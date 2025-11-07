Der geheimnisvolle Spenderkreis, der JD Vance zum Erfolg verhalf, schreibt nun die Zukunft von MAGA neu

Von Elizabeth Dwoskin

Im Jahr 2019 mietete eine kleine Gruppe rechter Spender ein Resort außerhalb der 100-Einwohner-Stadt Rockbridge in Ohio für ein Gipfeltreffen, um die Zukunft der MAGA-Bewegung zu sichern. Ihr Ziel war es, einen einzelnen Kandidaten – Präsident Donald Trump – in eine dauerhafte politische Koalition zu verwandeln, mit einer Pipeline von Wählern, Spendern und Kandidaten, die eine radikale Transformation der Republikanischen Partei zementieren würde.

An dem Treffen, das vom Silicon-Valley-Milliardär Peter Thiel und JD Vance, damals ein Investor, der eine Bestseller-Autobiografie geschrieben hatte, einberufen wurde, nahmen laut zwei mit dem Treffen vertrauten Personen die Hedgefonds-Erbin Rebekah Mercer, der damalige Fox-News-Moderator Tucker Carlson und der Ökonom Oren Cass teil. Die Personen äußerten sich unter der Bedingung der Anonymität zu dem privaten Treffen, über dessen Einzelheiten bisher nicht berichtet wurde.

Die Person im Raum, die die Ambitionen der Gruppe festigen sollte, war jedoch jemand mit einem deutlich geringeren Bekanntheitsgrad: ein Versicherungsunternehmer und konservativer Medienvertreter aus Arizona namens Chris Buskirk.

Heute leitet Buskirk das Rockbridge Network, eine geheimnisvolle Organisation, die aus dem Wochenendtreffen hervorgegangen ist und sich als eine der einflussreichsten Kräfte in der Politik der Republikanischen Partei etabliert hat. Politische Strategen schreiben dem eng verbundenen Netzwerk von Geschäftsleuten und Spendern zu, dass es die Wiederwahl des Präsidenten im letzten Jahr unterstützt und einen der eigenen Leute – Vance – in die Vizepräsidentschaft gebracht hat.

Mit erheblicher finanzieller Unterstützung von führenden Technologieunternehmen will Rockbridge MAGA so aufstellen, dass es Trump überdauert. Die Gruppe hat keine Website und keine öffentlichkeitswirksame Präsenz, aber sie hat Meinungsforscher, Datenanalysten, Online-Werbetreibende und sogar eine Dokumentarfilmabteilung zusammengestellt. Sie bereitet sich darauf vor, ihr Arsenal bei den Zwischenwahlen 2026 und bei den Präsidentschaftswahlen 2028 einzusetzen, bei denen viele Rockbridge-Mitglieder hoffen, dass Vance der Kandidat sein wird. Die Gruppe hat eine Datenbank mit detaillierten Profilen potenzieller Wähler zusammengestellt, die über nichtpolitische Mitgliedschaften, darunter Outdoor-Gruppen und Kirchen, gewonnen wurden, wie eine mit der Organisation direkt vertraute Person berichtet.

Buskirks Verbindungen zu Trumps Umfeld gehen über Rockbridge hinaus. 1789 Capital, die Risikokapitalgesellschaft, die er gemeinsam mit dem Investor Omeed Malik gegründet hat, konzentriert sich auf das, was die Partner als „patriotischen Kapitalismus” bezeichnen, und zählt mittlerweile Donald Trump Jr. zu ihren Partnern. Die beiden haben kürzlich zusammen mit Regierungsbeamten und Freunden „Executive Branch” ins Leben gerufen, einen Club mit einer Mitgliedsgebühr von 500.000 Dollar pro Person, in dem sich Trump-unterstützende Wirtschaftsführer in Washington D.C. treffen können.

Laut Buskirk verfolgen diese Organisationen ein gemeinsames Ziel: Sie wollen den Geschäftsleuten, die er als entscheidend für die Zukunft des Landes ansieht, eine Rolle bei der Gestaltung der Regierung und der dauerhaften politischen Macht verschaffen.

