Ein NATO-schwarz gestrichenes Meer

Pepe Escobar: Er ist ein brasilianischer Journalist, der eine Kolumne, The Roving Eye, für Asia Times Online schreibt und ein Kommentator auf Russlands RT und Irans Press TV ist. Er schreibt regelmäßig für den russischen Nachrichtensender Sputnik News und verfasste zuvor viele Meinungsbeiträge für Al Jazeera.

asiatimes.com: Die USA versuchen, das Nachkriegskonzept des Intermariums Ostsee-Schwarzes Meer als eiserne Mauer des Kalten Krieges 2.0 gegen Russland neu zu gestalten.

Willkommen bei der neuesten NATO-Show: Sea Breeze beginnt heute und geht bis zum 23. Juli. Die Co-Moderatoren sind die Sechste Flotte der USA und die ukrainische Marine. Der Hauptprotagonist ist die Standing NATO Maritime Group 2.

Die Show ist im NATO-Jargon nur eine unschuldige Darstellung der „Stärkung der Abschreckung und Verteidigung“. Der NATO-Spin sagt uns, dass die Übung „immer beliebter wird“ und mittlerweile mehr als 30 Nationen „aus sechs Kontinenten“ teilnehmen, die 5000 Soldaten, 32 Schiffe, 40 Flugzeuge und „18 Spezialeinheiten und Taucherteams“ einsetzen. Alle haben sich verpflichtet, das magische NATO-Konzept umzusetzen und zu verbessern: „Interoperabilität“.

Nun lichten wir den Nebel und kommen zum Kern der Sache. Die NATO erweckt den Eindruck, als würde sie im Namen des „Friedens“ ausgewählte Abschnitte des Schwarzen Meeres übernehmen. Die obersten Glaubensartikel der NATO, die auf ihrem letzten Gipfel bekräftigt wurden, sind „Russlands illegale Annexion der Krim“ und „Unterstützung der Souveränität der Ukraine.“

Für die NATO ist Russland ein Feind des „Friedens“. Alles andere ist hybrider Kriegsnebel.

Die NATO erkennt nicht nur „die illegale und illegitime Annexion der Krim durch Russland nicht an und wird sie auch nicht anerkennen“, sondern prangert auch deren „vorübergehende Besetzung“ an. Dieses Drehbuch, das in Washington redigiert wurde, wird von Kiew und praktisch der gesamten EU rezitiert.

Die NATO preist sich selbst an, als der „transatlantischen Einheit“ verpflichtet. Die Geografie sagt uns, dass das Schwarze Meer nicht an den Atlantik angeschlossen ist. Aber das ist kein Hindernis für den guten Willen der NATO, die, wie die Akten zeigen, Libyen in Nordafrika in ein von Milizen regiertes Ödland verwandelt hat.

Was den Schnittpunkt zwischen Zentral- und Südasien angeht, so wurde das Kollektiv der NATO kurzerhand von einem Haufen zerlumpter Paschtunen mit gefälschten Kalaschnikows in den Hintern getreten.

Darf ich vorstellen: die Bukarester 9

Das Weiße Haus bezeichnet seine Verbündeten an der Ostflanke der NATO als die Bukarester 9.

Zu den Bukarester Neun gehören die Mitglieder der Visegrad-Vier (die Tschechische Republik, Ungarn, Polen und die Slowakei), das baltische Trio (Estland, Lettland und Litauen) und zwei Schwarzmeeranrainer (Bulgarien und Rumänien). Keine Ukraine – zumindest noch nicht.

Schwarzmeer-Regionalkarte von Spiridon Ion Cepleanu. Quelle: Wikimedia Commons

Wenn das Weiße Haus von der „Stärkung der transatlantischen Beziehungen“ spricht, bedeutet das vor allem „eine engere Zusammenarbeit mit unseren neun Verbündeten in Mitteleuropa und der Ostseeregion und dem Schwarzen Meer bei allen Herausforderungen.“ Übersetzung: „Die gesamte Bandbreite der Herausforderungen“ bedeutet Russland.

Willkommen also zur stilvollen Rückkehr des Intermariums – wie in „zwischen den Meeren“, hauptsächlich der Ostsee und dem Schwarzen Meer, mit der Adria als Nebenschauplatz.

Nach dem Ersten Weltkrieg umfasste der Drang zu dem, was möglicherweise eine geopolitische Entente werden würde, die drei baltischen Staaten, Jugoslawien, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Weißrussland und die Ukraine. Dieses Gebräu wurde in Polen hergestellt.

Jetzt, unter den USA und ihrem bewaffneten Arm der NATO, wird ein überarbeitetes Ostsee-Schwarzmeer-Intermarium als neuer Eiserner Wall des Kalten Krieges 2.0 gegen Russland vorangetrieben. Deshalb ist die endgültige Eingliederung der Ukraine in die NATO so wichtig für Washington – denn sie würde das Intermarium für immer festigen.

007 macht Monty Python

Letzte Woche fand das Prequel zu Sea Breeze über eine Farce von Britannien-regiert-die-Wellen statt, der wie ein Monty Python Sketch inszeniert wurde – jedoch mit potenziell explosiven Untertönen.

Stellen Sie sich vor, Sie warten an einer Bushaltestelle irgendwo in Kent und finden in einem Mülleimer einen feuchten Klecks – fast 50 Seiten – geheimer Dokumente, in denen das Verteidigungsministerium den explizit provokativen Einsatz des Zerstörers Defender vor Sebastopol, entlang der Krimküste, ausführlich erläutert.

