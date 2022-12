Die Vorbereitungen zur Umsetzung des WHO-Pandemievertrags schreiten voran, während die Weltbank den bisher größten Fonds für globale Pandemien einrichtet

Die Weltbank hat einen globalen Pandemiefonds eingerichtet, den größten Fonds in ihrer Geschichte. Gleichzeitig schreiten die Vorbereitungen zur Umsetzung des Pandemievertrags der Weltgesundheitsorganisation voran.

Kürzlich veröffentlichten wir einen Artikel über die Forderung der Staats- und Regierungschefs der G-20 nach der Einführung eines globalen Impfpasses. Darin haben wir die Äußerungen des indonesischen Gesundheitsministers Budi Gunadi Sadikin vom 13. November, dem ersten Tag der B20 Indonesia 2022, wiedergegeben. „Die G20-Länder haben sich darauf geeinigt, dieses digitale Zertifikat nach WHO-Standard einzuführen“, sagte Sadikin.

Zuvor erwähnte er, dass der globale Pandemiefonds der größte Fonds ist, den die Weltbank je geschaffen hat, und dass er in den nächsten 5-10 Jahren aufgestockt werden wird. Weniger als zwei Wochen später, am 25. November, veröffentlichte das Zwischenstaatliche Verhandlungsgremium (INB“) in aller Stille sieben Dokumente, darunter einen konzeptionellen Nullentwurf“ des von der Weltgesundheitsorganisation (WHO“) vorgeschlagenen Pandemievertrags.

Der Pandemievertrag der WHO ist nichts weiter als eine gigantische Marketing- und Werbekampagne, die darauf abzielt, die Reichweite, die Macht und die Profite von Big Pharma zu vergrößern, so James Roguski. Roguski ist ein Aktivist, der die WHO untersucht und die Entwicklungen genau verfolgt.

Die indonesische G20-Präsidentschaft begann am 1. Dezember 2021 und führt zum Gipfel im vierten Quartal 2022. Die G20 setzt sich aus 19 Ländern und der Europäischen Union zusammen. Während seiner Präsidentschaft konzentriert sich Indonesien auf „drei Hauptpfeiler“: die globale Gesundheitsarchitektur, die nachhaltige Energiewende und die digitale Transformation. In seiner Eröffnungsrede am ersten Tag fasste Sadikin zusammen, was die indonesische Präsidentschaft erreicht hatte:

„Ich möchte mit Ihnen teilen, was unser indonesischer Gesundheitssektor während der G20-Präsidentschaft erreicht hat und welche Geschäftsmöglichkeiten sich für Sie ergeben. Erstens haben wir zusammen mit dem G20-Finanzministerium erreicht, dass der globale Pandemiefonds eingerichtet wurde. 24 Institutionen haben 1,4 Milliarden US-Dollar zugesagt. Ein klares Ergebnis. Und das ist der größte [Fonds], den die Weltbank je geschaffen hat. Wir hoffen, dass der Fonds in den nächsten fünf, zehn Jahren auf 10 Milliarden US-Dollar anwachsen wird.“

Das INB wird am Montag, Dienstag und Mittwoch, 5. bis 7. Dezember 2022, zum dritten Mal tagen. Es ist unklar, ob die Sitzungen live gestreamt werden oder nicht.

Am 25. November 2022 veröffentlichte das INB die sieben (7) unten aufgeführten Dokumente auf seiner fast unsichtbaren Webseite:

Das wichtigste der sieben Dokumente ist die offizielle Version des „Conceptual Zero Draft“ des vorgeschlagenen „Pandemievertrags„.

Anmerkung: James Roguski hat eine Vorabkopie dieses Entwurfs erhalten und veröffentlicht. „Ich glaube, dass die offizielle Kopie dieselbe ist wie die Vorabkopie“, schrieb er. Sie können seinen Artikel und eine Kopie des Entwurfs HIER lesen. Am Ende seines letzten Artikels gab Roguski eine fünfminütige Audio-Zusammenfassung des Entwurfsdokuments und des Pandemievertrags, der im Entwurf in „WHO CA+“ umbenannt worden ist. Der Entwurf definiert das Akronym nicht, aber Roguski vermutet, dass es sich um eine Abkürzung für „World Health Organisation Convention Agreement and more“ handelt – WHO CA+

In einem anderen einschlägigen Artikel, den Sie HIER lesen können, beschreibt Roguski, wie der Pandemievertrag der WHO nichts anderes ist als eine gigantische Marketing- und Werbekampagne, die darauf abzielt, die Reichweite, die Macht und die Gewinne von Big Pharma zu vergrößern.

Die Dokumente 5, 6 und 7 sind Zusammenfassungen von Ereignissen, die bereits stattgefunden haben. Das zweitwichtigste Dokument ist der aktualisierte Zeitplan (Schedule):

Der obige Zeitplan bezieht sich auf den vorgeschlagenen Pandemievertrag.

Der Zeitplan in der nachstehenden Tabelle bezieht sich auf die vorgeschlagenen Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften.

28. November – 2. Dezember 2022: (IHRRC) Ein persönliches Treffen (5 Tage, Genf, Schweiz) zur Ausarbeitung des Berichts, mit mindestens einem eintägigen Treffen mit den Mitgliedstaaten, den Vereinten Nationen und ihren Sonderorganisationen und anderen einschlägigen zwischenstaatlichen Organisationen oder Nichtregierungsorganisationen, die in offiziellen Beziehungen zur WHO stehen, dem Vorstand des zwischenstaatlichen Verhandlungsgremiums (INB) und der WGIHR;

15.-16. Dezember 2022: (IHRRC) Geschlossene virtuelle Arbeitssitzung;

9.-13. Januar 2023: (IHRRC) Persönliches Treffen (5 Tage, Genf, Schweiz) zur Fertigstellung des Berichts, mit mindestens einem eintägigen Treffen mit den Mitgliedstaaten, den Vereinten Nationen und ihren Sonderorganisationen und anderen relevanten zwischenstaatlichen Organisationen oder Nichtregierungsorganisationen, die in offiziellen Beziehungen zur WHO, dem Vorstand des INB und der WGIHR stehen.

Januar 2023. Die WGIHR soll der Generaldirektorin der WHO Änderungen vorlegen.

Mai 2023 Die WHO behauptet immer wieder, ihr Ziel sei es, diese Änderungen auf der 77. Weltgesundheitsversammlung im Mai 2024 zu erörtern, aber die Änderungen KÖNNTEN von der 76. Weltgesundheitsversammlung im Mai 2023 zur Abstimmung gebracht werden.