Ihre Bemühungen basieren auf einer umstrittenen Theorie des sozialen Fortschritts: dass eine ausgewählte Gruppe von Eliten genau die richtigen Leute sind, um das Land voranzubringen – eine Position, die laut Buskirk nicht im Widerspruch zum Populismus von MAGA steht. Die Besetzung von Machtpositionen mit Branchenführern ist ein Markenzeichen der Präsidentschaft Trumps – vom Handelsminister Howard Lutnick bis zum Tech-Giganten Elon Musk – und Buskirk sagt, dass die MAGA-Bewegung eine neue Generation von Führungskräften für das Land motiviert hat.

Seine verschiedenen Projekte spiegeln wider, was einige auf der rechten Seite als „Aristopopulismus“ bezeichnen, und zielen darauf ab, eine Brücke zwischen wohlhabenden Kapitalisten und den Menschen aus der Arbeiterklasse zu schlagen, die sie vertreten wollen, wie aus Interviews mit Buskirk und neun weiteren Personen aus seinem engsten Kreis hervorgeht, um das Land gewinnbringend zu reindustrialisieren und ihre Interessen mit denen ihrer Basis zu verknüpfen.

„In jeder Gesellschaft gibt es entweder eine ausbeuterische Elite – eine Oligarchie – oder eine produktive Elite – eine Aristokratie”, sagte er in einem Interview in seinem Büro in Scottsdale, Arizona.

Viele innovative Perioden in der Geschichte wurden von einer solchen Aristokratie vorangetrieben, argumentiert Buskirk in seinem 2023 erschienenen Buch „America and the Art of the Possible“. „Im klassischen griechischen Sinne“ sei der Begriff nicht abwertend, sagt er, sondern bezeichne „eine echte Elite, die sich um das Land kümmert und es gut regiert, damit es allen gut geht“.

Buskirk sieht sich selbst als Geschäftsmann, der den politischen Markt analysiert, eine Lücke identifiziert und gezielte Schritte unternimmt, um diese zu schließen. Die Rechte hatte, wie er es nennt, ein „Koordinationsproblem“ – Wähler, die unerwartet Trump gewählt hatten, und eine aufstrebende Gruppe wohlhabender Menschen, die sich von der progressiven Linken entfremdet hatten. Aber beiden Seiten fehlte die organisatorische Infrastruktur.

Buskirk beschreibt seine Bemühungen mit einem Einzeiler: „Kopf plus Geld plus Basis“.

Andere beschreiben seinen Einfluss noch eindringlicher. Obwohl die Menschen Trumps Unterstützung immer noch als „Personenkult“ betrachten, sagte Cass, Chefökonom des konservativen Thinktanks American Compass, stützt nun ein mächtiges Ökosystem die MAGA-Bewegung.

„Chris ist der Organisator dieses Ökosystems“, fügte er hinzu.

Chris Buskirk ist Mitbegründer des Rockbridge Network und von 1789 Capital. © Ash Ponders/Für die Washington Post

Er lehnte es ab, sich zu Rockbridges Gründungsveranstaltung zu äußern. Thiel lehnte eine Stellungnahme ab. Mercer reagierte nicht auf eine Anfrage um Stellungnahme.

Außerhalb seines exklusiven Kreises von Wirtschaftsführern und Strategen relativ unbekannt, ist Buskirk eine ungewöhnliche Persönlichkeit, die eine Rolle übernimmt, die einst von den Koch-Brüdern dominiert wurde, den finanzstarken republikanischen Großspendern, die sich gegen viele von Trumps Handelspolitiken ausgesprochen haben. Er ist kein meme-werfender MAGA-Hitzkopf; Freunde beschreiben Buskirk als einen hartnäckigen Taktiker mit scharfem Verstand. Er war „der Erste“, der erkannte, dass es Tausende von wohlhabenden Menschen geben würde, die „sich in der Demokratischen Partei nicht mehr zu Hause fühlten“, sagte Omeed Malik, Buskirks Partner und Mitbegründer von 1789 Capital.

