnologie (die ursprüngliche Plattform, nicht zu verwechseln mit den aktuellen mRNA-COVID-Impfungen) und Autor von „Lies My Government Told Me: And the Better Future Coming„.

Meines Erachtens ist Malone einer der führenden Köpfe, die uns helfen, die wissenschaftliche Wahrheit darüber zu verstehen, was mit COVID und den COVID-Spritzen tatsächlich geschieht. Malone und seine Frau Jill haben eines der ersten Bücher über COVID-Prävention und -Behandlung veröffentlicht. Sie veröffentlichten es Anfang Februar 2020 selbst als ebook auf Amazon. Amazon löschte es im folgenden Monat.

Nach wiederholten Nachfragen, warum das Buch entfernt wurde, führte Amazon schließlich „Verletzung der Gemeinschaftsstandards“ an. „Das war das erste Mal, dass wir diesen Satz gehört haben“, sagt Malone. Seitdem ist er natürlich zur Hauptausrede geworden, mit der Tech-Plattformen aller Art die Zensur der reinen Wahrheit rechtfertigen. Die Entfernung dieses Buches war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte.

Die klaffende Lücke zwischen Realität und Erzählung

In den vergangenen drei Jahren, seit er im Juni 2021 im DarkHorse-Podcast mit Steve Kirsch auftrat, wurde er öffentlich diffamiert, gelöscht, verunglimpft und seine wissenschaftlichen Leistungen wurden aus Wikipedia entfernt.

Wie Malone erklärt, wurde er von Twitter entfernt, nachdem er ein professionell produziertes Video der kanadischen COVID Care Alliance gepostet hatte, in dem dokumentiert wurde, wie Pfizer bei seinen COVID-Studien betrogen hatte. Alles in diesem Video war wahr und ist es immer noch.

„Die Produktionsqualität war hervorragend und ich habe es einfach retweetet“, sagt Malone. „LinkedIn hat mich zur gleichen Zeit auch umgehauen. Neulich habe ich herumgespielt und aus irgendeinem Grund auf einen Link zu LinkedIn von jemandem geklickt … und es brachte mich zu dieser Seite, auf der etwas stand, dass ich mein Konto reaktivieren sollte. Ich dachte mir, was habe ich schon zu verlieren? Also beantragte ich das und erledigte den nötigen Papierkram, und sie kamen zurück und sagten, dass ich aufgrund meiner anhaltenden Verstöße nach meinem Rauswurf bei LinkedIn dauerhaft gesperrt sei. Und ich kratze mich am Kopf und frage: „Was waren die ständigen Verstöße, als ich von eurer Plattform geworfen wurde?“ Es ist irgendwie zirkulär, aber ich meine, nichts davon muss einen Sinn ergeben. Es ist, was immer sie sagen, dass es so ist. Das ist die große Lektion. Die Realität ist das, was sie sagen, dass sie es ist.“

Der Preis, die Wahrheit zu sagen

Malone hat, wie so viele andere, mich eingeschlossen, einen hohen Preis dafür bezahlt, dass er sich entschieden hat, die Wahrheit zu sagen, anstatt zu schweigen. Seit dem verhängnisvollen DarkHorse-Podcast, der in kurzer Zeit mehr als eine Million Aufrufe hatte, bevor er von YouTube abgeschaltet wurde, hat er viel geopfert. Er hat geschäftliche Unternehmungen, jahrzehntelange berufliche Beziehungen und vieles mehr verloren.

