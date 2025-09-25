Michael Snyder

Es wird keinen Frieden mit Russland geben, und wir alle wissen, was das bedeutet. Als ich zunächst erfuhr, was Präsident Trump über den Krieg in der Ukraine gesagt hatte, fiel es mir sehr schwer, es zu glauben. Als er gegen Kamala Harris antrat, bekräftigte Trump immer wieder sein Versprechen, den Krieg in der Ukraine zu beenden. Das war eine extrem populäre Position, weil die überwältigende Mehrheit der Amerikaner nicht in einem apokalyptischen Konflikt mit Russland enden will. Doch jetzt hat sich alles geändert. Trump bekommt wirklich schlechte Ratschläge von seinem nationalen Sicherheitsteam, und auf dieser Basis hat er den Krieg in der Ukraine vollständig angenommen. Tatsächlich scheint er nun zu glauben, dass die Ukraine den Krieg tatsächlich gewinnen und alles von Russland eroberte Gebiet zurückholen kann.

Ich musste für mich selbst überprüfen, was Trump genau über den Krieg gesagt hatte, und so ging ich direkt zu seinem Truth-Social-Account. Dort las ich das unheilvollste, was ein Präsident der Vereinigten Staaten in meinem ganzen Leben gesagt hat…

Seit ich dies das erste Mal gelesen habe, erlebe ich ein solches Wechselbad der Gefühle. Doch in diesem besonderen Moment fühle ich mich einfach nur traurig.

Ich habe das Gefühl, dass ich eine große Tragödie in Zeitlupe mitansehe, die ich nicht aufhalten kann.

Ich habe sehr deutliche Warnungen ausgesprochen, was passieren wird, wenn dieser Weg eingeschlagen wird.

Leider hören globale Führer nicht wirklich auf Menschen wie uns.

Nachdem Trump diese äußerst alarmierende Botschaft auf seinem Truth-Social-Account veröffentlicht hatte, bekräftigte er seine Haltung während eines öffentlichen Auftritts…

Neben dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron sagte Trump am Dienstag: „Russland hätte den Krieg stoppen sollen.“ Er fügte hinzu, dass sein einst gutes Verhältnis zu Putin „leider nichts bedeutete“. Über seinen Truth-Social-Post sagte Trump weiter: „Die meisten von euch haben die jüngste Erklärung gesehen, die ich herausgegeben habe. Ich bin froh, dass ihr sie bekommen habt, aber so fühle ich mich. Lasst ihn dieses Land zurückbekommen, dann werden wir sehen, wie es ausgeht.“

Viele Menschen da draußen hatten darauf gewartet zu sehen, welchen Weg es mit Russland nehmen würde.

Jetzt wissen wir es.

Als Trump am Dienstag im Hauptquartier der Vereinten Nationen ankam, hörte die Rolltreppe genau in dem Moment auf zu funktionieren, als er auftrat…

Präsident Donald Trump verwandelte eine peinliche Ankunft im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York City in eine politische Spitze am Dienstag während seiner Ansprache vor der Generalversammlung, kurz nachdem die Rolltreppe des Gebäudes genau in dem Moment stehen blieb, als er und First Lady Melania Trump auftraten. Das Paar posierte kurz für die Kameras, bevor es die Rolltreppe betrat, die zum Erstaunen der Zuschauer sofort stehen blieb. Nach einem Moment der Verwirrung ging Melania schnell die stillstehenden Stufen hinauf, während Trump hinterherging und Mitarbeiter gezwungen waren, die Treppe zu nehmen.

Anschließend, als er seine Rede vor der UN-Generalversammlung hielt, funktionierte der Teleprompter nicht richtig. Darauf ging er während seiner Rede ein…

Trump sagte an anderer Stelle in seiner Rede: „Alles, was ich von den Vereinten Nationen bekommen habe, war eine Rolltreppe, die mitten auf dem Weg nach oben anhielt“, behauptete er und fügte später hinzu: „Das sind die beiden Dinge, die ich von den Vereinten Nationen bekommen habe: eine schlechte Rolltreppe und einen schlechten Teleprompter. Vielen Dank.“

Am genau jenem Tag, an dem der Friedensprozess mit Russland zerbrach, musste Trump bei den Vereinten Nationen mit einer kaputten Rolltreppe und einem kaputten Teleprompter umgehen.

Ist es möglich, dass dies mehr als nur ein Zufall war?

Es gab so viel Hoffnung, als Präsident Trump sich in Alaska mit Russlands Präsident Wladimir Putin traf. Doch jetzt ist klar, dass es keinen Frieden geben wird, und die Russen sind über Trumps Kurswechsel überhaupt nicht erfreut…

Die wenigen frühen Reaktionen, die am Mittwoch aus Moskau kamen, zeigten, wie sehr Trumps unerwartet freundlicher Auftritt in New York an der Seite des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Rande der UN-Generalversammlung den Kreml verärgerte, der sich noch Wochen zuvor über Putins warmen Empfang in Alaska gefreut hatte. „Russland ist in keiner Weise ein Tiger. Dennoch wird Russland eher mit einem Bären verglichen. Es gibt keine Papiertiger-Bären“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch im lokalen Radio.

In Alaska legten die Russen ihren Vorschlag zur Beendigung des Krieges vor. Man könnte argumentieren, dass ihr Vorschlag nicht akzeptabel war, aber zumindest waren sie bereit zu reden.

Das Richtige wäre gewesen, die Verhandlungen fortzusetzen.

Leider, wie Scott Ritter betont hat, bekommt Trump Ratschläge von sehr fragwürdigen Leuten…

Trump ist seit Beginn seiner Präsidentschaft schlecht beraten worden von einer Gruppe von außen- und sicherheitspolitischen Funktionären, die mit wenigen Ausnahmen eingefleischte Russophoben sind. Von seinem Außenminister Marco Rubio über seinen Nationalen Sicherheitsberater (zunächst Mike Waltz und nach dessen Entlassung im Mai erneut Marco Rubio, der zwei Hüte trug wie einst Henry Kissinger), über seinen Verteidigungsminister Pete Hegseth, seinen CIA-Direktor John Ratcliffe, bis hin zu seinem Finanzminister Scott Bessant – Trump hat sich mit Leuten umgeben, die ihr gesamtes Erwachsenenleben damit verbracht haben, Russland und seine Führung zu verachten. Soweit Trump Zugang zu Beratern hat, die gute Beziehungen zu Russland befürworten könnten, weist er entweder deren Ratschläge zurück (wie im Fall von Tulsi Gabbard, seiner Direktorin des nationalen Geheimdienstes) oder neutralisiert deren Ratschläge, indem er ein russophobes Gegengewicht installiert (wie im Fall seines Russland-Sondergesandten Steve Witkoff, dessen Einsichten durch die antirussischen Positionen von Keith Kellogg ausgeglichen werden).

Auch US-Senator Lindsey Graham hat sehr hart daran gearbeitet, Trump die Vorteile des Krieges in der Ukraine zu verkaufen, und er ist absolut begeistert, dass Trumps Ankündigung bedeutet, dass man weiterhin „hochwertige amerikanische Waffen an die NATO zum Nutzen der Ukraine“ verkaufen werde…

Ich würde gerne wissen, wie viel Geld Rüstungsunternehmen im Laufe der Jahre in Grahams Wahlkämpfe gesteckt haben.

Es gibt kein mögliches Universum, in dem Lindsey Graham jemals zu irgendetwas hätte gewählt werden sollen.

Wenn Trump weiterhin auf Kriegshetzer wie ihn hört, werden wir alle in sehr große Schwierigkeiten geraten.

Währenddessen unternimmt die Ukraine weiterhin Schritte, die eine derart überwältigende Reaktion Russlands provozieren sollen, dass die NATO sich gezwungen sieht, direkt in den Krieg einzugreifen.

Beispielsweise führte die Ukraine gerade einen groß angelegten Drohnenangriff auf die russische Hafenstadt Noworossijsk durch…

Am Mittwoch erschütterte ein großer Drohnenangriff aus der Ukraine die russische Schwarzmeer-Hafenstadt Noworossijsk, an dem offenbar sowohl Luft- als auch Seedrohnen beteiligt waren. Das Stadtzentrum wurde getroffen, Explosionen wurden auch im Wasser nahe der Stadt beobachtet. Das Hotel Noworossijsk, etwa 2 Kilometer vom Hafen entfernt, wurde ebenso getroffen wie mehrere Gebäude und Autos. Mindestens 20 Autos brannten, entweder durch einen direkten Treffer oder durch herabfallende Trümmer. Offenbar gehörten die im Hafen liegenden Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte zu den Zielen, da Russland zu Beginn des Krieges einen Großteil seiner Flotte von Sewastopol auf der Krim nach Noworossijsk verlegt hatte.

Und wir erlebten auch gerade einen „massiven Luftangriff auf die russische Grenzregion Belgorod“…

Die Ukraine hat einen massiven Luftangriff auf die russische Grenzregion Belgorod gestartet, wobei erste Berichte von schweren Schäden und vielen Opfern sprechen. Der Angriff folgte auf Selenskyjs Treffen mit Donald Trump am Rande der Vereinten Nationen am Dienstag. Der US-Präsident lobte die ukrainische Armee für ihren mutigen Widerstand und sagte, sie mache einen „sehr effektiven Job“. Ein Raketenangriff habe die Fabrik Frez in Belgorod getroffen, die Fräswerkzeuge und Spezialwerkzeuge produziert. Der Telegram-Kanal „Pepel“ berichtete, Augenzeugen hätten von vielen Opfern nach dem Raketenangriff gesprochen.

Der Zweck solcher Angriffe ist es, die Russen zu einer wirklich dummen Reaktion zu verleiten.

Denn wenn die Russen etwas wirklich Dummes tun, könnte sich die NATO gezwungen fühlen, direkt in den Krieg einzutreten – und genau das wollten die Ukrainer von Anfang an.

Je länger dieser Krieg andauert, desto wahrscheinlicher wird es, dass es genau so kommt.

Die Russen verlieren die Geduld, und eine prominente Stimme geht sogar so weit zu sagen, dass es eine „furchtbare Sünde“ wäre, keine Atomwaffen einzusetzen…

Wladimir Putin sei gewarnt worden, dass er eine „furchtbare Sünde“ begehe, wenn er KEINE Atomwaffen in Europa einsetze. Die erstaunlichen Aussagen machte Sergei Karaganow, 73, auch bekannt als „Professor Weltuntergang“, Ehrenvorsitzender des russischen Rates für Außen- und Verteidigungspolitik, der behauptete, dass der Einsatz taktischer Atomwaffen der einzige Weg sei, einen größeren Krieg zwischen den USA und Russland zu verhindern. Er ist der jüngste Putin-Anhänger und Kreml-Kommentator, der eine nukleare Eskalation im Ukraine-Konflikt und der Konfrontation mit der NATO fordert. Die Kommentare folgen auf eine offenkundige Kursänderung von US-Präsident Donald Trump, der angedeutet hat, dass die Ukraine durchaus in der Lage sein könnte, all ihr an Russland verlorenes Territorium zurückzuerobern. Karaganow sagte: „Der Einsatz von Atomwaffen, in extremen Fällen, im schlimmsten Fall, ist eine furchtbare Sünde. Aber sie nicht einzusetzen und damit das eigene Volk und die Welt zu einem großen Krieg zu verurteilen, ist eine noch größere Sünde.

Viele Denker in Russland sind überzeugt, dass die NATO zurückweichen wird, sobald die Russen zeigen, dass sie bereit sind, eine Atomwaffe einzusetzen.

Ich stimme dieser Einschätzung überhaupt nicht zu, denn ich glaube, dass dies nur dazu führen würde, dass die NATO mit gleicher Münze zurückschlägt.

Wenn auch nur eine einzige Atomwaffe in diesem Konflikt oder im Nahen Osten eingesetzt wird, wird der Friede von der Erde genommen.

Ich hoffe, dass Sie verstehen, was ich sage.

Wir sind so nah am Unvorstellbaren, und die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung hat immer noch keine Ahnung, wohin uns die Ereignisse führen.