Vance erklärte gegenüber der Post, dass Buskirk ein „origineller Denker“ sei, der „vor fast allen anderen“ erkannt habe, wie „die richtige Kombination aus Ideen, Organisation und Finanzierung einen dauerhaften politischen Erfolg für die Republikanische Partei sichern kann“.

Außerhalb der Wahlpolitik zielen Buskirks Projekte darauf ab, den ungezügelten Kapitalismus in das amerikanische Leben zu integrieren. 1789 Capital, so sagt er, dient als Testfeld für die Idee, dass einheimische Innovationen die industrielle Basis Amerikas wiederbeleben können, was die Partner des Unternehmens auf ihrer Website als „das nächste Kapitel des amerikanischen Exzeptionalismus“ bezeichnen. Das Unternehmen, das in rund 30 Firmen investiert hat, hat Start-ups finanziert, die mit der „Anti-Woke“-Politik und der Wirtschaftsagenda der Trump-Regierung in Verbindung stehen, darunter Unternehmen, die Seltenerdmetalle abbauen, KI-Fabriken für den Krieg bauen oder Raketentreibstoff im 3D-Druck herstellen.

Da sich Buskirk’s Netzwerk mit der Trump-Regierung verflochten hat, hat die Gruppe einen Parteikreis für Washingtons neue Machtbroker-Klasse gebildet. An der halbjährlichen Konferenz von Rockbridge im April im Ritz-Carlton auf Key Biscayne, Florida, bei der Atemübungen und Yoga-Sessions unter dem Motto „Make America Healthy Again“ angeboten wurden, nahmen Finanzminister Scott Bessent, die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes Tulsi Gabbard und der Sonderbeauftragte für den Nahen Osten Steve Witkoff teil. Buskirks Freund, Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr., nahm im Juni an der Eröffnung des Executive Branch teil, wo hochwertiger Wein und Sushi serviert werden, aber keine Samenöle.

Von links: Donald Trump Jr., JD Vance, Omeed Malik und Chris Buskirk treffen sich wenige Tage vor Trumps zweiter Amtseinführung in Palm Beach. © Erhalten von The Post/Erhalten von The Post

Die Mitglieder von Buskirks Netzwerk sehen ihren wachsenden Einfluss als Beweis dafür, dass die Regierung endlich daran arbeitet, die Innovatoren der Gesellschaft zu unterstützen, anstatt sie zu bestrafen – und damit einen aufgestauten Wirtschaftsmotor freisetzt, der ihrer Meinung nach während der Biden-Regierung unterdrückt wurde.

In Unternehmen wie Rockbridge und 1789 sehen einige Kritiker jedoch etwas Schädlicheres – den Aufstieg einer Gruppe nicht gewählter amerikanischer Oligarchen, die Trumps Versprechen, den arbeitenden Menschen zu helfen, untergraben. Seit seinem Amtsantritt hat das Weiße Haus unter Trump eine Reihe neuer Maßnahmen eingeführt, die Technologieunternehmern zugutekommen, darunter die Aufhebung der Exportkontrollen für KI-Technologie und die Unterzeichnung von Durchführungsverordnungen und Gesetzen zur Förderung von Kryptowährungen. „Präsident Trumps erster und einziger Fokus ist die Wiederherstellung des Wohlstands für die amerikanischen Arbeiter, die ihn mit überwältigender Mehrheit wieder ins Weiße Haus gewählt haben“, sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Kush Desai, in einer Erklärung.

Seit Trump Jr. im vergangenen November als Partner zu 1789 kam, hat das Unternehmen Hunderte Millionen Dollar aufgebracht und verfügt nun über ein Vermögen von mehr als 1 Milliarde Dollar, wie zwei mit dem Unternehmen vertraute Personen berichten. In diesem Sommer stellte die Regierung zwei Ermittlungen der Biden-Regierung gegen Polymarket ein, ein Blockchain-basiertes Wett-Startup, in das 1789 investiert hat und in dessen Beirat Trump Jr. nun sitzt.

