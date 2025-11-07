Die USA sind auf der Weltbühne isoliert: Trump scheiterte mit seinem Versuch, andere Länder zur Unterstützung der illegalen Blockade Kubas zu bewegen

Die Trump-Regierung übte Druck auf andere Nationen aus, sich gegen eine Resolution der UN-Generalversammlung zu stellen, die ein Ende des illegalen US-Embargos gegen Kuba forderte. Nur 7 stimmten dagegen. 165 Mitgliedstaaten (85 %) unterstützten die Maßnahme.

Eine Studie des Unternehmens Reputation Lab befragte Menschen in 60 großen Ländern und stellte fest, dass die Vereinigten Staaten einen sehr schlechten Ruf haben. Das Ranking der USA fiel von einem bereits niedrigen Platz 30 von 60 im Jahr 2024 auf einen noch schlechteren Platz 48 im Jahr 2025.

Ein deutlicher Beweis für die politische Isolation der US-Regierung sind die Abstimmungen in den Vereinten Nationen.

Die überwiegende Mehrheit der Länder der Erde stimmte am 29. Oktober in der UN-Generalversammlung dafür, ein Ende der illegalen US-Blockade gegen Kuba zu fordern, die seit mehr als sechs Jahrzehnten unter eklatanter Verletzung des Völkerrechts aufrechterhalten wird.

165 Länder, die 85,5 % der 193 UN-Mitgliedstaaten repräsentieren, stimmten für eine Resolution, in der die „Notwendigkeit der Beendigung des von den Vereinigten Staaten von Amerika gegen Kuba verhängten Wirtschafts-, Handels- und Finanzembargos” betont wurde.

Nur sieben Nationen, also 3,6 % der Gesamtzahl, lehnten die Maßnahme ab. Dazu gehörten die USA und Israel – die jedes Jahr gegen die Resolution stimmen – sowie Argentinien, Ungarn, Paraguay, Nordmazedonien und die Ukraine.

Weitere 12 Länder, d. h. 6,2 % der UN-Mitgliedstaaten, enthielten sich der Stimme. Dabei handelte es sich um Albanien, Bosnien und Herzegowina, Costa Rica, Tschechien, Ecuador, Estland, Lettland, Litauen, Moldawien, Marokko, Polen und Rumänien.

Die Abstimmung hätte 166 Ja-Stimmen ergeben, da Venezuela seine starke Unterstützung für die Resolution bekundet hatte. Allerdings verlor das südamerikanische Land sein Stimmrecht, weil es aufgrund illegaler, einseitiger US-Sanktionen und eines Embargos, die Venezuela den Zugang zu seinen Devisenreserven verwehrten und es vom US-dominierten Finanzsystem abschotteten, seine Schulden bei der UNO nicht bezahlen konnte.

Die UN-Generalversammlung hat seit 1992 praktisch jedes Jahr über eine ähnliche Resolution abgestimmt. Fast alle Länder der Erde unterstützen diese Maßnahme in der Regel.

Die Vereinigten Staaten ignorieren diese überwältigenden UN-Abstimmungen seit mehr als drei Jahrzehnten.

Im Jahr 2024 war die Unterstützung für die Resolution mit 187 Ja-Stimmen und nur zwei Nein-Stimmen (USA und Israel) sowie einer Enthaltung (Moldawien) noch überwältigender.

Trump-Regierung scheitert mit dem Versuch, die meisten Länder zur Unterstützung der Blockade Kubas zu bewegen

Obwohl es so aussieht, als hätten die USA 2025 einige weitere Länder dazu gebracht, sich ihrer Ablehnung der Resolution anzuschließen, war dies in Wirklichkeit eine große diplomatische Niederlage für die Trump-Regierung, die symbolisch zeigt, wie isoliert die Vereinigten Staaten auf der Weltbühne sind.

Die Trump-Regierung hat viel Energie und Ressourcen darauf verwendet, Länder auf der ganzen Welt dazu zu bewegen, gegen die Resolution zu stimmen.

Reuters berichtete, dass das Außenministerium unter der Führung des neokonservativen Kriegsbefürworters Marco Rubio US-Diplomaten in Dutzenden von Ländern angewiesen habe, ihre Gastländer dazu zu zwingen, Washington bei der UNO zu folgen.

Diese Bemühungen scheiterten letztendlich. Nur sechs Länder schlossen sich der Trump-Regierung an.

Wie Reuters es formulierte: „USA scheitern bei UN-Abstimmung über die Aufhebung des Kuba-Embargos“.

Dieses Thema ist eine besondere Obsession von Marco Rubio, der zweitmächtigsten Person in der US-Regierung, der gleichzeitig als Außenminister und nationaler Sicherheitsberater fungiert.

Rubios Eltern waren Einwanderer aus Kuba, obwohl er wiederholt über ihre Lebensgeschichte gelogen hat. Rubio behauptete lange Zeit, seine Eltern seien vor dem Kommunismus geflohen. Das ist nicht wahr. Tatsächlich zogen sie 1956 in die Vereinigten Staaten, Jahre vor dem Sieg der sozialistischen Revolution im Jahr 1959.

Bloomberg bemerkte: „Die Regierung von Präsident Donald Trump mobilisierte in diesem Jahr US-Diplomaten, um sich vehement gegen die symbolische Abstimmung gegen das Handelsembargo einzusetzen.“

Die US-Regierung hatte einigen Erfolg dabei, mehrere ost- und mitteleuropäische Länder davon zu überzeugen, sich aus Protest gegen Kubas Bündnis mit Russland der Stimme zu enthalten. Vertreter dieser Regierungen beschuldigten Kuba fälschlicherweise, Truppen zur Bekämpfung der Ukraine entsandt zu haben. Das ist nicht wahr. Es gibt Berichten zufolge kubanische Freiwillige, die sich den russischen Streitkräften im Stellvertreterkrieg gegen die von den USA/der NATO unterstützten ukrainischen Streitkräfte angeschlossen haben, aber sie wurden nicht von der kubanischen Regierung entsandt; sie sind aus eigenem Antrieb gegangen, um eine Gelegenheit zu suchen, gegen das US-Imperium zu kämpfen, das sie seit langem unterdrückt.

Ziel des US-Embargos gegen Kuba: „ Hunger, Verzweiflung und Sturz der Regierung“

Die Vereinigten Staaten führen seit rund 65 Jahren einen brutalen Wirtschaftskrieg gegen Kuba.

Die Associated Press stellte fest: „Von den fast 10 Millionen Einwohnern Kubas haben 80 % ihr ganzes Leben unter Sanktionen verbracht, die während Trumps erster Amtszeit erheblich verschärft wurden, unter seinem Nachfolger, Präsident Joe Biden, fortgesetzt wurden und nach Trumps Rückkehr ins Amt in diesem Jahr erneut verschärft wurden“.

Weniger als zwei Wochen nach Trumps Rückkehr ins Amt als US-Präsident im Januar 2025 veröffentlichte Marco Rubio eine Pressemitteilung, in der er ankündigte, dass er „eine harte US-Kuba-Politik wiederherstellen“ werde, indem er die erstickende Blockade weiter verschärfe.

Im Juni unterzeichnete Trump eine Durchführungsverordnung, in der er sich rühmte, die harten Strafmaßnahmen der USA zu verschärfen, um das von ihm so bezeichnete „kommunistische Regime“ Kubas zu destabilisieren.

Vertreter der US-Regierung haben zugegeben, dass das Ziel der US-Sanktionen und des Embargos darin besteht, „das Wirtschaftsleben Kubas zu schwächen“ und „Hunger, Verzweiflung und den Sturz der Regierung herbeizuführen“, und zwar durch „wirtschaftliche Unzufriedenheit und Not“.

In einem vom Büro des Historikers veröffentlichten Telegramm des Außenministeriums aus dem Jahr 1960 schrieb der stellvertretende US-Staatssekretär für interamerikanische Angelegenheiten, Lester D. Mallory, Folgendes (Hervorhebung hinzugefügt):

Die Mehrheit der Kubaner unterstützt Castro. … Es gibt keine wirksame politische Opposition. … Das einzige vorhersehbare Mittel, um die interne Unterstützung zu untergraben, ist Enttäuschung und Unzufriedenheit aufgrund wirtschaftlicher Unzufriedenheit und Not. … Es sollten unverzüglich alle möglichen Mittel eingesetzt werden, um das Wirtschaftsleben Kubas zu schwächen. Wenn eine solche Politik verfolgt wird, sollte dies das Ergebnis einer positiven Entscheidung sein, die eine Vorgehensweise nach sich zieht, die so geschickt und unauffällig wie möglich ist, aber dennoch die größten Fortschritte dabei erzielt, Kuba Geld und Lieferungen vorzuenthalten, die Geld- und Reallöhne zu senken, Hunger und Verzweiflung zu verursachen und die Regierung zu stürzen.

Terroristischer Krieg der CIA gegen Kuba

Zusätzlich zum Wirtschaftskrieg führen die Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten einen terroristischen Krieg gegen Kuba.

Laut offiziellen Dokumenten haben die CIA und andere US-Behörden mindestens 638 Mal versucht, Kubas Revolutionsführer Fidel Castro zu ermorden.

Im Jahr 1961 startete die CIA einen gescheiterten Angriff auf Kuba, bekannt als die Invasion in der Schweinebucht.

Die USA planten außerdem, mit terroristischen Mitteln die kubanische Regierung gewaltsam zu stürzen, und zwar im Rahmen eines geheimen Plans namens Operation Northwoods.

In einem Bericht aus dem Jahr 2001 mit dem Titel „Das US-Militär wollte einen Krieg mit Kuba provozieren” berichtete ABC News Folgendes (Hervorhebung hinzugefügt):