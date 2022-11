Das Twitter-Massaker

Ich amüsiere mich über die Panik, die einige Leute angesichts der von Elon Musk durchgeführten Säuberung von Twitter zeigen.

Am Freitag wurden 3.700 der 7.500 Mitarbeiter entlassen. Das ist nicht gut, aber das Unternehmen hat Geld verloren, und Geld zu verdienen, ist der Kern des kapitalistischen Spiels.

Interessant ist, welche Funktionen gestrichen wurden. Der Guardian liefert diese Liste:

Aus Nachrichtenberichten und Ankündigungen der entlassenen Mitarbeiter wissen wir bisher Folgendes über die Teams, die von den Entlassungen tausender Twitter-Mitarbeiter betroffen sind:

Das Menschenrechtsteam wurde entlassen, so ein ehemaliger Mitarbeiter, Shannon Raj Singh, der sagte, das Team habe sich für den Schutz von Menschen eingesetzt, die in globalen Konflikten gefährdet sind, unter anderem in der Ukraine, Afghanistan und Äthiopien.

Das ML-Team (maschinelles Lernen) für Ethik, Transparenz und Rechenschaftspflicht ist laut einem Tweet eines entlassenen Managers verschwunden.

Das „Internet-Technologie-Team“, das dazu beiträgt, die Website am Laufen zu halten, wurde auf eine „Notbesatzung“ reduziert, so zwei Quellen gegenüber der Times.

Einem entlassenen Technik-Manager zufolge wurde ein Team für barrierefreie Erfahrungen gestrichen.

Das Kurationsteam, das für die Moments-Funktion auf Twitter verantwortlich ist, wurde ebenfalls entlassen, wie ehemalige Mitarbeiter berichteten.

Die Kommunikationsabteilung von Twitter ist nach Angaben von The Verge fast vollständig verschwunden.

Andere Bereiche, die laut The Verge stark betroffen sind, sind Produktvertrauen und -sicherheit, Politik, Forschung und soziales Engagement.

Was haben diese Teams eigentlich gemacht?

Der Leiter des Menschenrechts-Teams gab einige Hinweise:

Shannon Raj Singh @ShannonRSingh – 17:58 UTC – Nov 4, 2022Gestern war mein letzter Tag bei Twitter: Das gesamte Menschenrechts-Team wurde aus dem Unternehmen entlassen.

Ich bin enorm stolz auf die Arbeit, die wir geleistet haben, um die UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte umzusetzen, um diejenigen zu schützen, die in globalen Konflikten und Krisen wie Äthiopien, Afghanistan und der Ukraine gefährdet sind, und um die Bedürfnisse derjenigen zu verteidigen, die aufgrund ihrer Präsenz in den sozialen Medien besonders von Menschenrechtsverletzungen bedroht sind, wie Journalisten und Menschenrechtsverteidiger.

Das Menschenrechts-Team war die „Regimewechsel“-Truppe auf Twitter. Es intervenierte in Konflikten, in denen die USA eine bestimmte Seite bevorzugten.

Jerri @JerusWorld – 20:42 UTC – Nov 4, 2022 Replying to @ShannonRSingh

Sie sind also derjenige, der pro-äthiopische und eritreische Stimmen zensiert hat, um der Rebellengruppe aus Tigray zu helfen. Möge das Karma es Ihnen heimzahlen, dass Tausende von Menschen im Stellvertreterkrieg zwischen den USA und dem Westen umgekommen sind.

Shannon Raj Singh hatte sich zuvor in die Kultur Afghanistans und anderer Länder eingemischt:

Shannon Raj Singh ist Rechtsberaterin für SAHR und berät ein in Kabul ansässiges Team bei Prozessen gegen sexuelle Gewalt in Afghanistan, die darauf abzielen, die invasive und diskriminierende Praxis der Jungfräulichkeitstests bei Frauen zu beenden. Derzeit arbeitet sie in Den Haag und hat Erfahrung mit dem Sondertribunal für den Libanon, dem Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda und einer Reihe von Menschenrechts-NGOs in Afrika südlich der Sahara. Sie war auch als Prozessanwältin in den Vereinigten Staaten tätig, wo sie sowohl vor einzelstaatlichen als auch vor Bundesgerichten auftrat und bei Korruptionsermittlungen in Übersee im Rahmen des Foreign Corrupt Practices Act mitwirkte.

Auch das Team für Ethik, Transparenz und Rechenschaftspflicht beim maschinellen Lernen wurde entlassen. Maschinelles Lernen, auch als „künstliche Intelligenz“ verherrlicht, ist im Wesentlichen ein (oft lausiges) Mustererkennungssystem. Es kann mit kategorisierten Daten trainiert und kann dann andere Daten, die ihm vorgelegt werden, kategorisieren. Alles, was man über seine Ethik, Transparenz und Verantwortlichkeit wissen muss, ist die alte IT-Weisheit „Garbage in garbage out“. Wenn man das System mit fehlerhaft kategorisierten Daten trainiert, wird es die Daten nicht richtig kategorisieren können. Um das zu lernen, braucht es kein extra Team.

Ich weiß nicht, was das „Internet-Technologie-Team“ gemacht hat, aber die Funktion gibt es offensichtlich noch. Es wurde lediglich verkleinert.

Das „Accessible Experience Engineering Team“ bestand aus mindestens fünf Mitgliedern. Ihre Aufgabe war es, die Twitter-App so zu verändern, dass sie von Menschen mit Behinderungen besser genutzt werden konnte. Ich halte es für seltsam, dass Twitter dafür ein ganzes Team hatte. Den Designern beizubringen, Farben zu verwenden, die von Farbenblinden unterschieden werden können, dauert höchstens 90 Minuten. Alle anderen Zugänglichkeitsprobleme, die mir einfallen (Schriftgröße, Größe der Schaltflächen usw.), sind eine Frage des Geräts und des Betriebssystems, nicht einer Anwendung wie Twitter, die darauf läuft. Abgesehen davon, wie groß ist der Markt der Menschen mit Behinderungen für ein Unternehmen wie Twitter?

Das „Kurationsteam“ hat die Funktion „Twitter Moments“ entwickelt. Sie ermöglicht Blogbeiträge über bestimmte Tweets. Die Funktion hat sich nie durchgesetzt. Ich kenne niemanden, der sie jemals genutzt hat.

Viele Journalisten stehen Musks Übernahme ihrer Lieblingsplattform ablehnend gegenüber. Die Kommunikationsabteilung war da, um mit der Presse zu sprechen. Wozu die Mühe?

Und die anderen Funktionen? Produktvertrauen und Sicherheit, Politik, Forschung und sozialer Nutzen? Was haben die eigentlich gemacht? Wie hat das Team für soziales Engagement dem Unternehmen zu seinem Erfolg verholfen?

Die Washington Post beklagt, dass Twitter einige Mitarbeiter entlassen hat, die sich mit „Wahlinformationen“ beschäftigten:

Die Massenentlassungen am Freitag betrafen die Teams, die sich mit der Bekämpfung von Wahlfehlinformationen, dem Hinzufügen von Kontext zu irreführenden Tweets und der Kommunikation mit Journalisten, Beamten und Wahlkampfmitarbeitern befassten, so ein ehemaliger Mitarbeiter gegenüber der Washington Post.

Ausländische Einmischung“ ist sicherlich ein Thema bei den Wahlen in den USA, da ausländisches Geld, das durch Lobbyisten geschleust wird, die Wahlen beeinflussen kann. Aber die „ausländische Einmischung“ in den sozialen Medien ist einfach ein Mythos, der von den Demokraten als Teil ihrer großen „Russiagate“-Fälschung verbreitet wird.

Twitters Untergang als „Regimewechsel“-Outlet kam 2009, als es ein Wartungsfenster verschob, um die „Regimewechsel“-Bemühungen der USA im Iran zu unterstützen:

Doch am Montagnachmittag wandte sich ein 27-jähriger Beamter des Außenministeriums, Jared Cohen, per E-Mail an die Social-Networking-Website Twitter mit einer ungewöhnlichen Bitte: die geplanten Wartungsarbeiten an ihrem globalen Netzwerk sollten verschoben werden, was zu einer Unterbrechung des Dienstes geführt hätte, während die Iraner Twitter nutzten, um Informationen auszutauschen und die Außenwelt über die wie Pilze aus dem Boden schießenden Proteste um Teheran zu informieren. Die Bitte, die an den Mitbegründer von Twitter, Jack Dorsey, gerichtet wurde, ist ein weiterer Meilenstein im Bereich der Neuen Medien: die Anerkennung durch die Regierung der Vereinigten Staaten, dass ein Internet-Blogging-Dienst, den es vor vier Jahren noch nicht gab, das Potenzial hat, die Geschichte in einem alten islamischen Land zu verändern.

Twitter kam der Bitte nach und erklärte in einem Blogbeitrag am Montag, dass es das Upgrade auf den späten Dienstagnachmittag um 1:30 Uhr am Mittwoch in Teheran verschoben habe, weil seine Partner „die Rolle, die Twitter derzeit als wichtiges Kommunikationsmittel im Iran spielt“, anerkennen.

Das war ein teurer Fehler. Kurze Zeit später verlor Twitter den Zugang zum iranischen Markt.

Zurück zum „Regimewechsel“-Assistenten Shannon Raj Singh:

chinahand @chinahand – 18:55 UTC – Nov 4, 2022 Zitiert @ShannonRSingh Jemand sollte mal das Organigramm von vor Elon veröffentlichen. Nach diesem Twitter zu urteilen, redete und quakte es, wie eine NGO, was dazu führte, dass es in der halben Welt verboten wurde.

Twitter war zu einem „aufgeweckten“ Unternehmen geworden, das sich größtenteils in den Händen der Demokratischen Partei befand. Durch sein „Woke“-Sein und die Unterstützung von „Regimewechsel“-Bestrebungen hat Twitter sich selbst den Zugang zu mindestens der Hälfte seines potenziellen Marktes genommen.

Wenn es Musk gelingt, den Dienst auf nationaler und internationaler Ebene neutraler zu gestalten und dabei seine ursprüngliche Funktion beizubehalten, bin ich voll dafür.

Leider ist es unwahrscheinlich, dass dies geschieht.