„Im Allgemeinen gilt, dass das, was gut für die Wirtschaft ist, auch gut für Amerika ist, aber ich glaube nicht, dass die Menschen im Umfeld des Präsidenten repräsentativ für die amerikanische Wirtschaft sind“, sagte Michael Strain, Direktor für wirtschaftspolitische Studien am rechtsgerichteten American Enterprise Institute, das vom philanthropischen Netzwerk der Kochs finanziert wird. „Die Aufgabe der Regierung ist es, den Wohlstand der Nation zu fördern und nicht den Wohlstand wohlhabender Einzelpersonen, Gründer und Führungskräfte.“

Für Buskirk gehen diese Kritiken am Kern der Sache vorbei. Er sagt, er sei entschlossen, die Geschäftsleute, die Trump zurück ins Weiße Haus gebracht haben, nach Washington zu holen, auch wenn er die Stadt nicht besonders mag. Er beschreibt die Politik als „korrupt“ und die Thinktanks in Washington als „das Klischee schlechthin“ und sagt, die Kultur müsse von Grund auf neu aufgebaut werden.

„Das ist also kein attraktiver Ort, um Zeit zu verbringen, aber es ist auch wirklich notwendig“, sagte er. „Selbstverwaltung bedeutet, dass man sich tatsächlich mit etwas beschäftigen muss, das man nicht tun möchte.“

„Ein Koordinationsproblem“

Wenn man Buskirk fragt, wo er sich an einem bestimmten Tag aufhält, könnte der 56-jährige Vater von vier Kindern sieben verschiedene Städte nennen. Er teilt seine Zeit zwischen seinem Familienbüro in Scottsdale, Palm Beach in Florida, wo 1789 Capital seinen Hauptsitz hat, Dallas, San Francisco, Austin und, widerwillig, Washington D.C. Er sagt, dass er vom Aufwachen bis zum Schlafengehen am Telefon hängt und sich immer Zeit für Vance nimmt, wenn es der Terminkalender des Vizepräsidenten zulässt.

Buskirks frühes Leben spielte sich jedoch fast ausschließlich in Arizona ab. Obwohl er auf einem Militärstützpunkt in Deutschland geboren wurde, wo sein Vater während des Kalten Krieges in der Armee stationiert war, wuchs er in Scottsdale auf. An den Wochenenden arbeitete er im Familienunternehmen, das Häuser und kleine Unternehmen im ganzen Bundesstaat versicherte. Der Haushalt war „patriotisch bis zum Äußersten“, erinnert sich Buskirk, und sie waren treue Abonnenten der konservativen Zeitschrift National Review.

Als junger Erwachsener absolvierte Buskirk einen Master-Studiengang in politischer Theorie und absolvierte ein Praktikum am Claremont Institute, einem rechtsgerichteten Think Tank, der vom politischen Philosophen Leo Strauss inspiriert war.

Aber er gab sowohl den Think Tank als auch das Studium auf, da er die akademische Welt für zu unpraktisch hielt. Er kehrte nach Scottsdale zurück, um eine Versicherungsfirma zu gründen, die Krankenwagenanbieter und andere unkonventionelle Unternehmen versicherte. In den nächsten zwei Jahrzehnten baute er vier weitere Versicherungsunternehmen auf und verkaufte sie.

Seine Familie hatte sich von der Politik abgewendet. Die Buskirks kündigten Mitte der 2000er Jahre ihr Abonnement der National Review, angewidert von einer republikanischen Führung, die ihrer Meinung nach das Land in die Irre geführt hatte. Der Irakkrieg sei zu einer „Nebelwand“ geworden, sagte Buskirk, die von den gravierenden wirtschaftlichen Problemen ablenke, die sich vor seinen Augen abzeichneten.

Als er enge Verwandte in Michigan besuchte, sah er, wie ganze „Fabriken buchstäblich einfach zusammengepackt, in 40-Fuß-Container verladen und nach China verschifft wurden“, nachdem das Land 2001 der Welthandelsorganisation beigetreten war, sagte er. Die Amerikaner, so sagte er, würden in schlecht bezahlten Dienstleistungsjobs arbeiten: 8 Dollar pro Stunde bei McDonald’s gegenüber 25 Dollar im Ford-Werk. Dann kamen illegale Einwanderer und nahmen auch diese Jobs ein, sagte er.

