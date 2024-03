Was aus Sicht der herrschenden ukrainischen Elite und ihrer westlichen Herren das Worst-Case-Szenario ist, ist für den Rest der Welt das Best-Case-Szenario. Wenn Zelensky abgesetzt und die Friedensgespräche sofort wieder aufgenommen würden, sobald Russland die Kontaktlinie überschreite, dann würde sich die NATO aufgrund ihres Sicherheitsdilemmas mit Russland nicht so sehr unter Druck gesetzt fühlen, konventionell in der Ukraine zu intervenieren, und die Gefahr eines Dritten Weltkriegs aufgrund von Fehleinschätzungen würde sich verringern.

Das ukrainische Geheimdienstkomitee warnte in einem Telegramm vor dem schlimmsten Szenario, das im Juni eintreten könnte, wenn ein russischer Durchbruch über die Kontaktlinie (LOC) mit den Protesten gegen die Wehrpflicht und die Illegitimität Zelenskys zusammenfiele und dem Staat den Todesstoß versetzen würde. Wie vorherzusehen war, behaupteten sie, dass diese Proteste, zusammen mit Behauptungen über eine wachsende Ermüdung in der westlichen und ukrainischen Gesellschaft und über zivil-militärische Spannungen in Kiew, nur „russische Desinformation“ seien, obwohl sie alle tatsächlich existierten.

Zelensky versuche verzweifelt, „möglicherweise bevorstehende Proteste gegen ihn präventiv zu diskreditieren“, und habe deshalb Ende November behauptet, Russland habe sich verschworen, einen sogenannten „Maidan 3“ gegen ihn zu inszenieren, worauf der Geheimdienstausschuss in seinem Beitrag ausdrücklich Bezug nahm. Die Warnung kam auch zu einem Zeitpunkt, als ukrainische Medien berichteten, Zelensky plane, das Verfassungsgericht zu bitten, über die Abhaltung von Wahlen während des Kriegsrechts zu entscheiden, um seine Legitimität nach Ablauf seiner Amtszeit am 20. Mai zu erhalten.

In dem oben zitierten Bericht der türkischen Medien wird auch erwähnt, dass „die Führer der Oppositionsparteien Petro Poroschenko und Julia Timoschenko die Bildung einer Koalitionsregierung vorgeschlagen haben, um eine Legitimitätskrise zu vermeiden“, was jedoch vom Chef des Nationalen Sicherheitsrates Danilow abgelehnt wurde. Das Interessante an diesem Vorschlag ist, dass er zuerst von einem Experten des einflussreichen Think Tanks Atlantic Council in einem Mitte Dezember in Politico veröffentlichten Artikel gemacht wurde, um genau diesen Zweck zu erfüllen.

Diese Erinnerung und der darauffolgende Vorschlag der beiden Oppositionsführer widerlegen die Vorstellung, dass die Zweifel an der Legitimität Zelenskys ausschließlich auf „russische Desinformation“ zurückzuführen sind, ebenso wie die jüngste Umfrage eines führenden europäischen Think Tanks vom Januar die gleiche Behauptung über die Ermüdung in diesem Konflikt widerlegt. Der Europäische Rat für Außenbeziehungen, der nicht glaubwürdig als „pro-russisch“ bezeichnet werden kann, stellte fest, dass nur 10% der Europäer glauben, dass die Ukraine Russland besiegen wird.

Auf der anderen Seite des Atlantiks zeigt die Pattsituation im Kongress über weitere Hilfen für die Ukraine, dass solche Ansichten in den Hallen der Macht geteilt werden und diejenigen, die diese Ansichten vertreten, verständlicherweise nicht weiter hart erarbeitete Steuergelder in einen zum Scheitern verurteilten Stellvertreterkrieg stecken wollen. Die westlichen Staats- und Regierungschefs insgesamt sind jedoch angesichts der jüngsten militärisch-strategischen Entwicklungen nach dem Scheitern der Kiewer Gegenoffensive im vergangenen Sommer und dem jüngsten russischen Sieg bei Awdejewka eindeutig in Panik geraten.

