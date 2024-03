Schockierender Befund: Lebenserwartung sinkt weiter

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Vorläufige Schätzungen und endgültige Berichte zeigen einen deutlichen Rückgang der amerikanischen Lebenserwartung, wobei junge Erwachsene die Hauptlast der übermäßigen Todesfälle tragen

Die Kluft in der Lebenserwartung zwischen den Geschlechtern hat in den USA den höchsten Stand seit 1996 erreicht, was in erster Linie auf COVID-19 und die Opioid-Krise zurückzuführen ist und auf systemische Probleme im Gesundheitswesen und in den gesellschaftlichen Strukturen hinweist

Entgegen dem historischen Trend sind junge Amerikaner und Amerikaner im arbeitsfähigen Alter überproportional stark von der Todeslast betroffen, was Anlass zur Sorge über die zugrunde liegenden Ursachen und das Fehlen einer Reaktion des öffentlichen Gesundheitswesens gibt

Inmitten von Zensur und Kontroversen wächst der Ruf nach einer gründlichen Untersuchung des Pandemiemanagements, einschließlich der Abriegelung, der Behandlungsprotokolle und des Einsatzes von Impfstoffen, um die eigentlichen Ursachen der übermäßigen Todesfälle zu verstehen

Die Notwendigkeit eines neuen Ansatzes für die globale Gesundheit wird durch die aktuelle Krise unterstrichen, wobei der Schwerpunkt auf der Beseitigung gesundheitlicher Ungleichheiten und der Wiederherstellung des Bewusstseins liegt, wie ich es in meinem demnächst erscheinenden Buch „The Power of Choice“ propagiere

Wie sich herausstellt, hat eine der größten Nachrichten des Jahres 2023 nie Schlagzeilen gemacht, was angesichts ihrer Tragweite verständlich ist. Die Welt hat jetzt mit den Folgen einer globalen Krise zu kämpfen, die dank der ausgeklügelten und sorgfältig ausgearbeiteten Gehirnwäsche-Strategien der Regierung und der Massenmedien den Massen nicht bewusst sind.

Im August 2022 wurden vorläufige Schätzungen der Lebenserwartung für 2021 veröffentlicht, die zeigen, dass die Amerikaner in den Jahren 2020 und 2021 fast drei Jahre an Lebenserwartung verloren haben. Im Dezember 2022 bestätigte der endgültige Mortalitätsbericht diese schockierenden Daten.

Im Jahr 2019 lag die durchschnittliche Lebenserwartung der Amerikaner aller Ethnien bei 78,8 Jahren. Bis Ende 2020 war sie auf 77,0 Jahre gesunken, und Ende 2021 lag sie bei 76,4 Jahren. Wie die U.S. Centers for Disease Control and Prevention in ihrem endgültigen Sterblichkeitsbericht für 2021 feststellten, „stiegen die Sterberaten von 2020 bis 2021 für jede Altersgruppe ab einem Jahr an …“.

Damals sagte Dr. Steven Woolf, Professor für Bevölkerungsgesundheit an der Virginia Commonwealth University, gegenüber USA Today: „Das bedeutet, dass alle medizinischen Fortschritte des letzten Vierteljahrhunderts zunichte gemacht wurden.“

COVID war ein Wendepunkt

Die COVID-19-Pandemie war ein Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit, und wir sind gerade dabei, die Daten zusammenzustellen, um die Auswirkungen der irrationalen Reaktionen der Regierungen zu dokumentieren. Die große Neuigkeit, über die kaum jemand spricht, ist, dass a) die Lebenserwartung von Männern weitaus stärker gesunken ist als die von Frauen, und b) junge Erwachsene im arbeitsfähigen Alter den Großteil der überzähligen Todesfälle ausmachen.

Dies sollte in allen Mainstream-Medien Schlagzeilen machen; stattdessen wurde es unterdrückt, wahrscheinlich weil Pandemiemaßnahmen bei diesem Trend eine wichtige Rolle spielen. Ich habe erst davon erfahren, als ich das Interview von Jimmy Dore mit Dr. Pierre Kory (siehe oben) gesehen habe. Laut einer im November 2023 in JAMA Internal Medicine veröffentlichten Studie:

„Da die Lebenserwartung bei der Geburt in den USA das zweite Jahr in Folge gesunken ist, von 78,8 Jahren (2019) auf 77,0 Jahre (2020) und 76,1 Jahre (2021), hat sich der Abstand zwischen Frauen und Männern auf 5,8 Jahre vergrößert, der größte seit 1996 und ein Anstieg von einem Tiefstand von 4,8 Jahren im Jahr 2010. Seit mehr als einem Jahrhundert leben US-Frauen länger als US-Männer, was auf niedrigere Todesraten bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Lungenkrebs zurückzuführen ist, die größtenteils auf Unterschiede im Rauchverhalten zurückzuführen sind. In dieser Studie wird systematisch untersucht, welchen Beitrag COVID-19 und andere zugrunde liegende Todesursachen zur Vergrößerung der geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Lebenserwartung von 2010 bis 2021 leisten.“

Die Opioidkrise hat diesen Trend noch verstärkt und die Lebenserwartung von Männern durch eine Zunahme von Überdosen, Unfällen und Selbstmorden gesenkt. Todesfälle aus Verzweiflung – ein Begriff, der die Zunahme von Selbstmord, Drogenkonsumstörungen und alkoholbedingten Lebererkrankungen zusammenfasst – sind oft mit wirtschaftlicher Not, Depressionen und Stress verbunden.

Von diesen Todesfällen sind vor allem Männer betroffen, was eine deutliche Verschiebung der Lebenserwartung bedeutet. Studien zeigen nun, dass Männer im arbeitsfähigen Alter zunehmend die Hauptlast der COVID-19-Krise zu tragen haben.

Wachsende Kluft zwischen den Geschlechtern deren Lebenserwartung

Die Architekten dieses sorgfältig inszenierten Komplotts haben diese Ergebnisse mit erschreckender Präzision erzielt. Ihr Ziel war es nicht nur, ein Virus freizusetzen, sondern auch die Widerstandsfähigkeit gesellschaftlicher Strukturen und die Anpassungsfähigkeit der Gesundheitssysteme an noch nie dagewesene Stressfaktoren zu testen, indem sie Variablen wie den Zugang zur Gesundheitsversorgung und die Reaktionen des öffentlichen Gesundheitswesens manipulierten.

Von der Pandemie waren Männer unverhältnismäßig stark betroffen, und zwar nicht nur aufgrund biologischer Prädispositionen, sondern auch aufgrund sozialer und verhaltensbezogener Muster. So trugen beispielsweise die mangelnde Bereitschaft der Männer, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen, und ihr risikoreiches Verhalten wahrscheinlich erheblich zu der beobachteten unterschiedlichen Lebenserwartung bei.

Während die Welt aus dem Schatten der Pandemie heraustritt, sind wir nun gezwungen, die grundlegenden Aspekte der Gesundheitsversorgung, der Beschäftigung und der sozialen Unterstützungssysteme zu überdenken. Wie in der JAMA-Studie dargelegt, ist der Unterschied in der Lebenserwartung zwischen den Geschlechtern in den USA mit fast sechs Jahren so groß wie seit 1996 nicht mehr:

„Der Unterschied in der Lebenserwartung zwischen den Geschlechtern hat sich von 2010 bis 2019 um 0,23 Jahre und von 2019 bis 2021 um 0,70 Jahre vergrößert. Vor COVID-19 im Jahr 2020 trugen vor allem unbeabsichtigte Verletzungen, Diabetes, Selbstmord, Tötungsdelikte und Herzkrankheiten zur Verschlechterung der Lebenserwartung von Männern und Frauen bei … Der absolute Unterschied in den altersbereinigten Sterberaten zwischen Männern und Frauen hat sich zwischen 2010 und 2021 von 252 auf 315 pro 100.000 erhöht, wobei der Unterschied bei Herzkrankheiten bestehen bleibt und sich bei COVID-19, unbeabsichtigten Verletzungen und mehreren anderen Ursachen vergrößert. Diese Analyse zeigt, dass COVID-19 und die Epidemie von Drogenüberdosierungen in den letzten Jahren maßgeblich zur Vergrößerung der geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Lebenserwartung beigetragen haben.“

Junge Amerikaner sterben mit erschreckender Geschwindigkeit

In einem Artikel für The Hill vom 12. Dezember 2023 untersuchte Kory auch die versicherungsmathematischen Daten, die eine weitere schockierende Veränderung aufzeigen: Die Last des Todes fällt nun unverhältnismäßig stark auf junge Menschen und Menschen im arbeitsfähigen Alter, eine Bevölkerungsgruppe, die einst der Inbegriff von Gesundheit und Vitalität in der amerikanischen Gesellschaft war. Die Entscheidung der Centers for Disease Control and Prevention, ihre Webseite über die Sterbefälle im September zu archivieren und nicht mehr zu aktualisieren, macht die ohnehin schon verwirrende Situation noch mysteriöser.

Die finanziellen Auswirkungen für die Versicherer sind tiefgreifend. Der sprunghafte Anstieg der Todesfälle seit 2020 spiegelt den schwerwiegendsten Anstieg seit der Grippepandemie von 1918 wider und veranlasst die Forderung nach einem Frühwarnsystem zum Schutz der Versicherten vor aufkommenden Gesundheitsgefahren. Wie von Kory angemerkt:

„Anders als in der Anfangsphase der Pandemie sind diese Todesfälle nicht in erster Linie auf alte Menschen zurückzuführen. In der Altersgruppe der über 65-Jährigen lag die Sterblichkeit im zweiten Quartal 2023 um 6 % unter der Norm vor der Pandemie, wie aus einem neuen Bericht der Society of Actuaries hervorgeht. Die Sterblichkeit war bei den versicherten 35- bis 44-Jährigen um 26 % und bei den 25- bis 34-Jährigen um 19 % höher, womit sich die Sterbespitze fortsetzte, die im dritten Quartal 2021 mit 101 % bzw. 79 % über dem Normalwert ihren Höhepunkt erreichte.“

Interessanterweise beschränkt sich der Anstieg der Sterblichkeit nicht auf ältere Menschen, sondern ist bei jüngeren, versicherten Erwachsenen deutlich höher. Diese Verschiebung wirft kritische Fragen zu den Ursachen auf, die über COVID-19 hinausgehen und den Anstieg von Leber-, Nieren- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes und Drogenüberdosierungen einschließen, wenn auch nicht überwiegend in der jungen Arbeiterklasse.

Dieses Szenario legt eine kritische Untersuchung nahe: Warum hat das öffentliche Gesundheitswesen, das einst an vorderster Front bei der Bewältigung der Pandemie stand, bei der Bewältigung dieser überzähligen Todesfälle auffallend wenig getan?

Die unabhängige öffentliche Untersuchung der Todesfälle nach der Pandemie im Vereinigten Königreich bietet einen starken Kontrast, der die Notwendigkeit einer ähnlichen, strengen Untersuchung in den Vereinigten Staaten verdeutlicht. Diese Untersuchung sollte das Management der Pandemie, einschließlich der Abriegelung, der Behandlungsprotokolle und des schnellen Einsatzes von Impfstoffen, inmitten von über einer Million Berichten über mögliche unerwünschte Wirkungen und neuen Studien zu Syndromen nach der Impfung unter die Lupe nehmen.

Die beispiellose Zensur abweichender Meinungen und die Durchsetzung der Pandemiemaßnahmen geben Anlass zu weiteren Bedenken hinsichtlich der während der Krise getroffenen Entscheidungen. Da Versicherungsmathematiker davor warnen, dass die Zahl der Todesfälle – insbesondere bei jüngeren Versicherten – bis 2030 weiter steigen wird, wird die Notwendigkeit einer umfassenden Bewertung deutlich.

Bei dieser Bewertung muss untersucht werden, welche Strategien erfolgreich waren und welche gescheitert sind, um besser auf künftige Pandemien vorbereitet zu sein und alle Teile der Gesellschaft zu schützen, insbesondere die am meisten gefährdeten.

Wir brauchen ein neues Paradigma

Es könnte nicht offensichtlicher sein – da wir jetzt die Daten sammeln, die alles bestätigen, was ich in den letzten Jahren gesagt habe -, dass wir belogen worden sind und nun die Früchte dieser Täuschung ernten.

Ich habe die Absicht, eine neue Ära der globalen Gesundheit einzuleiten – eine Ära, die das komplizierte Geflecht von Faktoren, die zu gesundheitlichen Ungleichheiten beitragen, erkennt und angeht. Einer der Hauptfaktoren ist die Trennung zwischen uns und unserem Bewusstsein.

Ich bin gerade dabei, mein neues Buch „The Power of Choice“ fertig zu stellen, das in den nächsten Monaten veröffentlicht werden soll. Es soll ein bahnbrechendes Werk sein, das sich mit den grundlegenden Problemen befasst, die zu der verzweifelten Lage geführt haben, in der wir uns jetzt befinden. In vielerlei Hinsicht ist es ein Handbuch für den Ausweg aus dieser Krise.

Artikel als PDF

Quellen: