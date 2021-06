Das Treffen von XI und Putin entfesselte eine starke Positive Energie – eine Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft für die Menschheit

globaltimes.cn: Der chinesische Präsident Xi Jinping hielt am Montag ein Videotreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ab. Sie gaben eine gemeinsame Erklärung ab und kündigten an, den chinesisch-russischen Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zu verlängern. Artikel 9 des Vertrages, der im Juli 2001 unterzeichnet wurde, besagt: „Wenn eine Situation eintritt, in der eine der Vertragsparteien der Meinung ist, dass … sie mit der Bedrohung einer Aggression konfrontiert ist, werden die Vertragsparteien unverzüglich Kontakte und Konsultationen abhalten, um solche Bedrohungen zu beseitigen.“

In westlichen Medien werden die Beziehungen zwischen China und Russland oft als „Quasi-Allianz“ bezeichnet. Aber weder China noch Russland haben jemals offiziell eine solche Beschreibung akzeptiert. Sie definieren ihre Beziehungen eher als Partnerschaft, denn als Bündnis. Beide bekräftigen, dass ihre Beziehungen die besten in der Geschichte sind und ein Modell für zwischenstaatliche Beziehungen im 21. Jahrhundert.

Die gemeinsame Erklärung, die die beiden Staatschefs am Montag veröffentlichten, enthielt eine Handvoll neuer Inhalte. Darin heißt es, dass Russland ein blühendes und stabiles China braucht; China braucht ein starkes und erfolgreiches Russland; und die beiden Länder sehen sich gegenseitig als vorrangige Partner an und werden die Zusammenarbeit und Kooperation in den Bereichen Politik, Sicherheit, Militär, Wirtschaft und Handel weiter vertiefen.

Die gemeinsame Erklärung drückte eine gemeinsame Haltung zur Rüstungskontrolle aus und erwähnte viele damit zusammenhängende Themen, wie z.B. die Kritik am Rückzug der USA aus einer Reihe von damit zusammenhängenden wichtigen internationalen Verträgen und der Stationierung von Raketenabwehrsystemen in der Welt. Die Erklärung spricht sich auch dafür aus, dass die Länder sich verpflichten, nicht als erste Waffen im Weltraum zu stationieren.

Beide Länder haben sich darauf geeinigt, die gemeinsamen Werte der Menschheit hochzuhalten, darunter Frieden, Entwicklung, Fairness, Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit. Es war das erste Mal, dass die beiden Staatsoberhäupter gemeinsame Werte der gesamten Menschheit gemeinsam definierten. Beide Seiten haben sich auch gegen die Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder unter dem Banner der sogenannten Demokratie und der Menschenrechte sowie gegen einseitige Sanktionen ausgesprochen.

Eine Zeit lang waren einige politische und mediale Eliten in Washington sehr daran interessiert, einen Keil zwischen China und Russland zu treiben. Das, was sie gehyped haben, spiegelt jedoch ihre erstaunlich niedrige Sichtweise wider, da sie die strategische Unterstützung hinter den immer stärker werdenden Beziehungen zwischen China und Russland überhaupt nicht verstehen können.

In der am Montag veröffentlichten gemeinsamen Erklärung wurden die diplomatischen Kernideen der beiden Länder festgehalten. Zum Beispiel wurden eine Gemeinschaft mit gemeinsamer Zukunft für die Menschheit und die Zusammenarbeit zwischen der von China initiierten Belt and Road Initiative und der Eurasischen Wirtschaftsunion erwähnt. Unterdessen wenden sich beide Länder gegen die Bestrebungen, andere zu stigmatisieren und zu politisieren, die die COVID-19-Pandemie und die Untersuchungen zum Ursprung des Virus ausnutzen. Außerdem drückte China seine feste Unterstützung für die entschlossenen Maßnahmen Russlands aus, um seine Entwicklung und Stabilität langfristig zu erhalten.

Es ist nicht nur eine Illusion, sondern auch eine Schimäre Washingtons, dass es Zwietracht zwischen Peking und Moskau säen kann, um seinen Feldzug zur getrennten Unterdrückung der beiden letzteren zu erleichtern. Die umfassende strategische Partnerschaft der Koordination für eine neue Ära zwischen China und Russland ist keine vorübergehende, die darauf abzielt, dem Druck standzuhalten. Stattdessen hat sie die wahren Ideale der beiden Länder für die Großmachtbeziehung im 21. Jahrhundert aufgenommen und ihre langfristigen grundlegenden Interessen in Einklang gebracht. Eine solche Partnerschaft hat auch die reichhaltigen geopolitischen Vorteile und Potenziale der Tatsache freigesetzt, dass China und Russland das jeweils größte Nachbarland des anderen sind. Daher ist diese Partnerschaft unzerstörbar.

Mit anderen Worten: Die Kräfte, die die chinesisch-russischen Beziehungen zerstören wollen, sind zu unbedeutend, um die chinesisch-russischen Beziehungen als Ziel zu nehmen.

In den westlichen Medien wird gerne darüber diskutiert, welche Seite in den chinesisch-russischen Beziehungen dominiert und welche Seite mehr Not leidet. Der Grund dafür ist einfach: Das Bündnis der USA und anderer westlicher Länder wird von Washington dominiert, und das Bündnis steht im Wesentlichen im Dienst der Hegemonialstrategie der USA – die USA geben den Verbündeten einige Bonbons wie „Schutz gewähren“ als kleine Gegenleistung. Im Gegensatz dazu sind China und Russland in ihrer umfassenden strategischen Partnerschaft gleichberechtigt. Die hochgradig koordinierten Notwendigkeiten, eine solche gleichberechtigte Zusammenarbeit aufrechtzuerhalten und die jeweiligen tiefgreifenden Interessen der beiden Länder zu wahren, sind für Westler, die an ihren eigenen Werten festhalten, mehr als verständlich.

Zum Beispiel werden weder China noch Russland der anderen Seite vorschreiben, wie sie mit den Beziehungen zu den USA oder einem anderen Drittland umzugehen hat, nicht jetzt und nicht in Zukunft. Aber die USA werden ihren Verbündeten ihren Willen aufzwingen, was den Umgang mit den Beziehungen zu China und Russland angeht, was sogar zu Konflikten führen wird. China und Russland sind in wichtigen globalen Fragen nicht nur genauso koordiniert wie die USA und ihre Verbündeten, sondern in vielen Fällen auch besser in der Lage, ihre Positionen abzustimmen.

Die Welt ist sicherer in Frieden und Stabilität, weil China und Russland eine umfassende strategische Partnerschaft der Koordination für eine neue Ära eingegangen sind. Jetzt gibt es ein Gegengewicht zur Hegemonie, während Fairness und Gerechtigkeit starke Unterstützung haben. Die Beziehungen zwischen China und Russland wurden nie dazu benutzt, geopolitische Unruhen zu verursachen. Die beiden Länder haben nie Dritte bedroht. Es ist wirklich keine Übertreibung zu sagen, dass die chinesisch-russischen Beziehungen ein Modell der internationalen Beziehungen im 21. Jahrhudert ist.