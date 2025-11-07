Das Todeshaus



Der Völkermord in Gaza ist keine schreckliche Anomalie. Er ist ein Vorbote dessen, was uns erwartet, wenn das Ökosystem zerfällt und Regierungen den Klimafaschismus umarmen.

Chris Hedge

Gaza markiert nicht das Ende des Siedlerkolonialprojekts. Es markiert, fürchte ich, seine letzte Phase. Westliche Staaten, die durch ihre eigenen Besetzungen und Völkermorde – in Indien, Afrika, Asien, Lateinamerika und Nordamerika – bereichert wurden, kehren zu ihren Wurzeln zurück, während sie einer globalen Klimakrise und den ungeheuerlichen niveaus sozialer Ungleichheit gegenüberstehen, die sie konstruieren und aufrechterhalten.

Während die Welt zusammenbricht, während die Klimakrise Millionen und dann zig Millionen und dann Hunderte Millionen Menschen nach Norden treibt, auf der verzweifelten Suche nach Überleben, wird sich der Völkermord in Gaza, den Israel langsam angeht, bis es sein übliches mörderisches Tempo wieder aufnehmen kann, immer und immer und immer wieder abspielen, bis die fragilen sozialen und ökologischen Netzwerke, die die Weltgemeinschaft zusammenhalten, zerfallen.

Die Weigerung, uns aus fossilen Brennstoffen zu lösen, die stetige Sättigung der Atmosphäre mit Kohlendioxidemissionen (CO2), stellt sicher, dass die Temperaturen steigen, in denen das meiste Leben, einschließlich des menschlichen Lebens, schließlich nicht nachhaltig sein wird. Die globale durchschnittliche CO2-Konzentration stieg von Juni 2023 bis Juni 2024 um 3,5 Teile pro Million auf einen Durchschnitt von 422,8 Teile pro Million, so die National Oceanic Atmospheric Administration. Die folgenden zwölf Monate sahen einen weiteren Anstieg von 2,6 Teilen pro Million CO2. Gewaltsame Konflikte, die bereits durch extremes Wetter und Wasserknappheit verschärft werden, werden auf der ganzen Welt mit vulkanischer Wut ausbrechen.

Es ist kein Rätsel, warum der Völkermord von Israels westlichen Verbündeten finanziert und aufrechterhalten wird. Es ist kein Rätsel, warum diese Staaten die Genfer Konventionen, den Internationalen Gerichtshof, den Waffenhandelsvertrag, das Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen und das internationale humanitäre Recht missachten. Es ist kein Rätsel, warum die Vereinigten Staaten Israel seit dem 7. Oktober 2023 eine schwindelerregende Summe von 21,7 Milliarden US-Dollar an Militärhilfe gegeben und wiederholt Resolutionen in den Vereinten Nationen blockiert haben, die Israel verurteilen, in dem, was der jüngste UN-Bericht über Gaza als „international ermöglichtes Verbrechen“ bezeichnet.

Die USA sind für zwei Drittel der israelischen Waffenimporte verantwortlich. Aber sie sind nicht allein. Der Bericht nennt 63 Länder, die mitschuldig an „Israels völkermörderischer Maschinerie“ in Gaza sind.

Laut einem Bericht des Quincy Institute und des Costs of War Project, der am 7. Oktober dieses Jahres veröffentlicht wurde, „[h]ätte das israelische Militär ohne US-Geld, Waffen und politische Unterstützung keine so schnelle, weit verbreitete Zerstörung von Menschenleben und Infrastruktur in Gaza begehen oder seinen Krieg so leicht auf die regionale Ebene eskalieren können, indem es Syrien, den Libanon, Katar und den Iran bombardierte.“

Es ist kein Rätsel, warum Tausende von Bürgern aus den USA, Russland, Frankreich, der Ukraine und dem Vereinigten Königreich in den israelischen Besatzungstruppen dienen und nicht für ihre Teilnahme am Völkermord zur Rechenschaft gezogen werden.

