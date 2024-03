Das von Gates finanzierte Gavi nimmt Memes ins Visier und bezeichnet sie als „Super-Desinformationsverbreiter“

Von John-Michael Dumais

Gavi, die von der Bill & Melinda Gates Foundation gegründete und finanzierte Vaccine Alliance, hat einen Artikel veröffentlicht, in dem die Verfasser von Memes kritisiert werden, weil sie Anti-Impf-Botschaften verbreiten und von der Angst vor einer Pandemie profitieren. Kritiker sagten, dass dieser Artikel die Taktik der „Anschuldigung im Spiegel“ verwendet, um die eigenen Missetaten den Gegnern zuzuschreiben.

Gavi, die Vaccine Alliance, nahm in einem Artikel vom 13. Februar die „Super-Desinformationsverbreiter“ in der „Anti-Impf-Bewegung“ ins Visier.

„Memes werden seit Jahrhunderten in der Anti-Impf-Bewegung verwendet, und ihre Macht, gesundheitsschädliche Desinformationen zu verbreiten, wächst“, heißt es im Klappentext des Artikels.

Der Artikel warnte, dass Memes zwar oft mit „niedlichen Katzen und Prominenten mit lustigen Bildunterschriften“ assoziiert werden, dass sie aber „eine unheilvollere Funktion“ haben, da sie „Teil einer hochentwickelten Strategie zur Verbreitung und Monetarisierung von gesundheitlichen Desinformationen“ sind.

Unter Verweis auf die „lange Geschichte“ von Anti-Impf-Memes wurde in dem Artikel ein Bild aus dem Jahr 1802 angeführt, das ein Impfmonster zeigt, das einen Korb mit Säuglingen füttert und sie mit Hörnern ausscheidet“, und ein anderes aus dem Jahr 1892, das eine Impfschlange und ein tanzendes Skelett zeigt, die eine Mutter und einen Säugling bedrohen.

Das berüchtigtste Anti-Impf-Mem“, so der Artikel, entstand jedoch aus einer inzwischen diskreditierten Studie von 1998, die den Impfstoff gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) fälschlicherweise mit Autismus in Verbindung brachte.

Der Artikel verwies auf einen Artikel im Canadian Medical Association Journal aus dem Jahr 2010, in dem es um den Rückzug der Studie von Dr. Andrew Wakefield durch The Lancet ging, und auf einen Leitartikel im BMJ aus dem Jahr 2011, in dem Wakefields Studie als betrügerisch bezeichnet wurde.

Wakefields Studie, so der Artikel, führte dazu, dass das Mem „Impfstoffe verursachen Autismus“ auf Plakatwänden erschien und „weithin in den Medien zirkulierte.“

Die Holocaust-Überlebende Vera Sharav analysierte die Wakefield-Kontroverse in einem mehrteiligen Artikel und stellte fest, dass der Oberste Gerichtshof des Vereinigten Königreichs später „keinerlei Beweise fand, die den Vorwurf des beruflichen Fehlverhaltens stützten, geschweige denn den Vorwurf des Betrugs“.

Der Artikel zitiert das Media Manipulation Casebook und definiert „Meme War“ als die Verbreitung von Memen zur „politischen Überzeugung oder zum Aufbau einer Gemeinschaft oder zur strategischen Verbreitung von Narrativen und anderen Nachrichten, die für eine Medienmanipulationskampagne entscheidend sind“.

Die Autoren identifizierten „drei wiederkehrende Themen“ in den Memen, die zur Impfverweigerung aufriefen:

Die Regierung und die sozialen Institutionen sind korrupt, politisch kompromittiert und tyrannisch und nutzen unsichere und unwirksame Impfstoffe zur Überwachung, Kontrolle und für ihren Profit. Ungeimpfte Menschen werden auf ungerechte Weise stigmatisiert und verfolgt, „mit naziähnlichen Sanktionen und sozialer Ausgrenzung belegt“. Geimpfte sind moralisch und physisch minderwertiger als Ungeimpfte, zum Beispiel leiden sie unter einer verminderten Fruchtbarkeit und Fähigkeit zum kritischen Denken.

Das „unheimlichste“ Element der Meme-Kampagnen bestand dem Artikel zufolge jedoch darin, „finanziell von der Angst vor einer Pandemie zu profitieren“, einschließlich der Werbung für „potenziell schädliche“ und „nicht zugelassene“ Gesundheitsmittel wie Hydroxychloroquin und Ivermectin.

