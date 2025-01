Das Stargate ist geöffnet: Die Sandgötter betreten die Bühne

Vergessen Sie die WHO. Das ist so altmodisch. Hier kommt Stargate und die Made-in-the-USA-Version der wissenschaftsbasierten medizinischen Diktatur. Wenn Larry Ellisons KI Ihnen eine „unumstößliche“ Diagnose, sagen wir, KREBS, stellt und einen speziellen mRNA/DNA-Impfstoff für Sie entwickelt, krempelt die Maschine Ihren Ärmel hoch und rammt die Nadel in Ihren Arm. Es wird keine zweite Meinung geben. Es wird keine Berufung geben. Es wird keine Befreiung geben. Denken Sie nicht einmal daran, was mit Ihnen geschehen wird, wenn Sie sich weigern.

Der Technopopulismus hat einen dunklen geistlichen Unterton: Gott weist Trump an, „Manifest Destiny“ zu verfolgen, um neue Grenzen in Geografie und Technologie zu erobern. Das wäre nicht nur Täuschung, sondern geistige Verblendung.

Ich erinnere mich an den Film Die zehn Gebote mit Yule Brenner als Pharao, einem Prototyp des ultimativen Machthabers. Als er sagte: „So sei es geschrieben, so geschehe es“, war das das Ende der Angelegenheit. Genau wie KI. ⁃ Patrick Wood, Herausgeber.

Die Menschen fürchten künstliche Intelligenz aus allen möglichen Gründen. Für mich ist es weniger eine Frage der „Angst“ als vielmehr eine tiefe Verachtung. Ich sehe nicht voraus, dass die KI von sich aus schurkisch wird und alle umbringt. Ich sehe, dass die Menschen die KI nutzen, um das kulturelle Erbe und die spirituelle Verbindung zu zerstören. Solche Technologien ebnen den Weg zur Entmenschlichung und zum „Greater Replacement“. Die Entwickler rechtfertigen diesen Wandel als „notwendig“ aufgrund eines von ihnen geschaffenen KI-Wettrüstens.

Es ist nicht so, dass ich die angeblichen existenziellen Risiken nicht ernst nehme. Alles ist möglich. Die unmittelbaren Bedrohungen sind jedoch die Massenüberwachung in Verbindung mit psychologischer und verhaltensbezogener Manipulation, die unkontrollierte KI-Abhängigkeit, die zur Verkümmerung des Menschen führt, und die Ersetzung von Angestellten und Arbeitern durch Algorithmen und Roboter, wo immer Menschen als überflüssig gelten.

All das geschieht jetzt, und zwar schnell.

Um China daran zu hindern, die Führung zu übernehmen, so sagt man uns, muss Amerika bessere digitale Götter bauen als China. Das ist so, als würde Ihr Prediger darauf bestehen, dass die Christen satanischer werden müssen als der Teufel, um die Erde zu erben.

Es war enttäuschend, Präsident Trump dabei zu beobachten, wie er im letzten Jahr die künstliche Intelligenz umarmte – doch ganz unerwartet war es nicht. Ich habe in meinem Buch und in vielen Artikeln ausführlich über die konservativen Argumente für eine transhumane Zukunft geschrieben. Seit Jahren berichte ich über rechten Tech-Beschleunigungismus im War Room, auch wenn die Anhänger das oft nicht hören wollten. Es gebührt Trump jedoch Anerkennung, dass Steve Bannon mich in dieser Sache stets unterstützt hat, trotz der politischen Spannungen, die das mit sich brachte. Der Transhumanismus passte zwar nie zu Bannons katholischem Glauben oder seinem irischen Trotz, doch er blieb meiner Perspektive treu.

In der Politik muss man oft Kompromisse eingehen, und deshalb habe ich trotz der Nachteile für Trump gestimmt. Es war irgendwie vorhersehbar, dass es so kommen würde. An seinem ersten Tag im Amt unterzeichnete der Präsident eine ganze Reihe von Durchführungsverordnungen, die zeigten, dass er entschlossen war, seine Versprechen einzulösen. Trump verstärkte die reale Grenzsicherheit, schaffte es, den Einfluss von Bundesinformationsdiensten zu verringern, und verbot der Regierung, die freie Rede zu unterdrücken. Zudem begnadigte er die zu Unrecht verfolgten J6-Aufrührer – ein Schritt, der einem engen Freund das Leben gerettet hat, indem er ihm das Gefängnis ersparte. Dafür werde ich ihm immer dankbar sein.

Öffnen des Stargates

Allerdings kann man nicht alles bekommen, was man will. An seinem zweiten Tag hielt Trump eine Pressekonferenz ab, um das Stargate-Projekt anzukündigen. Geplant ist der Bau eines riesigen Rechenzentrumskomplexes in Abilene, Texas, der den Aufstieg der übermenschlichen künstlichen Intelligenz vorantreiben wird. Bislang haben die Investoren 500 Milliarden Dollar für die nächsten vier Jahre zugesagt, aber diese Zahl könnte noch steigen oder sinken, wenn das Geld tatsächlich auf den Tisch kommt.