„Jill und ich haben jahrzehntelang ein Beratungsunternehmen geführt, und das mit Erfolg, zum Teil, weil wir ruhig und hinter den Kulissen geblieben sind. Das ist es, was unsere Kunden normalerweise mögen. Um wirklich die Wahrheit über die Geschehnisse hier zu sagen, mussten wir aus der Deckung kommen und an die Öffentlichkeit gehen. Wie Sie wissen, sind Sie ein Aushängeschild dafür, dass wir, sobald wir anfangen, die Wahrheit über diese verbotenen Themen wie die Impfstoffsicherheit auszusprechen, sofort angegriffen werden, was uns zu der Entscheidung veranlasst hat, uns an alternative Medien zu wenden und nun dieses Buch zu veröffentlichen. Es war ein harter Weg, aber wir haben so viele neue Freunde aus der ganzen Welt gefunden, dass ich denke, dass das an und für sich schon ein guter Ausgleich ist. Im Moment finanzieren wir uns über Substack, und das ist eine interessante Situation. Wir haben noch nie verlangt, dass jemand für ein Abonnement zahlt, und das ist wirklich erstaunlich. Wir haben versucht, das Richtige zu tun und haben uns nicht auf die Kommerzialisierung konzentriert. Einige meiner Kollegen sahen sich gezwungen, verschiedene Dinge zu tun, um sich über Wasser zu halten, und wir haben einfach versucht, das Richtige zu tun und der Macht die Wahrheit zu sagen. Diese Vorteile, wie z. B. die Abonnenten von Substack, haben uns einfach unterstützt, und wir hatten Spenden von anderen Einzelpersonen, Spenden, die über das Malone Institute kamen … die es uns ermöglicht haben, weiterzumachen. Ich versuche also wirklich, mich nicht zu beschweren oder zu jammern. Eine meiner Kernbotschaften ist: Ja, nichts davon ist fair. Nichts davon ist richtig. Nichts davon ist ethisch vertretbar, und man muss sich damit abfinden. Man muss einfach erkennen, dass dies die Natur der Situation ist, in der wir uns befinden, und dass es nicht wirklich persönlich ist. Es geht um ein System, das so weit gekommen ist, dass die Regierung und die Medienkonzerne uns alle nur noch als Mahlgut behandeln, um das zu verstärken, was sie gerade erzählen wollen. Es hilft also, es nicht persönlich zu nehmen, auch wenn es von Zeit zu Zeit ein wenig schmerzhaft sein kann.“

„Die Lügen, die mir meine Regierung erzählt hat“

Wie Malone erklärt, ist die Grundstruktur von „The Lies My Government Told Me“ die eines Arztes, der sich einem neuen Patienten nähert.

„Wenn der Patient zum ersten Mal zu Ihnen kommt, wollen Sie sein Hauptproblem, seine Hauptbeschwerde, verstehen, eine Anamnese erheben und eine körperliche Untersuchung durchführen. Dann geht es darum, eine Diagnose zu stellen. Was stimmt wirklich nicht mit dem Patienten? Was ist die Ursache für die Beschwerden? Dann erstellen Sie einen Behandlungsplan. Das war die Grundidee für die Struktur des Buches. Das erste Drittel des Buches besteht aus persönlichen Anekdoten von Menschen – mir, Meryl Nass, Paul Marik, Pierre Kory und vielen anderen, die die Zensur, die Deplattformierung, den Lizenzverlust und all diese Dinge direkt erlebt haben, so dass die Menschen ein Gefühl dafür bekommen, wie es wirklich an der Spitze war; was die Menschen erlebt haben … Der zweite Teil ist eine Exkursion, die versucht, einen Sinn zu finden, und die eigentlich mit Bret Weinsteins Dark Horse Podcast begann, als er mir und Steve Kirsch die Frage stellte: „Was steckt wirklich dahinter? Gibt es eine große Verschwörung, eine einzelne Verschwörung, oder ist dies ein aufkommendes Phänomen? Ich denke, nachdem ich monatelang all diese kleinen Verstecke, diese Kaninchenlöcher des Weltwirtschaftsforums (WEF), der Zentralbanken, Tony Fauci, des Verteidigungsministeriums und all dieser Dinge durchforstet habe, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es sich wirklich um eine multifaktorielle Situation handelt, hinter der sicher einige ruchlose, schlechte Akteure stecken. Aber es gab auch viel Opportunismus und Leute, die ein System in einer Situation so ausnutzten, wie sie es vorher geplant hatten, dass sie es ausnutzen würden, wenn sich so etwas ergeben würde. Leute wie Ed Dowd … haben es ganz klar gemacht, dass es große finanzielle Liquiditätsprobleme gab und dass diese Gelegenheit ausgenutzt wurde, um massive Mengen an Kapital zu injizieren und die Wirtschaft auf eine Art und Weise umzustrukturieren, die wir gerade erst zu begreifen beginnen, da wir mit Inflation und dem Stagflationszyklus konfrontiert sind, in dem wir uns befinden. Im mittleren Teil geht es also darum, einen Sinn [für die Situation] zu finden.“

Eine bessere Zukunft durch Dezentralisierung schaffen

Der letzte Teil des Buches konzentriert sich auf die Unterzeile des Buchtitels, in der es um die Schaffung einer besseren, menschlicheren Zukunft geht. Wie Malone anmerkt, kann es nach allem, was wir in den letzten drei Jahren durchgemacht haben, schwierig sein, sich eine Zukunft vorzustellen, die nicht eine totalitäre Eine-Welt-Regierung mit erzwungenen Eugenik-Protokollen beinhaltet, wie sie sich der WEF-Gründer Karl Schwab und sein transhumanistischer Philosophie-Guru Yuval Noah Harari vorstellen.