Die Autoren erklärten nicht, wie jemand mit dem Verkauf preiswerter, nicht patentierter Arzneimittel seinen Lebensunterhalt bestreiten kann, und verglichen diese Behauptung auch nicht mit den Gewinnen, die Unternehmen mit dem Verkauf von Remdesivir oder COVID-19-Impfstoffen erzielen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Meme-Propagatoren „unter dem Schutzmantel von Humor und Satire“, die „Faktenchecker und Inhaltsmoderatoren umgehen können“, „ihre Online-Fangemeinde aufbauen, Misstrauen gegenüber Gesundheitsbehörden säen und von der Werbung für nicht zugelassene Arzneimittel profitieren“.

‚Die Leute kaufen nicht, was sie verkaufen‘

Laura Bono, Vizepräsidentin von Children’s Health Defense (CHD), sagte gegenüber The Defender: „Offensichtlich entgeht Gavi die Ironie, einen Artikel über die Verbreitung von Impfstoff-‚Fehlinformationen‘ zu veröffentlichen, wenn Gavi einer der produktivsten Verbreiter von Pro-Impfstoff-Propaganda in der Welt ist.“

Gavi, das seit dem Jahr 2000 von seinem Gründungspartner, der Bill & Melinda Gates Foundation, mit insgesamt 4,1 Milliarden Dollar finanziert wird, hat eine lange Geschichte der Verbreitung von Impfstoffen in Entwicklungsländern in Afrika ohne angemessene Aufklärung über die Risiken.

Gavi hat vor kurzem eine Impfkampagne gegen Malaria für Babys in ganz Afrika gestartet und will Millionen von Mädchen in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen weltweit mit einem Impfstoff gegen humane Papillomaviren (HPV) impfen.

Bono sagte, dass Gavi und andere von der Pharmaindustrie unterstützte Organisationen „mit der Tatsache zu kämpfen haben, dass Eltern rund um den Globus die ernsten Risiken von Impfstoffen, einschließlich Autismus, erkennen und dass immer mehr Menschen nicht kaufen, was sie verkaufen“.

„Es ist ironisch, dass Gavi gezwungen ist, diesen Weg zu gehen – sie fühlen sich offensichtlich bedroht“, sagte C. H. Klotz, Herausgeber von „Canary In a Covid World: How Propaganda and Censorship Changed Our (My) World“. Er fuhr fort: „Sie wissen nicht, dass das Volk nicht dumm ist, trotz der Propaganda.“

Laut Klotz wurden sich mehr Menschen der Propaganda durch ihre Erfahrungen mit COVID-19 bewusst, „wo uns etwas gesagt wurde und das Gegenteil passierte“. Zum Beispiel: „Lassen Sie sich impfen, um die Übertragung zu stoppen und sich davor zu schützen, sich jemals wieder mit dem Virus anzustecken.“

„Das hat sich alles als große Lüge herausgestellt“, sagte er.

Artikel bedient sich der Taktik der „Anschuldigung im Spiegel“

Mark Crispin Miller, Professor für Medien, Kultur und Kommunikation an der New York University (NYU), sagte gegenüber The Defender, Gavi nutze den Artikel, um andere dafür anzugreifen, dass sie „genau das tun, was die Propagandisten selbst tun“ – unbewiesene Medikamente anpreisen und von ihnen profitieren.

„Diese projektive Taktik ist außerordentlich entwaffnend und verwirrend für jeden, der die Wahrheit nicht kennt, da sie die Ehrlichen als Lügner und die mächtigen Lügner selbst als Quellen der Wahrheit definiert“, sagte Miller.

Miller erklärte, dies sei „typisch für jede Kriegspropaganda“:

„Big Pharma und seine Verbündeten spielen dasselbe Spiel wie die Nazis und die Bolschewiken und verschiedene „demokratische“ Propagandisten in Kriegszeiten – und dazu gehören politische Kampagnen ebenso wie bewaffnete Konflikte. „Es wird treffend als ‚Anschuldigung im Spiegel‘ oder manchmal auch als ‚Spiegelpolitik‘ bezeichnet.“

Laut dem Dangerous Speech Project – das zum Teil von George Soros‘ Open Society Foundations finanziert wird – wird mit der Taktik der „Anschuldigung im Spiegel“ behauptet, dass „das Publikum ernsthaften und oft tödlichen Bedrohungen durch die Zielgruppe ausgesetzt ist“, z. B. „die Umkehrung der Realität, indem suggeriert wird, dass die Opfer eines Völkermords diesen stattdessen begehen werden“.

