Die amerikanische Republikflucht – Die Periode der Vorkonditionierung der Bevölkerung ist nun abgeschlossen

„Republikflucht“ war die Bezeichnung für diejenigen, die die DDR verlassen wollten.

internationalman.com: Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1945 begannen die sowjetischen Besatzer, die Reisefreiheit der Ostdeutschen nach Westdeutschland zu beschränken.

Zunächst waren die Einschränkungen mild, ähnlich wie wir es heute in Ländern wie den USA erleben – mehr Bürokratie, längere Wartezeiten usw. Nicht so sehr ein Reiseverbot als vielmehr ein Ärgernis. Heute, wie in Deutschland 1945, gewöhnt sich der Reisewillige an den Gedanken, eine Reisegenehmigung zu erhalten. Nur eine Formalität, Leute, sorry für die Unannehmlichkeiten.

Doch dann wurde Ostdeutschland ohne viel Aufhebens offiziell zur Deutschen Demokratischen Republik (DDR) erklärt, und die Aussicht auf internationale Reisen begann sich zu verändern.

Die Ausreisegesetze wurden verschärft. In einer damals veröffentlichten Propaganda-Broschüre hieß es:

„Sowohl vom moralischen Standpunkt aus als auch im Hinblick auf die Interessen der gesamten deutschen Nation ist der Austritt aus der DDR ein Akt der politischen und moralischen Rückständigkeit. Wer sich rekrutieren lässt, dient objektiv der westdeutschen Reaktion und dem Militarismus, ob er es weiß oder nicht. Ist es nicht verachtenswert, wenn man um einiger verlockender Arbeitsangebote oder anderer falscher Versprechungen über eine ‚gesicherte Zukunft‘ willen ein Land, in dem die Saat für ein neues und schöneres Leben keimt und schon die ersten Früchte zeigt, für den Ort verlässt, der einen neuen Krieg und Zerstörung begünstigt?

Ist es nicht ein Akt politischer Verderbtheit, wenn Bürger, ob Jugendliche, Arbeiter oder Angehörige der Intelligenz, das verlassen und verraten, was unser Volk durch gemeinsame Arbeit in unserer Republik geschaffen hat, um sich dem amerikanischen oder britischen Geheimdienst anzubieten oder für die westdeutschen Fabrikanten, Junker oder Militaristen zu arbeiten? Zeigt es nicht politische Rückständigkeit und Blindheit, das Land des Fortschritts für den Morast einer historisch überholten Gesellschaftsordnung zu verlassen?“ Die Arbeiter in ganz Deutschland werden die Bestrafung derjenigen fordern, die heute die Deutsche Demokratische Republik, die starke Bastion des Kampfes für den Frieden, verlassen, um dem Todfeind des deutschen Volkes, den Imperialisten und Militaristen, zu dienen.“

„Republikflucht“ war die Bezeichnung für diejenigen, die die DDR verlassen wollten.

Eine nicht genehmigte Ausreise aus der DDR wurde bald mit Gefängnis bestraft. Erst dann begriffen die Ostdeutschen, dass sie Gefangene im eigenen Land waren. Sie hatten die „Warnschilder“ nicht gesehen und es versäumt, auszureisen, als es noch möglich war.

Nach dieser Zeit sank die Zahl derer, die fliehen konnten, auf einige Hundert pro Jahr (etwa 75.000 scheiterten und wurden gefasst und inhaftiert).

Aber das sind doch alles alte Nachrichten. Was interessiert uns das heute?

Nun, wie bereits erwähnt, hat eine sanfte Schließung der Grenzen der USA (und in der Tat aller Länder, die die Erste Welt ausmachen) begonnen. Nach 9/11 wurden die Sicherheitsvorkehrungen erheblich verschärft. Dann, mit dem Ausbruch der COVID-Hysterie, fiel die tatsächliche Erlaubnis zu reisen unter die Willkür der Regierung. Sie war nicht mehr ein Recht, sondern ein Privileg, das nach Gutdünken der Regierung genehmigt oder entzogen werden konnte.

Viele Menschen begrüßten diesen Schritt, weil sie sich dadurch sicherer fühlten, während andere ihn als lästig, aber unter den gegebenen Umständen verständlich empfanden. Nur sehr wenige betrachteten es als Warnung.