Aber es gibt einen Weg. Die Antwort ist im Grunde die Umkehrung des Problems. Da das Problem, die Triebfeder für den Totalitarismus, die Zentralisierung und das Regieren von oben nach unten ist, liegt die Antwort in der Schaffung von selbsttragenden dezentralisierten Systemen und Selbstverwaltung.

„Wie kann man sich eine bessere Zukunft vorstellen, wenn man sich mit dem düsteren Geschwätz von Harari und Schwab auseinandersetzt, die von Transhumanismus und der vierten industriellen Revolution sprechen, von der Verschmelzung von Mensch und Maschine, dem Überschuss an Arbeitskräften, der Notwendigkeit eines garantierten Grundeinkommens, der Logik hinter ‚Du wirst nichts besitzen und glücklich sein‘. Was eigentlich ein Geschäftsmodell ist – wenn man sich mit der Bereitschaft unserer Regierung abfindet, die Bill of Rights und die Grundrechte außer Kraft zu setzen, und mit der Bereitschaft unserer Regierung, die seit Generationen etablierten Normen der Bioethik zu missachten? … Wie kann man sich eine bessere Zukunft vorstellen, wenn man mit einem eindeutigen Vorstoß in Richtung totalitärer Kontrolle konfrontiert ist? … Wie kann man sich eine Zukunft vorstellen, in der es eine so massive Kraft gibt, die auf einen Totalitarismus der zentralisierten Kommandowirtschaft hinarbeitet, der auf den Konzepten des marxistischen Utilitarismus basiert? Die Antwort findet sich am besten in einem der letzten Kapitel einer Gruppe in Italien … IppocrateOrg. Wie der Weltgesundheitsrat unter Tess Lori haben sie sich sehr für eine Vision der Dezentralisierung und der intentionalen Gemeinschaften eingesetzt. Sie geben einige großartige Beispiele für ihre Arbeit, die meiner Meinung nach eine fantastische Gelegenheit für die Welt sind, von ihren Erfahrungen zu lernen. Die Ärzte in Italien wurden mindestens so stark zensiert wie die Ärzte hier in den Staaten. Hunderte haben ihre Approbation, ihre Fähigkeit zu praktizieren, verloren, weil sie eine frühzeitige Behandlung angeboten und Leben gerettet haben. Sie haben sich zusammengetan und diese Organisation gegründet, und sie gründen jetzt ihre eigene medizinische Hochschule, Ippocrate, und sie haben sehr neuartige Dinge getan, wie z. B. lokale Gemeinschaftsgruppen in Städten und Gemeinden in ganz Italien, die sich in der Ausbildung engagieren. Dazu gehört auch die Einrichtung von Ausbildungsprogrammen für Ärzte, um sich zu despezialisieren. So lernen Ärzte, die zuvor Krankenhausärzte waren, die sich auf sehr enge Fachgebiete konzentriert hatten, und haben Mentorenschaften mit Hausärzten eingerichtet, um das Handwerkszeug zu erlernen, das es ihnen ermöglicht, zur Medizin der alten Schule zurückzukehren, zur Behandlung von Patienten, die ihnen so viel Freude bereitet. All die Dinge, denen sie ausgesetzt waren, haben sie, genau wie viele Ärzte hier in den Vereinigten Staaten, zu dem Schluss gebracht, dass die Unternehmensmedizin einfach nicht der Ort ist, an dem sie sein wollen … Ich hoffe, dass wir unsere Seele wiederfinden und uns auf eine Zukunft zubewegen können, in der wir die Bedeutung der Menschenwürde respektieren und uns verpflichten, integer und transparent zu handeln. Das sind die Dinge, die wir verloren haben. Ich denke, was das Buch wirklich zum Vorschein bringt, ist, dass wir im gesamten Regierungssystem … die Integrität verloren haben. Die Menschen sind bereit zu lügen und falsche Angaben zu machen und sich hinter ihren Interessenkonflikten zu verstecken und sie nicht offen zu legen. Irgendwie müssen wir wieder in einen Bereich kommen, in dem das nicht akzeptabel ist.

Wie man in einem ungleichen Spielfeld gewinnt

Wie Malone glaube ich, dass wir gewinnen können, wenn wir neue dezentralisierte Systeme schaffen, um die Systeme, die jetzt zusammenbrechen, zu unseren eigenen Bedingungen zu ersetzen. Ein todsicherer Weg, unsere Freiheiten und alles andere zu verlieren, ist es, nichts zu tun und einfach darauf zu warten, dass die eugenisch ausgerichtete Kabale sie für uns ersetzt. Denn das werden sie tun.

Sie sind uns in der Planung Jahrzehnte voraus und haben bereits neue zentralisierte Systeme von oben nach unten in petto. Programmierbare digitale Zentralbankwährungen, digitale Identität und ein internationaler Impfpass sind nur einige Beispiele, die sehr bald eingeführt werden.

Das Spielfeld ist keineswegs ausgeglichen. Aber wir können ihre Pläne immer noch durchkreuzen, und zwar aus dem einfachen Grund, dass die „Durchschnittsmenschen“ der globalistischen Kabale zahlenmäßig Millionen zu eins überlegen sind. Sie brauchen unsere Kooperation, oder ihr neues Versklavungssystem wird nicht funktionieren. Das haben wir bei den Impfstoffverordnungen gesehen.

Niemand, zumindest nicht in den USA, wurde jemals mit vorgehaltener Waffe festgehalten und geimpft. Sie haben jede erdenkliche und undenkbare Methode der Nötigung angewandt, ja, aber sie konnten keine physische Gewalt anwenden.

Ein Grund dafür ist, dass es zu viele von uns gibt. Sie brauchen uns, um freiwillig in ihr System einzutreten, auch wenn es eine erzwungene Entscheidung ist. Unsere stärkste Waffe ist also einfach die Weigerung, Nein zu sagen, auch wenn uns das kurzfristig etwas kostet, und stattdessen in entstehende parallele alternative Systeme einzutreten und sie zu unterstützen.

Ein Beispiel dafür ist das Entstehen alternativer Social-Media-Plattformen und Online-Zahlungssysteme für freie Meinungsäußerung, die Google, Facebook, Twitter, PayPal, GoFundMe oder EventBrite ersetzen.

Niemand „muss“ mehr eine dieser Plattformen nutzen, denn es gibt Alternativen, die Ihre persönlichen Daten nicht abbauen und verkaufen, Ihre Ansichten nicht zensieren, Sie nicht für falsches Denken bestrafen und Ihnen nicht vorschreiben, wem Sie Geld schicken dürfen und wem nicht. Wechseln Sie also lieber früher als später. Unterstützen Sie die Alternativen, die auftauchen, anstatt eine Bestie zu füttern, die Sie verschlingen will.

Unsere unmittelbaren Herausforderungen

Zugegeben, einige unserer unmittelbaren Herausforderungen werden in der Tat schwierig sein und unsere Mitwirkung erfordern. Die geplante Einführung eines internationalen Impfpasses steht unmittelbar bevor. Die Weltgesundheitsorganisation versucht auch, die alleinige Autorität zu erlangen, um die globale Reaktion auf erklärte Pandemien zu diktieren. Kann ein dezentralisiertes Modell angesichts der fortgesetzten Bemühungen der globalen Kabale, unsere Freiheiten zu beseitigen, erfolgreich sein? Malone antwortet:

