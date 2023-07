Der schlimmste Freudscher Ausrutscher der Geschichte? „Die Babys, die wir essen!“

Die verstorbene Zukunftsforscherin Barbara Marx Hubbard hielt 2015 eine Rede auf dem International Forum on Consciousness. Aufnahmen der Rede kursieren derzeit in den sozialen Medien.

„Wir sind die ersten Spezies auf diesem Planeten, die sich der Evolution bewusst sind“, sagte die von Rockefeller finanzierte New-Age-Guru. „Wir wissen, dass die Evolution durch alles beeinflusst wird, was wir tun: die Babys, die wir essen, die Nahrung, die wir essen, die Kriege, die wir führen.“

The Worst Freudian Slip in History 🚩



Dubbed Godmother of Tranhumanism Barbara Marx Hubbard “THE BABIES WE EAT”



Barbara was nominated for Vice President as a Democrat & preached Population Control. “One-fourth of humanity must be eliminated from the social body. We are in… pic.twitter.com/Hd7X036vHF