Anmerkung Redaktion: The Guardian schrieb: Verschlusssachen des Verteidigungsministeriums an Bushaltestelle in Kent gefunden -Dokumente enthalten Details über HMS Defender in ukrainischen Gewässern und mögliche Afghanistan-Pläne. Auszug: „Die Papiere enthielten eine Reihe von Dokumenten, die die eine mögliche russische Reaktion auf das Segeln der HMS Defender durch ukrainische Gewässer vor der Küste der Krim am Mittwoch diskutiert, während anderer Pläne für eine mögliche britische Militärpräsenz in Afghanistan gelegt werden. (…) Die Dokumente bestätigen, dass eine Mission – beschrieben wird die durch das Verteidigungsministerium durchgeführt wird, getarnt als „unschuldige Passage durch ukrainische Hoheitsgewässer“ – mit Waffen bedeckt und Hubschrauber in seinem Hangar verstaut, in der Erwartung, dass der Kreml aggressiv reagieren könnte.“ Quelle

Sogar ein BBC-Journalist, der den Zerstörer begleitete, zertrümmerte die offizielle Londoner Darstellung, dass der Einsatz des Schiffes nur eine „unschuldige Passage“ gewesen sei. Außerdem waren die Waffen der Defender voll geladen – als sie zwei Seemeilen in russische Gewässer vorstieß. Moskau veröffentlichte ein Video, das den Stunt dokumentiert.

Bild der russischen Schwarzmeerflotte und des Grenzpatrouillenschiffs zur angeblichen „Verhinderung der Verletzung der russischen Staatsgrenze durch den britischen Marinezerstörer Defender am 24. Juni 2021. Das russische Verteidigungsministerium sagte, ein Grenzpatrouillenschiff habe Schüsse auf die HMS Defender abgegeben, nachdem diese in die Hoheitsgewässer des Landes im Schwarzen Meer eingedrungen war. Außerdem soll ein Su-24M-Kampfflugzeug vier Bomben in der Nähe des Schiffes abgeworfen haben. Großbritannien weist die russischen Behauptungen zurück und sagt, dass das 152 Meter lange, 8500-Tonnen-Schiff in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht unschuldig durch die ukrainischen Hoheitsgewässer fuhr. In einer Erklärung auf Twitter gepostet, schrieb er: Wir glauben, dass die Russen eine Schießübung im Schwarzen Meer durchgeführt haben und die maritime Gemeinschaft vor ihrer Aktivität gewarnt haben. Es wurden keine Schüsse auf die HMS Defender abgegeben und wir erkennen die Behauptung nicht an, dass Bomben in ihren Weg geworfen wurden. Bild: AFP / EyePress News

Es kommt noch besser. Der feuchte Klecks, der in Kent gefunden wurde, enthüllte nicht nur Diskussionen über die mögliche russische Reaktion auf die „unschuldige Passage“. Es gab auch Abschweifungen darüber, dass die Briten, „ermutigt“ von den Amerikanern, nach dem Truppenabzug nach 9/11 Kommandos in Afghanistan zurücklassen.

Das wäre ein zusätzlicher Beweis dafür, dass die anglo-amerikanische-NATO-Kombo Afghanistan nicht wirklich „verlassen“ wird.

Ein vages „Mitglied der Öffentlichkeit“ kontaktierte die BBC, als er unschuldig die geopolitisch radioaktiven Materialien fand. Niemand weiß, ob dies eine undichte Stelle, eine Falle oder ein dummer Fehler war. Wäre das „Mitglied der Öffentlichkeit“ ein echter Whistleblower gewesen, hätte er sich an Wikileaks gewandt, nicht an die BBC.

Die „unschuldige Passage“ geschah nur Stunden, nachdem London ein Abkommen mit Kiew über die „Verbesserung der ukrainischen Marinefähigkeiten“ unterzeichnet hatte.

An der russischen Reaktionsfront fasste die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Zakharova, das Ganze zusammen: „London hat eine weitere provokative Aktion gezeigt, gefolgt von einem Haufen Lügen, um sie zu vertuschen. 007-Agenten sind nicht mehr das, was sie einmal waren.“

Die britische Botschafterin in Russland, Deborah Bronnert, verlässt das Hauptquartier des russischen Außenministeriums, nachdem sie am 24. Juni wegen eines Zwischenfalls mit dem Zerstörer HMS Defender im Schwarzen Meer vorgeladen worden war. Bild: AFP / Sefa Karacan / Anadolu Agency

Inzwischen wurden an der Mittelmeerfront, die von der NATO als ihr Mare Nostrum betrachtet, letzte Woche zwei russische Mig-31k-Kampfflugzeuge – die Hyperschallraketen vom Typ Khinzal tragen können – nach Syrien verlegt. Die Khinzal-Reichweite umfasst das gesamte Mittelmeer, sowohl im Osten als auch im Osten.

Wenn die NATO im Hafen von Odessa im Schwarzen Meer für den „globalen Frieden“ wirbt, erinnert das an Libyen und Afghanistan. Austin Powers – selbsternannter Agent Double Oh! Benimm dich! – würde perfekt in die Kent-Mülleimer-„Geheimdokumente“-Kapernummer passen.

„Oh. Das Verhalten!“ trifft auf „Sea Breeze“ voll zu. Ansonsten könnte sich die Gelegenheit ergeben, Herrn Kinzhal Hallo zu sagen.