„Ich werde mehrfach um Pressestimmen zu dieser neuen Position der G20 gebeten, die sich für persönliche Gesundheitszeugnisse zur Beschränkung des weltweiten Reiseverkehrs ausgesprochen hat. Ich befürchte, dass die Dinge so weit fortgeschritten sind, dass wir nicht in der Lage sein werden, die Dynamik zu überwinden, mit der wir konfrontiert sind. Die Änderung der internationalen Gesundheitsvorschriften soll von der Welthandelsorganisation als Durchsetzungsorgan der Weltgesundheitsorganisation unterstützt werden, so dass diese in der Lage sein wird, Sanktionen gegen Länder zu verhängen, die die Vorschriften nicht einhalten. Hätten wir eine große rote Welle [bei den Zwischenwahlen] gehabt, wäre ich optimistischer gewesen. Aber ich fürchte, dass dies unter dieser Regierung in diesem Sommer durchgesetzt werden wird … Ich bin der Meinung, dass sie in erheblichem Maße ihren Weg mit uns gehen werden. Was tun Sie also angesichts dieser Tatsache? Was tun Sie angesichts dieses abgrundtiefen Übels? … Ich komme gerade von einem dreitägigen Treffen in Mexiko-Stadt mit einer Gruppe sehr intelligenter Leute zurück, die in der Wirtschaft und bei Investitionen sehr aktiv sind, und viele von ihnen gründen ihre eigenen lokalen intentionalen Gemeinschaften. Meiner Meinung nach besteht eine begründete Chance, dass diese lokalen Konsortien intentionaler Gemeinschaften überall auf der Welt auftauchen werden. Die Chance besteht darin, eine Möglichkeit zu schaffen, damit sie zusammenkommen und ihr eigenes Netzwerk, ihre eigene Matrix bilden können. Meine Sorge ist, dass wir im Moment so abhängig von einem Internet sind, das willkürlichen und willkürlichen Änderungen seitens der ICANN [der Internet-Verwaltungsbehörde] oder anderer unterworfen ist. Es gibt einige grundlegende Probleme, die wir lösen müssen, aber ich denke, es gibt Wege, wie wir das angehen können. Die Lösung kann nicht von einer einzelnen Person oder auch nur einer kleinen Gruppe aufgezwungen oder geschaffen werden, denn dann würden wir in genau dieselbe Falle tappen. Ich denke, dass sie organisch entstehen muss, aus vielen verschiedenen Gruppen aus der ganzen Welt, die miteinander interagieren. Aber ich denke, wir können uns einen Prozess vorstellen, der dies ermöglicht. Ich denke, dieser Prozess beginnt mit der Definition des Bedarfs. Was brauchen wir als eine Gemeinschaft unabhängiger Denker und Netzwerke? Ich denke, wir können uns einen Prozess vorstellen, bei dem die wichtigsten Leute zusammenkommen, ihre Gemeinschaften vertreten und definieren, was wir in einer dezentralisierten Welt sehen wollen und was die Probleme auf dem Weg dorthin sind. Sobald wir diese definiert haben, können wir damit beginnen, Lösungen für diese Probleme zu finden.“

Wie man Fallen des Gruppendenkens vermeidet

Malone schlägt vor, die Lehren aus Irving Janis‘ Buch „Victims of Groupthink“ zu ziehen, in dem er darauf hinweist, dass die effektivste Methode, um die Art von politischen Fiaskos zu vermeiden, in die sich die US-Regierung regelmäßig verstrickt, darin besteht, völlig getrennte Problemlösungsgruppen zu bilden, die nicht miteinander interagieren.

Jede Gruppe erhält eine Reihe gemeinsamer Probleme (deshalb müssen unsere Probleme definiert werden), und jede Gruppe erarbeitet dann ihre eigenen Lösungen. Erst dann werden die Gruppen zusammengebracht, um ihre Ideen auszutauschen.

„Auf diese Weise erhält man unabhängige Lösungen, die von einer Vielzahl verschiedener Menschen aus unterschiedlichen Kulturen und Nationalstaaten stammen“, sagt er. „Dann kommen [wir] zusammen und sehen, ob wir eine gemeinsame Basis für diese Lösungen finden können. Ich glaube, das ist ein Prozess, der funktionieren könnte. Aber ich bin sehr vorsichtig mit allen, die glauben, dass sie jetzt die Antwort haben. Ich denke, dass ich dazu beitragen kann, einen solchen Prozess zu erleichtern. Ich versuche mich also auf die Frage zu konzentrieren, wie wir dorthin gelangen können. Ich will nicht sagen: „Oh, ich weiß die Antwort, wir müssen dies oder das tun“. Es gibt viele klassische Fallen, in die die medizinische Freiheitsbewegung zu tappen beginnt, und eine davon ist die Falle der Personenkulte. Es ist leicht, sich vom Ruhm und der Bewunderung anstecken zu lassen, aber ich denke, wir müssen wirklich dagegen ankämpfen und uns auf eine Weise zusammenschließen, die nicht eine einzelne Person zum Anführer macht, sondern es uns allen ermöglicht, Anführer zu sein.“

