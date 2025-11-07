Dubai: Das hässliche Leben unter der Technokratie

Dubai ist das perfekte Modell einer Technokratie auf dem Planeten. Der „Goldenes Zeitalter“-Anschein Dubais ist ein sehr teurer Betrug, der Tyrannei, Brutalität, wissenschaftliche Diktatur, totale Überwachung und Sozialkredit-Monitoring verbirgt. Vergessen Sie Menschenrechte auf jeder Ebene. Vergessen Sie Redefreiheit. Kurz gesagt, Dubai ist eine repressive Diktatur, die als Technokratie geführt wird.

Dubai führt weltweit die Dichte an Überwachungskameras pro Landfläche an, mit etwa 800 Kameras pro Quadratkilometer, was zu den höchsten weltweit gemessenen Werten zählt und für die umfangreiche intelligente Überwachungsinfrastruktur der Stadt spricht.

Seit 2016 hat Dubai fortschrittliche Systeme mit KI-gestützten Analysen für Gesichtserkennung, Kennzeichenerfassung und Menschenmengen-Überwachung eingesetzt, wodurch sowohl die Raffinesse als auch die Pro-Kopf-Abdeckung der Überwachung von Jahr zu Jahr zunimmt.

Ist es das, was Sie für Amerika wollen? ⁃ Patrick Wood, Editor.

In Dubai leben eine Viertelmillion Briten: angewidert von unserer hohen Besteuerung, schlechten öffentlichen Dienstleistungen und dem Regen, wächst ihre Zahl jedes Jahr. Eines der sieben Emirate der VAE ist Dubai eine polyglotte Stadt, ein Babel. Neunzig Prozent seiner Einwohner kommen von anderswo. Der Golf-Experte Christopher Davidson nennt Dubai den „ultimativen liberalen Wirtschaftsstadtstaat“ mit „einer der besten physischen Infrastrukturen in der Region“. Er fügt hinzu: „Für viele Jahre hat es anhaltende politische Stabilität geboten, die in der arabischen Welt, und besonders in der Golfregion, sehr rar war.“ Es hat niedrige Steuern und billige Arbeitskräfte: das ist sein Lockruf.

Als ich nach Dubai ging, fand ich es vor allem desorientierend – Kapitalismus trifft auf Tyrannei, und ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Sie haben atemberaubende Dinge – den Burj Khalifa, das höchste Gebäude der Welt; die Palm Jumeirah, ein künstliches Archipel in Form einer Palme – und das scheint leichtgläubige Westler für seine Realität zu blenden. Dubai ist eine Diktatur unter Scheich Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, und er bewahrt seine absolute Macht, wie Diktatoren es immer tun: mit der Unterdrückung aller potenziellen Bedrohungen.

Eine Sprecherin von Human Rights Watch sagt, Dubai habe „eine Null-Toleranz-Politik gegenüber Dissens und keinen Respekt für grundlegende Freiheiten“. Es gebe „schwere Verbrechen, die an Wanderarbeitern begangen werden, sowie eine extrem missbräuchliche Außenpolitik“. Die VAE finanziert brutale Milizen im Jemen und im Sudan.

Nach dem gescheiterten Arabischen Frühling und seinem Appell für mehr Repräsentation inhaftierte der Scheich Dissidenten, viele davon Anwälte. Ahmed Mansoor „ist wohl der bekannteste Menschenrechtsverteidiger der VAE“, sagt sie und fährt fort: „Seit März 2017 ist er in einer Isolationszelle inhaftiert mit kaum mehr als einer Matte zum Schlafen. Ahmed ist ein enger Freund vieler meiner Kollegen bei HRW: er ist ein aktuelles Mitglied unseres Beratungsausschusses.“

Mansoor ist im Mittleren Osten für seinen Menschenrechtsaktivismus berühmt. „Aber niemand weiß wirklich noch über seinen Fall Bescheid“, sagt die Sprecherin. Das ist die Macht der PR. Jede Woche gibt es einen neuen schmeichlerischen Artikel über Dubai. Beyoncé sang dort; Rio Ferdinand zog dorthin. Westler denken, es sei „sicher“, was lächerlich ist.

Was Mustafa Qadri, Gründer und Geschäftsführer der Menschen- und Arbeitsrechtsorganisation Equidem, auffällt, ist „die relativ niedrige Schwelle, die man als Mensch erreichen muss, um sie [die Behörden] effektiv zu beleidigen“. Der Geheimdienstapparat sei sehr ausgeklügelt, sagt er. Schließen Sie Ihr Smartphone am Flughafen an und Ihre Daten könnten gehackt werden. „Jeder wird in den Emiraten überwacht“, sagt er.