„Viele Staaten, hauptsächlich westliche, haben die von Israel begangene völkermörderische Kampagne erleichtert, legitimiert und schließlich normalisiert“, heißt es in dem UN-Bericht, der von der Sonderberichterstatterin für die Menschenrechtssituation in den seit 1967 besetzten palästinensischen Gebieten, Francesca Albanese, zusammengestellt wurde. „Indem sie palästinensische Zivilisten als ‚menschliche Schutzschilde‘ und die breitere Attacke auf Gaza als einen Kampf der Zivilisation gegen die Barbarei darstellten, haben sie die israelischen Verzerrungen des Völkerrechts und koloniale Tropen reproduziert und versucht, ihre eigene Mittäterschaft am Völkermord zu rechtfertigen.“

Laut dem Bericht hatten die USA Israel bis September 2024 mit „57.000 Artilleriegeschossen, 36.000 Schuss Kanonenmunition, 20.000 M4A1-Gewehren, 13.981 Panzerabwehrraketen und 8.700 MK-82 500lb-Bomben“ versorgt. „Bis April 2025 hatte Israel 751 aktive Verkäufe im Wert von 39,2 Milliarden US-Dollar.“

Wir werden das wieder sehen. Dasselbe Massentöten. Dasselbe Dämonisieren der Armen und Schwachen. Dieselben Tropen über die Rettung der westlichen Zivilisation vor der Barbarei. Dasselbe herzlose Gleichgültigkeit gegenüber dem menschlichen Leben. Dieselben Lügen. Dasselbe Milliarden von Dollar an Profiten, die von der Kriegsindustrie extrahiert werden und die verwendet werden, um nicht nur diejenigen außerhalb unserer Tore, sondern auch die innerhalb zu ersticken.

Wie werden die reichsten Nationen reagieren, wenn ihre Küstenstädte überflutet werden, ihre Ernteerträge stark sinken und Dürren und Überschwemmungen Millionen Binnenvertriebene zur Folge haben? Wie werden sie schwindende Ressourcen ersetzen? Wie werden sie mit Hunderten von Millionen Klimaflüchtlingen umgehen, die an ihre Tore pochen? Wie werden sie auf soziale Unruhen, sinkende Lebensstandards, bröckelnde Infrastruktur und gesellschaftlichen Zusammenbruch reagieren?

Sie werden tun, was Israel tut.

Sie werden unverhältnismäßige Gewalt anwenden, um die Verzweifelten fernzuhalten. Sie werden das fruchtbare Land, die Grundwasserleiter und die Flüsse und Seen stehlen. Sie werden mit Gewalt die Seltenen Erden Mineralien, Erdgasfelder und Öl beschlagnahmen. Und sie werden jeden töten, der im Weg steht. Scheiß auf die Vereinten Nationen. Scheiß auf die internationalen Gerichte. Scheiß auf das internationale humanitäre Recht. Die Industrienationen zementieren, wie Christian Parenti schreibt, einen „Klimafaschismus“, eine Politik, die „auf Ausgrenzung, Segregation und Repression basiert“.

„Was wir in Gaza sehen, ist die Probe für die Zukunft“, argumentierte der kolumbianische Präsident Gustavo Petro auf der UN-Klimakonferenz COP28 im Jahr 2023.

Die maskierten Schergen von Immigration and Customs Enforcement (ICE), die auf unseren Straßen eingesetzt werden, um undokumentierte Arbeiter zu terrorisieren, werden vor unserer Tür auftauchen. Die Konzentrationslager, die jetzt im ganzen Land gebaut werden, werden Platz für uns haben. Das Gesetz, verdreht, um eine Reihe fiktiver innerer Feinde zu verfolgen, wird Dissens und Meinungsfreiheit kriminalisieren. Die Milliardäre und Oligarchen werden sich in abgeschirmte Anwesen, Mini-Versailles, zurückziehen, wo sie ihre unersättlichen Gelüste nach Macht, Gier und Hedonismus füttern werden.