Die Hutu wendeten diese Taktik im Völkermord von 1994 in Ruanda gegen die Tutsi an, indem sie ihre beabsichtigten Opfer genau der Verbrechen beschuldigten, die sie an ihnen begehen wollten.

Wer sich auf diese Taktik einlässt, so Miller, „führt uns in dieselbe Albtraumwelt, die George Orwell in seinem Buch „1984“ heraufbeschwört, in der „Krieg Frieden ist, Freiheit Sklaverei ist und Unwissenheit Stärke ist“.

Miller wurde von Mitgliedern seines Lehrstuhls an der NYU gerügt, weil er versucht hatte, seine Studenten in einem Propagandakurs über die von der Regierung und der Pharmaindustrie während der Pandemie betriebene Propaganda zu unterrichten.

Kriminalisierung von Memen?

Reclaim the Net, das das Thema einer bevorstehenden Schlacht aufgreift, sagte, Gavis Beitrag sei ein „Aufruf zum Handeln“ … um Meme offiziell zu kriminalisieren“, und zitierte die Behauptung des Artikels, dass sich die Urheber von Memen „der Verantwortung für alle negativen Folgen ihrer Botschaften entziehen“.

Klotz stimmte zu, dass dies ein Zeichen für eine weitere Offensive von Big Pharma und seinen Verbündeten gegen die Verbreiter von „Fehlinformationen“ sein könnte.

„Das Sperrfeuer von Zensur und Propaganda ist seit 2020 unerbittlich – ich sehe keinen Grund, warum es jetzt nachlassen sollte“, sagte Koltz. „Sie spielen um jeden Preis und nicht den netten Mann. Das neue Schlachtfeld ist es, unsere Herzen und Köpfe zu kontrollieren.“

Gavi-Post fasst Forschungsartikel der Autoren zusammen

Gavi hat seinen Meme-Krieg-Artikel aus einem ursprünglich in The Conversation veröffentlichten Artikel von zwei Professoren der Sozialwissenschaften, die eine halbe Welt voneinander entfernt leben, neu veröffentlicht.

Die Co-Autoren, Stephanie Alice Baker, Ph.D., Dozentin für Soziologie an der City University of London, England, und Michael James Walsh, Ph.D., außerordentlicher Professor für Sozialwissenschaften an der University of Canberra, Australien, schrieben gemeinsam den Artikel „‚Memes Save Lives‘: Stigma and the Production of Antivaccination Memes During the COVID-19 Pandemic“, veröffentlicht in Sage Journals.

Der Conversation-Artikel dient als kurze Einleitung zu dem Sage-Artikel, der das Center for Countering Digital Hate (CCDH) als Quelle für die Identifizierung von Impfgegnern und Desinformationsproduzenten“ in den sozialen Medien anführt.

Das CCDH ist die Organisation, die Robert F. Kennedy Jr., den beurlaubten CHD-Vorsitzenden, zu ihrem „Desinformations-Dutzend“ zählte.

Baker und Walsh sagten, dass Medienbeeinflusser Meme für „kommerziellen und politischen Gewinn“ verwenden, indem sie Botschaften konstruieren, „die mit der Logik der verdorbenen Identität übereinstimmen, um ihre eigene stigmatisierte soziale Position neu zu gestalten und dabei geimpfte Gruppen zu diffamieren“.

Die Autoren behaupteten, dass „Anti-Impf“-Medieneinflussnehmer bereits eine diskreditierte Gruppe seien, ohne die Propagandamaschinerie anzuerkennen, die sie von vornherein als solche bezeichnete.

Sie beschuldigten diese Gruppe, gut dokumentierte Probleme aufgeworfen zu haben: unwirksame Impfstoffe, die Infektionen oder Übertragungen nicht verhindern; impfstoffbedingte Verletzungen und Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit; Unterdrückung praktikabler Therapeutika; Exposition gegenüber schädlichen (oft tödlichen) COVID-19-Protokollen in Krankenhäusern; Verlust des Arbeitsplatzes (und beim Militär Verlust des Dienstalters, der Pensionen); Entzug der ärztlichen Approbation; Rufmord; fehlende Beweise für Maskierung; Impfpässe und Überwachungssysteme.

