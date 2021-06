Ehemalige Reporterin von FOX: Ich wurde zensiert, als ich über die Wirksamkeit von Hydroxychloroquin und Ivermectin berichten wollte

Die Mainstream-Medien unterdrücken Informationen über die Wirksamkeit von Ivermectin als eine Behandlung für das Coronavirus, so ein ehemaliger Journalist für eine Tochtergesellschaft von FOX.

Ivory Hecker sagte, dass FOX sie zensierte, als sie versuchte, über die Wirksamkeit von Ivermectin zu berichten. Sie hat kürzlich ein Video gepostet, das anscheinend Aufnahmen aus dem Jahr 2020 enthält, die ihr Arbeitgeber nicht senden wollte.

Dr. Joseph Varon wird als der „COVID-Jäger“ bezeichnet. Er hat Hunderte von Medienauftritten bei Nachrichtensendern in den Vereinigten Staaten und international absolviert.

Er war auch sehr erfolgreich bei der Behandlung von COVID, da er Medikamente wie Ivermectin und Hydroxychloroquin (HCQ) zur Behandlung von COVID eingesetzt hat.

„Fast alle Stellen haben es versäumt, zu erwähnen“, sagte Hecker, dass Varons Einsatz der Medikamente ihm zu einer niedrigen Sterblichkeitsrate bei den von ihm behandelten Patienten in den Krankenhäusern verholfen hat.

Hecker interviewte Baron, und dieser sagte, dass die Medien seine Kommentare zu Ivermectin nicht in ihre Berichte aufnehmen würden.

Endlich nun die Geschichte über die COVID-Medikamentenbehandlung, die ich nicht auf FOX senden durfte.

Ein Blick darauf, warum ein Krankenhaus in Houston eine dramatisch niedrigere COVID-Todesrate hat als irgendwo sonst und die Art und Weise, wie die Medien die Fakten in diesem Krankenhaus umgangen haben.

Finally covering the story on COVID drug treatments that I wasn’t allowed to air on FOX.



A look at why one Houston hospital has a dramatically lower COVID death rate than anywhere else and the ways the media skated around the facts at that hospital.https://t.co/1XHZYrtGHy — Ivory Hecker (@IvoryHecker) June 24, 2021

Eine nicht erzählte Geschichten über die Pandemie:

Manuel Espinoza ist einer von Tausenden, die zu Dr. Joseph Varon gingen und ein Behandlungsprotokoll für COVID-19 erhielten, von dem die WHO und CDC abraten. Ihm zufolge hat genau, dass ihm das Leben gerettet.

Untold stories of the pandemic:



Manuel Espinoza is one of thousands who went to Dr. Joseph Varon and received a treatment protocol for COVID-19 that the WHO and CDC recommend against. According to him, that’s what saved his life.



Watch the full report: https://t.co/1XHZYrtGHy pic.twitter.com/Ie3LiC4CZm — Ivory Hecker (@IvoryHecker) June 25, 2021

„Ich habe kein Problem damit, den Leuten zu sagen, dass dies ein Medikament [HCQ] ist. Ich würde es selbst nehmen, wenn ich krank werden würde und ins Krankenhaus müsste“, sagte Varon letztes Jahr einem lokalen Outlet in Houston.

Heckers Berichterstattung hat Berichten zufolge den Zorn von Regierungsvertretern auf sich gezogen, aber auch das Lob anderer.

Amerikanische Redaktionen vermeiden aktiv diese [weltverändernde] Geschichte über Leben und Tod. Ivermectin versteckt sich im Verborgenen, während Bürokraten nach Ausreden suchen, um billige, wiederverwendete Medikamente, die funktionieren, nicht einzusetzen. Wie ist das möglich?“ schrieb Bret Weinstein auf Twitter.

HCQ, das billig und weithin verfügbar ist, ist ein Medikament, das zur Behandlung von Malaria, Lupus und Arthritis verwendet wird.

„Eine in dieser Woche von medRxiv veröffentlichte Forschung ergab, dass Hydroxychloroquin in Kombination mit Azithromycin die Überlebensrate des Coronavirus bei beatmeten Patienten mit einer schweren Version von COVID-19 um fast 200% erhöhen könnte“, berichtete der Washington Examiner am 11. Juni.

„Einige Monate später veröffentlichte das Henry Ford Health System eine Studie, die zeigte, dass Hydroxychloroquin seinen schwer erkrankten Coronavirus-Patienten half, sich zu erholen“, berichtete das Nachrichtenportal.