Das Treffen von XI mit Putin wird als großes Marktrisiko gesehen

Von Ye Xie, Bloomberg Markets Live-Reporterin und Kommentatorin

Der für diese Woche geplante Besuch von Präsident Xi Jinping in Zentralasien wird seine erste Reise an Bord seit der Pandemie vor mehr als zwei Jahren sein. In normalen Zeiten würde dies auf dem Radar eines Händlers keine große Rolle spielen.

Aber dies sind keine normalen Zeiten, und die Reise findet zu einem für China heiklen Zeitpunkt statt, sowohl innenpolitisch als auch international. Einige Analysten befürchten, dass Xis Reise, die Berichten zufolge auch ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin beinhaltet, ein großes Risiko für den chinesischen Markt darstellen könnte.

Xis Reise nach Kasachstan und Usbekistan wurde gerade zu dem Zeitpunkt angekündigt, als Peking vor dem Parteikongress im nächsten Monat seine restriktive Politik gegenüber dem Ausland noch einmal verschärfte. Die Politik belastet die Wirtschaft und den Rhythmus des täglichen Lebens, und die staatlichen Medien berichten, dass die Zahl der während der Feiertage erwarteten Passagierreisen in China gegenüber dem Vorjahr um 38 % zurückgehen könnte. Ist das nur ein Zufall – oder ist die Reisetätigkeit des Parteichefs ein Zeichen dafür, dass in China, wenn auch langsam, wieder Normalität einkehrt?

Noch wichtiger ist, dass die Reise knapp einen Monat vor dem alle zwei Jahrzehnte stattfindenden Parteikongress stattfindet, auf dem Xi voraussichtlich eine noch nie dagewesene dritte Amtszeit annehmen wird. Analysten der Clocktower Group, einer alternativen Vermögensverwaltungsplattform, stellten fest, dass es „extrem selten“ ist, dass der Parteichef vor dem Parteitag ins Ausland reist. Präsident Xi zum Beispiel hat drei Monate vor dem 19. Parteitag 2017 keine Auslandsreisen mehr unternommen. „Es wird nicht erwartet, dass Präsident Xi das Land verlässt, es sei denn, es ist äußerst dringend“, schreiben die Analysten.

Was ist so dringend? Usbekistan ist Gastgeber des Gipfeltreffens der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ), bei dem Xi zum ersten Mal seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar persönlich mit Putin zusammentreffen wird. Der Gipfel findet zu einer Zeit statt, in der Russland große Rückschläge erleidet, da die Ukraine Gegenangriffe unternimmt, um verlorenes Territorium zurückzuerobern. Die Analysten von Clocktower schreiben:

Wenn die westlichen High-Tech-Sanktionen die russische Industrie und das Militär an den Rand des Zusammenbruchs treiben, könnte China der einzige weiße Ritter sein, der in der Lage ist, das Land zu retten. Ein „SOS“ aus dem Kreml ist daher wahrscheinlich der Grund für das für die kommende Woche angekündigte Treffen zwischen Xi und Putin. Das Treffen wird ein erhebliches Risiko für die chinesischen Märkte darstellen. Wenn China beschließt, Russland zu helfen und nicht nur seine Rohstoffe zu kaufen, besteht ein erhebliches Risiko, dass die USA und Europa Sekundärsanktionen gegen China verhängen. Die allgemeine Abneigung der Anleger – die wahrscheinlich durch eine Kampagne gegen Peking in den sozialen Medien verstärkt wird – könnte auch Druck auf chinesische Vermögenswerte ausüben, diese zu halten, sobald Peking seine Politik neu ausrichtet, um Moskau konkreter zu unterstützen.

Es wäre zu spekulativ, zu erraten, was dabei herauskommen könnte. Aber bedenken Sie, dass ausländische Investoren zu Beginn der russischen Invasion chinesische Aktien und Anleihen abgestoßen haben, weil sie befürchteten, dass China aufgrund seiner Beziehungen zu Moskau in die zweite Runde der Sanktionen verwickelt werden könnte.