Das Stargate-Projekt ist kein offizielles Projekt der US-Regierung. Daher ist es erstaunlich, dass Trump es aus dem Weißen Haus unterstützt – vor allem, wenn er es gleich zu Beginn tut. Ich nehme an, er wollte zeigen, dass er seine Versprechen zur KI-Dominanz auch einhalten wird. Was mich wirklich überrascht hat, war, als Larry Ellison von Oracle, Masayoshi Son von Softbank und Sam Altman von OpenAI den Roosevelt Room betreten haben. Typisch für übereifrige Verkäufer, behaupteten sie, sie würden Wunder bewirken.

„Eines der aufregendsten Dinge, an denen wir arbeiten“, so Larry Ellison gegenüber der Presse, „ist ein Impfstoff gegen Krebs. Durch den Einsatz von KI zur Untersuchung von Blut auf das Vorhandensein von Krebs, sagte er, könnten Ärzte dann die Krebsgene sequenzieren und „einen Impfstoff für jede einzelne Person entwickeln.“ Wie ich vor ein paar Jahren schrieb, ist dies ein Jab 2.0 für die Menschheit 2.0. „Und man kann diesen Impfstoff – diesen mRNA-Impfstoff – mithilfe von KI in etwa achtundvierzig Stunden robotisch herstellen.“

Willkommen in der AI-to-Vaxx-Pipeline, in der perfekte Gesundheit so einfach wie 3D-Druck ist. Ähnlich wie bei fliegenden Autos und Mondbasen ist die Heilung von Krebs immer in greifbarer Nähe.

Natürlich ist das nicht der einzige Nutzen, den Ellison für künstliche Intelligenz sieht. Letzten Herbst sagte der Milliardär den Finanzanalysten von Oracle, dass ihre Technologie durch Massenüberwachung und Verhaltensänderung eine bessere Welt schaffen könnte. „Die Bürger werden sich von ihrer besten Seite zeigen, weil wir ständig alles aufzeichnen und melden, was vor sich geht“. Das ist so, als würde Gott jeden beobachten, nur mit greifbaren und lukrativeren Ergebnissen.

Passend zu diesem Thema hat Sam Altman nun Pläne, fortschrittliche KI-Agenten für personalisierte Überwachung bereitzustellen – einen „superkompetenten Kollegen, der absolut alles über mein ganzes Leben weiß, jede E-Mail, jedes Gespräch, das ich je geführt habe, der sich aber nicht wie ein Anhängsel anfühlt“. Dieser KI-Agent soll im Grunde ein Schutzengel sein, der von Microsoft und OpenAI geliefert wird. Es klingt fast wie der Traum eines jeden Tech-Enthusiasten, aber die Frage bleibt: Wie viel Überwachung ist zu viel, auch wenn sie als „Helfer“ verkauft wird?

„Unsere Kinder werden virtuelle Tutoren haben, die sie in jedem Fach, in jeder Sprache und in jedem Tempo individuell unterrichten können“, schrieb Altman letzten September in einem Beitrag mit dem Titel „Das Intelligenzzeitalter„. Zufälligerweise kündigte das Weltwirtschaftsforum am folgenden Tag seine Jahrestagung 2025 unter dem Titel „Zusammenarbeit im intelligenten Zeitalter“ an. Zufälligerweise tagt das WEF gerade jetzt, in Trumps erster Woche als Präsident.

Beschwörung der Sandgötter

Wie Altman glaubt auch der japanische Milliardär Masayoshi Son, dass die KI bald gottgleiche Kräfte haben wird. „Wie Sie gestern sagten“, sagte er zu Präsident Trump, mit einem Akzent wie in einem Kung-Fu-Film, „ist dies der Beginn eines ‚Goldenen Zeitalters‘ für Amerika. … Dies wird helfen, viele, viele Probleme zu lösen – schwierige Dinge, die wir sonst nicht hätten lösen können – mit der Kraft der KI.

Masayoshi Son hat letzten Herbst in Saudi-Arabien eine kühne Prognose abgegeben, dass die künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) „zeitnah“ kommen werde, gefolgt von der künstlichen Superintelligenz, die in der Lage sein wird, Probleme zu lösen, von denen die Menschheit nie gedacht hätte, dass wir sie je angehen könnten. Laut Reuters glaubt er, dass diese Superintelligenz „10.000 Mal intelligenter als ein menschliches Gehirn“ sein wird und bereits bis 2035 existieren könnte. Solche Aussagen werfen natürlich große Fragen auf: Wird eine solche Technologie die Menschheit voranbringen oder uns vor neue, unvorhersehbare Herausforderungen stellen?