Am Ende wird auch die herrschende Milliardärsklasse zu Opfern werden, obwohl sie vielleicht etwas länger durchhalten als der Rest von uns. Industrienationen werden nicht durch ihre Grenzmauern, innere Sicherheit, Abschiebung von Migranten, Raketen, Kampfjets, Marinen, mechanisierte Einheiten, Drohnen, Söldner, künstliche Intelligenz, Massenüberwachung oder Satelliten gerettet werden.

Bevor dieses endgültige Aussterben stattfindet, werden jedoch riesige Segmente der menschlichen Spezies zusammen mit anderen Arten in einer Orgie aus Feuer und Blut verzehrt werden. Gaza ist, es sei denn, es gibt eine schnelle Umkehrung in der Art und Weise, wie unsere Gesellschaften konfiguriert und regiert werden, ein Fenster in die Zukunft. Es ist keine schreckliche Anomalie. Krieg wird der gemeinsame Nenner der menschlichen Existenz sein. Die Starken werden den Schwachen nehmen.

Die Zerstörung der Zivilgesellschaft in Gaza ist die Vorlage. Chaos ist das Ziel. Unterworfene Bevölkerungen werden kontrolliert, indem Stellvertreter-Milizen und kriminelle Banden bewaffnet werden, wie Israel es in Gaza getan hat, zusammen mit der Bewaffnung von rohen jüdischen Milizen im Westjordanland. Sie werden kontrolliert – wie Israel es getan hat – indem das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten verboten wird, um humanitäre Hilfe zu blockieren. Sie werden kontrolliert – wie Israel es auch getan hat – indem Krankenhäuser, Kliniken, Bäckereien, Wohnungen, Kläranlagen, Lebensmittelverteilungsstellen, Schulen, Kulturzentren und Universitäten zerstört werden, zusammen mit der Ermordung ihrer gebildeten Elite, einschließlich über 278 palästinensischer Journalisten. Wenn das Leben auf Subsistenzniveau reduziert wird, wenn Krankheiten und Unterernährung endemisch sind, kann Widerstand gebrochen werden.

Die Sprache in dieser aufkommenden Dystopie trägt keine Korrelation zur Realität. Sie ist absurd. Israel hat beispielsweise das derzeitige Waffenstillstandsabkommen von Anfang an verletzt, aber die Fiktion eines „Waffenstillstands“ wird aufrechterhalten. Israel hat anscheinend „ein Recht, sich zu verteidigen“, obwohl es der Besatzer und Täter von Apartheid und Völkermord ist und der palästinensische Widerstand keine existenzielle Bedrohung darstellt.

Der „Trump-Plan“, der angeblich formuliert wurde, um den Völkermord zu beenden, bietet keinen Weg zur palästinensischen Selbstbestimmung, keinen Mechanismus, um Israel zur Rechenschaft zu ziehen, und schlägt vor, Gaza an aktualisierte Versionen von imperialen Vizekönigen zu übergeben, wobei Israel die Grenzen kontrolliert.

Der Kampf für Palästina ist unser Kampf. Die Verweigerung der Freiheit für Palästinenser ist der erste Schritt im Verlust unserer Freiheit. Der Terror, der das Leben in Gaza definiert, wird unser Terror werden. Der Völkermord wird unser Völkermord werden.

Wir müssen diese Kämpfe führen, solange wir noch eine Chance haben. Die Öffnungen für Widerstand schließen sich mit alarmierender Geschwindigkeit. Wir müssen durch zivilen Ungehorsam die Maschine stilllegen. Wir müssen die Welt neu gestalten. Das bedeutet, die herrschende globale Klasse zu entfernen. Es bedeutet, eine Gesellschaft abzureißen, die um die Manie der kapitalistischen Expansion herum aufgebaut ist. Es bedeutet, unsere Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu beenden. Es bedeutet, das Völkerrecht durchzusetzen und Israels settlerkoloniale und völkermörderische Herrschaft zu demontieren. Wenn wir nicht erfolgreich sind, werden die Palästinenser die ersten Opfer sein. Aber sie werden nicht die letzten sein.