Aber die Hysterie um COVID-19 ebbt ab. Die Masken verschwinden allmählich, die Kinder gehen wieder zur Schule, die Kirchen beginnen wieder zu öffnen, also war es sicher nur zum Besten.

Doch nun gibt es Gerüchte, dass eine neue, beunruhigendere Variante von COVID-19 im Anmarsch sein könnte. Sollte dies der Fall sein, wäre es verständlich, wenn die Regierung erklären würde: „Wir haben die Menschen gewarnt, dass jeder den Impfstoff nehmen muss, aber viele haben nicht zugehört. Jetzt wird das ganze Land für den Fehler einiger weniger bezahlen.“

Wird die Impfung also verpflichtend werden, wie einige Leute hoffen, andere fürchten?

Nun, es ist wahrscheinlicher, dass eine indirekte Pflicht auferlegt wird à la:

„Wir werden nicht vorschreiben, dass alle Einwohner den Impfstoff erhalten, aber basierend auf den vergangenen Fehlern derjenigen, die die Impfung verweigert haben, wäre es unverantwortlich, wenn wir denjenigen, die nicht geimpft sind, erlauben würden, ihr Haus zu verlassen, um einzukaufen, zur Arbeit zu gehen oder zu reisen.“

Und eine neue Gefahr wurde vom Weißen Haus angekündigt: die Gefahr einer „Klimakrise“, der man mit einer „einheitlichen nationalen Antwort auf den Klimawandel“ begegnen will.

Und dies wird bereits von anderen Ländern der Erste-Welt-Kabale aufgegriffen. Vor allem Großbritannien und Australien haben eine Klimasperre der Weltgesundheitsorganisation gefordert. Danach würden Flugreisen nur noch genehmigt werden, „wenn sie moralisch vertretbar sind.“

Diese Formulierung ist interessant. Zum einen suggeriert sie, dass Flugreisen, vor allem zum Verlassen des Landes, nur noch mit Erlaubnis erfolgen sollen. Aber es gibt noch eine zweite Implikation: Wenn Sie versuchen zu reisen, sollten Sie besser einen verdammt guten Grund haben, weil Sie eine Bedrohung für das Allgemeinwohl sind.

Und an dieser Stelle wäre es vielleicht ratsam, das ostdeutsche Pamphlet oben noch einmal zu lesen. Die Implikationen in dem Pamphlet sind dieselben wie in der Sprache, die jetzt in ausgewählten Ländern verwendet wird.

Die Periode der Vorkonditionierung der Bevölkerung ist nun abgeschlossen. Die Amerikaner und die Bürger der anderen Länder der ersten Welt sind nun erfolgreich von der Vorstellung indoktriniert worden, dass ihr Wunsch, frei zu leben, nicht ihr Recht sei. Sie leben jetzt mit Erlaubnis. Es wurde fast unbemerkt vollbracht. Wir gehen nun in Phase II über: die Auferlegung von Regeln für die Flucht aus dem Land.

Im Grunde genommen sind wir in der DDR um 1961 angekommen. Damals wurde das oben erwähnte Flugblatt veröffentlicht, und es entstanden Barrieren aus Ziegelsteinen und Stacheldraht zwischen der DDR und dem „freien“ Westdeutschland.

Das obige Bild erlangte zu dieser Zeit internationale Berühmtheit. Es zeigt den DDR-Grenzsoldaten Hans Konrad Schumann. Er war einer der wenigen, die die Zeichen der Zeit erkannten und wussten, dass ihre Chance nur kurz währen würde. Er warf sein Gewehr ab und sprang über die neue Stacheldrahtbarriere in den Westen.

Es ist wichtig anzumerken, dass dies 1961 noch recht einfach zu bewerkstelligen war, doch die große Mehrheit der Ostdeutschen hatte zu viel Angst, um diesen Schritt zu wagen. „Sicherlich“, dachten sie, „ist es nicht so schlimm, wie es scheint“.

Das Foto trug den Titel „Sprung in die Freiheit“ und wurde weltweit zu einem Symbol.

Schumann beging seine „Republikflucht“ – seine „Fahnenflucht aus der Republik“.

Wenn der Leser in einem der Länder lebt, die den Weg in den neuen Kollektivismus anführen, ist es vielleicht an der Zeit, darüber nachzudenken, ob Hans Schumann Recht hatte und ob es vielleicht an der Zeit ist, ihm zu folgen, bevor die Barriere unüberwindbar wird.