In Silicon-Valley-Kreisen werden diese übermenschlichen digitalen Intelligenzen „Sandgötter“ genannt, wie der Sand, aus dem Siliziumchips hergestellt werden. Für viele von ihnen ist dies der ganze Sinn der menschlichen Existenz.

Während die Diskussionsteilnehmer des WEF in Davos über die Auswirkungen der übermenschlichen KI diskutierten, kündigte unser neuer Präsident die Eröffnung eines „Stargate“ an, durch das die Sandgötter kommen würden. Das ist so, als würde Michael Jordan Nike-Turnschuhe anpreisen, mit denen Nerds zum Mond springen können.

Der Ball rollt jetzt schon eine Weile. Sagen Sie nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt.

Letzten Sommer hat sich Trump mit dem weltweit reichsten Transhumanisten, Elon Musk, zusammengetan, um die Präsidentschaft zu gewinnen. Als kurzfristige Strategie war dies sinnvoll. Für die Populisten an seiner Basis werden die langfristigen Ergebnisse jedoch mehr Kopfschmerzen verursachen als ein defekter Gehirnchip. Das ist Politik für Sie.

Musk errichtet derzeit in Memphis, Tennessee, ein gigantisches xAI-Datenzentrum mit dem Namen Colossus, das, wie er behauptet, das größte der Welt sein wird. Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung einer „maximal neugierigen“ künstlichen allgemeinen Intelligenz – oder, wie ich es nenne, einer gottähnlichen künstlichen Intelligenz. Der Name Colossus scheint eine Anspielung auf den Film Colossus: The Forbin Project aus dem Jahr 1970 zu sein. In diesem Film erschaffen die USA einen militärischen Supercomputer, der nach seiner Inbetriebnahme erwacht, die Kontrolle übernimmt, das Land als Geisel nimmt und mit nuklearer Vernichtung droht. Musk ist bekannt für seinen Hang zu dunklem Humor.

In einem klassischen Luzifer-gegen-Ahriman-Schachzug versucht Musk nun, das Stargate-Projekt zu untergraben, indem er darauf hinweist, dass Altman ein langjähriger Anti-Trommler ist – als ob wir alle vergessen hätten, dass Musk selbst sich gerade erst in eine rechtsgerichtete Ikone verwandelt hat.

Vor weniger als einem Monat – während des sogenannten Xeno-Weihnachtsfestes – verteidigte Musk den Einsatz hochqualifizierter H1B-Arbeitskräfte, die den Code für das sogenannte Greater Replacement schreiben sollten. Mit erhobenem moralischen Zeigefinger gegenüber Kritikern dieser Politik schrieb Musk: „Diese verachtenswerten Narren müssen mit Haut und Haaren aus der Republikanischen Partei entfernt werden“, und bezeichnete sie als „hasserfüllte, unverbesserliche Rassisten.“

Wie lange wird es dauern, bis er Techno-Skeptiker als Rassisten gegenüber Robotern verurteilt?

Der große Ruhestand

Musk ist nicht grundsätzlich gegen die Zukunft™, die das Stargate-Projekt vorsieht. Er ist nur wild entschlossen, derjenige zu sein, der sie zum Markenzeichen macht. Trotz all seiner „Warnungen“ vor der Gefahr zorniger Sandgötter und der großen Verdrängung hat er sein Leben der Verwirklichung derselben gewidmet.

Vor zwei Wochen erklärte Musk auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas: „KI wird alles tun, was Sie wollen, und Ihnen sogar Dinge vorschlagen, an die Sie nie gedacht haben.“ Der Name Grok deutet darauf hin, dass diese digitalen Systeme verborgenes Wissen hervorbringen werden, das dem normalen menschlichen Verstand ansonsten unzugänglich bleibt. Vielleicht sollte Musk diese algorithmische Erleuchtung passenderweise GrokGnosis nennen.

„KI wird in den nächsten Jahren in der Lage sein, jede kognitive Aufgabe zu erledigen… innerhalb von höchstens drei oder vier Jahren“, sagte er auf der CES voraus. „Das wirft natürlich die Frage auf: Was werden wir dann alle tun?“

Für sich genommen ist KI nur ein Algorithmus, der auf Servern läuft. Sie wird also physische Körper brauchen, die sie bewohnen kann. Musk erklärte, dass wir deshalb Roboter, Gehirnchips, selbstfahrende Fahrzeuge und all das „brauchen“ werden. Er glaubt, dass Tesla-Autos schon sehr bald zehnmal sicherer und schließlich hundertmal sicherer sein werden als menschliche Fahrer. Damit wird der freiheitsliebende Joyrider vermutlich zum Sklaven des Käfermann-Mobils.

Apropos Masseneinwanderung: Musk versprach auch, dass humanoide Roboter „das mit Abstand größte Produkt der Geschichte“ sein werden. Innerhalb der nächsten zehn Jahre werden sie die Erde überschwemmen wie Grenzgänger, die aus den höllischen Gefilden des mathematisch Möglichen in unsere Welt strömen. In naher Zukunft, so glaubt Musk, wird das Verhältnis von Menschen zu Robotern so sein, dass wir ihnen zahlenmäßig unterlegen sind.

„Wir sprechen hier von zwanzig oder dreißig Milliarden humanoiden Robotern. Es ist nicht einmal klar, was Geld an diesem Punkt bedeutet oder ob es eine sinnvolle Obergrenze für die Wirtschaft gibt. Unter der Annahme, dass die Dinge nicht schief gelaufen sind – im Szenario der „guten KI“ – werden wir kein universelles Grundeinkommen haben. Wir werden ein universelles hohes Einkommen haben.“

Was werden wir also mit all dieser freien Zeit anfangen?

„Ich schätze, es wird ein wenig wie im Ruhestand sein“, antwortete Musk mit einem Lachen. „Jede Aufgabe, die man erledigt, ist freiwillig… wie ein Hobby.“ Er runzelte die Stirn. „Hat unser Leben noch einen Sinn, wenn die Computer und Roboter alles besser können als wir?“ Dann lächelte er. „Vielleicht benötigen wir deshalb den Neuralink.“

Stellen Sie sich eine mit einem Gehirn ausgestattete, weitestgehend unsterbliche Menschheit vor, die vor einer jubelnden Menge von Robotersklaven Shuffleboard spielt – für immer.

Die Verlockung des algorithmischen Mammons

Man muss sich vor Augen halten, dass der meiste Futurismus ein Verkaufsgespräch ist. Es kann schwierig sein, zwei Konzepte gleichzeitig im Kopf zu behalten, aber nur so kann man verstehen, was hier gesagt wird. Ein fortschrittliches neuronales KI-Netzwerk beispielsweise verfügt über echte kognitive Fähigkeiten und einen hohen Grad an Freiheit. Doch gleichzeitig überlagern verschiedene Schichten von Hype diese tatsächlichen Fähigkeiten.

Es ist wie bei Multivitaminen. Man fühlt sich besser, sicher, aber vieles davon läuft auf einen Strom von neongelber Pisse hinaus.

Es besteht eine echte Chance, dass diese Träume von superintelligenter KI nie wirklich wahr werden. Sie werden bestimmte Aufgaben gut bewältigen, aber ihre einzige „gottähnliche“ Eigenschaft wird darin bestehen, dass die Menschen sie verherrlichen und ihnen Autorität verleihen.

Dann müssen wir unsere Probleme selbst lösen, so unvollkommen wir auch sein mögen. In diesem Fall haben diese Tech-Titanen eine ganze Generation demoralisiert und sie unvorbereitet auf die harte Realität des irdischen Lebens zurückgelassen. Die meisten Kinder – und die meisten Erwachsenen übrigens auch – werden für eine Welt trainieren, die niemals eintreffen wird. Sie werden zu Sandgöttern beten, die sie nicht erhören können.

Was aber, wenn diese transhumanen Träume doch wahr werden, oder zumindest eine Annäherung daran? Stellen Sie sich vor, dass die digitale Intelligenz die menschliche Intelligenz um Größenordnungen übertrifft. Die Roboter sind uns zahlenmäßig zehn zu eins überlegen. Das bedeutet natürlich, dass künftige Generationen der Maschine unterworfen sind – oder besser gesagt, dem Besitzer der Maschine. Im besten Fall wird der Rest der Menschen als Haustiere gehalten. Im schlimmsten Fall werden sie zu Biokraftstoff verarbeitet.

Ich will damit sagen, dass diese Cyborg-Verkäufer – Larry Ellison, Masayoshi Son, Sam Altman, Elon Musk und ihre techistischen Gegenstücke auf der ganzen Welt – versuchen, ein Stargate zur Hölle zu öffnen. Ihre glitchigen Sandgötter werden den Ultimativen niemals überwältigen oder ersetzen können. Doch hier auf der Erde und bis zum Mars sind sie in der Lage, in das gottgeformte Loch im Herzen des Menschen einzudringen. Bei vielen Menschen haben sie das bereits getan.

Trump wurde gewählt, um ein „Goldenes Zeitalter“ des menschlichen Gedeihens zu ermöglichen. Wenn er jedoch keine klugen Entscheidungen trifft, werden wir uns an diese Zeit als die Ära des Trumpschen Transhumanismus erinnern.

Es ist erst Tag 4 seiner Amtszeit. Die Entscheidungen werden schwierig sein. Die Uhr tickt.

Gott segne Amerika – und möge Gott sich unserer Seelen erbarmen.