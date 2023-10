Das Südchinesische Meer – eine tickende Zeitbombe, die darauf wartet, zu explodieren

Richard Javad Heydarian

Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Peking entschiedener auf die zunehmend selbstbewusste Haltung Manilas in dem umstrittenen Gewässer reagiert.

„Diese gefährlichen Manöver bergen erhebliche Risiken für die maritime Sicherheit, die Verhinderung von Kollisionen und die Gefahr für menschliche Leben auf See“, sagte Vizeadmiral Alberto Carlos, der Chef des Westkommandos der Streitkräfte der Philippinen (AFP), während einer erneuten Runde von Spannungen im Südchinesischen Meer.

„China muss diese unsicheren Handlungen sofort einstellen und sich professionell verhalten, indem es sich an das Völkerrecht hält“, sagte der oberste philippinische Militärvertreter nach Vorwürfen, dass ein chinesisches Kriegsschiff ein philippinisches Kriegsschiff verfolgte und versuchte, ihm nahe der Thitu-Insel in der umstrittenen Spratly-Inselkette den Weg zu kreuzen.

Den philippinischen Behörden zufolge ereignete sich der Vorfall am 13. Oktober im Rahmen einer Konfrontation zwischen dem philippinischen Kriegsschiff BRP Benguet und einem Schiff der Volksbefreiungsarmee-Navy (PLAN) der Volksbefreiungsarmee, bekannt als Schiff 621. Das chinesische Kriegsschiff versuchte angeblich, den Bug des philippinischen Schiffes in relativ geringer Entfernung von 320 Metern zu überqueren, um eine Nachschubmission zu verhindern.

Seit den 1970er-Jahren übt die Philippinen weiterhin die Kontrolle über die strategisch gelegene Thitu-Insel aus, indem sie militärische Einrichtungen errichtet und dauerhaft eine zivile Gemeinschaft, einschließlich eines zeitweise ansässigen Bürgermeisters, auf dem umstrittenen Gebiet stationiert.

Der Generalstabschef der philippinischen Streitkräfte, General Romeo Brawner, schloss sich ebenfalls schnell den jüngsten Spannungen auf See an und warnte China vor „gefährlichen Manövern und aggressiven Aktionen gegen philippinische Schiffe“, die seiner Meinung nach Risiken für „das Leben von Seeleuten auf beiden Seiten“ darstellen könnten.

Es handelte sich keineswegs um einen isolierten Vorfall: Die Philippinen und China befinden sich seit Monaten in einer diplomatischen und maritimen Konfrontation im Südchinesischen Meer. Manila, das jetzt wachsende Unterstützung von Verbündeten und gleich gesinnten Mächten, einschließlich des Vertragsverbündeten den USA, genießt, nimmt eine wesentlich entschlossenere Haltung zu den Streitigkeiten ein und signalisiert China die neue geopolitische Realität in den umstrittenen Gewässern.

Gleichzeitig steht die Philippinen vor mehreren „tickenden Zeitbomben“, da bilaterale Spannungen über eine Vielzahl von Themen, darunter der Besitz des Second Thomas Shoal, der Reed Bank sowie die den philippinischen Basen in der Nähe von Taiwan gewährte erweiterte US-Zugangsmöglichkeit, einen Siedepunkt erreichen. Es ist nicht klar, wie weit die Philippinen die Grenzen ausreizen können, ohne eine aggressive chinesische Reaktion auszulösen.

Ruhe vor dem Sturm

Bis in jüngster Vergangenheit befand sich China in einer unglaublich günstigen Situation im Südchinesischen Meer. Der ehemalige philippinische Präsident Rodrigo Duterte drohte nicht nur, die Verteidigungszusammenarbeit seines Landes mit dem Westen abzubrechen, sondern warnte auch davor, die Souveränitätsrechte der Philippinen in den umstrittenen Gewässern geltend zu machen.

Zuerst traf Duterte die Entscheidung, den historischen Schiedsspruch der Philippinen in einem Schiedsverfahren in Den Haag, der Chinas weite Ansprüche im Südchinesischen Meer zurückwies, „beiseite zu legen“. Mehrmals machte der damalige philippinische Präsident fragwürdige Aussagen und behauptete zweifelhaft, dass die Philippinen bei der Durchsetzung ihrer rechtlichen Ansprüche das Risiko eines Krieges mit China eingehen würden.

„[Xis] Antwort auf mich war: ‚Wir sind Freunde, wir wollen keinen Streit mit Ihnen, wir wollen die Wärme der Beziehung aufrechterhalten, aber wenn Sie die Angelegenheit erzwingen, werden wir in den Krieg ziehen'“, behauptete Duterte nach einem seiner Treffen mit dem chinesischen Führer. Peking hat die Gültigkeit von Dutertes Aussagen nie bestätigt noch verneint.

Der philippinische Führer nahm diese Position weiter ein und warnte davor, sich China, einschließlich der Thitu-Insel, zu widersetzen, sei gleichbedeutend mit „Vorbereitung auf Selbstmordmissionen“. Als ein verdächtiges chinesisches Milizenschiff in ein philippinisches Fischerboot fuhr und es anschließend versenkte, widersprach Duterte seinen eigenen Verteidigungsbeamten, indem er es als „kleines Seeunglück“ abtat.

Als Ferdinand Marcos Jr. als der wahrscheinlichste Nachfolger von Duterte hervortrat und die meisten Umfragen vor der letzten Wahl des letzten Jahres anführte, war China optimistisch in Bezug auf eine Fortsetzung der damals unterwürfigen Außenpolitik Manilas. Schließlich hatte Marcos Jr. als Präsidentschaftskandidat wiederholt die Nützlichkeit der Bündnisse der Philippinen mit den USA infrage gestellt und die Bedeutung des Dialogs mit China betont.

Kaum ein Jahr im Amt änderte die Verwaltung von Marcos Jr. jedoch ihren Kurs in Bezug auf das Südchinesische Meer. Dies geschah aufgrund der Erkenntnis, dass die China-freundliche Außenpolitik Dutertes die Position des Landes nur geschwächt hatte, da China trotz mehr als sechs Jahren ständiger hochrangiger Gespräche keine bedeutenden Zugeständnisse machte.

Dementsprechend nahm der neue philippinische Präsident nicht nur eine kompromisslose Haltung in den maritimen Auseinandersetzungen ein, sondern begrüßte auch die erweiterte Verteidigungszusammenarbeit mit den USA und ihren Verbündeten. Am bemerkenswertesten ist, dass die Philippinen die Parameter des Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) erweitert haben, indem sie dem Pentagon neuen Zugang zu strategisch gelegenen Basen gewährt haben, die sowohl dem Südchinesischen Meer als auch Taiwan gegenüberstehen.

Gleichzeitig hat die südostasiatische Nation jedoch eine aggressive öffentliche Diplomatie betrieben und ständig das angeblich zwanghafte Verhalten Chinas in den umstrittenen Gewässern aufgedeckt.

Wie Jay Tarriela, Sprecher der philippinischen Küstenwache, argumentierte: „Unter der vorherigen [Duterte]-Regierung wurden Probleme mit China nur dann öffentlich bekannt gemacht, wenn sie besonders schwerwiegend waren“, aber unter Marcos Jr. gebe es ein „Bekenntnis zur Transparenz und den Willen, die Souveränität des Landes zu schützen“.

In der philippinischen maritimen Sicherheitsbehörde herrscht nun Konsens über die Notwendigkeit, China durch aktive Diplomatie sowie erweiterte Marine- und Rechtsdurchsetzungsoperationen die Stirn zu bieten. Manila hat es somit geschafft, seine strategische Position zu stärken, indem es weitgehend Warnungen aus Peking ignorierte und seine Sicherheitskooperation mit den USA und seinen Verbündeten verstärkte.

Schwierige Entscheidungen

Beide Seiten stehen in naher Zukunft vor schwierigen Entscheidungen. Erstens steht die Philippinen am Scheideweg im Second Thomas Shoal, wo eine philippinische Marineschutztruppe über einem verfallenen gestrandeten Schiff gefährlich stationiert ist. Gleichzeitig geht der Philippinen die Zeit aus, alternative Energiequellen zu entwickeln und somit ihren Anspruch auf die umstrittene Reed Bank zu festigen, von der vermutet wird, dass sie große Kohlenwasserstoffreserven beherbergt.

China hat die philippinischen Energieexplorationsaktivitäten in der Reed Bank belästigt und philippinische Nachschubmissionen zum Second Thomas Shoal blockiert. China hat auch vor direktem Eingreifen gewarnt, sollte Manila neue Strukturen auf dem umstrittenen Riff errichten.

Durch die Nutzung ihrer vertiefenden Verteidigungsbündnisse mit dem Westen, ausgestattet mit immer moderneren Schiffen, hofft Manila, Chinas Einkreisungsstrategie in den umstrittenen Gewässern zu durchbrechen.

Ebenso umstritten ist jedoch die Entscheidung der Philippinen, den amerikanischen Streitkräften Zugang zu Militärbasen in den nördlichsten Provinzen zu gewähren, die an Taiwan grenzen, was sich direkt auf mögliche chinesische Handlungspläne auswirken könnte.

Das Ergebnis ist eine komplexe „Taiwan-Südchinesisches Meer-Verbindung“, die die strategische Position der Philippinen gleichzeitig gestärkt hat und das Risiko möglicher chinesischer Vergeltungsmaßnahmen erhöht.

In Zukunft könnte eine Option für Manila darin bestehen, die militärische Präsenz Amerikas an seinen nordischen Grenzen zu Taiwan einzuschränken, im Austausch für eine implizite chinesische Anerkennung des Rechts der südostasiatischen Nation, ihre Position im Second Thomas Shoal zu festigen und möglicherweise im Rahmen eines Servicevertrags mit einem chinesischen Unternehmen Kohlenwasserstoffressourcen in der Reed Bank zu entwickeln.

Für den Moment ist jedoch klar, dass beide Seiten die Gewässer mit wachsender Risikobereitschaft austesten, ihre Positionen halten und ausbauen, in der Hoffnung, die bestmögliche Kompromisslösung zu erzielen, ohne in einen möglicherweise katastrophalen bewaffneten Konflikt zu geraten.