Er spricht über die Bedrohung für weibliche Hausangestellte, „meistens Frauen, meistens aus Asien und Afrika“, weil Schutzmaßnahmen kaum existieren. „Sie werden als, wissen Sie, weniger zivilisiert angesehen: als schmutzig.“ Equidem hat Mitglieder der emiratischen Polizei beobachtet, die ihre Hausangestellten missbrauchen – also, „stellen Sie sich vor, wie andere Leute sie behandeln“.

Dann sind da die Bauarbeiter, die aus dem gesamten Globalen Süden hergeschafft werden, um Xanadu zu bauen. Er spricht jetzt zum arglosen Touristen, der Dubai durchquert: „Und wenn Sie jemals während der heißen Jahreszeiten dort waren, haben Sie vielleicht wie winzige Ameisen diese Arbeiter auf diesen hohen Gebäuden gesehen. Sie können sich die Art von Risiko vorstellen, der diese Arbeiter ausgesetzt sind.“ Ich kann es mir vorstellen, aber ich lebe in Großbritannien. Es ist nicht sicher, in Dubai neugierig zu sein.

Die Arbeit ist knochenbrechend. Tausende sterben, ohne dass es angemessene Untersuchungen gibt, wie sie sterben. Mustafa Qadri, Gründer und Geschäftsführer von Equidem

Arbeit in extremer Hitze kann Organversagen verursachen, sagt Qadri. Er ist auf „so viele Fälle“ von Arbeitern gestoßen, die in den Tod stürzen oder „ein Bein oder einen Arm verlieren“. „Die Arbeit ist knochenbrechend“, sagt er. „Tausende sterben, ohne dass es angemessene Untersuchungen gibt, wie sie sterben. Die meisten von ihnen sind junge Männer.“

Ich interviewe einen jungen pakistanischen Mann, der als Lieferfahrer arbeitet. Ich kann Ihnen seinen Namen nicht nennen. Wir machen es per Text: er aus einem Zimmer, das er mit acht Menschen teilt. „In unserem Land gibt es nichts“, sagt er, „deshalb kommen die Leute in arabische Länder.“

Er arbeitet 12 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. „Wenn du dich weigerst, lange Stunden zu arbeiten, wird die Firma dich entfernen, weil viele Leute in der Warteschlange stehen, um einzusteigen“, sagt er. Sein Gehalt beträgt 850 Dirham (ca. 185 Euro) pro Monat. „Besser als in mein Land zurückzugehen, weil ich dort nicht einmal 850 Dirham verdienen kann. Deshalb nutzt die Firma Leute wie mich aus… wenn du krank bist, zwingen sie dich zu arbeiten.“

Wenn ich ihn frage, wie es in Dubai ist, sagt er: „Keine Worte, aber immer noch besser als unser eigenes Land. Wenn du hart arbeitest, wirst du nur überleben. Ich werde von hier wegziehen, wann immer ich die Chance bekomme. Niemand kommt hierher, um permanent zu leben.“ Und wenn man reich ist? „Wenn du reich bist“, sagt er, „ist es der Himmel.“ Ich würde das nicht sagen: Der Himmel beherbergt die Guten. Eher ist Dubai die Insel der Lotophagen; der moralisch Bankrotten.

Ich spreche mit einer solchen: einer weißen Frau, die seit zwei Jahrzehnten in Dubai lebt. Sie sagt, das Bildungs- und Medizinsystem seien die besten der Welt – wenn man sie sich leisten kann. Sie hat eine indische Live-in-„Helferin“ sechs Tage die Woche, die mit ihren Löhnen ihre vier Kinder in Indien durch die Universität gebracht hat. „Sie konnte es für ihre Familie, indem sie hier für uns arbeitet, viel besser machen, als sie es getan hätte, wenn sie in Indien geblieben wäre“, sagt sie.

Für diese Frau ist der Vorteil von Dubai, dass: „Wenn die Herrscher es getan haben wollen, finden sie jemanden, der es tut, und es wird getan. Das macht es zu einem extrem interessanten Ort zum Leben.“ Nun, ja, wenn man zur privilegierten Klasse gehört. „Ich habe das Gefühl, dass fast alles, was ich hier brauche oder will, ich wahrscheinlich jemanden finden könnte, der es für mich tut“, sagt sie.

Ich denke an die berüchtigten Prostitutionsringe von Dubai: an Mädchen, die aus Fenstern stürzen; oder Mädchen, die vergewaltigt werden, aber nicht der Polizei erzählen, weil sie verhaftet werden könnten; an die Kriminalisierung der Homosexualität; an Frauen, die von ihren Kindern getrennt werden, weil ihre Ehemänner es verlangen, wie mir die Aktivistin Aisha Ali-Khan erzählte.

„Wir glauben, dass Demokratie der richtige Weg ist, weil wir in unseren jeweiligen Ländern uns dafür entschieden haben, die Dinge so zu regeln“, sagt die Frau. „Aber wir haben eine Herrscherfamilie, die sicherstellt, dass sich alle um alles kümmern und die gesamte Infrastruktur vorhanden ist. Warum brauchen wir eine Demokratie? Die Herrscherfamilie hier tut erstaunliche Dinge, um sicherzustellen, dass wir alle ein viel besseres Leben haben. Sie sind sehr aufgeklärt und sie sind sehr einladend und sie sind sehr warmherzig. Ich darf die Straßen benutzen, Steuern zahlen. Diese Straßen wurden von der Herrscherfamilie gebaut. Was gibt es daran nicht zu mögen?“

Und hier ist der springende Punkt: „Ich habe einen deutlich höheren Lebensstandard, den ich nirgendwo anders haben kann. Ich liebe die Stadt. Ich liebe die Art, wie sie wächst. Ich liebe die Richtung, in die sie geht. Ich liebe, wie willkommen ich mich fühle. Ich liebe die Bildung, die meine Kinder bekommen. Ich liebe die Gesundheitsversorgung, die ich bekomme. Ich liebe das Geld, das ich spare, und ich liebe den Lebensstil.“

Jüngere Menschen sind ein wenig weniger bezaubert – aber sie brauchen keine Kinderbetreuung. Ein britisches Mädchen, das ihre Teenagerjahre in Dubai verbrachte, erzählte mir: „Als ziemlich meinungsstarker Teenager hatte ich oft mit einigen der Werte Dubais und den Realitäten des Lebens dort zu kämpfen – krassen Lohnunterschieden basierend auf der Nationalität, offener Diskriminierung und einem Mangel an Redefreiheit oder Raum für philosophische oder politische Diskussionen. Selbst mit meinen eigenen Vorurteilen überraschte es mich.“

Es gab keine richtigen Parks oder Grünflächen, nur Plastikrasen und künstlichen Schnee in einer Wüste Anonym

Und die Heuchelei! „Ich war erst 12“, sagt sie, „doch unsere Wochenenden beinhalteten Trinken an Strandclubs, Hauspartys in Compounds und sogar das Abhängen mit Fußballern, die keine Ahnung hatten, wie jung wir waren. Es war lächerlich einfach, an Alkohol zu kommen, buchstäblich über eine WhatsApp-Nummer.“ Im Nachhinein, sagt sie, „fühlte sich vieles davon wirklich oberflächlich an – wie der Inbegriff des Materialismus. Es gab keine richtigen Parks oder Grünflächen, nur Plastikrasen und künstlichen Schnee in einer Wüste. Es mag von außen beeindruckend ausgesehen haben, aber es fühlte sich oft hohl an.“

Eine andere britische Frau, eine Journalistin, „hatte eine ziemlich schlimme Erfahrung“. Ihr emiratischer Vermieter hatte „mir unbekannt fälschlicherweise die Tatsache erfunden, dass ich ihm sechs Monatsmieten schuldete“. Sie wurde in Abwesenheit verurteilt, verhaftet und vor Gericht gebracht. „Offensichtlich wusste ich nicht, was zum Teufel vor sich ging. Sie müssen zahlen, um das Problem loszuwerden.“ Aber das ist die Musik Dubais. „Es ist immer im Hintergrund: dass dir der Teppich unter den Füßen weggezogen werden könnte“, sagt sie.

Die Schriftstellerin Momtaza Mehri besuchte Dubai erstmals als Kind, als es „ein viel ruhigerer, viel zurückhaltenderer Ort“ war. Das war vor dem „halsbrecherischen Luxus und auffälligen Reichtumsdemonstrationen“. Mehri ist britisch-somalisch und sie fand sich unter „der südasiatischen Bevölkerung, der sudanesischen Bevölkerung, der arabischen Bevölkerung aus verschiedenen Teilen der arabischen Welt“ wieder. Es war nicht, sagt sie, „astronomisch anders als die Art von Gemeinschaften, zu denen man im UK gehören würde, in einer Stadt wie London, und wo ich herkomme, in Kilburn“.

Jeder war „ein Bürger von anderswo. Sie kamen hierher für Arbeit. Sie behielten ihre Traditionen. Sie sprachen ihre Sprachen.“ Dies ist Süd-Süd-Migration: „Sehr interessant und greifbar… es ist die größte Nähe zu den Philippinen, die ich je erlebt habe. Es ist die größte Nähe zu Südindien, die ich je erlebt habe, in Bezug auf die Präsenz des Essens, der Sprache, der Menschen und wie intakt es sich anfühlt. Und das ist ein Dubai, das ich kenne. Es gibt so viele Netze der Ausbeutung.“

„Dubai beunruhigt mich, weil es sich wirklich so anfühlt, als nähere man sich der Welt von einem anderen Zentrum aus“, sagt sie. „Man fühlt sich wirklich, als sei man am Rande einer anderen Art von Moderne.“ Mehri hat eine Gabe: Sie lässt Dubai wie die interessanteste Stadt der Welt klingen. „Und das hat eine Schattenseite“, sagt sie. „Weil die Leute jetzt danach streben, wie ein Dubai zu sein, und es gibt so viel, das wir nicht von Dubai kopieren sollten.“

Dubai in Zahlen

240.000 Geschätzte Anzahl britischer Expatriates, die in Dubai leben

Geschätzte Anzahl britischer Expatriates, die in Dubai leben 5.000 Britische Unternehmen, die in den VAE tätig sind, darunter BP, Rolls-Royce, HSBC und Waitrose

Britische Unternehmen, die in den VAE tätig sind, darunter BP, Rolls-Royce, HSBC und Waitrose 90 % Geschätzter Ausländeranteil in Dubai, wobei die größte Gruppe aus Indien stammt

Geschätzter Ausländeranteil in Dubai, wobei die größte Gruppe aus Indien stammt 20,6 % Wie viel niedriger die Verbraucherpreise in Dubai im Vergleich zu London sind

Wie viel niedriger die Verbraucherpreise in Dubai im Vergleich zu London sind 100.000 $ Preis für einen Aufenthalt für eine Nacht in der Royal Mansion Suite im Atlantis The Royal in Dubai

Preis für einen Aufenthalt für eine Nacht in der Royal Mansion Suite im Atlantis The Royal in Dubai 185 € Monatslohn für den in unserem Artikel interviewten Lieferfahrer, der 12 Stunden am Tag, sechs Tage die Woche arbeitet

Ich spreche mit Hamad al-Shamsi, einem emiratischen Dissidenten und Menschenrechtsaktivisten. Ihm wurden 2013 Verbrechen gegen die nationale Sicherheit vorgeworfen, er wird als Terrorist betrachtet und lebt im Exil in der Türkei. „Wenn es um Menschenrechte geht, um Meinungsfreiheit, um die Zivilgesellschaft – sie existieren überhaupt nicht“, sagt er. „Das ist mein Land. Ich liebe es, aber ich kann nicht die Freiheit haben, die ich draußen habe.“

Er verließ Dubai 2012 und sah seine Mutter vor sieben Jahren zum letzten Mal. „Meine Mutter steht wegen mir unter einer Reisesperre“, sagt er. „Meine Mutter ist fast 80 Jahre alt. Fast alle meine Brüder und Schwestern stehen unter Reisesperre, weil sie [die Behörden] wollen, dass ich zurückkomme.“

„Mein Schwiegervater und meine Schwiegermutter stehen ebenfalls unter Reisesperre. Meine Frau hat nichts damit zu tun. Die Familie meiner Frau hat überhaupt keine politische Aktivistenrolle. Das ist also kollektive Bestrafung. Es ist nicht nur meine Familie. Viele Menschen leiden unter dem Gleichen.“

Die meisten Emiratis schweigen lieber, weil das Falsche zu sagen zu Verhaftung oder Exil führen kann Hamad al-Shamsi, Menschenrechtsaktivist

Ich frage ihn, was die Tyrannei mit den zurückhaltenden Emiratis gemacht hat. „Es ist tatsächlich schwer zu wissen, was Emiratis wirklich über ihre Regierung denken, weil die meisten Menschen Angst haben, offen zu sprechen“, sagt er. „Die lokalen Medien werden vollständig vom Staat kontrolliert, und jede Kritik wird sofort als Hass oder Feindseligkeit gegenüber den VAE abgestempelt, selbst wenn sie von Menschen kommt, die sich aufrichtig um das Land sorgen. Die meisten Emiratis schweigen lieber oder sprechen nur über Komfort und Wohlstand, weil das Falsche zu sagen zu Verhaftung oder Exil führen kann. Das ist die Realität, die jeder dort versteht.“

Es ist eine Binsenweisheit: In einer Tyrannei kann man die eigenen Landsleute nicht kennen. Manchmal kann man nicht einmal die eigene Familie kennen. Dubai ist nicht nur ein Ort, es ist eine Metapher, und deshalb ist es so faszinierend: Was werden wir für Geld tun, und was wird es uns am Ende kosten? Wissen die Briten, die es überfluten, das?

Meine Angst ist, dass wir in unseren verrottenden Demokratien wie Dubai werden, weil dies zu schätzen bedeutet, Tyrannei zu schätzen, egal welchen Namen man ihr gibt, und dafür gibt es ein Wort. Dekadenz: immer das letzte Zeitalter eines Imperiums.