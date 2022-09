Covid-Injektionen können zu tödlichen Hautreaktionen führen

Der fünfte Fall von toxischer epidermaler Nekrolyse („TEN“) nach einer Covid-Injektion wurde am 13. Juli 2022 in der Revue Française d’Allergologie veröffentlicht.

Ein 92-jähriger Mann stellte sich in der Notaufnahme des Regionalkrankenhauses von Saint-Louis, Senegal, mit schmerzhaften Hautläsionen vor. Er entwickelte die schwere Hautreaktion – TEN – innerhalb von 20 Tagen nach der ersten Dosis eines Sinopharm-„Impfstoffs“. Er wurde in die Intensivstation eingeliefert und starb fünf Tage später.

Tödliche toxische epidermale Nekrolyse wahrscheinlich durch Sinopharm Covid-19-Impfstoff ausgelöst, Science Direct, 13. Juli 2022

Die Autoren des Fallberichts merkten an:

Unseres Wissens ist dies der erste Fall von TEN, der mit dem Sinopharm-Impfstoff gemeldet wurde, und erst der fünfte Fall, der mit Covid-19-Impfstoffen gemeldet wurde. Zwei der bisherigen Fälle waren auf den Impfstoff Covid-19 von Pfizer zurückzuführen, wobei einer eine Woche nach der ersten Dosis und der andere fünf Tage nach der zweiten Dosis des Impfstoffs auftrat. US-Autoren berichteten über einen dritten Fall, der 24 Stunden nach der zweiten Dosis des Covid-19-Impfstoffs von Moderna auftrat. Für den vierten Fall wurde der Typ des Covid-19-Impfstoffs nicht angegeben, und die Verzögerung betrug drei Tage nach der ersten Dosis. B. Seck, A. Dieye, M. Diallo, Lethal Toxic Epidermal Necrolysis probably induced by Sinopharm Covid-19 vaccine, Revue Française d’Allergologie, 2022, ISSN 1877-0320, https://doi.org/10.1016/j.reval.2022.07.001. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877032022003566)

Eine weniger schwere Form der TEN ist das Stevens-Johnson-Syndrom („SJS“).

Seit Dezember 2020, also seit Beginn der Massenimpfkampagne für Covid, kursierten in den sozialen Medien Warnungen vor der Entwicklung von SJS nach der Impfung. Dr. Cynthia Foster, zum Beispiel, postete auf ihrem Facebook-Profil:

„Nehmt nicht den Covid-Impfstoff. Die Tochter einer Freundin von mir ist Arzthelferin in einem New Yorker Krankenhaus. Eine ihrer Kolleginnen wurde mit dem neuen Covid-Impfstoff geimpft und hatte eine extreme allergische Reaktion, das Stevens-Johnson-Syndrom.

„Dabei schält sich die gesamte Haut am Körper ab und man wird blind. Sie sieht aus wie ein Verbrennungsopfer und liegt jetzt mit zugeklebten Augen auf der Verbrennungsstation, und man weiß nicht, ob sie überleben wird. Wenn sie überlebt, wird sie wahrscheinlich auf mindestens einem Auge (wenn nicht auf beiden) blind sein, zahlreiche Hauttransplantationen über sich ergehen lassen müssen und lebenslang Narben am ganzen Körper haben.“

Ein Bild von Dr. Fosters Kommentar, der auf Facebook geteilt wurde,

geteilt am 3. Januar 2021

Die „Faktenprüfer“ der Unternehmen, wie z. B. Reuters, bestritten natürlich, dass es einen möglichen Zusammenhang zwischen SJS oder TEN und Covid-Injektionen geben könnte. Der „Faktencheck“ von Reuters enthielt Links ((HERE, HERE, HERE, HERE, HERE und HERE), unter denen Dr. Fosters Beitrag auf Facebook geteilt wurde. Vielleicht hat Reuters diese Links zur Verfügung gestellt, damit die Facebook-Mitarbeiter sie leicht finden und zensieren können, sei es manuell oder durch die Entwicklung von KI-Tools. Wie dem auch sei, Facebook hat sie pflichtbewusst zensiert.

Ein Bild von Dr. Fosters Kommentar auf Facebook, abgerufen am 12. September 2022

Der Fall des 92-jährigen Senegalesen ist nur eine von zahllosen Geschichten von Menschen, die durch die sogenannten „Impfstoffe“ in vielfältiger Weise geschädigt wurden. Mehr als 18 Monate, nachdem Reuters ihren Hit Piece veröffentlicht hat, um jede mögliche Verbindung von SJS zu Covid-Injektionen auszuschließen, ist er leider der Beweis dafür, dass Zensur tödlich sein kann.

Unabhängig davon, wie selten „Faktenprüfer“ eine bestimmte Wirkung von Covid-Injektionen behaupten, war dies nicht die lebensrettende Information, die dieser Mann aus dem Senegal benötigte. „Faktenchecker“ haben nicht das Recht zu entscheiden, welche persönlichen Risiken Menschen eingehen sollten, wenn sie den Nutzen und die Risiken von Gesundheitsmaßnahmen abwägen. Diejenigen, die sich an der Zensur beteiligt und dazu beigetragen haben, das falsche offizielle Narrativ, die Parteilinie, zu verbreiten, haben Blut an ihren Händen. Und es sind nicht nur die Unternehmen, die Schuld tragen, sondern auch die Mitarbeiter.

Es ist etwas Persönliches. Es ist persönlich für die Opfer von Covid-Injektionen, wie den Mann aus dem Senegal und seine Familie. Und es ist persönlich für die Mitarbeiter der verschiedenen Unternehmen, die dazu beigetragen haben, die freie Meinungsäußerung, die öffentliche Debatte und die Entscheidungsfreiheit zu unterbinden. Die Mitarbeiter können ihre Schuld nicht hinter dem Satz „Ich habe nur Befehle befolgt“ verstecken.

Die Unternehmen können ihre Ziele nicht ohne die Mitarbeiter erreichen, die dort arbeiten. Jeder Mitarbeiter muss die persönliche Verantwortung für seine Rolle übernehmen, egal wie klein diese Rolle auch erscheinen mag. Mitarbeiter von Unternehmen, die sich der Parteilinie beugen und an der Gestaltung des „Narrativs“ mitwirken oder die Zensur wichtiger und manchmal lebensrettender Informationen ermöglichen, müssen sich selbst gründlich auf den Prüfstand stellen. Jeder hat das Recht, sich frei und in voller Kenntnis der Sachlage zu entscheiden, und niemand ist befugt, ihm dieses Recht zu nehmen.

Der Autor des „Faktencheck“-Artikels von Reuters ist anonym. Der Autor weiß jedoch, wer er/sie ist. Das gilt auch für die Facebook-Mitarbeiter, die auf der Grundlage des „Faktenchecks“ von Reuters Aufträge ausgeführt haben. Unabhängig von der Position, die sie innehaben, oder der Rolle, die sie gespielt haben, muss jeder Mitarbeiter beider Unternehmen darüber nachdenken, wie er die Zensur beispielsweise von Dr. Fosters Warnung ermöglicht oder daran teilgenommen hat. Dies ist nur ein Beispiel für unzählige falsche „Faktencheck“-Blogs, die versuchen, Stimmen und Informationen, die nicht der Parteilinie entsprechen, zum Schweigen zu bringen.

Wir können nur hoffen, so klein die Hoffnung auch sein mag, dass in den Mitarbeitern dieser Unternehmen noch genügend Menschlichkeit vorhanden ist, damit sie – wenn sie den Schmerz, das Elend und den Tod sehen, die in gewissem Maße durch ihre Handlungen verursacht wurden – versuchen, das von ihnen begangene Unrecht wieder gut zu machen.

Eine persönliche Anmerkung des Autors dieses Artikels: Ich lasse diejenigen, die die Propagandamaschine unterstützen und ermöglichen, mit diesem Gedanken zurück – die Hölle hat keine Wut wie eine verschmähte Frau. Es gibt vielleicht Hunderte von Millionen von uns auf der ganzen Welt, die bereit, willens und fähig sind. Und wir haben ein langes Gedächtnis. So funktioniert das Naturrecht, ein Gesetz, das mächtiger ist als jedes positive Gesetz. Und wenn die Zeit reif ist, wird diese Wut entfesselt werden. Wer, glauben Sie, wird die Hauptlast tragen?