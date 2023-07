Das unglaubliche Schrumpfen der NATO

Seit dem NATO-Gipfel in Vilnius (Litauen) am 11. und 12. Juli 2023 warte ich darauf, dass sich der Tumult legt und jemand – irgendjemand – den offensichtlichen Grund dafür nennt, warum der Kokain schnupfende ukrainische Maskottchen-Präsident Selenski, der noch vor einem Jahr hochgelobt wurde, bei dieser Organisation plötzlich in Ungnade gefallen ist.

Ja, die Ukraine könnte eines Tages eingeladen werden, den langen und mühsamen Prozess des NATO-Beitritts in Angriff zu nehmen, aber erst nachdem eine unbestimmte Anzahl von NATO-Mitgliedern entschieden hat, dass sie genug getan hat, um die „NATO-Standards“ (ich werde später erklären, was das ist) und verschiedene andere vage Dinge zu erfüllen. Wenn man bedenkt, dass das ukrainische Parlament am 20. September 2018 Änderungen an der Verfassung verabschiedet hat, die den Beitritt des Landes zur NATO und zur EU zu einem zentralen und zum wichtigsten außenpolitischen Ziel machen, ist eine solche Wendung der Ereignisse äußerst peinlich für den Maskottchen-Präsidenten und seine Unterstützer und Betreuer.

Oh, dieses wechselvolle Schicksal! Viele Analysten und Kommentatoren haben Erklärungen für diese Wendung der Ereignisse angeboten. Doch kein einziger von ihnen hielt es für angebracht, auch nur ein klein wenig zu graben und den ganz offensichtlichen Grund für diese folgenschwere Veränderung zu entdecken.

Vielleicht wollen sie alle aus den verschiedensten Gründen nicht wahrhaben, was die NATO ist, was sie tut und warum die Ukraine plötzlich eine Bedrohung und kein Segen für ihre Hauptaufgabe ist.

Dieses Kommuniqué (https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_217320.htm) sollten Sie in aller Ruhe lesen – falls Sie Probleme beim Einschlafen haben. Das offizielle Kommuniqué des NATO-Gipfels, das fantastisch wortreich und voller Belanglosigkeiten ist, ist eine besonders schläfrige Lektüre.

Was also hat die Ukraine getan, dass sie so in Ungnade gefallen ist? Vielleicht hat sie etwas getan, das die Kernaufgabe der NATO gefährdet hat? Das scheint eine gute Vermutung zu sein. Aber was ist dann die Kernaufgabe der NATO?

In dem Film „Das Schweigen der Lämmer“ bezieht sich Hannibal Lecter auf ein Zitat von Marcus Aurelius, als er zu Clarice Starling sagt: „Erste Prinzipien, Clarice. Einfachheit. Lies Marcus Aurelius. Fragen Sie sich bei jeder einzelnen Sache: Was ist sie an sich? Was ist ihre Natur?“ Das Zitat stammt aus dem dritten Buch der „Meditationen“ von Marcus Aurelius und unterstreicht, wie wichtig es ist, das Wesen der Dinge zu verstehen.

Die NATO wurde am 4. April 1949 mit der Unterzeichnung des Nordatlantikvertrags, besser bekannt unter dem Namen Washingtoner Vertrag, gegründet, der angeblich die Sowjetunion in Europa ausbremsen sollte. Die UdSSR reagierte darauf mit der Gründung der Warschauer Vertragsorganisation (auch Warschauer Pakt genannt), einem politischen und militärischen Bündnis, das am 14. Mai 1955 zwischen der Sowjetunion und mehreren osteuropäischen Ländern mit dem ausdrücklichen Ziel gegründet wurde, diese vor der NATO zu schützen. Der Warschauer Pakt wurde am 1. Juli 1991 aufgelöst, und kurz darauf, am 26. Dezember 1991, folgte auch die UdSSR diesem Beispiel, doch die NATO besteht weiterhin. Zu diesem Zeitpunkt existierte der Warschauer Pakt etwas weniger lange als die NATO, und die UdSSR existierte nur etwas länger. Es ist klar, dass die kommunistische Bedrohung als Begründung für die Existenz der NATO nur ein Vorwand war, eine Nebelkerze… ein Ablenkungsmanöver.

Was war also der eigentliche Zweck der NATO? Es gibt viele Möglichkeiten, diese Frage zu beantworten, aber der plötzliche Absturz der Ukraine bietet die vielleicht anschaulichste Erklärung.

– War es, weil sich der Krieg dort in die Länge zog? Nein, ein langsames Ausbrennen wäre genau das, was das Pentagon angeordnet hat, um mit Russlands hektischen Waffen- und Munitionslieferungen mithalten zu können.

– Lag es daran, dass die Ukraine den Krieg verlor? Nein, die Ukraine hat nicht verloren, sie hat nur nicht gewonnen. Insbesondere ihre Angriffe auf die russischen Verteidigungslinien, die die russischen Truppen aufgrund der hohen und nutzlosen Verluste auf ukrainischer Seite als „Fleischangriffe“ bezeichneten, schienen ziemlich sinnlos.

– War es, weil die Ukraine kurz vor einer Niederlage stand? Nein, die Russen waren froh, hier und da ein paar Kilometer vorzurücken, wobei ihr Hauptziel darin bestand, eine Pufferzone einzurichten, die breit genug war, damit die ukrainische Artillerie aufhörte, die jetzt russischen Zivilgebiete zu beschießen.

– War es, weil der NATO die Waffen und die Munition ausgingen, die sie den Ukrainern geben konnte? Auch hier gilt: Nein, es gibt noch eine ganze Menge halb veralteter Waffen, die den Ukrainern übergeben werden könnten.

Was haben die Ukrainer also getan, um den Zorn des Pentagons so plötzlich auf sich zu ziehen und als direkte Folge davon bei der NATO in Ungnade zu fallen?

Kurz gesagt, die Ukrainer haben gezeigt, dass die Waffen der NATO Schrott sind.

Die Beweise dafür häuften sich im Laufe der Zeit.

Zunächst stellte sich heraus, dass verschiedener, von den USA hergestellter, von der Schulter aus abgefeuerter Schrott – Stingers zur Flugabwehr, Javelins gegen Panzer usw. – in modernen Gefechten mehr schlecht als recht nutzlos ist.

Dann stellte sich heraus, dass die Haubitze M777 und der Raketenkomplex HIMARS ziemlich zerbrechlich sind und im Feld nicht gewartet werden können.

Die nächste Wunderwaffe, die zur Lösung des ukrainischen Problems eingesetzt wurde, war die Patriot-Raketenbatterie. Sie wurde in der Nähe von Kiew stationiert, und die Russen machten sich schnell über sie lustig. Sie griffen sie mit ihren supergünstigen Geranium 5 „fliegenden Mopeds“ an, was dazu führte, dass sie ihr aktives Radar einschaltete und so ihre Position verriet, und dann ihre gesamte Raketenladung abfeuerte – im Wert von einer Million Dollar! Danach stand die Patriot einfach rum, unmaskiert und wehrlos, und wurde durch einen einzigen russischen Präzisionsraketenschlag ausgeschaltet.

Das hat den US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, dessen größter persönlicher Goldesel zufällig Raytheon ist, der Hersteller der Patriot, mit Sicherheit sehr verärgert. Ja, die Patriot hat sich im Ersten Golfkrieg als unbrauchbar erwiesen, als sie Israel nicht vor den alten irakischen Scud-Raketen schützen konnte; und sie hat sich später als unbrauchbar erwiesen, als sie die saudischen Ölanlagen nicht vor den alten jemenitischen Scud-Raketen schützen konnte… aber das soll man ja nicht bekannt machen. Und jetzt das!

Und zu allem Überfluss haben die von Deutschland gestifteten Leopard-2-Panzer und die von den USA gestifteten Bradley-Infanteriefahrzeuge, ganz zu schweigen von den albernen französischen Nicht-Panzern auf Rädern, bei den jüngsten ukrainischen Versuchen, sich Russlands erster Verteidigungslinie zu nähern, geschweige denn sie zu durchdringen, absolut kläglich versagt. Um Salz in die Wunden zu streuen, bemerkte Putin aus dem Stegreif, dass westliche Panzer leichter brennen als das alte sowjetische Material.

Der letzte verzweifelte Schachzug besteht darin, der ukrainischen Luftwaffe (die es übrigens nicht mehr gibt) einige ältere F-16-Kampfjets zur Verfügung zu stellen. Diese können bis zu 50 Jahre alt sein und haben die Besonderheit, dass ihr Lufteinlass sehr nahe am Boden liegt, was sie beim Start zu sehr effektiven Staubsaugern für die Startbahn macht. Sie können nicht auf den für die Ukraine typischen schmutzigen und löchrigen Start- und Landebahnen eingesetzt werden, da die Trümmer in das Triebwerk gesaugt werden und es zerstören würden. Sollten die Ukrainer versuchen, ihnen neue Start- und Landebahnen zu verschaffen, würden die Russen dies über den geosynchronen Satelliten, der ständig auf ukrainisches Gebiet gerichtet ist, sofort erkennen. Anstatt die neuen Start- und Landebahnen mit neuen Bombenkratern zu versehen, könnten sie etwas Subtileres tun: Sie könnten eine ihrer supergünstigen Geranium 2 einsetzen, um Metallspäne zu verteilen, die die Triebwerke der F-16 aufsaugen… und im Flug verglühen. Und da es sich um einmotorige Flugzeuge handelt, gibt es keine Möglichkeit, mit dem verbleibenden Triebwerk nach Hause zu humpeln: Der Pilot müsste katapultieren und das Flugzeug würde abstürzen. Aber es gibt einen noch wichtigeren Grund, warum die Idee, der Ukraine F-16-Flugzeuge zu schenken, nicht durchführbar ist: Diese Flugzeuge können Atombomben tragen, und Russland hat bereits angekündigt, dass es diesen Schritt als nukleare Eskalation betrachten würde. Einen Atomkonflikt mit Russland zu provozieren ist aber verboten, also sind F-16 ein No-Go.

Warum ist das Versagen der unerbittlich propagierten westlichen Waffen wichtiger als so ziemlich alles andere, einschließlich der zunehmend desolaten Lage der westlichen Finanzen, des lächerlichen Scheiterns der antirussischen Sanktionen, der obszön hohen Zahl ukrainischer Opfer oder der allgemeinen Ermüdung des Westens an allem, was mit der Ukraine zu tun hat, und insbesondere an der Flut ukrainischer Flüchtlinge, die der Westen nicht mehr bewältigen kann?

Der Grund ist einfach: Die NATO ist keine Verteidigungsorganisation (die UdSSR gibt es schon seit über 30 Jahren nicht mehr), und sie ist auch keine Offensivorganisation (gut, sie hat Serbien und einige andere relativ wehrlose Länder bombardiert, aber sie kann unmöglich gegen Russland oder andere gut bewaffnete Staaten antreten).

Vielmehr ist die NATO ein Club von Abnehmern für Waffen aus US-amerikanischer Produktion. Darum geht es bei den gepriesenen NATO-Standards, die die Ukraine erfüllen muss, bevor sie als würdig erachtet wird, in die NATO aufgenommen zu werden: Um diese Standards zu erfüllen, müssen die Waffen hauptsächlich aus den USA stammen. Das ist auch der Grund für all die verschiedenen Kriege, die man sich ausgesucht hat, von Serbien über Irak und Afghanistan bis zu Libyen und Syrien: Es handelte sich um Demonstrationsprojekte für US-Waffen, mit dem zusätzlichen Ziel, die Waffen und die Munition zu verbrauchen, damit das Pentagon und der Rest der NATO sie neu bestellen müssen. Die geopolitischen Begründungen für diese militärischen Konflikte sind reine Rechtfertigungen. So warfen z.B. die USA zwischen 1964 und 1973 in 580.000 Einsätzen mehr als 2,5 Millionen Tonnen Bomben auf Laos ab – das entspricht einer Flugzeugladung Bomben alle acht Minuten, 24 Stunden am Tag, neun Jahre lang. Was war der geopolitische Grund dafür? Niemand kann sich daran erinnern, ob es jemals einen Grund gab. Aber diese Bomben standen kurz vor dem Auslaufen und mussten verbraucht und nachbestellt werden, damit das Geld weiter fließt.

Als Reaktion auf solche seltsamen Anreize sind die von den USA hergestellten Waffen in der Regel übermäßig komplex (damit ihre Hersteller mehr für die nutzlosen Zusatzfunktionen verlangen können) und ziemlich anfällig (sie wurden nie gegen einen gleichwertigen Gegner wie Russland oder China oder sogar gegen den Iran getestet), werden langsam entwickelt (um die Mittel für Forschung und Entwicklung zu sparen), langsam gebaut (warum die Eile?) und sind sehr wartungsintensiv (damit die US-Rüstungsunternehmen mit der Lieferung von Ersatzteilen und Serviceleistungen noch reicher werden können). Diese Waffen sollten in aller Ruhe getestet werden, indem man rückständigen Stammesangehörigen, die mit alten Kalaschnikows und Panzerfäusten bewaffnet sind, die Hölle heiß macht.

Die Ukraine ist eine ganz andere Geschichte. Dort sollen die Ukrainer mit ihrer unpassenden, handgefertigten westlichen Panzerung drei Linien gehärteter russischer Verteidigungsanlagen durchdringen. Nach etwa einem Monat Anstrengung und beträchtlichen Verlusten an Männern und Ausrüstung ist es ihnen noch nicht gelungen, die erste Verteidigungslinie zu erreichen. Der Anblick von in Flammen stehenden westlichen Panzern ist keine gute Werbung. Folglich müssen die US-Rüstungsunternehmen sehr darauf bedacht sein, diesen ständigen Strom negativer Werbung für ihre Produkte umgehend zu stoppen – bevor ihr Ruf völlig ruiniert wird. Daher die ungebührliche Eile, mit der das gesamte ukrainische Projekt verwaist.

Die Alternative zur aktiven Kriegsführung, nachdem diese gescheitert ist, ist das, was im Westen üblicherweise als „Verhandlung“ bezeichnet wird, in Wirklichkeit aber bedeuten würde, dass man den russischen Forderungen vom November 2021 nachkommt (dazu gehört auch, dass die NATO ihre Waffen auf den Stand von 1997 zurückzieht), sowie neueren Forderungen wie Entnazifizierung, Entmilitarisierung und Neutralität für das, was von der Ukraine übrig geblieben ist, die Anerkennung der neuen Grenzen Russlands (die die Krim, Kherson, Saporoschje, Donezk und Lugansk umfassen) und die strafrechtliche Verfolgung aller ukrainischen Kriegsverbrecher, einschließlich derer, die seit 2014 Kriegsgefangene gefoltert und Zivilisten beschossen haben. Oh, und die Aufhebung aller fadenscheinigen Sanktionen wäre ebenfalls erforderlich.

Aber das ist ziemlich viel auf einmal, und so hat die NATO beschlossen, viele mundgerechte Stücke zu nehmen. Das offizielle NATO-Dokument, das oben verlinkt ist, ist äußerst wortreich und voller Floskeln, aber bei genauer Lektüre des schwülstigen Bürokratenjargons wird man eine ganze Reihe von Zugeständnissen oder zumindest Andeutungen von Zugeständnissen entdecken:

„Wir werden in der Lage sein, der Ukraine eine Einladung zum Beitritt zum Bündnis auszusprechen, wenn die Bündnispartner zustimmen und die Bedingungen erfüllt sind.“ Um ein russisches Sprichwort zu verwenden, wird dies geschehen, „wenn ein Bachkrebs auf einem Berg pfeift“ – also niemals. Das heißt, die Ukraine wird nie Teil der NATO werden.

„Die Umstände, unter denen die NATO Atomwaffen einsetzen müsste, sind äußerst unwahrscheinlich“. Übersetzt: Wir ziehen uns zurück! Bitte tötet uns nicht! Offensichtlich wurden die NATO-Chefs über die Fähigkeiten der neuen strategischen, sowohl Offensiv- als auch Defensiv-Waffen Russlands informiert, und wollen eine direkte militärische Konfrontation mit Russland nicht einmal in Erwägung ziehen.

„Wir fordern alle Länder auf, die russische Aggression in keinster Weise zu unterstützen…“ Wir wünschen uns, dass sie damit aufhören, obwohl wir sie schon oft genug darum gebeten haben und sie nicht auf uns gehört haben, so dass wir nicht viel Hoffnung haben, dass sie jetzt auf uns hören.

„Die sich vertiefende strategische Partnerschaft zwischen der VR China und Russland und ihre sich gegenseitig verstärkenden Versuche, die auf Regeln basierende internationale Ordnung zu untergraben, laufen unseren Werten und Interessen zuwider.“ Aber die sich vertiefende strategische Partnerschaft ist völlig kongruent mit den Werten und Interessen sowohl Russlands als auch Chinas, und sie werden niemanden um Erlaubnis bitten. Das Gejammer über die „regelbasierte internationale Ordnung“, obwohl es sie nicht mehr gibt, ist ein bisschen erbärmlich, aber was bleibt ihnen sonst übrig? Buuhuuu!

„Die zunehmende militärische Integration Russlands mit Weißrussland, einschließlich der Stationierung moderner russischer militärischer Fähigkeiten und militärischen Personals in Weißrussland, hat Auswirkungen auf die regionale Stabilität und die Verteidigung des Bündnisses.“ Nun, das ist genau das, was mit dieser militärischen Integration erreicht werden sollte, und es ist gut, dass sie das bemerkt haben. Das bedeutet, dass sich die NATO nie wieder mit Belarus anlegen wird.

„Wir sind weiterhin bereit, die Kommunikationskanäle mit Moskau offen zu halten, um Risiken zu bewältigen und zu mindern, eine Eskalation zu verhindern und die Transparenz zu erhöhen.“ Das ist in der Tat eine willkommene Nachricht! Rufen Sie den Kreml jederzeit an, wenn Sie eine Aufzählung der russischen Sicherheitsforderungen hören wollen, um Ihr Gedächtnis aufzufrischen.

„Die erklärten Ambitionen und die Zwangspolitik der Volksrepublik China stellen unsere Interessen, unsere Sicherheit und unsere Werte in Frage.“ Und die Interessen und Werte der NATO stellen eine Herausforderung für die VR China und ihre Sicherheit dar, so dass wir uns in einer Sackgasse befinden. Weitere Nachrichten: Russland hat gerade ein Gesetz verabschiedet, das alle Operationen zur Geschlechtsumwandlung verbietet; wie passt das zu den „westlichen Werten“? Kommt schon, schüttelt eure kleinen Fäuste in ohnmächtiger Wut!

„Die NATO sucht keine Konfrontation und stellt keine Bedrohung für Russland dar. Angesichts seiner feindseligen Politik und Handlungen können wir Russland nicht als unseren Partner betrachten.“ Und angesichts der feindlichen Politik und Handlungen der NATO betrachtet Russland die NATO-Länder als feindliche Nationen (und ganz sicher nicht als Partner). Inwiefern stellt die Lieferung von Waffen an ukrainische Nazis keine Bedrohung für Russland dar?

„Wir bekräftigen unsere klare Entschlossenheit, dass der Iran niemals eine Atomwaffe entwickeln darf. Wir sind weiterhin zutiefst besorgt über die Eskalation des iranischen Atomprogramms.“ Der Iran ist also das einzige Land, das die zahnlose alte NATO noch den Mut hat, anzubellen. Das scheint sicher zu sein, da der Iran sie inzwischen nicht einmal mehr hören kann.

Und das ist der Stand der Dinge.

Europa blickt entsetzt auf die USA, die zwar immer noch sein Waffenlieferant und Sicherheitsgarant sind, aber von einem kaum noch funktionierenden senilen Greis angeführt werden, dessen Wutausbrüche seine Kabinettsmitglieder vor dem Oval Office zurückschrecken lassen, und dessen einzig möglicher Ersatz – die schwachsinnige, gackernde Kamala – kaum besser wäre.

Langsam dämmert es vielleicht einigen der klareren europäischen Führer, dass ein Weg gefunden werden muss, um aus der von ihnen selbst geschaffenen russophoben Sackgasse, in der sie sich jetzt befinden, herauszukommen. Aber sie sehen keine Möglichkeit, dies ohne einen massiven Gesichtsverlust zu erreichen.

Warten wir noch ein Jahr ab und sehen wir, ob sie dann noch ein Gesicht zu wahren haben.