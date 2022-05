Das strukturelle Gerüst für einen möglichen Krieg im Nahen Osten

Heute wird der Iran als unerträgliche Bedrohung der westlichen Weltordnung verteufelt. Aber das war nicht immer so, schreibt Alastair Crooke.

Das strukturelle Gerüst wurde erstmals in den frühen 1990er Jahren errichtet. Aber dieses Gerüst wurde auf falschen Voraussetzungen und faulen Missverständnissen errichtet. Seine Schwächen wurden jedoch fast zwei Jahrzehnte lang überspielt; doch nun bedeuten die Veränderungen des regionalen Gesamtparadigmas, dass sich das Gerüst selbst umkehrt: Es birgt nicht länger latente Konflikte, sondern führt uns geradewegs auf sie zu.

Um die Doppelhelix im Zentrum des Nahen Ostens zu verstehen, die uns in ihren Strudel hineinzieht, müssen wir uns zunächst mit der Struktur der Beziehungen Israels zum Iran und zu den Palästinensern befassen und sehen, wie diese dazu geführt hat, dass wir in eine Dynamik hineingezogen werden, die beim derzeitigen Stand der Dinge die Fesseln der Eindämmung zu sprengen droht.

„Wir hatten sehr tiefe Beziehungen zum Iran, die tief in das Gefüge der beiden Völker eindrangen“, sagte ein hochrangiger Beamter des israelischen Außenministeriums kurz nach der iranischen Revolution im Jahr 1979. Damals hielten es israelische (und US-amerikanische) Beamte für reinen Wahnsinn, den Iran als etwas anderes als einen natürlichen Gesprächspartner zu betrachten.

Dieses Gefühl der engen Verbundenheit hielt auch über die iranische Revolution hinaus an. Es war nicht nur die Reue um den verstorbenen Schah. Das Gefühl einer vermeintlichen Verwandtschaft veranlasste selbst hartgesottene israelische Politiker der Rechten – darunter Premierminister Menachem Begin – dazu, der neuen Revolutionsführung die Hand zu reichen: Ayatollah Khomeinis außenpolitischer Pragmatismus wurde von den Israelis als Beweis dafür missverstanden, dass die Revolution ein Irrweg gewesen sei.

Ben-Gurion, Israels erster Premierminister, sah Israel nicht als Teil des Nahen Ostens, sondern als Teil Europas. Ab 1952 wiederholte Ben-Gurion, dass die Israelis zwar im Nahen Osten säßen, dies aber ein geografischer Zufall sei, denn sie seien ein europäisches Volk. „Wir haben keine Verbindung zu den Arabern“, sagte er. „Unser Regime, unsere Kultur, unsere Beziehungen sind nicht das Ergebnis dieser Region. Es gibt keine politische Affinität zwischen uns und auch keine internationale Solidarität“.

Aus dieser eher orientalistischen Optik heraus suchte Ben Gurion zunächst die USA als Partner – doch von Eisenhower abgeblitzt, entwickelte Ben-Gurion das Konzept der „Allianz der Peripherie“, das zusammen mit einer späteren Allianz der Minderheiten darauf abzielte, die Nähe feindlich gesinnter arabischer Staaten durch Bündnisse mit dem Iran, der Türkei und Äthiopien auszugleichen. Es war ein Versuch, die israelische Abschreckung zu stärken, Israels Isolation zu verringern und seine Attraktivität als „Aktivposten“ für die USA zu erhöhen.

Hier findet sich die erste Fehleinschätzung der Gerüstgeschichte: Aus israelischer Sicht (eine Perspektive, die von den USA geteilt wird) war die iranische Revolution nicht mehr als eine Diskontinuität in der westlichen Erzählung einer historischen Entwicklung von der Rückständigkeit zur säkularen Modernität nach westlichem Vorbild. Sie war eine Abweichung, ein Tritt gegen die Moderne, der sich im Laufe der Zeit selbst korrigieren würde. Die ideologische Grundlage der Revolution wurde daher als hohl angesehen. Und wann immer die iranische Revolutionsführung Anzeichen von Pragmatismus in ihrer Außenpolitik zeigte, bestärkte sie die USA und Israel in ihrer Auffassung, dass dies schließlich zu einem Bündnis mit Israel führen würde.

Letztere Überzeugung war es, die das israelische und US-amerikanische Denken in den 1980er Jahren prägte. Yossi Alpher, ein ehemaliger Mossad-Beamter, stellte fest, dass die Peripherie-Doktrin in der israelischen Mentalität so „tief verwurzelt“ war, dass sie „instinktiv“ geworden war. Aus dieser Überzeugung heraus verleitete Israel die USA Mitte der 1980er Jahre dazu, Waffen an den Iran zu verkaufen – ein Vorspiel zum Iran-Contra-Skandal.