Die Autoren konzentrierten sich auf extreme Beispiele von satirischen Memes, die im Internet zu finden waren, um diese Bedenken zu entkräften, gingen aber nicht auf die Substanz der zugrunde liegenden Argumente ein. Sie behaupteten, die Schöpfer der Meme seien durch Profit und politische Vorteile motiviert.

Baker und Walsh haben in ihrem Forschungsartikel keinen einzigen „Fehlinformationsverbreiter“ identifiziert, weil sie das nicht wollten: 1. „die Sichtbarkeit von ’schlechten Akteuren‘ verstärken“; 2. „eine falsche Gleichwertigkeit“ zwischen der Behandlung von ungeimpften Gruppen und „wirklich verfolgten Gruppen“ aufrechterhalten; oder 3. zur Zielscheibe von „vernetztem Mobbing“ werden.

Neuer JAMA-Artikel setzt Pharma-Doppelzüngigkeit fort

Der Gavi-Beitrag erscheint, nachdem das JAMA Network am Montag einen Artikel mit dem Titel „Misinformation and the Vaccine Adverse Event Reporting System“ (VAERS) veröffentlicht hat.

In dem JAMA-Artikel wird behauptet, dass die VAERS-Berichte häufig falsch interpretiert werden, um eine zögerliche Haltung gegenüber Impfstoffen zu fördern.

„Die Bezeichnung eines Frühwarn- und Überwachungssystems als Vaccine Adverse Event Reporting System und der uneingeschränkte Zugang zu ungeprüften Meldungen erhöht die Anfälligkeit der Öffentlichkeit für falsche Vorstellungen über die Sicherheit von Impfstoffen“, schreiben die Autoren und fügen hinzu: „Diejenigen, die Impfungen in Misskredit bringen wollen, nutzen diese Anfälligkeit aus“.

Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die U.S. Food and Drug Administration (FDA) sollten ein Rebranding von VAERS in Erwägung ziehen, so die Autoren, da die Berichte fälschlicherweise als Bestätigung dafür angeführt werden, dass Impfstoffe eine wesentliche Ursache für Morbidität und Mortalität sein können“.

Um VAERS einen neuen Namen zu geben, schlagen die Autoren vor:

„Ändern Sie den Namen dieses Systems von ‚Vaccine Adverse Event Reporting System‘ in einen Namen, der seinen Zweck genauer beschreibt. … „Die Umbenennung des Systems in ‚Vaccine Safety Sentinel‘ würde das Publikum daran erinnern, dass die besorgniserregenden Vorfälle ungeprüft sind, mit der Sicherheit zusammenhängen und Teil eines Überwachungs- oder Frühwarnsystems sind. „Das Hinzufügen von ’safety‘ zum Titel würde das System an andere Systeme der CDC angleichen, darunter ‚v-safe‘, die ’safe‘ oder ’safety‘ in ihrem Namen enthalten; das Hinzufügen von ’sentinel‘ würde das System an die Sentinel-Initiative der FDA angleichen.“

Miller kommentierte den Artikel und die Empfehlung gegenüber The Defender:

„Ein solcher Euphemismus ist ebenso sinnlos wie durchsichtig. Inzwischen ist die „Impfmüdigkeit“ nicht mehr aufzuhalten, egal was man dagegen zu tun versucht, denn es sind schon viel zu viele Menschen durch den „Impfstoff“ gestorben und/oder erkrankt, als dass eine Namensänderung ihren Eindruck versüßen könnte. „Der einzige Zweck dieses obszönen Vorschlags besteht darin, als weiterer Beweis für die Verbrechen zu dienen, die von den Urhebern und Förderern dieses Demozids begangen werden.“

Die Hauptautorin des JAMA-Artikels, Kathleen Hall Jamieson, Ph.D., ist Direktorin des Annenberg Public Policy Center. Sie bestätigte, dass sie „für die Verfolgung von Fehlinformationsmustern über Impfungen im Allgemeinen und [den] COVID-Impfstoff im Besonderen“ Mittel erhalten hat.