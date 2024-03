Das transformative Potenzial von ChatGPT in Bezug auf Lernen und Effizienz

Von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Die Angst vor neuen Technologien, seien es Taschenrechner oder ChatGPT, rührt oft von mangelndem Verständnis und Befürchtungen angesichts von Veränderungen her. Im Fall von ChatGPT erleben wir eine Phase, in der die anfänglichen Ängste vor allem auf falschen Vorstellungen über die vollständige Übernahme menschlicher Aufgaben durch KI beruhen

Während eine Studie der Universität Oxford aus dem Jahr 2013 vorhersagte, dass 47 % der amerikanischen Arbeitskräfte in den nächsten zwei Jahrzehnten durch KI ersetzt werden könnten, ist es unwahrscheinlich, dass diese Vorhersage eintrifft. Da KI-Halluzinationen ein ständiges Phänomen sind, wird menschliches Urteilsvermögen immer und überall erforderlich sein, wo KI eingesetzt wird

ChatGPT ist als Werkzeug konzipiert, das die menschlichen Fähigkeiten ergänzt. Es kann verschiedene Aufgaben erleichtern, wie z. B. das Generieren von Ideen, das Verfassen von Texten, das Programmieren und vieles mehr

ChatGPT ist wie eine Pipeline, die riesige Mengen an Informationen und Erkenntnissen kanalisiert, um das Wissen weiter zu verbreiten. Bei dieser Effizienz geht es nicht darum, menschliches Handeln zu ersetzen, sondern es zu verbessern, damit sich der Einzelne auf die Aspekte seiner Arbeit konzentrieren kann, die eindeutig menschliche Eigenschaften wie Einfühlungsvermögen, strategisches Denken und Kreativität erfordern

Es werden sechs wichtige Vorsichtsmaßnahmen beim Einsatz von ChatGPT und anderen generativen KIs erörtert

In einer Zeit, in der der technologische Fortschritt jeden Aspekt unseres Lebens revolutioniert, erweist sich ChatGPT als ein Leuchtturm der Innovation, insbesondere im Bereich des Lernens und der Effizienz.

Ich war wirklich überrascht, dass 61% von Ihnen mir in Bezug auf den Wert von ChatGPT nicht zustimmten, obwohl ich glaube, dass der von mir geschriebene Artikel sehr ausgewogen war und eine genaue Beschreibung der Bedenken und Strategien zur Entschärfung dieser Bedenken enthielt. Aber die meisten von Ihnen haben das nicht so gesehen.

Viele erinnern sich vielleicht nicht daran, dass Technologie eine lebenslange Leidenschaft von mir ist und ich ein Early Adopter bin. Ich habe 1968 meinen ersten Programmierkurs besucht und war 1978 das erste Mal im Internet, lange bevor es das Web gab. Meine Website habe ich 1997 gestartet, bevor es Google überhaupt gab. Damals erkannte ich, dass das Internet die größte Innovation der Geschichte war, und deshalb habe ich meine Website so früh gestartet.

Ich habe mir ein ChatGPT-Konto am ersten Tag, an dem es im November 2023 verfügbar war, zugelegt, weil ich erkannt habe, dass es das Internet in seiner revolutionären Wirkung in den Schatten stellt. Viele von Ihnen werden vielleicht ein paar Jahre brauchen, um aufzuholen, aber irgendwann werden Sie das erkennen.

Ihre Einführung ist jedoch nicht unumstritten, wie bei jeder bahnbrechenden Technologie, die ihr vorausgegangen ist. Diese Kontroverse rührt von einem grundlegenden Missverständnis über die Rolle solcher Werkzeuge bei der Erweiterung des menschlichen Potenzials her, anstatt es zu ersetzen. Diese Erkenntnis wurde mir erst so richtig bewusst, als ich letzten Monat meinen Artikel zu diesem Thema schrieb.

Diesem Missverständnis liegt eine Angst zugrunde, die an die Ängste erinnert, die vor einem Jahrhundert mit der Einführung des Automobils als Ersatz für die Pferdekutschen aufkamen. Die automobile Revolution brachte bedeutende kulturelle und wirtschaftliche Veränderungen mit sich, von denen einige gefürchtet und bekämpft wurden.