Er schimpfte gegenüber Freunden, dass der amerikanische Traum, „dass man nichts Außergewöhnliches tun muss, um ein würdiges Leben zu führen“, immer schwerer zu verwirklichen sei, aber er fühlte sich machtlos. „Ich war nur ein Typ aus Arizona“, erinnert er sich. „Was sollte ich schon tun?“

Als Präsident Barack Obama Ende der 2000er Jahre auf den Plan trat, beobachtete Buskirk, wie er die Kultur elektrisierte. Im Gegensatz dazu hatte er das Gefühl, dass die Republikanische Partei und ihre Institutionen auf Autopilot geschaltet hatten.

In diesen Jahren hatte Buskirk den letzten Teil des Versicherungsgeschäfts verkauft, das er zusammen mit seinem Vater aufgebaut hatte. Als Trump 2015 die goldene Rolltreppe im Trump Tower hinunterkam, um seine Präsidentschaftskandidatur anzukündigen, hatte Buskirk mehr Zeit zur Verfügung.

Der Unternehmer aus Arizona war zunächst skeptisch gegenüber dem New Yorker Reality-Show-Moderator, von dem er befürchtete, dass er die Präsidentschaft als Werbegag betrachtete. Aber als er sich alte Interviews mit Trump ansah, hörte er immer wieder, dass die amerikanischen Führer die Amerikaner nicht an erste Stelle setzten.

„Ich dachte mir: Er sagt eigentlich seit 40 Jahren dasselbe!“, erinnert sich Buskirk. „Da wurde mir klar: Okay, er meint es ernst. Und die Leute, die sagen, er meine es nicht ernst, lügen.“

Im Juli 2016 gründete Buskirk das Online-Magazin American Greatness, das die „unbestreitbare“ Notwendigkeit einer neuen Formulierung des Konservatismus hervorhob. Es wurde von Thiel finanziert, der das liberale Silicon Valley mit seiner Millionen-Dollar-Spende an Trump schockiert hatte und Buskirk kürzlich von einem Freund vorgestellt worden war. „Der Boden der konservativen Bewegung ist erschöpft“, schrieben die Herausgeber in einem Eröffnungsmanifest. „Er muss gedüngt, neu besät und fleißig gepflegt werden, wenn er wieder gedeihen soll.“

Thiel stellte Buskirk seinem Schützling Vance, dem Autor von „Hillbilly Elegy“, vor. Vance und Buskirk wurden schnell Freunde.

Die beiden Männer verbrachten anderthalb Jahre damit, „einfach nur zu nerdigen“, ohne ein bestimmtes Ziel vor Augen zu haben, erinnert sich Buskirk, nur mit dem Gefühl, dass „wir etwas schaffen sollten“.

Der designierte Vizepräsident Mike Pence (links) und PayPal-Gründer Peter Thiel hören dem designierten Präsidenten Donald Trump während eines Treffens mit führenden Vertretern der Technologiebranche im Trump Tower in New York im Jahr 2016 zu. © Jabin Botsford/The Washington Post

Im Jahr 2019 luden Vance und Thiel etwa ein Dutzend Personen in ein Gasthaus im ländlichen Ohio ein, das etwas außerhalb der kleinen Stadt liegt, die später Namensgeberin der Organisation werden sollte. Einige Teilnehmer waren überzeugte Trump-Anhänger, wie Buskirk. Andere hatten ihre Zweifel. Aber alle waren der Meinung, dass alle Erfolge, die während der Trump-Jahre erzielt wurden, leicht zu einem Zufallstreffer werden könnten, wenn ein Demokrat das Weiße Haus zurückerobern würde, sagte Blake Masters, ein Investor, der Buskirk an diesem Wochenende traf.

„Wir haben so viel Zeit damit verbracht, die Effektivität der Linken zu beklagen“, fügt Masters hinzu. „Sie hatten ein ziemlich schreckliches Programm … aber sie sind sehr effektiv in ihrer Organisation. … Die Rechte hatte sich lange Zeit ausgeruht, und ihre Institutionen hatten gerade begonnen, zu verfallen.“

Einigen der Anwesenden wurde klar, dass MAGA ein Netzwerkproblem hatte. Während Spender auf der rechten Seite, wie die Kochs, jahrelang ihre Organisationen aufgebaut hatten, kannten sich die wohlhabenden Menschen, die Trump und die von ihm vertretene neue Konstellation rechter Standpunkte unterstützten, „nicht wirklich“, sagte Buskirk. Und die Menschen, die für Trump gestimmt hatten – darunter auch eine Gruppe aus der Arbeiterklasse – waren ebenfalls nicht organisiert.

„Es gibt keine Koordination. Keine Verwaltung. Keine Planung. Es ist einfach alles irgendwie passiert“, erinnert er sich. „Was wäre, wenn wir einfach sagen würden: Okay, schaut mal, das sind zwei Probleme, die, wenn sie gelöst würden, alles andere besser funktionieren lassen und effektiver machen würden. Lasst uns daran arbeiten, das zu lösen.“

Die Entstehung einer Bewegung

Buskirk kehrte voller Energie von dem Gipfeltreffen zurück und begann, sich mit politischer Organisation zu beschäftigen. Er begann mit den Grundlagen und las „Roots to Power“, ein einflussreiches Handbuch der linken Organisation aus den 80er Jahren.

Zusammen mit Vance begann er, Fallstudien über politische Organisationen der Linken und Rechten zu erstellen und ihre Erfolge und Misserfolge zu dokumentieren. Die National Rifle Association stach dabei besonders hervor. Buskirk und seine Partner kamen zu dem Schluss, dass die NRA bei der Organisation einer ihrer beiden Wählergruppen sehr erfolgreich war: den Befürwortern des zweiten Verfassungszusatzes. Die andere Wählergruppe, Outdoor-Fans, die gerne jagen, war jedoch nicht so gut organisiert, und es war unwahrscheinlich, dass sie sich zur Wahl registrieren würden.

Die Outdoor-Fans, eine demokratische Koalition aus den 60er Jahren, hatten jedoch erhebliche Überschneidungen mit den Bevölkerungsgruppen, die für Trump gestimmt hatten.

„Das ist tatsächlich eine Lücke, die geschlossen werden muss“, sagte er, wenn er etwas finden könnte, „das es für sie lohnenswert macht, tatsächlich aufmerksam zu sein“.

Buskirk geht nicht näher auf die Aktivitäten von Rockbridge ein, sagt jedoch, dass er auf hoher Ebene einen klassischen Online-Verkaufstrichter entwickelt habe, um Menschen dazu zu bewegen, sich aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen in sozialen Medien anzumelden. Dazu gehörten Kleinunternehmer, Outdoor-Fans und Kirchgänger.

Dies ist das Gegenteil davon, wie politische Organisationen in der Regel funktionieren, indem sie Menschen mit „roher Gewalt” davon überzeugen, sich auf ihre Seite zu stellen, sagte Buskirk, indem sie kurz vor einer Wahl mit Werbung bombardieren. Rockbridge hingegen verfolgte einen eher schrittweisen Ansatz: „Bauen Sie eine Vertrauensbeziehung auf und bieten Sie den Menschen einen Vorteil. Nur dann können Sie sie bitten, etwas zu tun.”

Im April 2022 stellte Vance zum ersten Mal seine Kandidatur für ein politisches Amt in Aussicht. Malik veranstaltete für ihn eine kleine Spendenaktion in einem Restaurant in Palm Beach. Der Investor war im Jahr zuvor aus New York City weggezogen, nachdem er wegen der Coronavirus-Beschränkungen und der Zensur von Äußerungen zum Coronavirus durch Technologieplattformen aus der Demokratischen Partei ausgetreten war. Buskirk nahm zusammen mit Don Jr. daran teil.

Die Gruppe fuhr nach Mar-a-Lago, wo Buskirk eine Rockbridge-Konferenz veranstaltete.

Die Männer verbrachten die Woche damit, sich über ihre Wut über die ihrer Meinung nach bestehende Online-Zensur und das Gefühl, dass Innovationen zugunsten liberaler Prioritäten wie Nachhaltigkeits- und Diversitätsinitiativen behindert würden, auszutauschen.

„Viele von uns sind auch etwa gleich alt”, bemerkte Malik, der der Meinung ist, dass die Gruppe einen „Generationswechsel” einleitet.

Malik und Buskirk gingen im folgenden Jahr eine Geschäftspartnerschaft ein und gründeten 1789 Capital, benannt nach dem Jahr, in dem die Bill of Rights vorgeschlagen wurde. Das Unternehmen konzentrierte sich zunächst auf das, was Malik als „Anti-Woke-Unternehmen“ bezeichnete. Ihre erste Investition tätigten sie in Last Country Inc., ein neues Medien- und Unterhaltungsunternehmen, das von Tucker Carlson gegründet wurde, der aus Fox News gedrängt worden war. Die Partner investierten anschließend in GrabAGun, einen Online-Marktplatz für Waffen, Enhanced Games, das Sportlern die Einnahme leistungssteigernder Medikamente ermöglicht, und Hadrian, ein Start-up, das KI-Fabriken für die Verteidigung herstellt. (Die Partner haben auch Positionen in drei Unternehmen von Elon Musk übernommen: SpaceX, Neuralink und xAI.)

Will Edwards, dessen in Dallas ansässiges Start-up Firehawk Aerospace sich auf den 3D-Druck von festem Raketentreibstoff für Raketen spezialisiert hat, sagte, viele Risikokapitalgeber aus dem Silicon Valley hätten seine Pitches rundweg abgelehnt, weil sie keine Unternehmen finanzieren wollten, die ausschließlich an das Militär verkaufen.

„Chris fand das absurd“, sagte Edwards.

Buskirk, der seitdem eine Finanzierungsrunde geleitet hat, in deren Rahmen 60 Millionen Dollar in Firehawk investiert wurden, zeigte besonderes Interesse und reiste nach Dallas, um Edwards‘ Fabrik zu besichtigen, wo laut seinen Angaben Arbeiter ohne Hochschulabschluss sechsstellige Einkommen erzielen können.

Buskirk glaubt, dass Edwards‘ Unternehmen der wirtschaftliche Beweis für die politischen Argumente der Investoren ist: Es sei unwahrscheinlich, dass die USA jemals wieder iPhones und Nike-Schuhe herstellen würden, sagt er. Aber sie können ihre industrielle Basis wiederbeleben – insbesondere im Bereich der nationalen Verteidigung – und zur Wiederherstellung der Mittelschicht beitragen.

Dieses Ziel versuchte auch Präsident Joe Biden zu erreichen, als er 2022 den 52 Milliarden Dollar schweren CHIPS Act unterzeichnete, der darauf abzielte, hochmoderne Fertigungsarbeitsplätze mit dem größten Unterstützungspaket für die heimische Chipherstellung seit einer Generation zurückzuholen. Trump kritisierte die Zuschüsse als verschwenderisch und holte einen Teil der Mittel zurück.

Strain, Ökonom am American Enterprise Institute, sagte, die politische Rhetorik der MAGA-Bewegung verzerre das tatsächliche wirtschaftliche Bild der Nation. Technologische Innovationen – und nicht Outsourcing – seien der Hauptgrund für den Verlust von Arbeitsplätzen in der Fertigung, sagte er und fügte hinzu, dass viele derjenigen, die argumentieren, dass die heimische Fertigung Amerika wiederbeleben werde, dieselben Investoren seien, die durch künstliche Intelligenz einen massiven Stellenabbau vorantreiben.

Cass von American Compass sagte, dass der Umfang der Investitionen, die für den Wiederaufbau der Arbeiterklasse erforderlich sind, weit über das hinausgeht, was 1789 oder andere gleichgesinnte Investoren aufbringen können. Aber die Experimente, die Buskirk und seine Partner finanzieren, seien wichtig, weil sie „Neuland betreten“.

Der Einfluss von Rockbridge und Super-PACs auf die Wahl 2024 ist noch nicht genau bekannt. Der mit Rockbridge verbundene Super-PAC „Turnout for America“ war eine von wenigen Gruppen, die im Auftrag der Trump-Kampagne in Swing States Wahlkampf betrieben, darunter auch Charlie Kirks „Turning Point Action“. Laut FEC-Aufzeichnungen gab „Turnout for America“ im Wahlzyklus 2024 34,5 Millionen Dollar aus, weit weniger als die 261 Millionen Dollar von Elon Musks „AmericaPAC“.

Interne Daten von Rockbridge deuten jedoch auf eine gewisse Wirksamkeit hin, die Insider auf die jahrelangen Bemühungen um die Erstellung von Wählerprofilen und die Mobilisierung der Wähler zurückführen. Der Super-PAC identifizierte mehrere Millionen Bürger – Wähler mit geringer Wahlneigung in sieben Swing States –, von denen sie glaubten, dass sie für Trump stimmen würden, wenn sie dazu bewegt würden, zur Wahl zu gehen. Die Gruppe berechnete, dass Trump diese Staaten gewinnen würde, wenn sie 40 Prozent dieser Wähler zur Wahl motivieren könnten. Letztendlich erreichten die 3.000 Wahlhelfer von Rockbridge eine Wahlbeteiligung von 50 Prozent, sagten zwei Personen, die direkte Kenntnis von den internen Statistiken haben.

Heute herrscht in der Gruppe euphorische Stimmung. Laut Buskirk ist das Interesse seit der Wahl sprunghaft gestiegen, wobei etwa die Hälfte der neuen Mitglieder aus der Tech-Branche kommt. Mehrere Mitglieder der Gruppe sind Milliardäre; die prominenten Investoren Marc Andreessen und David Sacks sind bereits Mitglieder.

Dennoch sagte Firehawk-Gründer Edwards, der auf Einladung von Buskirk zu Rockbridge kam, dass die Veranstaltungen eine herzliche Atmosphäre hätten, „wie eine enge Gruppe von Menschen, die gerne miteinander Zeit verbringen“. Edwards sagte, er lebe in einer Doppelhaushälfte und fahre einen Toyota. Die Mitglieder sind unterschiedlichen Alters, darunter auch NextGen, eine Gruppe von unter 30-Jährigen, zu der auch Buskirk’s Sohn Chris gehört, der gerade sein Studium abgeschlossen hat.

Richard Painter, Professor für Unternehmensrecht an der University of Minnesota und ehemaliger Chef-Ethikberater im Weißen Haus unter Bush, sagte, dieses große Interesse an Rockbridge, 1789 und Executive Branch erwecke den Anschein eines „Pay-to-Play“-Netzwerks, in dem Menschen dafür bezahlen, Zugang zu Regierungsbeamten oder der Familie Trump zu erhalten. (Er sagte auch, er hätte Regierungsbeamten geraten, nicht an diesen Treffen teilzunehmen, wenn sie zu seiner Zeit stattgefunden hätten.

Buskirk lehnte es ab, auf diese Kritik einzugehen.

In einer SMS, die er während einer Geschäftsreise im Ausland verschickte, sagte er, dass die Größe Amerikas nur „durch die gezielte Förderung talentierter, hochkompetenter Menschen, die in einem Umfeld mit hohem Vertrauen zusammenarbeiten”, erreicht werden könne.

In seinem Buch listet er historische Momente auf, in denen elitäre Netzwerke die Gesellschaft vorangebracht haben, darunter Florenz während der Renaissance, das Amerika der Mitte des Jahrhunderts und die Grafschaft Lancashire in England während der industriellen Revolution. Die schottische Aufklärung sei eigentlich „das Werk einiger Dutzend Menschen“ gewesen, die in einem privaten Sozialclub namens Select Society „langjährige Freundschaften“ geschlossen hätten.

Es zeichnen sich Parallelen zu bemerkenswert innovativen historischen Perioden ab, sagte er, aber „die volle Entfaltung des latenten Potenzials Amerikas“ sei nicht garantiert.

„Ich bete, dass es so kommt“, sagte er. „Es gibt viel zu tun.“