Deshalb diskutierten viele von ihnen am letzten Montag bei einem Treffen in Paris, an dem mehr als 20 europäische Staats- und Regierungschefs teilnahmen, über eine konventionelle Intervention in der Ukraine. Der französische Präsident Macron sagte, dass dies nicht ausgeschlossen werden könne, auch wenn es in dieser Frage keinen Konsens gebe. Sein polnischer Amtskollege bestätigte, dass dies der heftigste Teil ihrer Diskussionen an diesem Tag gewesen sei. Alle anderen westlichen Staats- und Regierungschefs dementierten zwar heftig, dass sie dies niemals zulassen würden, aber ihre Worte können nicht ernst genommen werden.

Schließlich könnte das schlimmste Szenario, vor dem die ukrainische Geheimdienstkommission gewarnt hat und das sie aktiv als „rein russische Desinformation“ zu diskreditieren versucht, sie zu einer konventionellen Intervention zwingen, um den Zusammenbruch des Staates und eine Katastrophe wie in Afghanistan in Europa zu verhindern. Es ist unwahrscheinlich, dass die NATO tatenlos zusieht, wenn Russland nach dem Durchbruch der Grenzkontrollzone bis zum Sommer in den Trümmern wütet, weshalb eine konventionelle Intervention nicht ausgeschlossen werden kann.

Das bedeutet aber nicht, dass die Eliten es nicht tun würden, denn sie nehmen bei der Formulierung ihrer Außen- und Militärpolitik keine Rücksicht auf die öffentliche Meinung. Dennoch wollen die Eliten die großen Proteste, die in Europa folgen könnten, vermeiden, aber sie könnten sie riskieren, damit ihr geopolitisches Projekt in der Ukraine nicht völlig umsonst war.

Die Durchschnittsbürger außerhalb der Ukraine können den Lauf der Dinge nicht beeinflussen, aber die Menschen in diesem Land könnten eine historische Rolle spielen, wenn sie sich auflehnen, unterstützt von befreundeten Elementen in den militärisch-geheimdienstlichen Diensten wie denen um den ehemaligen Oberbefehlshaber Zaluzhny. Sie würden ihr Leben riskieren, da der SBU Andersdenkende misshandelt, verhaftet und tötet, aber offensichtlich sind genug von ihnen dazu bereit, wie die verzweifelten Bemühungen des ukrainischen Geheimdienstausschusses zeigen, sie zu diskreditieren.

Es ist noch zu früh, um vorherzusagen, ob sie sich auflehnen werden, und schon gar nicht in dem Umfang und für die Dauer, die notwendig wären, um Zelensky abzusetzen und die Friedensgespräche sofort wieder aufzunehmen, denn der SBU könnte mit Unterstützung der CIA ihre Pläne durchkreuzen, indem er ihre Anführer (insbesondere die des militärischen Geheimdienstes) verhaftet. Sollte dies jedoch geschehen und mit dem Durchbruch Russlands durch die LOC zusammenfallen, könnte dieser Stellvertreterkrieg schnell beendet werden, vorausgesetzt, es gibt verbündete Eliten, die bereit sind, auch ihr Leben zu riskieren.

Angesichts der globalen Bedeutung dieses Konflikts ist das, was aus Sicht der herrschenden ukrainischen Elite und ihrer westlichen Patrone das Worst-Case-Szenario ist, für den Rest der Welt das Best-Case-Szenario. Wenn Zelensky abgesetzt wird und die Friedensgespräche sofort wieder aufgenommen werden, sobald Russland die LOC bricht, dann wird sich die NATO aufgrund ihres Sicherheitsdilemmas mit Russland nicht so sehr unter Druck gesetzt fühlen, konventionell in der Ukraine zu intervenieren.