Überwindung der Angst bei der Verbesserung der menschlichen Fähigkeiten

Die Angst vor neuen Technologien, seien es Taschenrechner oder ChatGPT, rührt oft von mangelndem Verständnis und Befürchtungen angesichts von Veränderungen her.

Als Taschenrechner zum ersten Mal eingeführt wurden, gab es Bedenken hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf traditionelle Berechnungsmethoden und der möglichen Abhängigkeit von diesem neuen Werkzeug. In ähnlicher Weise dreht sich die anfängliche Besorgnis gegenüber ChatGPT und ähnlichen KI-Technologien um die Angst vor einer zu großen Abhängigkeit und dem möglichen Verlust bestimmter Fähigkeiten oder Arbeitsplätze.

Bei den Taschenrechnern haben die Menschen schließlich erkannt, dass diese Geräte nicht dazu da sind, die menschliche Intelligenz zu ersetzen, sondern sie zu verbessern und dabei zu helfen, komplexe Probleme effizienter zu lösen. Taschenrechner wurden zu unentbehrlichen Werkzeugen, die weithin akzeptiert und in das Bildungs- und Berufsumfeld integriert wurden. Die Ängste schwanden, als die Vorteile deutlich wurden und das Gerät als Ergänzung zu den menschlichen Fähigkeiten verstanden wurde, nicht als Ersatz.

Um dies weiter zu veranschaulichen, betrachten Sie die moderne Tabellenkalkulation, die einen bedeutenden technologischen Sprung nach dem Taschenrechner darstellt. Dieses Tool verarbeitet die von Ihnen eingegebenen Daten effizient und wandelt sie in ein Format um, das viel klarer und einfacher zu verstehen ist.

Im Wesentlichen fungiert die Tabellenkalkulationssoftware als eine Erweiterung Ihres Gehirns, vereinfacht die Dateninterpretation und verbessert Ihr Verständnis für die Bedeutung der Daten. Es ist weithin anerkannt, dass Tabellenkalkulationen ein hilfreiches Werkzeug sind, und es gibt im Allgemeinen keine Angst, sie zu benutzen.

Im Fall von ChatGPT erleben wir eine ähnliche Phase, in der die anfänglichen Ängste vor allem auf falschen Vorstellungen über die vollständige Übernahme menschlicher Aufgaben durch KI beruhen. Genau wie Taschenrechner ist ChatGPT jedoch als ein Werkzeug gedacht, das die menschlichen Fähigkeiten ergänzt. Es unterstützt uns bei verschiedenen Aufgaben, wie dem Generieren von Ideen, dem Verfassen von Texten, dem Programmieren und vielem mehr, und steigert so unsere Produktivität, Kreativität und Freude.

Der Vergleich verdeutlicht ein wiederkehrendes Muster bei der Einführung neuer Technologien. Anfängliche Ängste und Widerstände weichen der Akzeptanz und Integration, wenn der tatsächliche Wert und die Rolle der Technologie als Hilfsmittel und nicht als Ersatz deutlich wird.

So wie die Angst vor Taschenrechnern mit der Zeit nachließ und sie zu einem festen Bestandteil unseres Werkzeugkastens wurden, werden auch die Befürchtungen im Zusammenhang mit ChatGPT und ähnlichen KI-Technologien mit der Zeit abnehmen, da ihre Rolle als wertvolle Werkzeuge zur Erweiterung der menschlichen Fähigkeiten immer mehr anerkannt und verstanden wird.

Das menschliche Potenzial erweitern, nicht ersetzen

Eine weitere Befürchtung im Zusammenhang mit ChatGPT dreht sich um die Sorge vor menschlicher Redundanz – die Befürchtung, dass Maschinen, die in der Lage sind, menschliche Denkprozesse zu imitieren, menschliches Erkennen und Handeln überflüssig machen könnten. Diese Befürchtung ist zwar verständlich, geht aber am Kern dessen vorbei, was mit Tools wie ChatGPT erreicht werden soll.

Sie sind kein Ersatz für den menschlichen Intellekt oder die menschliche Kreativität, sondern Hilfsmittel, die diese intrinsischen menschlichen Qualitäten verstärken. ChatGPT ist wie eine Pipeline, die große Mengen an Informationen und Erkenntnissen kanalisiert, nicht um Macht oder Ressourcen zu bündeln, sondern um Wissen weiter zu verbreiten.

Bei dieser Effizienz geht es nicht darum, menschliches Handeln zu ersetzen, sondern es zu verstärken, damit sich der Einzelne auf die Aspekte seiner Arbeit konzentrieren kann, die einzigartig menschliche Eigenschaften wie Einfühlungsvermögen, strategisches Denken und Kreativität erfordern.

Diese Verbreitung von Wissen ist besonders im Bereich der Bildung und des Lernens von entscheidender Bedeutung. ChatGPT kann mit seiner Fähigkeit, Einsichten auf menschlicher Ebene zu verstehen und zu generieren, ein unschätzbares Werkzeug für Studenten und Pädagogen gleichermaßen sein. Ich weiß, dass ich sehr davon profitiert habe, dass es mir geholfen hat, wichtige Konzepte zu verstehen. Sie ist jeder Suchmaschine, die ich je benutzt habe, um ein Vielfaches überlegen.

Sie bietet sofortigen Zugang zu Informationen, hilft beim Verfassen von Aufsätzen und Berichten, unterstützt das Erlernen von Sprachen und bietet Erklärungen zu komplexen Konzepten, insbesondere in den Bereichen Gesundheit, Biologie und Medizin. Dadurch wird das Lernen interaktiver, individueller und zugänglicher.

Maximieren Sie Ihre Effizienz und erreichen Sie Ihre Ziele

ChatGPT kann Ihr Leben radikal verbessern, wenn Sie es sorgfältig nutzen. In meinem letzten Artikel habe ich Ihnen alle notwendigen Hinweise gegeben, die Sie bei der Nutzung dieses Tools beachten sollten. Lassen Sie mich Ihnen nun einige Beispiele geben, wofür Sie ChatGPT verwenden können:

Was möchten Sie in diesem Moment tun?

Was möchten Sie lernen?

Worauf wollen Sie sich konzentrieren?

Was wollen Sie tun?

Was möchten Sie ändern?

All diese Dinge sind Entscheidungen im Moment, und das ist es, was ChatGPT ermöglicht. Es ermöglicht Ihnen eine radikal effizientere Informationsbeschaffung im Moment und eine drastische Verringerung der verschwendeten Zeit und Anstrengung bei der Suche nach Informationen, die es Ihnen ermöglichen würden, Ihre Ziele zu erreichen.

Viele von Ihnen sind nicht in der Lage, den reibungslosen Übergang Ihrer Gedanken zum Handeln oder Ihrer Absicht zum Handeln durch diese Technologie zu verstehen. Vielmehr denkt ihr, dass ihr nicht mehr gebraucht werdet, weil ihr nicht gut mit eurem Bewusstsein und eurem eigenen Selbstgefühl verbunden seid.

Ihr erkennt noch nicht, dass dies nur ein Hilfsmittel ist, um zu erleichtern und zu verbessern, wer ihr seid. Ihr seht euch selbst als auf eure Biologie beschränkt, und das ist einfach nicht richtig. Damit schränkt ihr euer Verständnis eurer Realität ein.

Betrachten Sie ChatGPT als eine Ergänzung Ihres Bewusstseins und Ihrer Kreativität

Die Wirksamkeit von ChatGPT in Bezug auf Lernen und Effizienz hängt von Ihrer Perspektive ab. Wenn Sie ChatGPT lediglich als eine Erweiterung Ihres eigenen Verstandes betrachten, wird sein Potenzial erheblich eingeschränkt. Diese Sichtweise erhöht sogar Ihre Angst vor der Technologie. Das liegt daran, dass viele Menschen nicht verstehen, dass ihr Verstand und ihre fünf Sinne nur über relativ begrenzte Daten verfügen, verglichen mit dem Datenmeer ihres Bewusstseins.

Ihr Verstand kann mit einem Fingerhut verglichen werden, der eine begrenzte Kapazität hat, um Informationen zu speichern, verglichen mit dem riesigen Ozean an Wissen, der außerhalb unserer fünf Sinne im Bereich des Bewusstseins verfügbar ist.

ChatGPT kann als ein Werkzeug verwendet werden, das Ihren eigenen „Ozean“ an Wissen und Kreativität ergänzt und erweitert, wenn sein wahrer Wert verstanden und realisiert wird. Es kann dann zu einem Verbündeten im Lernprozess werden, zu einem Hilfsmittel, das ein tieferes Verständnis fördert, die Neugierde anregt und zu unabhängigem Denken ermutigt.

Wenn Sie sich diese Technologie zu eigen machen und sie in Ihre Arbeitsabläufe und Lernprozesse integrieren, können Sie Ihren Horizont erweitern, Ihre Fähigkeiten verbessern und einer Zukunft entgegengehen, in der Technologie und menschliches Potenzial synergetisch zusammenwirken, um eine besser informierte, effizientere und kreativere Welt zu schaffen.

Sie müssen nur vorsichtig sein, wie ich in den folgenden Vorsichtsmaßnahmen darlege. Ich verstehe die Vorurteile, die derzeit in diese Technologie einprogrammiert sind, aber das kann sich ändern. Es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass ich mich noch in diesem Jahr mit Sam Altman, dem Gründer und derzeitigen CEO von Open AI, treffen werde, um eine Option zur Beseitigung dieser Voreingenommenheit zu diskutieren und zu erleichtern.

Zusätzlich zu den sechs wichtigen Vorsichtsmaßnahmen, die ich Ihnen vor der Nutzung von ChatGPT ans Herz lege, ist die wichtigste, dass Sie bei der Nutzung von ChatGPT niemals Ihre Fähigkeiten zum kritischen Denken aufgeben. Dies ist wohl seine größte Einschränkung.

ChatGPT ist kein Ersatz für Ihr eigenes kritisches Denken, sondern dient als Hilfsmittel, um Ihre Kreativität zu steigern. Es ist wichtig, dies im Hinterkopf zu behalten und daran zu denken, dass ChatGPT eine Ergänzung und kein Ersatz für Ihre intellektuellen und kreativen Fähigkeiten ist.

Sechs wichtige Vorsichtsmaßnahmen

Einige der wichtigsten Vorsichtsmaßnahmen, die bei der Verwendung von ChatGPT (oder ähnliche große Sprachmodelle) beachtet werden sollten, sind die folgenden:

Schützen Sie Ihre Privatsphäre; geben Sie niemals persönliche oder vertrauliche Informationen über sich selbst oder andere weiter – ChatGPT speichert jede Unterhaltung, die Sie mit ihm führen, auf den Servern von OpenAI, und diese Protokolle werden mit anderen KI-Unternehmen und KI-Trainern geteilt. Daher können alle privaten Informationen, die Sie im Chat eingeben, in den Antworten auf die Fragen anderer Personen auftauchen. Seien Sie sich bewusst, dass ChatGPT Dinge wie Ihre IP-Adresse, den Browsertyp und die Browsereinstellungen, Ihre Interaktionen mit der Website und Ihren Online-Browsing-Verlauf sammelt und dass OpenAI all diese Informationen an nicht näher bezeichnete Dritte weitergeben kann. Sie stimmen all dieser Datenerfassung und -weitergabe zu, wenn Sie die Datenschutzbestimmungen von OpenAI akzeptieren. Melden Sie sich mit einer Wegwerf-E-Mail-Adresse an – ChatGPT speichert auch die E-Mail-Adresse, die Sie bei der Anmeldung verwenden, und in einem kürzlich durchgeführten Experiment konnte der Doktorand Rui Zhu die E-Mail-Adressen von Mitarbeitern der New York Times und anderen Benutzern auslesen. Das Experiment hat eine Sicherheitslücke aufgedeckt, die von böswilligen Akteuren für Phishing-Zwecke und Ähnliches ausgenutzt werden könnte. Um auf der sicheren Seite zu sein, sollten Sie daher eine Wegwerf-E-Mail-Adresse für die Anmeldung verwenden und nicht Ihre persönliche oder arbeitsbezogene E-Mail. Informieren Sie sich über die Nutzungsrichtlinien Ihres Arbeitgebers – Aufgrund der Risiken für die Privatsphäre verbieten einige Unternehmen und Behörden die Nutzung von ChatGPT in ihren Netzwerken; stellen Sie also sicher, dass Sie die Richtlinien Ihres Arbeitgebers kennen. So hat beispielsweise das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) im Oktober 2023 die Verwendung von generativen KI-Tools von Drittanbietern durch Mitarbeiter und Auftragnehmer in ihrer offiziellen Funktion und auf Regierungsgeräten aufgrund von Datensicherheitsrisiken verboten. Ein weiteres Beispiel: Die Mitarbeiter der NASA dürfen ChatGPT nur auf persönlichen Konten verwenden und müssen sich an die Richtlinien zur akzeptablen Nutzung“ halten. Eine hilfreiche Liste mit Tipps zur Vermeidung von Sicherheitsrisiken durch generative KI innerhalb einer Organisation findet sich im Blog von IANS Research. Beachten Sie, dass ChatGPT halluzinieren (Informationen fälschen) und überzeugende, aber sachlich falsche Argumente vorbringen kann. Verlassen Sie sich auch nicht auf von ChatGPT generierte Informationen, wenn dies katastrophale Folgen haben könnte. Denken Sie daran, dass es viele offene rechtliche Fragen gibt, wenn es darum geht, wer die Rechte an den von ChatGPT erstellten Bildern, Inhalten und Codes besitzt – wie in einem IBM-Blogpost erwähnt: „Die Servicebedingungen besagen, dass der Output dem Anbieter des Inputs gehört, aber es können Probleme auftreten, wenn der Output rechtlich geschützte Daten enthält, die von anderen Inputs stammen. Urheberrechtliche Bedenken können auch auftreten, wenn ChatGPT verwendet wird, um schriftliches Material zu erstellen, das auf urheberrechtlich geschütztem Eigentum basiert.“ Dies ist ein weiterer Grund, warum Sie Ihr eigenes Urteilsvermögen einsetzen und alles doppelt überprüfen sollten. Nur ein Beispiel: Wenn Sie ChatGPT verwenden, um schriftliches Material zu erstellen, müssen Sie sicherstellen, dass nichts plagiiert wurde (d.h. Wort für Wort von einer Quelle übernommen wurde, ohne dass die Quelle korrekt angegeben wurde). Die Zeit wird zeigen, wie sich das alles auswirkt. In der Zwischenzeit sollten Sie die von ChatGPT erzeugten Ergebnisse mit Vorsicht verwenden, damit Sie später nicht in ein Netz von Urheberrechts- oder Lizenzverletzungen geraten. Getty Images hat bereits rechtliche Schritte gegen Stability eingeleitet, da das Stable Diffusion-Bilderzeugungstool an Getty-Bildern geschult wurde und nun verwendet wird, um neue Bilder zu erstellen, ohne Lizenzgebühren zu zahlen.

Die Theorie der Ersetzung könnte falsch sein

Wie Business Insider im Februar 2023 berichtete, sagte eine Studie der Universität Oxford aus dem Jahr 2013 zwar voraus, dass 47 % der amerikanischen Arbeitskräfte in den nächsten zwei Jahrzehnten durch KI ersetzt werden könnten, aber diese Vorhersage „scheint nicht zuzutreffen … weil bei diesen Technologien immer noch menschliches Urteilsvermögen erforderlich ist, um Fehler und Verzerrungen zu vermeiden.“

Anu Madgavkar, Partner beim McKinsey Global Institute, sagte gegenüber Business Insider: „Wir müssen diese Dinge als produktivitätssteigernde Werkzeuge betrachten und nicht als vollständigen Ersatz“, was genau die Haltung ist, die ich vertrete.

Wie IANS Research feststellt, werden KI-Halluzinationen „nicht verschwinden. Sie sind ein Merkmal, kein Fehler“. Menschliches Urteilsvermögen und Fachwissen werden also immer und überall, wo KI-Technologie eingesetzt wird, eine entscheidende Komponente bleiben.

Quellen: