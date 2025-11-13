Das System der Mächtigen hat sich dreifach ineinander verheddert

Geh mal zu einer Bank deines Vertrauens und bitte um einen Kredit von fünfzig Millionen Euro oder notfalls Dollars, du möchtest Investor werden und ins Finanzgeschäft einsteigen. Was glaubst du, was sie dir erzählen? Sie werden dich für meschugge erklären.

Wenn aber Friedrich Merz, noch vor seiner Wahl zum Bundeskanzler, einen Kredit in der zehntausendfachen Höhe, also von 500 Milliarden haben will, dann weiß er sicher, dass er dieses Geld bekommen wird, ohne zu betteln oder Sicherheiten anzubieten.

Zu viel Geld macht Druck aufs Hirn

Allein diese Tatsache zeigt uns, dass im System ein riesiger Geldüberfluss herrscht und es weist darauf hin, dass bei der Kreditvergabe Geld per Gutschrift generiert wird. Der Geldüberfluss in Händen einer unkontrollierbaren Gruppe von Finanzakteuren birgt aber die ständige Gefahr von Inflation, die über kurz oder lang zur Geldentwertung führt. Man will deshalb Geld nicht breit verteilen, es muss so angelegt sein, dass die