Wie kam es zu dieser Fehleinschätzung? Wahrscheinlich war es der säkularen westlichen Rationalität geschuldet, die in ihrer materialistischen Voreingenommenheit in der Revolution keine Ideologie im zeitgenössischen postmodernen Sinne eines Entwurfs mit konkreten Zielen sah. Folglich übersah sie im Iran den Faden einer uralten philosophischen „Seinsweise“ – nicht Ideologie -, die im sunnitischen Bereich – wo Ibn Taymiyyah bereits im dreizehnten Jahrhundert die Tore für die Philosophie „geschlossen“ hatte – einfach nicht existierte. Bedeutete dies nun, dass sie eine Bedrohung darstellte?

Die westliche Kultur der Konsumgesellschaft stieß die iranischen Führer zwar sehr wohl ab, doch hatten sie kein Problem mit der Moderne oder der Technologie als solcher. Die Revolution wurde zu keinem Zeitpunkt mit aggressiven regionalen Ambitionen geplant. Sie bedrohte weder Israel noch die USA in konventioneller militärischer Hinsicht. Es ging um eine esoterische Transformation, die (zugegebenermaßen) für viele im Westen nicht leicht zugänglich war.

Auf jeden Fall traten in den Jahren 1990-92 Ereignisse ein, die das Paradigma auf den Kopf stellten. Zum einen war es die Implosion der Sowjetunion, die Russland aus der Region vertrieb, und zum anderen der erste Golfkrieg, durch den der Irak als Bedrohung für Israel ausschied.

Paradoxerweise wurde Israel – anstatt beruhigt zu sein – verängstigt. Der Iran und Israel waren nun die wichtigsten rivalisierenden Regionalmächte. Was wäre, wenn sich die USA in der Folge des Krieges auf die Seite des Irans statt auf die Israels stellen würden? Nun, die Arbeitspartei von Yitzhak Rabin, die 1992 gewählt wurde, beschloss auf dramatische und radikale Weise, alles auf den Kopf zu stellen, um sicherzustellen, dass dies nicht passieren würde.

Der Wechsel von Rabin brachte Israel und den Iran in der neuen Gleichung auf die entgegengesetzte Seite, und die Veränderung war ebenso intensiv wie unerwartet: „Der Iran muss als Feind Nr. 1 identifiziert werden“, sagte Yossi Alpher, damals Berater von Rabin, der New York Times. Und Shimon Peres, der andere ranghöchste Vertreter der Labour-Partei, warnte die internationale Gemeinschaft 1993 in einem Interview, dass der Iran bis 1999 über eine Atombombe verfügen würde.

Mit anderen Worten: Der Iran wurde aus freien Stücken – als politische Taktik – zum manichäischen Feind des Westens gemacht, und nicht, weil es objektive Beweise für eine Feindschaft gab. Die Dämonisierung des Iran diente als Hebel, um die jüdische Lobby in den USA abzulenken: Die Lobby würde sich auf die existenzielle Bedrohung durch den Iran konzentrieren, anstatt ihre Wut auf die israelische Führung zu richten, die Jabotinsky verraten hatte, indem sie mit dem Feind – Arafat und den Arabern – zusammenarbeitete.

Es war Jabotinsky, der 1923 in seinem bahnbrechenden Artikel über die Eiserne Mauer argumentiert hatte, dass es niemals eine Einigung mit den Arabern geben könne – und sollte. Doch nun warf Rabin die Ben-Gurion-Allianz der Peripherie beiseite, um Yasir Arafat und eine palästinensische Bewegung zu umarmen, die durch die Niederlage des Irak im Golfkrieg verkrüppelt worden war.

Die Umkehrung des früheren Paradigmas wurde durch die verächtliche, mehrfache Zurückweisung des Irans durch die USA vervollständigt, obwohl der Iran im Krieg in Afghanistan (2002) und im Irak (2003) mit Washington kooperierte und 2003 kühne Versuche unternahm, die Bedenken der USA hinsichtlich seines Atomprogramms zu zerstreuen.

Alles vergeblich. Die USA waren von ihrem Irak-Krieg „high“ auf Adrenalin. William Kristol, ein führender amerikanischer Neokonservativer, schrieb im Mai 2003: Die Niederlage des Irans war zum Mittel geworden, um der arabischen und muslimischen Psyche sowie dem islamistischen Widerstand einen doppelten Schlag zu versetzen. Die Araber würden gefügig werden, und der Nahe Osten würde wie viele Dominosteine umfallen.

Das strukturelle Gerüst für die heutigen zunehmenden Spannungen wurde damals – wiederum unter falschen Voraussetzungen – zusammengeschraubt.

Erstens sollten die Palästinenser im Rahmen der Oslo-Abkommen „eingedämmt“ werden. Diese Abkommen wurden auf drei Pfeilern errichtet: Dass allein die Demographie in den Ländern zwischen Fluss und Meer bedeutete, dass Israel den Palästinensern letztendlich ihren Staat „geben“ musste (d.h. als die Palästinenser begannen, die Juden zahlenmäßig zu übertreffen); dass es, um die Staatlichkeit auszulösen, erforderlich war, dass die Palästinenser Israel zunächst versicherten, dass sie sich um seine Sicherheitsbelange kümmern würden (d.h. sie mussten das Vertrauen Israels aufbauen, dass die Palästinenser kein Sicherheitsrisiko darstellen würden); und drittens, dass es allein Israel sein würde, das bestimmen würde, wann die palästinensischen Sicherheitsbemühungen die „Verleihung“ der Staatlichkeit verdienten.

Die letztgenannten Prämissen beruhten auf falschen Grundlagen (wie die letzten dreißig Jahre zeigen).

Die nächste Struktur – die iranische Nuklearfrage (die schließlich durch das JCPOA gelöst wurde) – war nach einem ähnlichen Konzept konzipiert: Die nationale Souveränität des Irans sollte eingeschränkt werden (wenn er seine Rechte im Rahmen des NVV wahrnehmen wollte); der Iran sollte einen Negativbeweis erbringen müssen (dass er kein Waffenprogramm verfolgte) und drittens sollten Israel und die USA die letzte Instanz sein, die darüber entscheidet, ob man dem Iran ein (friedliches) Atomprogramm zutraut.

Die letzte strukturelle Komponente der gegenwärtigen Spannungen wurde in den letzten zehn Jahren von Benjamin Netanjahu geschaffen. Er hat den Schwerpunkt Israels deutlich nach rechts verschoben – sowohl politisch als auch kulturell. Er hat absichtlich alle israelischen Brücken zu einer politischen Lösung abgebrochen: entweder mit den Palästinensern oder mit dem Iran, mit dem Argument, dass ein militärisch starkes Israel, das mit einem unterstützenden US-Präsidenten und Kongress verbündet ist, in der Lage ist, keinen Zentimeter nachgeben zu wollen.

So … und nun zur heutigen Umkehrung des Paradigmas. Anstatt Russland aus dem Nahen Osten zu vertreiben, ist Russland nun „drin“ und die USA (Anstelle eines in der Region überragenden Israels ist Israel in der Region isoliert (der einzige Staat, der den Rubikon überschreitet, um die Ukraine zu bewaffnen und Russen zu töten); anstelle eines Moskaus, das die israelischen Luftangriffe auf Syrien (widerwillig) ignoriert, ist Moskau angespannt gegenüber Israel und zunehmend bereit, das Zielradar seiner Luftabwehr in Syrien einzuschalten, wenn Israel angreift.

Und … vor allem – anstelle von Israel, das den „militärischen Vorteil“ hat, haben wir Irans Abschreckung durch die „Rote Säule“.

Was ist die „Rote-Pille“-Abschreckung? Um es ganz unverblümt auszudrücken: Es ist die gemeinsame Ansammlung von Drohnenschwärmen und intelligenten Marschflugkörpern, die Israel von allen Seiten umzingeln. Die „Rote Pille“ besagt, dass ein amerikanischer Angriff auf den Iran dem Iran mit Sicherheit Schaden zufügen wird, aber die Folge ist, dass es „Israel nicht mehr geben wird“.

Wie kommt es, dass dieser Kreis der abgelaufenen Eindämmungsmaßnahmen jetzt zuschnappt und die Spannungen zunehmen?

Es liegt daran, dass sich Biden einer Erneuerung des JCPOA zu entziehen scheint (was zum Teil an der fehlenden Unterstützung durch den Kongress liegt). Im Oktober 2022 läuft das Waffenembargo (aus dem JCPOA von 2015) aus – und andere Klauseln laufen ab 2025 aus. Und in den kommenden Monaten wird im Westen die Behauptung zu hören sein, dass der Iran den Status einer nuklearen Schwelle erreicht hat.

In der palästinensischen Sphäre haben sich alle palästinensischen Fraktionen für den Schutz der Al-Aqsa eingesetzt. Sollte diese erneut durch eine israelische Siedlerinvasion bedroht werden, ist ein Vier-Fronten-Krieg (wieder das Szenario der Roten Pille!) „auf dem Tisch“.

So wie der Donbas metaphorisch gesprochen eine Einkreisung und ein Kessel für die dort eingegrabenen ukrainischen Streitkräfte ist, so wurde die Rote Pille als Kessel für Israel erdacht.

Im Moment hält ein frustrierter Präsident Putin den Ring noch in der Hand, während sich die regionalen Akteure auf einen Krieg vorbereiten. Was wird die israelische Führung tun? Russland, China und die SOZ sind wahrscheinlich der einzige Schlüssel, der die Situation entschlüsseln und den Versuch einer regionalen Sicherheitsarchitektur ermöglichen könnte. Aber für Israel würde ein solcher Schritt bedeuten, dass es Washington in einem Moment höchster psychischer Anspannung über den Weg läuft.